Ральф Рангник: «У Ван де Бека было много конкурентов»

Ральф Рангник ответил на вопрос о Донни ван де Беке, которому он разрешил отправиться в “Эвертон” на правах аренды.

«Мне нравится Донни как игрок, - цитирует Ральфа официальный сайт клуба. - Слишком много игроков составляли конкуренцию на его позициях.

Именно из-за высокого уровня конкуренции он не получил достаточного количества игрового времени. Поэтому он попросил меня дать ему возможность уйти в другой клуб».

«К сожалению, он был травмирован в последние пару недель и не мог играть. Завтра он все равно не сможет играть из-за правил лиги, но я надеюсь, что он получит как можно больше игрового времени в тех 7-8 матчах, что у них останется».