🥇🥈🥉🥉 Сегодня 4 медали: разгромное золото в лыжной эстафете, серебро Ивлиева в шорт-треке + бронзы Латыпова и Голиковой. Каким был день Олимпиады

🥇 Есть золото в мужской лыжной эстафете! С огромным преимуществом над всеми! Алексей Червоткин начал делать отрыв, Александр Большунов довел его до минуты, Денис Спицов спокойно удержал, а Сергей Устюгов четко довел до победы! У нас первая победа в олимпийской эстафете с 1980-го, за 42 года!

🥈 Шорт-трекист Константин Ивлиев взял серебро на 500-метровке! Уверенно выиграл все забеги на пути к финалу, в решающий момент уверенно забрал медаль. Павел Ситников остановился в 0,001 сек от решающего забега – проиграл на фотофинише

🥉 У Эдуарда Латыпова – бронза в гонке преследования! Уходил 11-м и прорвался к медали К последнему рубежу претендовал и на золото, из-за единственного промаха рубился на последнем круге за серебро-бронзу и стал третьим!

🥉 Ангелина Голикова добавила бронзу на конькобежной 500-метровке – и сама разочарована Наша чемпионка мира явно рассчитывала выигрывать, но уступила 0,17 сек чемпионке и 0,09 – серебряному призеру. Дарья Качанова стала 8-й, Ольга Фаткулина – 10-й

• Биатлонистки провалили гонку преследования – несмотря на достойные стартовые позиции, совсем не боролись за медали. Лучшая из наших – Ульяна Нигматуллина – финишировала 11-я с тремя промахами, наша главная надежда Кристина Резцова запорола стрельбу: семь промахов и только 26-е место. Ирина Казакевич 23-я, Светлана Миронова – 41-я

• Мужская сборная России по керлингу обыграла Италию – 10:7, и это был мощнейший боевик: то одни, то другие забирали по три камня в своих эндах, но последними это сделали наши. У россиян теперь три победы при двух поражениях