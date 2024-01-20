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Назовете 20 самых дорогих трансферов в истории «Спартака»? У вас 6 минут

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Межсезонье в самом разгаре, и болельщики «Спартака» ждут усиления команды.

А вспомните топ рекордных покупок «Спартака»? В качестве подсказок – стоимость в млн евро на Transfermarkt и год. 

Результаты пишите в комментарии. Поехали!

Назовете 20 самых дорогих трансферов «Зенита»? Теперь с Артуром

40 комментариев
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Вот как раз и ответ, почему Спартак имеет всего 1 чемпионство за 20 лет. Половина трансферов из этого списка, абсолютный неликвид. Действительно проявили себя в Спартаке только Промес, Фернандо, Эменике, Макгиди, Жиго, Глушаков и с натяжкой Мовсисян, Николсон, Айртон и Кавенаги.
+24
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+19
10/20 Жизнь - это Спартак, а ты в ней Педро Роша
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+10
Этот лист еще показывает что за двадцать лет дорогих трансферов почти и не было у Спартака! Когда я помню вывешивали такой же опросник про Зенит, то на 20-м месте, "самый дешевый" был Клаудиньо за 12 млн. А у Спартака 12 лямов -это третье место...
+9
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+6
11/20, и, наверное, ещё человек 5-6 мог вспомнить. Но вот серьёзно, Ханни?
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+6
Ответ Sega 2
Не знаю какой самый дорогой трансфер , перестал активно следить за Спартаком лет десять назад. Но из того что помню, самый неэффективный (сумма купли/сумма голов-эффективных действий) трансфер - это, конечно, трансфер Кавенаги.
Роша куда более глупый трансфер, за Кавенаги хоть деньги отбили да и играл и забивал он при адекватном тренере Федотове
+4
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Ответ InGVaR
11/20, и, наверное, ещё человек 5-6 мог вспомнить. Но вот серьёзно, Ханни?
вот серьёзно, Роша?) Ханни хотя бы переезжал из Бельгии (Андерлехт), а не из Бразилии. И араб получился в 1,5 раза дешевле
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17/20, в Спартаке такое впечатление, что миллион игроков побывал, сложно вспоминать.
Забыл Ромуло, в принципе можно было назвать, а Николсон и Мартинс какие-то проходные персонажи совсем, все пытался вспомнить, кого в последние годы взяли так дорого, наверное известных и сильных, а тут эти...
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Ответ zzzeeerrrooo
За участие 40
Спешу расстроить: просто за попадание в группового этап клуб получает 15,25 млн, а не 40)
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Мукунку. Это тот, который Мукунку - хороший)
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10/20. Из тех кого забыл, мог вспомнить Эменике, Жиго и может быть Ромуло(из-за гола Барсе). Бонгонду не смог правильно написать, на языке вертелось.
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Ответ Михон Мясной
Спешу расстроить: просто за попадание в группового этап клуб получает 15,25 млн, а не 40)
За тот сезон они получили 39 в ЛЧ
Вся инфа есть в сети
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Ответ Михон Мясной
15, 25 + 6,25 - сколько будет? В сети у него инфа))
https://ibb.co/nmkK2Pg
Не нужно вводить в заблуждение если не знаешь о чем пишешь
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Показательно, что из топ-5 покупок только одна удачная и принесла пользу. И то, Фернандо был любителем поесть и потусовать и хватило его на 2 сезона. Остальные или провал, или что-то околобесполезное.
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Ответ zzzeeerrrooo
Спартак в отличие от Зенита не играл регулярно в ЛЧ получая огромные бабки
Возьмём, к примеру, Лигу чемпионов 2021/22.
Зенит: 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения.
За победу УЕФА платит 2,8 млн, за ничью - 900 тысяч. Поражение, естественно, не оплачивается.
