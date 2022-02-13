Разборки в олимпийском Пекине
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🥇🥈🥉🥉 Сегодня 4 медали: разгромное золото в лыжной эстафете, серебро Ивлиева в шорт-треке + бронзы Латыпова и Голиковой. Каким был день Олимпиады

Константин Ивлиев Константин Ивлиев
Даниил Серохвостов Даниил Серохвостов
Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
Максим Цветков Максим Цветков
Кристина Резцова Кристина Резцова
Эдуард Латыпов Эдуард Латыпов
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Зафиксировали самое-самое из Пекина-2022.

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Главное в воскресенье на Олимпиаде

🥇 Есть золото в мужской лыжной эстафете! С огромным преимуществом над всеми! Алексей Червоткин начал делать отрыв, Александр Большунов довел его до минуты, Денис Спицов спокойно удержал, а Сергей Устюгов четко довел до победы! У нас первая победа в олимпийской эстафете с 1980-го, за 42 года!

🥈 Шорт-трекист Константин Ивлиев взял серебро на 500-метровке! Уверенно выиграл все забеги на пути к финалу, в решающий момент уверенно забрал медаль. Павел Ситников остановился в 0,001 сек от решающего забега – проиграл на фотофинише

🥉 У Эдуарда Латыпова – бронза в гонке преследования! Уходил 11-м и прорвался к медали К последнему рубежу претендовал и на золото, из-за единственного промаха рубился на последнем круге за серебро-бронзу и стал третьим!

🥉 Ангелина Голикова добавила бронзу на конькобежной 500-метровке – и сама разочарована Наша чемпионка мира явно рассчитывала выигрывать, но уступила 0,17 сек чемпионке и 0,09 – серебряному призеру. Дарья Качанова стала 8-й, Ольга Фаткулина – 10-й

• Биатлонистки провалили гонку преследования – несмотря на достойные стартовые позиции, совсем не боролись за медали. Лучшая из наших – Ульяна Нигматуллина – финишировала 11-я с тремя промахами, наша главная надежда Кристина Резцова запорола стрельбу: семь промахов и только 26-е место. Ирина Казакевич 23-я, Светлана Миронова – 41-я

• Мужская сборная России по керлингу обыграла Италию – 10:7, и это был мощнейший боевик: то одни, то другие забирали по три камня в своих эндах, но последними это сделали наши. У россиян теперь три победы при двух поражениях

Андрей Васильев

Россия – 7-я в зачете: чуть поднялись благодаря самому медальному дню Пекина-2022

Золото лыжников, серебро шорт-трекиста Ивлиева и две бронзы – 4 награды за день

Андрей Васильев

Главный итог дня – вот эти парни с золотыми медалями

По традиции любуемся!

Андрей Васильев

Голикова добралась до медали – хотя собиралась закончить еще перед Сочи

«Еще перед Играми в Сочи я вообще хотела бросать конькобежный спорт, если честно. Но попала в состав команды и выступила на домашней Олимпиаде. Это как выиграть в лотерею. И тут на меня обрушилось столько эмоций!

Представьте, я потеряла веру в себя, у  меня были темные времена, а потом – домашние Игры. Это был эмоциональный толчок, импульс!», – рассказала она Матч ТВ.

Олимпиада-2014 была первой в карьере Ангелины – там Голикова стала 18-й на 500-метровке. В Пхенчхане она поднялась на 7-е место, а теперь – наконец-то медаль

Андрей Васильев

Чемпионка Джексон всего 4 года занимается коньками – до этого бегала на роликах

Эрин Джексон пригласили сменить вид на олимпийский за несколько месяцев до Пхенчхана-2018. Теперь она – олимпийская чемпионка в конькобежном спринте.

Хотя на самом деле Эрин даже не отобралась на 500-метровку – ее квотой выручила партнерша по команде Бриттани Боу. Оказалось, все верно: Боу (в итоге затем получила дополнительный пропуск) финишировала только 16-я, а Джексон стала первой американкой-чемпионкой в коньках с 2002-го

1. Эрин Джексон (США) 2. Михо Такаги (Япония) – 0,08 3. Ангелина Голикова (Россия) – 0,17... 8. Дарья Качанова (Россия) – 0,61 10. Ольга Фаткулина (Россия) – 0,72

Андрей Васильев

Голикова – бронзовый призер Олимпиады!

Ангелина осталась на третьем месте, ее никто больше не подвинул

Андрей Васильев

Смотрим забег Фаткулиной

Нашего знаменосца, между прочим!

Андрей Васильев

Сдвинули Голикову на 3-е

Американка Эрин Джексон пробежала лучше всех и вышла в лидеры.

