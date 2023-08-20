Федос из «Амкала» женился! Знакомьтесь, Наталия Иванец – супруга легенды медиафутбола!

Федор Маслов – один из символов медийного футбола. Сейчас он нечасто выходит на поле, но когда играет, то обязательно выкинет что-то смешное в воротах «Амкала».

А недавно самый медийный кипер блогерского футбола женился! Знакомьтесь, Наталия Иванец – супруга Федоса!

Федос сделал предложение Нате в январе 2023 года, а неделю назад пара сыграла свадьбу. Церемония бракосочетания прошла в ЗАГСе №2 Санкт-Петербурга.

Процесс официального предложения Федор подробно описал в своем телеграм-канале:

«Вчера наконец-то ОФИЦИАЛЬНО сделал предложение Нате стать моей женой – через «Госуслуги». Очень удобная и – главное – выгодная операция: никакое кольцо не нужно, а госпошлину в размере 350 рублей должна оплатить невеста! Не знаю, в чем логика, но мне нравится. Правда, ответа пришлось ждать дольше, чем когда я на колено вставал: платеж почему-то не проходил, и больше 12 часов я мучился в ожидании. Сегодня платеж прошел – теперь, кажется, все действительно серьезно».

Наталия любит путешествовать: она посетила 28 стран, а сейчас вместе с Федосом активно гоняет по России. Иногда пара совмещает путешествия с футболом: например, Федя и Ната были на последнем на данный момент официальном матче сборной России – в 2021 году в Сплите.

А еще Ната пишет про себя, что она эксперт в игристых винах. Максимально полезный скилл!

Наталия дарит Федосу интересные подарки. Например, на 14 февраля вратарь «Амкала» получил виниловую пластинку «Hybrid Theory» группы Linkin Park. Первое, что он сделал с пластинкой – уронил на пол.

В общем, новая ячейка общества явно не утонет в пучине бытовухи!