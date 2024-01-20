Назовете 20 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»? У вас 6 минут
Межсезонье в самом разгаре, и болельщики «Спартака» ждут усиления команды.
А вспомните топ рекордных покупок «Спартака»? В качестве подсказок – стоимость в млн евро на Transfermarkt и год.
Результаты пишите в комментарии. Поехали!
Забыл Ромуло, в принципе можно было назвать, а Николсон и Мартинс какие-то проходные персонажи совсем, все пытался вспомнить, кого в последние годы взяли так дорого, наверное известных и сильных, а тут эти...
Вся инфа есть в сети
Не нужно вводить в заблуждение если не знаешь о чем пишешь
Зенит: 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения.
За победу УЕФА платит 2,8 млн, за ничью - 900 тысяч. Поражение, естественно, не оплачивается.
Итого: зенит за лигочемпионскую кампанию заработал 6,5 млн евро. Действительно, огромные бабки!))
Деньги можно тратить по-разному.
Не владеешь инфой
Спартак отлетал Легиям и прочим , ничего не получая
Там разница миллионов 200 будет
Рейтинг УЕФа на многое влиял
– Валерий Георгиевич, один вопрос: почему у нас в команде играют Ибсон и Кариока?
– Кариока сегодня был лучший.