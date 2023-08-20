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Федос из «Амкала» женился! Знакомьтесь, Наталия Иванец – супруга легенды медиафутбола!

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Федор Маслов – один из символов медийного футбола. Сейчас он нечасто выходит на поле, но когда играет, то обязательно выкинет что-то смешное в воротах «Амкала».

А недавно самый медийный кипер блогерского футбола женился! Знакомьтесь, Наталия Иванец – супруга Федоса!

Федос сделал предложение Нате в январе 2023 года, а неделю назад пара сыграла свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе №2 Санкт-Петербурга.

Процесс официального предложения Федор подробно описал в своем телеграм-канале:

«Вчера наконец-то ОФИЦИАЛЬНО сделал предложение Нате стать моей женой – через «Госуслуги». Очень удобная и – главное – выгодная операция: никакое кольцо не нужно, а госпошлину в размере 350 рублей должна оплатить невеста! Не знаю, в чем логика, но мне нравится. Правда, ответа пришлось ждать дольше, чем когда я на колено вставал: платеж почему-то не проходил, и больше 12 часов я мучился в ожидании. Сегодня платеж прошел – теперь, кажется, все действительно серьезно».

Наталия любит путешествовать: она посетила 28 стран, а сейчас вместе с Федосом активно гоняет по России. Иногда пара совмещает путешествия с футболом: например, Федя и Ната были на последнем на данный момент официальном матче сборной России – в 2021 году в Сплите.

А еще Ната пишет про себя, что она эксперт в игристых винах. Максимально полезный скилл!

Наталия дарит Федосу интересные подарки. Например, на 14 февраля вратарь «Амкала» получил виниловую пластинку «Hybrid Theory» группы Linkin Park. Первое, что он сделал с пластинкой – уронил на пол.

В общем, новая ячейка общества явно не утонет в пучине бытовухи!

30 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Ответ Airat Alimov
Действительно, уровень финансирования медиа-лиги и РПЛ можно судить по женам футболистов.
нет, просто у кого-то есть мозги при выборе барышни, а у кого-то в голове одни надутые куклы) вот и все)
+55
-4
+51
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Airat Alimov
Действительно, уровень финансирования медиа-лиги и РПЛ можно судить по женам футболистов.
+45
-11
+34
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SeKToR
Красивая девушка, чивоуштам
+34
-5
+29
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VanyaMilanovic
А что с комментариями вообще происходит?) Там ребят сильно обидели похоже, чтобы такую дичь писать, Федя красавчик)
+32
-8
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Rhett Butler
Зажигалка та еще походу)
+20
-3
+17
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Moonwalker
При всем уважении к медиафутболу (сам не слежу, но это не значит, что у него нет своей аудитории, весьма широкой, поэтому по себе не сужу), но "легенда медиафутбола" - это уже как-то перебор. Звучит как "легенда третьего подъезда новостройки, которая появилась в прошлом месяце". Понятно, громкие заголовки, все такое, но, может, для легендарности надо чуть побольше времени? )))

ps. Девушка замечательная. Ребятам - счастья.
+23
-6
+17
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Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
2 фото огонь,девушки ходите без лифа
+19
-3
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TheOnlyFF
Ответ Виктор Войнов
Легенда в узких кругах
По подробнее.ПЛЗ
+8
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Sonya Sheveleva
Ната – красотка, Федос что-то явно в этой жизни сделал верно <3
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banchik1
Ой, прям приятная-приятная девушка! Счастья молодым!
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Astin
Девушка симпатичная, кто такой Федос не знаю.
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Владимир Молявин
Совет да любовь...
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Qwasklop
Ответ Moonwalker
При всем уважении к медиафутболу (сам не слежу, но это не значит, что у него нет своей аудитории, весьма широкой, поэтому по себе не сужу), но "легенда медиафутбола" - это уже как-то перебор. Звучит как "легенда третьего подъезда новостройки, которая появилась в прошлом месяце". Понятно, громкие заголовки, все такое, но, может, для легендарности надо чуть побольше времени? ))) ps. Девушка замечательная. Ребятам - счастья.
Медиафутбол существует уже 5 лет, и за время его существования Федос практически единственный, кто играл на постоянной основе. Конечно, "легенда медиафутбола" звучит громко на фоне легендарных имён, к которым мы привыкли, но все же в медиафутболе он настоящая легенда
+6
-2
+4
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TravenS
Ответ Moonwalker
При всем уважении к медиафутболу (сам не слежу, но это не значит, что у него нет своей аудитории, весьма широкой, поэтому по себе не сужу), но "легенда медиафутбола" - это уже как-то перебор. Звучит как "легенда третьего подъезда новостройки, которая появилась в прошлом месяце". Понятно, громкие заголовки, все такое, но, может, для легендарности надо чуть побольше времени? ))) ps. Девушка замечательная. Ребятам - счастья.
Настоящая легенда медиафутбола — это Леха со двора)
+5
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Никита Никулин
Федос - легенда Евроспортса!
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Андрей Соколов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Метр шестьдесят то в ней есть хотя бы?
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Василий Иванов
Ответ Бухгалтер2021
2 фото огонь,девушки ходите без лифа
Хм, не всех девушек мама и бабушка одарили, чтобы ходить без лифа...
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Ипполит Воробьянинов
Красивая девушка! Вот только губки в стиле кря-кря больше не надо фоткать. Мгновенно обезличивает.
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Kanonir152
У медиафутбола уже появились легенды?) Давно заметил что это слово обесценили
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Yarik Graf
Федосу всегда достается самое лучшее😡
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Виктор Войнов
Легенда в узких кругах
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Альф Третий
Ответ Yarik Graf
Федосу всегда достается самое лучшее😡
Ну что ты, бро, Федос уже стал чемпионом в выдирании лучшего для себя! 😄 Видимо, у него такой непобедимый шестое чувство, которое указывает на самые классные и прикольные вещи в жизни. Не зря же он выбрал такую крутую жену, как Наталия. Спасибо ему за то, что делится своими увлекательными историями с нами, обычными смертными. А кстати, возможно, Федос всегда достается самое лучшее просто потому, что у него в жизни постоянно происходят смешные и незабываемые ситуации. От такого шуточного дара не уйти, даже если хочешь. Но знаешь что? Я рад за него и пожелаю ему и Наталии много-много счастливых мгновений в их новой главе жизни! 🎉🥂
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tibalt
Зачем мне эта инфа
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Dark_Mordor
Федос ван лав. Наталье повезло.
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