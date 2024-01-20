Назовете 20 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»? У вас 6 минут

Межсезонье в самом разгаре, и болельщики «Спартака» ждут усиления команды.

А вспомните топ рекордных покупок «Спартака»? В качестве подсказок – стоимость в млн евро на Transfermarkt и год.

Результаты пишите в комментарии. Поехали!