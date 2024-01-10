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Назовете 20 самых дорогих трансферов «Зенита»? Теперь с Артуром

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Всего один россиянин!

«Зенит» объявил о переходе Артура из «Палмейрас» за 15 млн евро: бразилец вошел в топ-15 самых дорогих трансферов петербургского клуба.

А вспомните двадцатку рекордных покупок «Зенита»? Подсказки – стоимость на трансфермаркте и год. 

Свои результаты пишите в комментариях!

23 комментария
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"Ой ой ой... Бухаров, дорогой!"
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18/ 21
Не вспомнил Ловрена, Мамману и, прости господи, Кришито (Миммо, прости, как будто в другой жизни было).
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Ответ Гроссмейстер Д
20/21. Промах с Юри. Большинство трансферов, к слову, вполне успешные. Провалы только с Бухаровым, Дриусси и Мамманой(но там травмы сказались). Алберто еще играет, рано делать выводы. Подытожив, менеджмент Зенита, вопреки стереотипам, может и не идеален, но на сегодняшний день является лучшим в РПЛ. Пять подряд чемпионств тому доказательство.
Да Дриусси не провал, был полезен на неродной позиции
+7
0
+7
20/21. Промах с Юри. Большинство трансферов, к слову, вполне успешные. Провалы только с Бухаровым, Дриусси и Мамманой(но там травмы сказались). Алберто еще играет, рано делать выводы. Подытожив, менеджмент Зенита, вопреки стереотипам, может и не идеален, но на сегодняшний день является лучшим в РПЛ. Пять подряд чемпионств тому доказательство.
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19/21, не думал , что Хави Гарсия и Ловрен стоили таких денег
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Забавный, кстати, список получился. Что там будет дальше с Артуром, посмотрим, но из 19 остальных откровенный провал всего один - Бухаров.

Маммана - несчастный случай, как отчасти и Алберто (но тот "размазался" уже на нескольких игроков, в том числе и весьма неплохих). Еще несколько просто нормальных трансферов (Алвеш, Ловрен, Рондон, Дриусси, Хави Гарсия), а оставшийся десяток - явные трансферные удачи, отработавшие потраченные на них деньги с избытком.

В общем, два вывода. Во-первых, скаутская служба клуба работает, вообще говоря, на удивление качественно, один ляп из 19 покупок - это очень прилично (и это тут еще нет покупок вроде Зырянова и Гарая - на сдачу от Тимощука и Витселя соответственно). Во-вторых, этот единственный ляп - одновременно и единственный россиянин в списке. :( Похоже, что в РПЛ с ее лимитами и закидонами местных игроков принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" работает на все 100%.
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Всех вспомнил)
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20/21. Забыл совсем про Тимощука.
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изи катка
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20/21 Юрия забыл...Гагарина.
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Ответ razdolbay
Всего 1 миллион долларов вместо Бразилии отправить бы во Владимирскую область на хорошие дела...
Ну так и отправь свои деньги во Владимирскую область, раз такой сердобольный. Или зачем тогда считать чужие.
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Ответ Александр Белов
19/21, не думал , что Хави Гарсия и Ловрен стоили таких денег
Прекрасно помню, что Хави Гарсию именно купили у МС, причём и ценник в 16 лямов запомнился хорошо. А вот про Тимощука вообще забыл и в итоге только 20 из 21 получилось.(((
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Ответ Александр Белов
19/21, не думал , что Хави Гарсия и Ловрен стоили таких денег
Столько же. Хави Гарсию не вспомнил и умудрился забыть про Ловрена, хотя вроде недавно переходил.
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Ответ Владимири Йолкиннен
Сутормин!!!!
Йолкиннен🔥
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Ответ Гроссмейстер Д
20/21. Промах с Юри. Большинство трансферов, к слову, вполне успешные. Провалы только с Бухаровым, Дриусси и Мамманой(но там травмы сказались). Алберто еще играет, рано делать выводы. Подытожив, менеджмент Зенита, вопреки стереотипам, может и не идеален, но на сегодняшний день является лучшим в РПЛ. Пять подряд чемпионств тому доказательство.
С Дриусси провал только из-за Семака, который использовал его не на той позиции
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Ответ Александр Белов
19/21, не думал , что Хави Гарсия и Ловрен стоили таких денег
столько же. Маммана и Рондон только)
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Ответ Dmitry Orlov
Ну так и отправь свои деньги во Владимирскую область, раз такой сердобольный. Или зачем тогда считать чужие.
Деньги Газпрома чужие? Ясно
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6/21 - непонятно как я еще столько вспомнил :)
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Двух не вспомнил: Мамману, что обидно, ведь он остальных аргентосов вспомнил. И Хави Гарсию, что неудивительно. Всегда было чувство, что его за лямов 7-8 брали максимум.
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Кришито и Ловрена забыл(
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Кассьера
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