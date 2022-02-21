Слышали что-нибудь про лыжный балет? А ведь эта красота была на Олимпиадах

Лыжные марафоны – главные события последних дней Олимпиад. А вот на стыке 80-х и 90-х организаторы Игр привлекали внимание к лыжам даже с помощью балета.

Да-да, лыжники в ярких комбинезонах исполняли хореографические номера, делали прыжки с помощью палок и взмахивали руками под музыку. Все это есть на завораживающем и одновременно странном видео, которым не так давно поделился официальный ютуб Олимпиады.

На кадрах – Игры 1992 года, в заголовке – удивление: «Как это было олимпийским видом спорта?»

Лыжный балет – одно из направлений фристайла. Соревнования по нему начали проводиться в 60-х на волне лыжной революции. «У лыжного спорта было молодежное движение, – говорит в интервью The New York Times Боб Ховард, трехкратный чемпион мира по лыжному балету. – Молодые спортсмены сомневались насчет традиционных альпийских гонок — им не нравилась идея о том, что лыжники должны идти налево, направо, вниз и больше никуда. Как насчет катания на лыжах назад? Как насчет того, чтобы прыгать, крутиться?».

«Люди изобретали собственную лыжную реальность. Это шло вразрез со всем, что было типичным, нормальным или тем, как на лыжах катались их родители», – добавляет Лесли Энтони, автор книги «Белая планета: безумный рывок через современную глобальную лыжную культуру».

В начале фристайл разделился на три крупных ответвления: акробатика (серия прыжков), могул (спуск по бугристому склону) и балет (сложные трюки и работа ног). Сначала лыжники выполняли все три стиля за один спуск, но уже в 70-е в каждом направлении появились свои профессионалы.

«Для меня это был рок-н-ролл – действуй изо всех сил, выполняй столько трюков, сколько сможешь», – говорит Ховард. Он больше предпочитал прыжки и сальто, но с годами в этот вид спорта пришли люди, которые видели в нем музыкальность и артистизм.

«Мы принесли в горы музыку, – красиво формулировала Джениа Фуллер, которая на чемпионате 1974 года стала первым человеком, выигравшим все четыре дисциплины сразу (акробатика, могул, балет и комбинированный спорт). – Иметь возможность устроить шоу в такой обстановке и заставить людей почувствовать то, что чувствуете вы, через музыку и движение – это потрясающе».

Фуллер пришла в этот вид спорта из фигурного катания, а еще одна важная фигура для лыжного балета, горнолыжница и в будущем актриса Сьюзи Чаффи, в детстве занималась обычным балетом. Именно она первой использовала музыку на соревнованиях по фристайлу.

«В глубине души я всегда мечтала о танцах в горах», – говорит Чаффи.

Лыжный балет вышел на пик популярности в 80-х, когда его главные звезды снимались в рекламах, фильмах и ездили с шоу-турами. Тогда даже появились парные дисциплины.

В 1988-м лыжный балет вместе с двумя другими направлениями фристайла добрался до Олимпиады в Калгари – в качестве показательного вида спорта. Балет состоял из спуска по пологому склону под музыкальное сопровождение в течение 2-2,5 минут.

В Альбервиле-1992 в могуле уже разыгрывали официальные медали, тогда как акробатика и балет остались демонстрационными. В Лиллехаммере-1994 акробатика тоже вошла в официальную программу, а вот балет больше никогда не появлялся на Играх.

Как ни странно, эта дисциплина ушла в забвение после попадания на Олимпиаду. Добавление большего количества правил, некоторые из которых были заимствованы из фигурного катания, загнали спортсменов в рамки. «Это уже был не плавный и красивый вид спорта, каким он начинался, – считает Джения Фуллер. – Все свело к старт-стоп-старт-стоп».

В МОК тоже были не в восторге от очередного вида спорта, где победителя определяют оценками за технику и артистизм. У зрителей же популярность набирали дисциплины вроде сноубординга, где упор делался на скорость и риск. Молодые лыжники тоже начали отдавать предпочтение другим видам. В итоге Международная федерация лыжного спорта (FIS) прекратила все соревнования по лыжному балету после 2000 года – теперь его вспоминают лишь в моменты, когда в тиктоке или ютубе вирусится очередное видео с ретро-соревнований.

Хотя пионеры этого вида спорта верят, что у лыжного балета еще есть шанс на возрождение.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Cole/Allsport