Под прицелом: Олимпиада-2022
Блог

Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

Сергей Устюгов Сергей Устюгов
Йоханнес Клэбо Йоханнес Клэбо
сборная России (лыжные гонки) сборная России (лыжные гонки)
лыжные гонки
Александр Большунов Александр Большунов
сборная Норвегии сборная Норвегии
Алексей Червоткин Алексей Червоткин
Денис Спицов Денис Спицов
Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
Олимпийская сборная России Олимпийская сборная России
Лыжи Лыжи

Копачев – из заснеженного Пекина.

Эту невероятную эстафету на Олимпиаде-2022 мне посчастливилось смотреть с трибуны, а потом рядом с финишной зоной, где на расстоянии вытянутой руки радовались наши лыжники, тренеры и президент федерации Елена Вяльбе.

Кажется, сегодня шампанского (и не только) будет в избытке. Но обо всем по порядку.

Устюгов был опустошен и извинялся, что пока не готов говорить

Конечно, главный герой Сергей Устюгов, который подходил в суперформе к Олимпиаде-2018 (два золота ЧМ-2017, победа в «Тур де Ски»), но МОК по непонятным причинам не пригласил его в Пхенчхан. Для Сергея это была не просто драма, а трагедия.

– Вы не представляете, что пережил Серж, – после финиша Маркус Крамер, тренер группы Устюгова, был максимально сконцентрирован – Тогда он мог взять два золота, а в итоге вообще не поехал. Why? Why?

Крамер однажды в интервью все-таки назвал возможную причину – желтая карточка за пропущенный допинг-тест. Вот выдержка из архивного интервью «Спорт-Экспрессу», которое сегодня важно вспомнить:

«Я изучил все критерии, которые были опубликованы. Сергей выступал в Сочи, но его имени не было ни в каких списках. Он сдал на тех Играх четыре пробы, и все были чисты и без царапин. Единственное, у него есть один пропущенный допинг-тест. Но я говорил в Корее с очень многими тренерами из других стран. Думаю, из 500 приехавших в Пхенчхан спортсменов минимум у 300 будет хотя бы одна карточка. Почему для всех остальных это не проблема?»

Устюгов сегодня красиво финишировал с флагом (благо, команда привезла отрыв в 45 секунд) и громко кричал – его снежную бороду обнимали Большунов, Червоткин и Спицов, а сам Сергей не верил счастью.

– Ну ты рад? – прокричала Вяльбе.

– Еще не понимаю, честно.

Финиш с флагом ОКР – счастье. Возможно, хэппи-энд большой карьеры, которой как раз не хватало олимпийской медали. Золотой.

🥇Наши лыжники – олимпийские чемпионы! Устюгов финишировал с флагом, все обнимались, прыгали и кричали

– Что для тебя значит этот финиш? Мечта? – спросили уже продрогшего Устюгова в микст-зоне.

– Ну, конечно, я рад, но сейчас вообще нет эмоций. Удалось оправдать доверие тренеров, ребят. Всех поздравляю с этой победой, команду... Руки замерзли, на поздравления постоянно отвечаю. Я извиняюсь, но давайте мы после Олимпиады поговорим? Я сейчас опустошенный, боюсь сказать что-то лишнее, не подумав.

Устюгова можно понять – на этих Играх он пробежал только спринт и обидно не отобрался в финал. Если вспомнить, что и в Сочи-2014 у него мало что получилось, то сегодня для него была гонка жизни.

Хотя этой гонки могло не быть – тренеры долго думали, кого ставить в эстафету. И варианты были: в том числе расстановка с Артемом Мальцевым, который в Пекине отлично пробежал скиатлон (9-е место) и заехал в финал спринта (5-е место). По спортивному принципу Мальцев, который живет в одном номере с Устюговым, тоже заслужил эстафету.

Уже позже, в зале для пресс-конференции, Сергей тоже был нарасхват, но попросил его не мучить. Ему точно нужно время, чтобы насладиться медалью и разобраться со всеми чувствами, которые он пережил за 8 лет: от надежд до разочарования, от разрушенной мечты до триумфа.

Вяльбе в роли ди-джея – ее танцы покорили Пекин

После финиша не было человека счастливее, чем Елена Валерьевна. Если парни в основном радовались по-мужски, сдержанно (прослезился, кажется, только Спицов), то Вяльбе прыгала, скакала и танцевала. В белом пуховике, аккредитованная от Международной федерации. Она уже вручала тут медали нашим лыжницам и Большунову.

– Сегодня тоже ты награждаешь? – спросила приехавшая бригада из ОКР.

– Нет, сегодня не моя очередь. Норвежская, пусть награждает своих серебром, хаха.

