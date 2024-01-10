Назовете 20 самых дорогих трансферов «Зенита»? Теперь с Артуром
Всего один россиянин!
«Зенит» объявил о переходе Артура из «Палмейрас» за 15 млн евро: бразилец вошел в топ-15 самых дорогих трансферов петербургского клуба.
А вспомните двадцатку рекордных покупок «Зенита»? Подсказки – стоимость на трансфермаркте и год.
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Не вспомнил Ловрена, Мамману и, прости господи, Кришито (Миммо, прости, как будто в другой жизни было).
Маммана - несчастный случай, как отчасти и Алберто (но тот "размазался" уже на нескольких игроков, в том числе и весьма неплохих). Еще несколько просто нормальных трансферов (Алвеш, Ловрен, Рондон, Дриусси, Хави Гарсия), а оставшийся десяток - явные трансферные удачи, отработавшие потраченные на них деньги с избытком.
В общем, два вывода. Во-первых, скаутская служба клуба работает, вообще говоря, на удивление качественно, один ляп из 19 покупок - это очень прилично (и это тут еще нет покупок вроде Зырянова и Гарая - на сдачу от Тимощука и Витселя соответственно). Во-вторых, этот единственный ляп - одновременно и единственный россиянин в списке. :( Похоже, что в РПЛ с ее лимитами и закидонами местных игроков принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" работает на все 100%.