У нас первое золото в эстафете за 42 года. Наследники великих!

Мужская сборная России по лыжным гонкам выиграла олимпийскую эстафету!

Ушли в отрыв на первом же этапе благодаря Алексею Червоткину, следом Александр Большунов довел преимущество до минуты, а Денис Спицов и Сергей Устюгов спокойно удержали. У норвежцев не было шансов!

Это историческое золото: в предыдущий раз наша команда выигрывала эстафету на Играх 42 года назад!

Василий Рочев, Николай Бажуков, Евгений Беляев и Николай Зимятов на Играх-1980 привезли норвежцам больше полутора минут. При этом к середине гонки команды шли вровень.

Евгений Беляев

Ключевую роль сыграл этап Беляева (увы, ушел из жизни почти 20 лет назад), который отправил Зимятова на финиш с преимуществом под минуту. Эстафетное золото стало для него вторым в Лейк-Плэсиде (после тридцатки), несколько дней спустя он добавил победу в марафоне. До сих пор никому, кроме Зимятова, не удавалось выиграть на одной Олимпиаде гонки на 30 и 50 км – за это комбо вручают титул Короля лыж.

Николай Зимятов

Вот его воспоминания о Лейк-Плэсиде в интервью «Спорт-Экспрессу»:

«Мы жили в будущей тюрьме для малолетних преступников. Психологически это давило, да и комфорта, как в гостинице, не было. Комната – камера шириной метра полтора и метра три длиной, кровати в два яруса. Я жил с Васей Рочевым, он внизу спал, я – на втором этаже.

Василий Рочев-старший

Довольно странно были устроены окна – одно на две камеры, стена, разделяющая их, не доходила до окна. Так что все камеры как бы сообщались, и все разговоры были слышны. Батарей не было, отопление было воздушное, и под утро становилось достаточно прохладно. Поэтому мы проводили время или на тренировках, или собирались в холле, куда по кругу выходили все двери камер.

Николай Бажуков

В комнатах не было ни душа, ни туалета, даже рукомойник не предполагался. Все где-то в коридоре.

Тогда нам выдавали 600 долларов за медаль, за три получил 1800. На половину этой суммы купил спиртного, закуски, устроил для всех банкет. В то время невозможно было провезти валюту в страну, поэтому остальные призовые я отдал фирмачам. Они мне на соревнования частями привозили, и я их медленно тратил».

Вот редкие кадры той самой победы:

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Сейчас путь Зимятова может повторяет Александр Большунов – у него уже золото на 30 км (теперь это скиатлон со сменой стиля – в 1980-м коньковым ходом еще не соревновались) и эстафета, впереди марафон.

Наш лидер сразу был заряжен на командную гонку – рвался участвовать в выборе состава, дал понять, что не хочет быть финишером, и намекнул, что в обойме не нужны пассажиры. Медаль России и так почти гарантирована, уже несколько главных стартов (ЧМ + Олимпиада) подряд команда с серебром – но норвежцы постоянно выше.

Большунову нужно было только золото, поэтому он заранее заводил:

«Есть спортсмены, которые в эстафете готовы бежать хорошо и за команду бороться, а есть те, кто еще до старта пробегают гонку и потом добегают, чтобы только медаль завоевать.

На эстафету нужно выходить только с мыслью о золоте – все шансы для этого есть. Если ребята это поймут, то все реально. Обычно тренеры сами решают, но я бы хотел, чтобы каждого спортсмена спросили и он высказался, что нужно сделать, чтобы побороться за золото. Пора уже нормальные результаты показывать, а опять бежать и на финише бороться – надо начинать с первого этапа».

Все прошло по плану!

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев, Юрий Сомов