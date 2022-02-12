Донни ван де Бек впечатлил в матче против «Лидса» — фанаты «Эвертона» выказывают ему свою любовь

«Манчестер Юнайтед» постарается забыть матч против «Саутгемптона», а вот Донни ван де Бек запомнит свой первый выход в «основе» на домашнем стадионе «Эвертона».

«Ириски» обыграли «Лидс» со счетом 3:0, и голландский полузащитник был великолепно проявил себя.

Он сыграл ключевую роль в их первом голе, сделав ключевой пас при создании атаки. На самом деле, хозяева даже скандировали его имя в первые 15 минут!

Вот как он себя показал в первом тайме:

34 касания

1 ключевой пас

23/27 (85%) точных передач

3/5 выиграно дуэлей

3/3 выиграно дуэлей в воздухе

3 отбора

Донни комфортно вошел в игру и обыграл своих коллег из «Лидса» в полузащите.