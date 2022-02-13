Неизвестные детали суперпобеды лыжников: Устюгов извинился, что «пустой», Спицов не спал 2 ночи перед гонкой, а Вяльбе танцевала в белом пуховике

Копачев – из заснеженного Пекина.

Эту невероятную эстафету на Олимпиаде-2022 мне посчастливилось смотреть с трибуны, а потом рядом с финишной зоной, где на расстоянии вытянутой руки радовались наши лыжники, тренеры и президент федерации Елена Вяльбе.

Кажется, сегодня шампанского (и не только) будет в избытке. Но обо всем по порядку.

Устюгов был опустошен и извинялся, что пока не готов говорить

Конечно, главный герой Сергей Устюгов, который подходил в суперформе к Олимпиаде-2018 (два золота ЧМ-2017, победа в «Тур де Ски»), но МОК по непонятным причинам не пригласил его в Пхенчхан. Для Сергея это была не просто драма, а трагедия.

– Вы не представляете, что пережил Серж, – после финиша Маркус Крамер, тренер группы Устюгова, был максимально сконцентрирован – Тогда он мог взять два золота, а в итоге вообще не поехал. Why? Why?

Крамер однажды в интервью все-таки назвал возможную причину – желтая карточка за пропущенный допинг-тест. Вот выдержка из архивного интервью «Спорт-Экспрессу», которое сегодня важно вспомнить:

«Я изучил все критерии, которые были опубликованы. Сергей выступал в Сочи, но его имени не было ни в каких списках. Он сдал на тех Играх четыре пробы, и все были чисты и без царапин. Единственное, у него есть один пропущенный допинг-тест. Но я говорил в Корее с очень многими тренерами из других стран. Думаю, из 500 приехавших в Пхенчхан спортсменов минимум у 300 будет хотя бы одна карточка. Почему для всех остальных это не проблема?»

Устюгов сегодня красиво финишировал с флагом (благо, команда привезла отрыв в 45 секунд) и громко кричал – его снежную бороду обнимали Большунов, Червоткин и Спицов, а сам Сергей не верил счастью.

– Ну ты рад? – прокричала Вяльбе.

– Еще не понимаю, честно.

Финиш с флагом ОКР – счастье. Возможно, хэппи-энд большой карьеры, которой как раз не хватало олимпийской медали. Золотой.

– Что для тебя значит этот финиш? Мечта? – спросили уже продрогшего Устюгова в микст-зоне.

– Ну, конечно, я рад, но сейчас вообще нет эмоций. Удалось оправдать доверие тренеров, ребят. Всех поздравляю с этой победой, команду... Руки замерзли, на поздравления постоянно отвечаю. Я извиняюсь, но давайте мы после Олимпиады поговорим? Я сейчас опустошенный, боюсь сказать что-то лишнее, не подумав.

Устюгова можно понять – на этих Играх он пробежал только спринт и обидно не отобрался в финал. Если вспомнить, что и в Сочи-2014 у него мало что получилось, то сегодня для него была гонка жизни.

Хотя этой гонки могло не быть – тренеры долго думали, кого ставить в эстафету. И варианты были: в том числе расстановка с Артемом Мальцевым, который в Пекине отлично пробежал скиатлон (9-е место) и заехал в финал спринта (5-е место). По спортивному принципу Мальцев, который живет в одном номере с Устюговым, тоже заслужил эстафету.

Уже позже, в зале для пресс-конференции, Сергей тоже был нарасхват, но попросил его не мучить. Ему точно нужно время, чтобы насладиться медалью и разобраться со всеми чувствами, которые он пережил за 8 лет: от надежд до разочарования, от разрушенной мечты до триумфа.

Вяльбе в роли ди-джея – ее танцы покорили Пекин

После финиша не было человека счастливее, чем Елена Валерьевна. Если парни в основном радовались по-мужски, сдержанно (прослезился, кажется, только Спицов), то Вяльбе прыгала, скакала и танцевала. В белом пуховике, аккредитованная от Международной федерации. Она уже вручала тут медали нашим лыжницам и Большунову.

– Сегодня тоже ты награждаешь? – спросила приехавшая бригада из ОКР.

– Нет, сегодня не моя очередь. Норвежская, пусть награждает своих серебром, хаха.

