Разборки в олимпийском Пекине
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Лыжники снова на золотых приисках, еще одна нервная эстафета в биатлоне и тревога за хоккей (да-да, против Дании) – запасаемся терпением на среду

Илья Буров Илья Буров
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Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Софья Просвирнова Софья Просвирнова
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Наталья Непряева Наталья Непряева
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Семен Елистратов Семен Елистратов
Биатлон Биатлон

Олимпиада-2022 в Пекине незаметно идет на убыль – до завершения осталось всего пять дней.

На смену инфарктному вторнику придет среда, подарив сборной России и всем нам новые надежды: в лыжах и биатлоне – сразу на медали, в хоккее – на продолжение борьбы за них. И не только там.

Смелее в новый день!

Главное

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. Россия – Дания. 9.00 📺 Первый канал

В хоккее начинается главное – матчи навылет. Права на ошибку больше нет – и если России пришлось тяжко против датчан в группе, можно представить, какой бой даст команда, последовательно наказавшая чехов и латвийцев.

Дания сильна командной игрой, железной дисциплиной и крепкой обороной. За четыре матча в Пекине они пропустили шайб меньше, чем Россия в игре против Чехии, которая, кстати, уже пакует чемоданы домой.  Впрочем, нагнетать страсти рано. Сборная России, кажется, поймала игру в атаке, а вылетать в четвертьфинале от сборной с единственным хоккеистом из КХЛ было бы слишком странно.   

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Биатлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. 10.45 📺 Россия 1

Краха масштабнее того, что пережила накануне мужская сборная, уже не случится, а значит женской можно выдохнуть – чудес от нее точно не ждут.

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Состав у России максимально турбулентный – Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, а его выбор не обошелся без мини-скандала. Иначе наш биатлон не был бы похож на себя.  

«Можно было бы и сказать, что я не бегу, а не из интернета мне узнавать об этом», – реакция Евгении Буртасовой на решение тренеров, которое, впрочем, не выглядит неожиданным.

Удастся ли команде Михаила Шашилова взять первую медаль Пекина – решится в первую очередь на стрельбище.

Лыжи. Командный спринт. Женщины. Полуфиналы – с 10.15 (финал – 12.15). Мужчины. Полуфиналы – с 11.15 (финал – 12.45) 📺 Россия 1

Лыжи – главный российский вид спорта на этой Олимпиаде: три золота, три серебра и бронза, почти половина медалей, выигранных нашими спортсменами.

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Командные спринты – мощный шанс для новых подвигов. Мужской состав из двух Александров – Большунова и Терентьева (ему финишировать) – президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объявила еще неделю назад. По женскому сомнений тоже не было: Юлия Ступак и Наталья Непряева.

Важно пройти полуфиналы с идеальным балансом потраченных сил и занятых мест – напрямую в финал из 12-командных забегов выходят лишь по четыре пары. Еще шесть доберутся по времени.  

Фристайл. Акробатика. Мужчины. Финал – 14.00 📺 Матч ТВ

Потеря лидера сборной и обладателя Кубка мира Максима Бурова в квалификации – неприятная сенсация, которая серьезно влияет на перспективы сборной России в мужской акробатике.

Теперь наши парни не главные фавориты, даже несмотря на присутствие в финале Станислава Никитина и Ильи Бурова – у них 7-е и 9-е суммы в отборе. 

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Шорт-трек. Мужчины. Эстафета. 15.32 📺 Матч! Арена

Четверка Семена Елистратова, Константина Ивлиева, Павла Ситникова и Дениса Айрапетяна вышла в финал эстафеты со вторым временем, но тогда спас лишь магический шаг Семена на фотофинише. 

В финале соперники – Южная Корея, Канада, Италия и Китай – бесконечно мощны. У России в составе два призера Пекина-2022 и большое желание выиграть общую медаль – правда же, серьезные аргументы?

А что еще?

Хоккей. Мужчины. 1/4 финала. США – Словакия. 7.10. Матч ТВ Финляндия – Швейцария. Матч! Игра Швеция – Канада  📺 Матч ТВ

Вылет сборной Чехии от Швейцарии в 1/8 финала – главная сенсация хоккейного турнира, которая соединила в четвертьфинале неожиданную пару: Финляндия и Швейцария.

Соперником США стала сборная Словакии, во вторник разгромившая Германию – 4:0. Канада вынесла Китай, подарив нам классику с игрой против Швеции.

Керлинг. Мужчины. Великобритания – Россия. 9.05 📺 Матч! Игра. Женщины. Россия – Швеция. 15.05 📺 Матч! Страна

Мужская сборная России была на волоске, но все еще сохраняет шансы на медали перед последним матчем: для выхода в полуфинал обязательна победа над Великобританией – которая уже точно вышла дальше. Поможет ли это нашим? 

К команде Алины Ковалевой наконец пришла победа над китаянками, но в Федерации керлинга России уже пообещали отправить в отставку весь тренерский штаб – независимо от последних результатов.

Шорт-трек. Женщины. 1500 метров. 14.30 (финал – 16.18) 📺 Матч! Арена

В четвертьфинале выступят сразу три россиянки – Анна Вострикова, Софья Просвирнова и Екатерина Ефременкова, но переход количества в качество не гарантирован.

Главная претендентка на победу – Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов, у которой в Пекине-2022 уже золото и серебро. Помешать ей могут кореянки Ли Ю Бин (победительница общего зачета Кубка мира на этой дистанции), олимпийская чемпионка Чхве Мин Джон, а еще – верим – наши девушки.

Одной строкой

Фристайл. Слоупстайл. Мужчины. 4.30 📺 Матч! Страна

В тройке лучших по итогам отбора – швейцарец Андри Рагеттли, норвежец Бирк Рууд и американец Николас Геппер. Вероятно, именно они и побьются за победу. Здесь – без россиян.

Горнолыжный спорт. Слалом. Мужчины. 1-й заезд – 5.15. 2-й заезд – 8.45 📺 Матч! Арена

В слаломе выступят три россиянина – Александр Хорошилов, Иван Кузнецов и Александр Андриенко. 37-летний Хорошилов давно не напоминал о себе в Кубке мира подиумами (последний – в январе 2020-го), но в любимом слаломе может сверкнуть на, вероятно, финальной Олимпиаде в карьере. 

Фото: REUTERS/TOBY MELVILLE; globallookpress.com/Marco Alpozzi, Hu Huhu

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