«Тюкавин, Батраков, Пиняев». Генич о россиянах для «Зенита» при новом лимите

Константин Генич назвал россиян, которых «Зенит» мог бы купить при новом лимите.

Сейчас в Мир РПЛ действует лимит на легионеров, при котором в заявке клуба может быть максимум 13 иностранных игроков, а одновременно на поле – не более восьми. Министерство спорта РФ намерено ужесточить лимит с сезона-2026/2027, сократив число легионеров до десяти в заявке и пяти на поле.

– Константин Тюкавин . Алексей Батраков , конечно же. Знаю, что им очень нравится Сергей Пиняев .

– Это будет стоить больше 50 миллионов евро?

– Зато все деньги останутся в российских клубах, – сказал комментатор «Матч ТВ».

Семак вспомнил европобеды ЦСКА и «Зенита» без лимита. Разве так было?