Итого: зенит за лигочемпионскую кампанию заработал 6,5 млн евро. Действительно, огромные бабки!))
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Ответ gunmeat
Ханни ваще топ был, так и не понял, почему ушёл и не удержали
Может и был топ, когда в Бельгии играл, но в Спартаке играл плохо.
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Ответ Гроссмейстер Д
Вот как раз и ответ, почему Спартак имеет всего 1 чемпионство за 20 лет. Половина трансферов из этого списка, абсолютный неликвид. Действительно проявили себя в Спартаке только Промес, Фернандо, Эменике, Макгиди, Жиго, Глушаков и с натяжкой Мовсисян, Николсон, Айртон и Кавенаги.
Халк и Витсель за 100 миллионов у Зенита, десять мукунок у Спартака по 10 миллионов каждый.
Деньги можно тратить по-разному.
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Ответ Михон Мясной
15, 25 + 6,25 - сколько будет? В сети у него инфа))
+ 18 лямов за исторический кф )
Не владеешь инфой
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Ответ Mr. Levsha
Расскажи нам, как зенит в еврокубках Заработал 60 на Халка и 40 на Витселя ;) напомню Данни купили За 30 у динамо (ну тут хоть кубок уефа взяли, перед покупкой).
Они перед покупкой Халка с Витселем в плофф ЛЧ вышли
Спартак отлетал Легиям и прочим , ничего не получая
Там разница миллионов 200 будет
Рейтинг УЕФа на многое влиял
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Ответ Михон Мясной
Возьмём, к примеру, Лигу чемпионов 2021/22. Зенит: 1 победа, 2 ничьих, 3 поражения. За победу УЕФА платит 2,8 млн, за ничью - 900 тысяч. Поражение, естественно, не оплачивается. Итого: зенит за лигочемпионскую кампанию заработал 6,5 млн евро. Действительно, огромные бабки!))
За участие 40
+1
-1
0
Ответ zzzeeerrrooo
Спартак в отличие от Зенита не играл регулярно в ЛЧ получая огромные бабки
Расскажи нам, как зенит в еврокубках Заработал 60 на Халка и 40 на Витселя ;) напомню Данни купили За 30 у динамо (ну тут хоть кубок уефа взяли, перед покупкой).
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Ответ Sega 2
Не знаю какой самый дорогой трансфер , перестал активно следить за Спартаком лет десять назад. Но из того что помню, самый неэффективный (сумма купли/сумма голов-эффективных действий) трансфер - это, конечно, трансфер Кавенаги.
там деньги отбили, по факту
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Ответ Гроссмейстер Д
Вот как раз и ответ, почему Спартак имеет всего 1 чемпионство за 20 лет. Половина трансферов из этого списка, абсолютный неликвид. Действительно проявили себя в Спартаке только Промес, Фернандо, Эменике, Макгиди, Жиго, Глушаков и с натяжкой Мовсисян, Николсон, Айртон и Кавенаги.
Справедливости ради, 8 млн в 2013 и 8 млн 2022 это два разных 8 млн.
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Ответ jasjuk
"абсолютный неликвид" тут только 5 трансферов Педро Роша, Фернандо Кавенаги, Арас Озбилиз, Софьян Ханни, Шамар Николсон но он еще может и заиграет когда с аренды вернётся, а Тео Бонгонда пока 50/50.
Чем Кавенаги плох
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Странно, Кариоки нет в списке...
– Валерий Георгиевич, один вопрос: почему у нас в команде играют Ибсон и Кариока?
– Кариока сегодня был лучший.
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Люк Зоа и Жерар Мукунку - не забудем. Кто у них там кости под лавку бросал?
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Не знаю какой самый дорогой трансфер , перестал активно следить за Спартаком лет десять назад. Но из того что помню, самый неэффективный (сумма купли/сумма голов-эффективных действий) трансфер - это, конечно, трансфер Кавенаги.
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Промести
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Павлюченко
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Мартинса пытался несколько минут записать Перейрой. Был реально уверен, что в списке должны быть Биля, Рафа и Тино Коста.
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Аиртон сделайте, чтоб букву И засчитывали
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