🎥Маркус Рэшфорд угрожает фанату «Манчестер Юнайтед» и называет его «глупым ублюдком» в конфронтации после матча с «Атлетико»

Фанаты «Манчестер Юнайтед» раскритиковали Маркуса Рэшфорда после поражения в Лиге чемпионов от «Атлетико» во вторник.

Несколько болельщиков выкрикивали имя нападающего, когда игроки шли к автобусу на «Олд Траффорд», говоря что-то вроде «какое ужасное выступление».

Затем 24-летний Рэшфорд попытался противостоять фанатам, крича в ответ: «Кто, черт возьми, ты думаешь, ты такой, глупый ублюдок, подойди и скажи это мне в лицо» и, казалось бы, сбил их с толку.

No words for this Rashford 😬 pic.twitter.com/fG5hNsb6wi