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Вспомните всех победителей Межконтинентального кубка? Тест Sports.ru

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12 декабря 2004 года состоялся последний розыгрыш Межконтинентального кубка. Трофей с 1960-го разыгрывали победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Либертадорес и определяли клубного чемпиона мира.

А вспомните всех победителей этого скоротечного турнира? Сейчас проверим!

Результаты тесты пишите в комментарии. Погнали!

Топовое фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport

9 комментариев
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Ответ Hitgoe Himgob
Велес только мимо, и то я вводил но имя не принимало. А так хороший тест
потому что Велес - это клуб из Москвы)
+3
0
+3
42/43. Не взял Расинг
+2
0
+2
41/43. Гремио и Велес подвели
+2
0
+2
Велес только мимо, и то я вводил но имя не принимало. А так хороший тест
+2
0
+2
35/43
+1
0
+1
Путаюсь в арг клубах..)
0
0
0
43/43
0
0
0
Аякс
0
0
0
38 / 43
Расинг, Индепендьенте (тут ещё сложно правильно написать, даже если помнишь клуб), Олимпия, Гремио (в Бразилии рекордное число топ-клубов, многие помню, но не все).
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