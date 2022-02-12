Роналду плюнул в Энтони Элангу после ничьей с «Саутгемптоном»

У Криштиану Роналду был неудачный день на поле. Он выглядел разочарованным на протяжении всей игры, изо всех сил пытаясь забить.

Даже когда 37-летний футболист был близок к тому, чтобы забить гол, он попал в офсайд. Понятно, что он ощущает сильное давление.

По окончании матча Роналду не уносился с поля, как мы привыкли. Вместо этого он, казалось, плюнул в Энтони Эланга, который шел перед ним.

Честно говоря, инцидент не выглядит преднамеренным, и Роналду, возможно, стоит обвинить ветер в том, что произошло.