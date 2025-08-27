«Тюкавин, Батраков, Пиняев». Генич о россиянах для «Зенита» при новом лимите
Константин Генич назвал россиян, которых «Зенит» мог бы купить при новом лимите.
Сейчас в Мир РПЛ действует лимит на легионеров, при котором в заявке клуба может быть максимум 13 иностранных игроков, а одновременно на поле – не более восьми. Министерство спорта РФ намерено ужесточить лимит с сезона-2026/2027, сократив число легионеров до десяти в заявке и пяти на поле.
– Константин Тюкавин. Алексей Батраков, конечно же. Знаю, что им очень нравится Сергей Пиняев.
– Это будет стоить больше 50 миллионов евро?
– Зато все деньги останутся в российских клубах, – сказал комментатор «Матч ТВ».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
