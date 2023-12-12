Вспомните всех победителей Межконтинентального кубка? Тест Sports.ru

12 декабря 2004 года состоялся последний розыгрыш Межконтинентального кубка. Трофей с 1960-го разыгрывали победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Либертадорес и определяли клубного чемпиона мира.

А вспомните всех победителей этого скоротечного турнира? Сейчас проверим!

Результаты тесты пишите в комментарии. Погнали!

Топовое фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport