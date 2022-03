Фердинанд отреагировал на слухи о возвращении в «Юнайтед»

Рио Фердинанд был назван Stretty News одним из кандидатов, рассматриваемых «Манчестер Юнайтед», на роль потенциального помощника тренера Эрика тен Хага.

Англичанин отреагировал в Twitter: «Кто вас кормит дерьмом?! Я выдвинулся вперед, неееее».

Фердинанд явно не предпринимал никаких шагов, чтобы взять на себя роль помощника тренера и консультировать Тен Хэга на «Олд Траффорд».

Сообщается, что бывший капитан «Юнайтед» в прошлом проходил собеседование на должность спортивного директора, но не выражал никакого желания занять тренерскую должность.

Рио в настоящее время работает экспертом, а также ведет успешный канал на YouTube, на котором он размещает свой собственный подкаст.

Who’s feeding you this sh*t! Put myself forward yanoooooo 😂😂 https://t.co/RbqE8yjmub