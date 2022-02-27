Ральф Рангник: «Рад за ребят из команды до 18 лет!»

Ральф Рангник побывал на матче команды до 18 лет, которая вышла в полуфинал Юношеского кубка Англии, и поделился своими впечатлениями от увиденного.

«Я рад за ребят и за то, что они прошли в полуфинал, – сказал Ральф. – Я первый раз смотрел их официальный матч и надо сказать, что они показали очень техничный футбол. В этой команде собраны талантливые и техничные игроки. Теперь интересно посмотреть на то, будет ли кто-то из них играть в первой команде через год, два или три. Чтобы сделать такой шаг, важны решимость и характер. Но, то что я увидел, технически было действительно очень хорошо».

«Этим ребятам надо искать вдохновение в том пути, который совершил Энтони Эланга. Это лучший пример того, что может произойти всего за 2-3 месяца. Когда я приехал сюда в конце декабря, он уже уходил в аренду и практически ушел, ему оставалось только выбрать клуб. Но после первой же тренировки я увидел, что это очень интересный игрок и нам стоит подумать о том, чтобы оставить его в клубе».

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