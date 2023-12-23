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«МЮ» разучился забивать – и снова проиграл. Защита изнемогает от травм и болезней

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Антирекорды из пропущенных и поражений.

У «Манчестер Юнайтед» новое поражение – теперь 0:2 от «Вест Хэма».

Лондонцы воспользовались моментами, «МЮ» не смог ничего реализовать – новая подпитка разговоров про неопреодолимый кризис в команде Эрика тен Хага.

Правда, есть и объективные обстоятельства.

Проблема «МЮ» – центр обороны. Сыграла уже 10-я пара ЦЗ за сезон

«Вест Хэм» Дэвида Мойеса забил два за шесть минут. Сначала проникли в штрафную благодаря шикарному пасу Лукаса Пакета, на него вовремя не среагировал Люк Шоу, а следом после глупой потери Кобби Майну в центре поля Пакета отправил Мохаммеда Кудуса один на один ровно между двумя центральными защитниками.

Но важно – кто эти защитники. Джонни Эванс и Вилли Камбвала. Явно не так должна выглядеть оборона топ-клуба АПЛ, который хочет претендовать на место в Лиге чемпионов.

Да, игровой кризис «Юнайтед» стабильно подпитывают травмы и болезни: в матче с «Вест Хэмом» Тен Хаг выставил уже десятую пару центральных защитников в сезоне. И это за пять неполных месяцев.

За 26 матчей в этом сезоне «МЮ» пропустил 41 гол! Жозе Моуринью в шоке: за весь его сезон-2017/18 у «Юнайтед» получил всего 40.

Ситуация с составом катастрофическая. Пришлось привлекать игрока академии – 19-летний Вилли Камбвала дебютировал в основе. В матче с «Ливерпулем» он впервые попал в заявку первой команды, а теперь уже вышел в старте – потому что на неделе заболел Рафаэль Варан. Снова ставить центральным Люка Шоу тренер не решился.

🤕 Харри Магуайр получил травму в матче с «Баварией» 12 декабря. По словам Тен Хага, вернется в начале нового года.

🤕 Лисандро Мартинес травмировался еще в сентябре – тренер ждет его в середине января.

🤕 Виктору Линделефу на днях сделали операцию на паху – восстановится не раньше февраля.

Плюс потеря Варана из-за болезни. Неудивительно, что Фабрицио Романо сообщает об интересе «Юнайтед» к центральным защитникам.

Правда, футбольный директор «МЮ» Джон Мерто предупреждает – вести трансферные дела в январе сложно: «Мы не ожидаем, что зимнее окно будет напряженным. Мы всегда были последовательны в том, что не считаем январь лучшим временем для ведения дел. Наша трансферная стратегия по-прежнему ориентирована на лето».

«МЮ» не забивает четыре матча подряд. Такой засухи не было с ранних времен сэра Алекса

Моменты «Юнайтед» может и создает, но с завершением беда. В матче с «Вест Хэмом» был убойный шанс у Алехандро Гарначо, но он неудачно обработал мяч и пробил прямо во вратаря.

«Юнайтед» проиграл уже 13 матчей в сезоне во всех турнирах – успели до Рождества (25 декабря). Это худший дорождественский показатель для клуба с 1930-го – почти за сотню лет.

● «МЮ» впервые с 1992-го не забил в четырех матчах подряд: против «Борнмута» (0:3), «Баварии» (0:1), «Ливерпуля» (0:0) и теперь «Вест Хэма» (0:2). После той серии в начале 90-х сэр Алекс Фергюсон подписал Эрика Кантона.

● Команда Тен Хага не забила в семи матчах из последних 18 – худший показатель среди команд АПЛ. Лучший бомбардир «МЮ» среди нападающих – по-прежнему Маркус Рэшфорд, у него всего два гола. Расмус Хейлунд, например, так ни разу в чемпионате и не забил – с нулем уже 14 матчей.

«Ман Юнайтед» проиграл 20 матчей во всех соревнованиях за календарный 2023-й. Так плохо не было с 1989-го – тогда остановились на двадцатке, сейчас год еще не закончен.

«Вест Хэм» как раз этой победой обошел «МЮ», вывел свой баланс забитых/пропущенных в плюс. А у «Юнайтед» по итогам тура останется восьмое место – и разница «-5».

Тен Хаг доволен игрой «МЮ». Есть его новое мегафото

Тренер «Ман Юнайтед» регулярно выступает с комплиментами даже после поражений. Так и сейчас:

«Это было солидно, но нам не удалось забить. Мы полностью контролировали игру – как с мячом, так и без. Мы не позволили им ничего создать до 72-й минуты. Но в тот момент мы просто выключились, – признал голландец. – Да, сейчас мы не на вершине таблицы, но на прошлой неделе мы играли на равных с «Ливерпулем», лидерами чемпионата. Мы тоже не забили, но наши моменты были опаснее».

Еще в самом начале матча по соцсетям разлетелось прекрасное фото Эрика. С мыльным пузырем, лопающимся о его голову.

