Вспомните всех победителей Межконтинентального кубка? Тест Sports.ru
12 декабря 2004 года состоялся последний розыгрыш Межконтинентального кубка. Трофей с 1960-го разыгрывали победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка Либертадорес и определяли клубного чемпиона мира.
А вспомните всех победителей этого скоротечного турнира? Сейчас проверим!
Результаты тесты пишите в комментарии. Погнали!
Топовое фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill /Allsport
Расинг, Индепендьенте (тут ещё сложно правильно написать, даже если помнишь клуб), Олимпия, Гремио (в Бразилии рекордное число топ-клубов, многие помню, но не все).