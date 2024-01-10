Назовете 20 самых дорогих трансферов «Зенита»? Теперь с Артуром

Всего один россиянин!

«Зенит» объявил о переходе Артура из «Палмейрас» за 15 млн евро: бразилец вошел в топ-15 самых дорогих трансферов петербургского клуба.

А вспомните двадцатку рекордных покупок «Зенита»? Подсказки – стоимость на трансфермаркте и год.

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