Шикарно, правда?

Мыльные пузыри перед матчами «Вест Хэма» – древнейшая традиция, у нее шикарная предыстория, почитайте. Благодаря этому и получился такой кадр.

У задумчивого Тен Хага в этом году еще два матча: с грозной «Астон Виллой» на «Олд Траффорд» и в гостях у «Ноттингем Форест». Надо хотя бы забивать.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney, Justin Setterfield

34 комментария
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Хойлунд сейчас играет как раз в том стиле, за который критиковали Роналду. Ходит отрезанный от команды на чужой половине поля и ждет мяч. Пахнет двойными стандартами, когда Рона за это распинали, а Хойлунд за 80 лямов, ну типа ничо, талант же! Только Рон в отличие от датского полена даже при такой игре умудрялся голы ковырять
+47
-6
+41
А причем тут защита к неспособности МЮ забить, если супертрансферы хага в атаке Хойлунд и Антони суммарной стоимостью под двести лямов в строю и у обоих за весь сезон гордые 0+0? Отлично распилил лысый
+32
-1
+31
Ответ Lavinka
Комментарий скрыт
Нападающего как раз определяет количество рывков, а не голов))
+14
-1
+13
Зачетное фото с 7хагом 😅
+13
-2
+11
Главное от Роналду избавился.
И ничего, что по реализации МЮ идет в топ-5 худших команд с 18 голами за полсезона.
Один Рон столько забивал. Но он не прессинговал и был главной проблемой по мнению семь Хага.
Вот зато как сейчас заиграли.
+14
-8
+6
7хаг мыльный пузырь
+7
-1
+6
Фотка топ)
Респект фотографу
+6
0
+6
Проиграли тренеру, которого надо было оставлять, хуже бы не было)
+5
-1
+4
Он как будто джинн на фото
+4
0
+4
Фотографу речпект
+3
0
+3
Гринвуда возвращайте болваны, он моменты которые транжирит весь сезон Горначо, реализовал бы на раз два
+2
0
+2
Ответ KUZMICH
Роналду даже в Лиге Европы против слабых команд был ужасен. Правильно сделали, что избавились. Откуда вы беретесь такие)
А ты не думал, что это знаменитый атакующий стиль хага виноват? Например при Сульше Роналду забил 30 голов, а у хага ни один нападающий больше гола за сезон наковырять не может. Хоть Рон, хоть Хойлунд, хоть Антони, хоть Кейна ему купи
+3
-2
+1
Pretty bubbles in the air!:)))))
+1
0
+1
Проблема у команды во всех линиях. Этот состав сам по себе и близко не соответствует уровню не то, что борьбы за топ-4 - насчёт топ-8 даже сомнительно.
В линии атаки кому забивать? Там выбирать не из кого. Хёйлун, который полсезона на более-менее хорошем уровне провёл в Аталанте за всю жизнь, а в АПЛ потерялся. Спиннер, который не то что 100 млн не стоит - 10 сомнительно (но это проблема не его, а бездарного менеджмента, как и Хёйлун, как и ещё куча народу). Рэшфорд, который в футбол играет по графику сезон через сезон. Марсьяль, выходящий из больницы раз в месяц минут на 40. Гарначо, который парень, конечно, талантливый, но крайне сырой. Плюс не соответствующий уровню Пельистри. И среди них всех бродит тенью Фернандеш, приговаривая "Памагити!".
В защите в основе Эванс выходит - это само по себе катастрофа, а ведь там в обойме Холодильник и Линделёф. Тот же Варан не может играть в МЮ потому что ему в пару нужен ведущий защитник, типа Рамоса, а когда надо самому вести, он теряется.
Ну и то, что те же Онана и Каземиро настолько резко сдали под руководством Тен Хага - опять же вопросы огромные к менеджменту клуба.
Ко всему этому Тен Хаг так и не выстроил никакую мало-мальски внятную игру. Так что я бы не ждал чего-то большего, чем есть сейчас.
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Было прикольное фото Моуриньо с мыльными пузырями. Уже давно пытаюсь его найти..
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Ответ Vitaly Rogulin
Он как будто джинн на фото
Гамшик 😁
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Ответ Obdob
Зачетное фото с 7хагом 😅
Мыльные пузыри это символ Вест Хема кстати https://youtu.be/CNPIX_TMQKE?si=9ttQ-xKC7yOB_xeh
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удивительно, но антони сегодня был лучший. больше всех играл на команду
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Эрик ставит на старте Гарначо и Антони, но эти мальчики не справляются с защитниками АПЛ. Может пора включить мозги и изменить схему, 4-2-3-1 не работает, при нынешнем составе должны играть два нападающих, нужно работать над владеним мячом, длинными передачами
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Буд-то бы все матчи проигрывают 3:4 или 4:5. Типа мы забиваем, но защиты совсем нет.
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Тренерский пузырь тен Хага лопается, как мыльный пузырь на его точёной пике.
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Мыльные пузыри чаще появляются, чем голы МЮ.
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-1
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😁
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