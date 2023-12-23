«МЮ» разучился забивать – и снова проиграл. Защита изнемогает от травм и болезней

Антирекорды из пропущенных и поражений.

У «Манчестер Юнайтед» новое поражение – теперь 0:2 от «Вест Хэма».

Лондонцы воспользовались моментами, «МЮ» не смог ничего реализовать – новая подпитка разговоров про неопреодолимый кризис в команде Эрика тен Хага.

Правда, есть и объективные обстоятельства.

Проблема «МЮ» – центр обороны. Сыграла уже 10-я пара ЦЗ за сезон

«Вест Хэм» Дэвида Мойеса забил два за шесть минут. Сначала проникли в штрафную благодаря шикарному пасу Лукаса Пакета, на него вовремя не среагировал Люк Шоу, а следом после глупой потери Кобби Майну в центре поля Пакета отправил Мохаммеда Кудуса один на один ровно между двумя центральными защитниками.

Но важно – кто эти защитники. Джонни Эванс и Вилли Камбвала. Явно не так должна выглядеть оборона топ-клуба АПЛ, который хочет претендовать на место в Лиге чемпионов .

Да, игровой кризис «Юнайтед» стабильно подпитывают травмы и болезни: в матче с «Вест Хэмом» Тен Хаг выставил уже десятую пару центральных защитников в сезоне. И это за пять неполных месяцев.

За 26 матчей в этом сезоне «МЮ» пропустил 41 гол! Жозе Моуринью в шоке: за весь его сезон-2017/18 у «Юнайтед» получил всего 40.

Ситуация с составом катастрофическая. Пришлось привлекать игрока академии – 19-летний Вилли Камбвала дебютировал в основе. В матче с «Ливерпулем» он впервые попал в заявку первой команды, а теперь уже вышел в старте – потому что на неделе заболел Рафаэль Варан. Снова ставить центральным Люка Шоу тренер не решился.

🤕 Харри Магуайр получил травму в матче с «Баварией» 12 декабря. По словам Тен Хага, вернется в начале нового года.

🤕 Лисандро Мартинес травмировался еще в сентябре – тренер ждет его в середине января.

🤕 Виктору Линделефу на днях сделали операцию на паху – восстановится не раньше февраля.

Плюс потеря Варана из-за болезни. Неудивительно, что Фабрицио Романо сообщает об интересе «Юнайтед» к центральным защитникам .

Правда, футбольный директор «МЮ» Джон Мерто предупреждает – вести трансферные дела в январе сложно: «Мы не ожидаем, что зимнее окно будет напряженным. Мы всегда были последовательны в том, что не считаем январь лучшим временем для ведения дел. Наша трансферная стратегия по-прежнему ориентирована на лето».

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Моменты «Юнайтед» может и создает, но с завершением беда. В матче с «Вест Хэмом» был убойный шанс у Алехандро Гарначо, но он неудачно обработал мяч и пробил прямо во вратаря.

● «Юнайтед» проиграл уже 13 матчей в сезоне во всех турнирах – успели до Рождества (25 декабря). Это худший дорождественский показатель для клуба с 1930-го – почти за сотню лет.

● «МЮ» впервые с 1992-го не забил в четырех матчах подряд: против «Борнмута» (0:3), «Баварии» (0:1), «Ливерпуля» (0:0) и теперь «Вест Хэма» (0:2). После той серии в начале 90-х сэр Алекс Фергюсон подписал Эрика Кантона.

● Команда Тен Хага не забила в семи матчах из последних 18 – худший показатель среди команд АПЛ. Лучший бомбардир «МЮ» среди нападающих – по-прежнему Маркус Рэшфорд, у него всего два гола. Расмус Хейлунд, например, так ни разу в чемпионате и не забил – с нулем уже 14 матчей.

● «Ман Юнайтед» проиграл 20 матчей во всех соревнованиях за календарный 2023-й. Так плохо не было с 1989-го – тогда остановились на двадцатке, сейчас год еще не закончен.

«Вест Хэм» как раз этой победой обошел «МЮ», вывел свой баланс забитых/пропущенных в плюс. А у «Юнайтед» по итогам тура останется восьмое место – и разница «-5».

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Тренер «Ман Юнайтед» регулярно выступает с комплиментами даже после поражений. Так и сейчас:

«Это было солидно, но нам не удалось забить. Мы полностью контролировали игру – как с мячом, так и без. Мы не позволили им ничего создать до 72-й минуты. Но в тот момент мы просто выключились, – признал голландец. – Да, сейчас мы не на вершине таблицы, но на прошлой неделе мы играли на равных с «Ливерпулем», лидерами чемпионата. Мы тоже не забили, но наши моменты были опаснее».

Еще в самом начале матча по соцсетям разлетелось прекрасное фото Эрика. С мыльным пузырем, лопающимся о его голову .

Шикарно, правда?

Мыльные пузыри перед матчами «Вест Хэма» – древнейшая традиция, у нее шикарная предыстория, почитайте. Благодаря этому и получился такой кадр.

У задумчивого Тен Хага в этом году еще два матча: с грозной «Астон Виллой» на «Олд Траффорд» и в гостях у «Ноттингем Форест». Надо хотя бы забивать.

Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Justin Setterfield