Судьи, которые решат судьбу Валиевой на Олимпиаде. Кто они?

Бывший фигурист из США, босс словенских гражданских судей и итальянец.

В воскресенье днем состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS), которое определит судьбу Камилы Валиевой на Олимпиаде-2022. Главные вопросы: что будет с золотом Камилы и всей сборной России в командных соревнованиях и будет ли Валиева выступать в одиночном зачете 15 и 17 февраля. Выездная палата не рассматривает допинг-тонкости – процесс на этом, вероятно, не закончится, определяется лишь порядок выступления в Пекине.

Заседание начнется в 15:30 по московскому времени, решение суда станет известно в понедельник. Рассматривать дело будут три человека: председатель Фабио Иудика (Италия), а также судьи Джеффри Бенц (США) и Весна Бергант Ракочевич (Словения). Самое время узнать их получше.

Джефф Бенц

Страна: США

Возраст: 51 год

«Я начинал как фигурист. Вероятно, я единственный фигурист, который стал менеджером в боксе», – полушутя рассказывал о себе Бенц в подкасте LawInSport.

Но про фигурное катание все всерьез. Бенц выступал в танцах на льду вместе с родной сестрой Дженнифер. В 1987 году они даже выиграли юниорский чемпионат США.

«Вскоре я завершил карьеру и пошел в юридическую школу, – вспоминает Бенц. – Дальше, базируясь в Сан-Франциско, представлял спортсменов и разные спортивные организации. Иногда они мне платили, иногда – нет, но главное – я получал опыт. Так, одно дело за другим – и я попал в Национальный олимпийский комитет США».

Бенц шесть лет (2001-2006) был главным юрисконсультом НОК США – проще говоря, отвечал за все правовые процессы большой олимпийской машины.

«Оттуда я перешел в бокс – был промоутером боев в Лос-Анджелесе, занимался трансляциями, – рассказывает Бенц о непродолжительном периоде работы бизнес-менеджером. – Потом был пляжный волейбол, два годы работы в стартапе, который разрабатывал контентное предложение в Китае, когда это еще не было модным. И в конце концов я перешел на частную юридическую практику в спорте (сейчас у него множество дел между Лос-Анджелесом и Лондоном – Sports.ru)».

Со Спортивным арбитражным судом Бенц сотрудничает с 2001 года – причем, как он сам признает, иногда все складывалось крайне необычно. В CAS Бенц одновременно был и арбитром (в делах, не касавшихся американцев), и стороной защиты (когда затрагивались интересы НОК США). Эта сомнительная практика прекратилась в 2006-м.

За двадцать лет в CAS Джефф рассмотрел дела практически во всех олимпийских видах спорта – от стрельбы из лука и бадминтона до плавания, тенниса и футбола. Самые резонансные вы уже могли видеть в новости о его назначении на дело Валиевой: Бенц участвовал в рассмотрении дел российской теннисистки Марии Шараповой (ее дисквалифицировали за мельдоний), норвежской лыжницы Терезы Йохауг (дисквалификация за стероиды), китайского пловца Сунь Яна (дисквалификация за отказ сдавать пробу) и американского спринтера Кристиана Коулмена (ему сократили срок дисквалификации за допинг).

Самым шумным для Бенца вышел процесс над Сунь Яном – 3-кратный олимпийский чемпион получил 8 лет за то, что на глазах допинг-офицеров разбил пробирку молотком. О китайце Джефф отзывался максимально жестко: «Поведение Яна я оценю на 1 из 10 баллов». Во время рассмотрения дела пловец попросил незнакомого человека, находившегося в здании суда, сесть рядом с ним, и представил его как своего защитника. «Это было безумие, – говорил Бенц. – Наша панель пришла к выводу, что он даже на заседании показал, что не уважает правила». Юрист Анна Анцелиович уверена в уровне работы американца. «Самый знаменитый из арбитров – Джеффри Бенц. Он обычно поддерживает спортсменов. Хотя у него разные были решения. У него большой опыт в таких делах. Поэтому думаю, что к нему все будут прислушиваться. Хотя странно, что не он назначен главным», – сказала она «Чемпионату».

Весна Бергант Ракочевич

Страна: Словения

Возраст: 51 год

Ракочевич тоже бывшая спортсменка. Она профессионально занималась горными лыжами и четыре года (1982-1986) выступала в составе юниорской сборной Словении. Сейчас бегает любительские марафоны и нередко ездит по Любляне на велосипеде.

Ракочевич стала гражданской судьей в 20 лет. «Это очень благородная профессия, потому что она позволяет искать истину, восстанавливать справедливость, разрешать споры между людьми. Это вечный вызов», – говорит Весна Бергант.

Сейчас она вице-президент Высшего суда в Любляне, а весной 2021-го возглавила судебное общество, объединяющее почти 800 работников судов по всей Словении. Она третья женщина-руководитель в истории союза.

Ракочевич уже проявила себя как крайне принципиальный босс. В 2021-м депутаты парламента Словении отвергли двух новых кандидатов в Верховный суд, и Весна обрушила на них лавину критики:

«Это совершенно недопустимо. Они были предложены высшим профессиональным органом, ответственным за оценку уровня кандидатов, а в Национальном собрании сказали, что эти двое «судят подозрительно». Какой сигнал эта «аргументация» дает всем судьям страны? Мы нацелены на юридически четкое, а не политическое решение. Иерархия в суде четкая: высшая инстанция имеет последнее слово, а высшая инстанция – Верховный суд [а не парламент]. Надеюсь, что депутаты все же утвердят двух предложенных кандидатов, а не будут искать «более политически приемлемых».

Это наша уникальная особенность – утверждение состава Верховного суда депутатами. Мне она кажется неправильной, вредной. К сожалению, пока ни один политический блок не хотел отказываться от этого политического влияния. Тот, кто изменит это, оставит след в истории как человек, который обеспечил действительно независимую судебную систему».

В CAS Ракочевич, как и американец, рассматривала широкий спектр дел – в баскетболе, футболе, гольфе. «Спорт – моя любовь, я придерживаюсь принципа «В здоровом теле – здоровый дух», занятия помогают мне лучше думать. А спортивный арбитраж – интересное сплетение прав человека и большого бизнеса, которым уже стал спорт, – рассуждала словенка в интервью Mladina. – Я получаю там бесценный международный опыт, общаясь со спортсменами, клубами, федерациями и другими арбитрами».

Фабио Иудика

Страна: Италия

Возраст: 55 лет

Итальянец – председатель воскресного заседания по делу Валиевой.

У него большой международный опыт внутри CAS, но самые медийно шумные дела прежде касались футбола.

УЕФА (отвечает за весь футбол в Европе) сам рекомендовал его Спортивному арбитражному суду как арбитра, глубоко погруженного в футбольные процессы и разбирающегося в тонкостях финансового регулирования.

Иудика активно преподает спортивное право в Италии – студентам он рассказывал и о финансовых делах, и о допинг-процессах.

Обычно Фабио в тени, но в его карьере был один очень интересный процесс, потребовавший комментариев в медиа. Итальянский футболист Кристиан Вьери судился с бывшим клубом «Интером» из-за слежки, которую организовало руководство, беспокоясь из-за нарушений режима. Иудика выступал на стороне «Интера» и говорил, что клуб «следил за футболистом, чтобы убедиться, что он ведет себя в соответствии со внутренними правилами». Вьери выиграл, суд присудил ему 1 миллион евро.

Фото: onaplus.delo.si; jamsadr.com