Следом – забег Фаткулиной

Андрей Васильев

Голикова – 2-я после своего забега!

В 0,09 секунды от лидера.

Две пары еще впереди, в том числе с Ольгой Фаткулиной

Андрей Васильев

Ангелина Голикова выходит!

С японкой Нао Кодаирой побежит наша чемпионка мира

Андрей Васильев

Качанова – промежуточно 6-я

Стартовала классно, но концовку провела уже не так сильно

Андрей Васильев

Следующая пара – с Дарьей Качановой

Пора подключаться по-полной. Рядом с ней будет американка

Пока лидирует японка Михо Такаги

Андрей Васильев

Внезапная пауза возникла на овале

Минуты на три задержали старт седьмой пары: голландки с китаянкой – похоже, что проблема с электроникой возникла

Андрей Васильев

Стартуют конькобежные 500 метров

Наши девушки во второй половине программы:

Дарья Качанова – в 11-м забеге Ангелина Голикова – в 13-м Ольга Фаткулина – в 15-м, последнем

Трансляция – на Матч ТВ

Андрей Васильев

Неизвестные детали сегодняшнего золота

Перед борьбой за последнее золото дня – погружаемся в тонкости первой большой победы воскресенья:

Подробности суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

Андрей Васильев

Валиева даст показания по видеосвязи

Агентство AP добавляет деталей: Камила пообщается с людьми, которые будут принимать решение

Андрей Васильев

Уверенно наши в полуфинале!

Третье время у российской тройки конькобежцев. А это значит, что в 1/2 финала мы будем бороться с США.

В другом полуфинале Норвегия против Нидерландов. Решающие стадии – утром 15 февраля

Андрей Васильев

Наши конькобежцы стартуют

Руслан Захаров, Денис Алдошкин и Сергей Трофимов в составе

Андрей Васильев

Главное неочевидное впечатление дня: камбэк финнов с 0:3

Сборная Финляндии по хоккею вышла на третий период последнего матча группы против Швеции, проигрывая 0:3 – а в итоге победила 4:3 в овертайме!

На 46-й минуте первый гол отыграл Теему Хартикайнен, Ииро Пакаринен сделал дубль за пару минут (голы на 56-й и 58-й минутах), победный – в овертайме забил Харри Песонен

Впечатляет!

Андрей Васильев

Дальше у нас в программе тоже коньки – но другие

На большом конькобежном овале первым делом – четвертьфиналы мужской командной гонки.

Там наши в четвертом забеге, из восьми команд четыре быстрейших пройдут дальше.

В 16:00 на Матч ТВ – примерно по три с половиной-четыре минуты на забег

Андрей Васильев

21-летний Ивлиев счастлив!

У него серебряная медаль на дебютной Олимпиаде

1. Шаоан Лю (Венгрия) – 40.33 2. Константин Ивлиев (Россия) – 40.45 3. Стивен Дюбуа (Канада) – 40.68

Андрей Васильев

Серебро у Ивлиева!

После фальстарта ушел вторым в гонку, держался вплотную за спиной лидера – его не опередил, но медаль забрал уверенно!

Константин очень доволен!

Андрей Васильев

У Ивлиева четверо соперников

Венгр, казахстанец, канадец и итальянец – вообще-то их должно было быть четверо всего, но из-за нарушений в полуфинале дополнительного участника провели судьи

Андрей Васильев

Скоро финал Ивлиева

Включаем Матч ТВ, там шансы на золото

Андрей Васильев

У нас будет пять участников в биатлонных масс-стартах

У девушек в гонку попали Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

У мужчин – Эдуард Латыпов, Максим Цветков и Александр Логинов. Даниил Серохвостов – запасной, его включал в 30 участников, если кто-то откажется от гонки.

Мужской масс-старт – 18 февраля, женский – 19-го. Перед этим пройдут еще классические эстафеты

Андрей Васильев

Путь Ивлиева в финал – топ

Константин уверенно выиграл забеги на всех стадиях: и предварительный, и уже сегодня четвертьфинал (почти 0,3 сек) с полуфиналом (почти 0,2 сек).

Для такой скоротечной 500-метровки это очень внушительное преимущество.

Его финал – в 15:14 на Матч ТВ

Андрей Васильев

Пора на шорт-трек!

Там уже прошли полуфиналы у мужчин на 500-метровке:

Константин Ивлиев вышел в финал, а вот Павел Ситников в том же забеге проиграл одну тысячную!

0,001 на фотофинише!

Андрей Васильев

Как там остальные наши?

Не очень:

17. Максим Цветков (6) 27. Александр Логинов (5) 39. Даниил Серохвостов (8)

Андрей Васильев
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