🎥Маркус Рэшфорд угрожает фанату «Манчестер Юнайтед» и называет его «глупым ублюдком» в конфронтации после матча с «Атлетико»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали Маркуса Рэшфорда после поражения в Лиге чемпионов от «Атлетико» во вторник.

Несколько болельщиков выкрикивали имя нападающего, когда игроки шли к автобусу на «Олд Траффорд», говоря что-то вроде «какое ужасное выступление».

Затем 24-летний Рэшфорд попытался противостоять фанатам, крича в ответ: «Кто, черт возьми, ты думаешь, ты такой, глупый ублюдок, подойди и скажи это мне в лицо» и, казалось бы, сбил их с толку.

No words for this Rashford 😬 pic.twitter.com/fG5hNsb6wi — UtdXclusive (@UtdXclusive) March 16, 2022

Рэшфорд быстро отреагировал на эту историю, опубликовав длинное сообщение в Твиттере с подписью «У каждой истории есть две стороны», когда видео стало вирусным.

Англичанин написал: «Видео может породить тысячу слов, и в этом случае в социальных сетях будет распространяться неточная информация. Ребята, в течение нескольких недель мне угрожали, допрашивали, и прошлой ночью мои эмоции взяли верх надо мной».

«Я человек. Когда ты каждый день читаешь и слышишь такие вещи о себе, это утомляет тебя. Никто не относится к моей работе более критично, чем я».

«Оскорбления были направлены не только на мой футбол. Люди ждали от меня реакции. Телефоны были наготове. Конечно, я должен был пройти мимо и проигнорировать это. ..».

«Это то, что мы должны делать правильно? Я хочу прояснить две вещи. Во-первых, то, что я на самом деле сказал мужчине, бросающему в меня оскорбления: «Подойди сюда и скажи это мне в лицо».

«Во-вторых, я использовал свой указательный палец, чтобы заставить поклонника «подойти и сказать это мне в лицо». Я не жестикулировал средним пальцем, я не имею права. Это не эго. Я расстроен. Я разочарован. И в тот момент это было глупо, но я был человеком».