Вяльбе собрала около финиша почти весь стафф. Распорядилась обязательно фотографироваться с флагом, кричать и «радоваться так, как никогда раньше». А потом долго говорила с журналистами:

– На втором этапе подумала, что все будет хорошо, но все равно нервничала. Первые минут 10 была паника на последнем этапе, что Сергей начал сильно. И все кричали – останавливайте его. Я подумала, что у человека суперсостояние. Я разговаривала с Лешей (Червоткиным), Сашей (Большуновым), они сказали: «Сергею надо сказать, чтобы без эмоций начинал». Денис (Спицов) сказал, что очень тяжело было. Но он любит бегать «в стаде», а здесь он был один. Мы гордимся ими.

Это была гонка сервиса, который по ходу сезона ошибался с лыжами

В Чжанцзякоу снег падал еще перед женской эстафетой, но прекратился часа за два до гонки. Сегодня погода не пощадила сервис-группу – холод, ветер, снежина. Говорят, такого не было всю китайскую зиму.

– Ну мы все переживали, что будет с лыжами, – честно признался Червоткин. – Но в итоге – лыжи работали прекрасно. Мы и на спуске ехали, и в горку забирались без проблем.

– Когда увидел прогноз погоды, меня еще больше одолел мандраж – на весь день стоял снег, – вспоминал Спицов. – Переживал за сервис, но ребята великолепно справились. И мы олимпийские чемпионы, мечта каждого. И она наконец осуществилась.

Наши лыжники опасались свежего снега, потому что – по сезону – были залеты с инвентарем. Сейчас никто не готов искать виноватых или вспоминать прошлое, но на декабрьских этапах Кубка мира были и обиды, и недоумения. Впрочем, сервис публично критиковать нельзя – и это тоже золотое лыжное правило.

Спицов не спал два дня – говорит, что в голове была каша

Дениса поздравляли, а он качал головой. Было видно, что гонка далась ему очень тяжело.

– Денчик, иди сюда, я тебя обниму. Рад? – Бородавко по-отечески сжал Спицова.

Тот выпалил:

– Я не спал два дня. В голове такая каша была, еле собрал себя.

В микст-зоне Спицов подтвердил, что это была для него самая тяжелая гонка в карьере.

– Я никогда в жизни на эстафету так не настраивался – меня два дня просто колбасило, никогда раньше не мандражировал ни перед личными гонками, ни перед эстафетами. Я понимал, что сегодня реальный шанс выиграть золотую олимпийскую медаль.

Спал плохо, много очень думал и толком на гонке не мог сконцентрироваться. По ощущениям прошел гонку в третьей зоне, не мог добавить больше. Слава богу, что выложился на максимум. Так долго я не отходил никогда.

Йоханнес Клэбо поздравил всех наших. Он большой чемпион

Просто зафиксируем: даже после такого болезненного поражения великий Клэбо подошел и поздравил всех наших чемпионов. Каждого. Отдельно дождался Большунова, которого обнимала Вяльбе, потом Бородавко и Крамер.

Большунов полюбил Китай – и готов приехать сюда даже на экскурсию

Второе золото нашего лидера – особое.

После «разделки», где он завоевал серебро, Большунов долго рассуждал как раз об эстафете. И намекал, что в команде не должно быть пассажиров. Не трудно догадаться, кого имел в виду Александр, если посмотреть результаты ЧМ-2021 и единственную эстафету этого сезона.

– Темп уже был задан Алексеем. Я понимал, что нужно как минимум удержать это преимущество. Но я рад, что получилось еще и добавить. Сегодня и лыжи отработали прекрасно, и команда отработала великолепно – подсказывали нам через каждые 500 метров. Второй и третий круг получились сложными, но на третьем получилось добавить и практически довести преимущество до минуты.

– Китай – вторая родина?

– Реально Китай я здесь полюбил. Уже говорил Елене Валерьевне: «Китай, я люблю тебя. Это лучшее место». Может, и на экскурсию сюда заеду.

– Ты собирал парней, как обещал накануне?

– Нет, зассал, – вклинился Спицов.

– Хаха, на самом деле тренеры разумно поступили и все правильно сделали, выбрали правильную расстановку – и я практически не сомневался в мужиках, что они выйдут и отработают свои этапы великолепно.

***

Счастливый Бородавко сказал важную фразу:

– Сейчас подобрались великолепные ребята. Будем надеяться, что они пришли надолго.

Мы тоже надеемся.

Олимпиада-2022

Пекин, Китай

Лыжные гонки

Мужчины

Эстафета, 4х10 км

1. Россия (Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов, Сергей Устюгов) – 1:54.50,7

2. Норвегия (Эмиль Иверсен, Пол Гульберг, Ханс Кристер Холунн, Йоханнес Клэбо) – 1.07,2

3. Франция (Ришар Жув, Уго Лапалю, Клеман Парисс, Морис Манифика) – 1.16,4