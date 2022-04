Стала известна позиция «Манчестер Юнайтед» по продаже Антони Марсьяля этим летом

«Манчестер Юнайтед» знает о решении «Севильи» не подписывать Антони Марсьяля на постоянной основе, англичане позволят новому тренеру принять решение о будущем форварда, сообщает Фабрицио Романо.

Выступая в своем подкасте Here We Go, Романо отметил, что «Севилья» «непреклонна» в и не будет подписывать Марсьяля по истечении срока его аренды.

Забив всего один гол с момента прихода в команду в январе, 26-летний игрок неоднократно подвергался насмешкам со стороны болельщиков.

Романо понимает, что правление «Юнайтед» готово позволить новому тренеру — возможно, Эрику тен Хагу — решать, что делать с Марсьялем.

Это означает, что если Тен Хаг сочтет француза непригодным, он вполне может уйти с «Олд Траффорд» этим летом.

«Севилья» недавно забила четыре гола, обыграв «Гранаду» в Ла Лиге, но Марсьяль не участвовал ни в одном из этих голов.

У него контракт с «Юнайтед» до 2024 года, а это значит, что чем раньше клуб его продаст, тем лучше.