Вяльбе собрала около финиша почти весь стафф. Распорядилась обязательно фотографироваться с флагом, кричать и «радоваться так, как никогда раньше». А потом долго говорила с журналистами:

– На втором этапе подумала, что все будет хорошо, но все равно нервничала. Первые минут 10 была паника на последнем этапе, что Сергей начал сильно. И все кричали – останавливайте его. Я подумала, что у человека суперсостояние. Я разговаривала с Лешей (Червоткиным), Сашей (Большуновым), они сказали: «Сергею надо сказать, чтобы без эмоций начинал». Денис (Спицов) сказал, что очень тяжело было. Но он любит бегать «в стаде», а здесь он был один. Мы гордимся ими.

Это была гонка сервиса, который по ходу сезона ошибался с лыжами

В Чжанцзякоу снег падал еще перед женской эстафетой, но прекратился часа за два до гонки. Сегодня погода не пощадила сервис-группу – холод, ветер, снежина. Говорят, такого не было всю китайскую зиму.

– Ну мы все переживали, что будет с лыжами, – честно признался Червоткин. – Но в итоге – лыжи работали прекрасно. Мы и на спуске ехали, и в горку забирались без проблем.

– Когда увидел прогноз погоды, меня еще больше одолел мандраж – на весь день стоял снег, – вспоминал Спицов. – Переживал за сервис, но ребята великолепно справились. И мы олимпийские чемпионы, мечта каждого. И она наконец осуществилась.

Наши лыжники опасались свежего снега, потому что – по сезону – были залеты с инвентарем. Сейчас никто не готов искать виноватых или вспоминать прошлое, но на декабрьских этапах Кубка мира были и обиды, и недоумения. Впрочем, сервис публично критиковать нельзя – и это тоже золотое лыжное правило.

Посмотрите, как устроена олимпийская деревня, и задайте вопросы нашим спортсменам

Спицов не спал два дня – говорит, что в голове была каша

Дениса поздравляли, а он качал головой. Было видно, что гонка далась ему очень тяжело.

– Денчик, иди сюда, я тебя обниму. Рад? – Бородавко по-отечески сжал Спицова.

Тот выпалил:

– Я не спал два дня. В голове такая каша была, еле собрал себя.

В микст-зоне Спицов подтвердил, что это была для него самая тяжелая гонка в карьере.

– Я никогда в жизни на эстафету так не настраивался – меня два дня просто колбасило, никогда раньше не мандражировал ни перед личными гонками, ни перед эстафетами. Я понимал, что сегодня реальный шанс выиграть золотую олимпийскую медаль.

Спал плохо, много очень думал и толком на гонке не мог сконцентрироваться. По ощущениям прошел гонку в третьей зоне, не мог добавить больше. Слава богу, что выложился на максимум. Так долго я не отходил никогда. 

Йоханнес Клэбо поздравил всех наших. Он большой чемпион

Просто зафиксируем: даже после такого болезненного поражения великий Клэбо подошел и поздравил всех наших чемпионов. Каждого. Отдельно дождался Большунова, которого обнимала Вяльбе, потом Бородавко и Крамер.

Большунов полюбил Китай – и готов приехать сюда даже на экскурсию

Второе золото нашего лидера – особое.

После «разделки», где он завоевал серебро, Большунов долго рассуждал как раз об эстафете. И намекал, что в команде не должно быть пассажиров. Не трудно догадаться, кого имел в виду Александр, если посмотреть результаты ЧМ-2021 и единственную эстафету этого сезона.

– Темп уже был задан Алексеем. Я понимал, что нужно как минимум удержать это преимущество. Но я рад, что получилось еще и добавить. Сегодня и лыжи отработали прекрасно, и команда отработала великолепно – подсказывали нам через каждые 500 метров. Второй и третий круг получились сложными, но на третьем получилось добавить и практически довести преимущество до минуты.

– Китай – вторая родина?

– Реально Китай я здесь полюбил. Уже говорил Елене Валерьевне: «Китай, я люблю тебя. Это лучшее место». Может, и на экскурсию сюда заеду.

– Ты собирал парней, как обещал накануне?

– Нет, зассал, – вклинился Спицов.

– Хаха, на самом деле тренеры разумно поступили и все правильно сделали, выбрали правильную расстановку – и я практически не сомневался в мужиках, что они выйдут и отработают свои этапы великолепно.

Почему в 2016 году биатлонистов Дмитрия Малышко и Петра Пащенко дисквалифицировали после спринта? Узнайте из теста про спортивные технологии

***

Счастливый Бородавко сказал важную фразу:

– Сейчас подобрались великолепные ребята. Будем надеяться, что они пришли надолго.

Мы тоже надеемся.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Эстафета, 4х10 км

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) – 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо) – 1.07,2

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика) – 1.16,4

У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные