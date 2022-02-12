Судьбоносное заседание по Валиевой, еще один шанс Логинова, Ступак и Непряева разгоняют эстафету: что принесет суббота в Пекине-2022?

Будет ли золото?

Пятница на Олимпиаде-2022 не стала переломной для сборной России: всего одно серебро Александра Большунова под стрессовое сопровождение скандала имени Камилы Валиевой.

Субботу Россия проведет в ожидании выездного заседания CAS (Спортивный арбитражный суд), который должен вынести решение по делу Валиевой. И хотя крайний срок – 15 февраля, возможно, все прояснится уже завтра.

Но спорт продолжается несмотря ни на что – и в субботу нам снова будет за кого поболеть.

Вперед!

Где вероятны медали?

Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 10.30 📺 Россия 1

Два месяца назад россиянки выиграли первую лыжную эстафету за последние 17 лет, а теперь выбрали тот же убегающий состав: отрываются Юлия Ступак и Наталья Непряева, сохраняет Татьяна Сорина, а Вероника Степанова решает на финише.

Победный ремейк станет реальностью при четырех идеальных этапах, но на помощь соперниц рассчитывать не приходится – если у Норвегии в Пекине в порядке только Йохауг (и кажется, в одиночку не вытащит эстафету на втором этапе), то шведки и финки выставят топ-четверки.

Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 11.50 📺 Матч ТВ

В Пекине настало время быстрых коньков, которые так популярны в сборной России.

Наши парни еще недавно доминировали в спринте, но времена изменились: рекордсмен мира Павел Кулижников даже не отобрался на 500-метровку, а чемпион мира-2019 Руслан Мурашов - лишь третий номер команды с сомнительными перспективами.

Зажигают теперь Артем Арефьев и Виктор Муштаков (пять подиумов на двоих в Кубке мира), но угнаться за канадцем Лораном Дюбреем и тройкой реактивных японцев будет непросто.

Биатлон. Мужчины. Спринт. 12.00 📺 Первый канал

После бронзы в миксте у биатлонной сборной последовала цепочка разочарований: Максим Цветков потерял золото индивидуалки последним выстрелом, женщин не спасает даже огненная форма Кристины Резцовой.

Состав на мужской спринт боевой: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и открывающий Олимпиаду Даниил Серохвостов – с большой вероятностью это прототип будущей эстафеты.

Но мужская команда уже доказала, что в состоянии бороться за медали и в личных гонках – возможно, повезет именно завтра?

Прыжки c трамплина. Мужчины. Большой трамплин. 15.00 📺 Матч ТВ

Главная метаморфоза в Пекине-2022 произошла с российскими прыгунами с трамплина – привычный образ неудачников и лузеров в прошлом.

Теперь от них ждут медалей и неспроста: по итогам квалификации на большом трамплине Даниил Садреев в топ-5 по очкам, Евгений Климов – по дальности прыжка. Роман Трофимов и Михаил Назаров тоже в финальном раунде.

В лидерах норвежцы, но в финале сценарий может быть максимально непредсказуемым.

Что еще?

Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец. 14.05 📺 Первый канал

Вслед за мужским турниром начинаются танцы на льду.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед в ранге действующих чемпионов мира и Европы, но обе победы случились в отсутствие французского дуэта Пападакис/Сизерон, который приехал в Пекин с лучшими баллами сезона и, конечно, мировым рекордом тоже.

В деле и две пары из США (Чок/Бейтс и Хаббел/Донохью), которые последовательно обыграли россиян в командном турнире. Возможно, вмешаются в медальный спорт и Александра Степанова с Иваном Букиным, добравшиеся в Пекин на флажке по странному индивидуальному плану – на чемпионате Европы они были максимально близки к победе.

А еще, конечно, будут Диана Дэвис и Глеб Смолкин - куда же без них.

Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия – Швейцария. 7.10 📺 Матч ТВ

Первая стадия плей-офф – ключевая для женской сборной России, которую косят травмы и суровейший ковид-протокол. Чтобы остаться в медальной борьбе, нельзя уступать швейцаркам – в групповом раунде россиянки почти не испытали с ними проблем. Та победа стала первой и последней для нашей сборной, а соперницы еще играли против нее без масок а вдруг вся сила в них?

Хоккей. Мужчины. Россия – Чехия. 16.10 📺 Россия 1

Мужская сборная грустит в атаке даже против аутсайдеров, зато вообще не пропускает и уже в четвертьфинале.

Последний матч с чехами глобально ничего не решает, но станет первой взрослой проверкой всех линий – атаки, защиты и вратаря. Тренер соперников уже рассказал, насколько матч против русских для него принципиален.

Керлинг. Женщины. Южная Корея – Россия. 4.05. Матч ТВ. Россия – Япония. 15.05 📺 Матч ТВ

Женская сборная (в отличие от мужской) начала турнир вяло – с двух поражений. И у кореянок, и у японок по одной победе в двух матчах – если и завтра у россиянок ничего не получится, можно будет постепенно переключаться на шоппинг.

Где верить в чудо?

Скелетон. Женщины. 16.55 📺 Матч Арена

Лидер сборной Елена Никтина провалила две первых попытки (только 18-е место) и устроила яркий, но непонятный перфоманс: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, но куда бежать, если это руководители, я пока не знаю».

Рациональных надежд на медали не осталось ни у нее, ни у Юлии Канакиной (13-е место) с Алиной Тарарыченковой (18-е), но возможно, завтра последуют какие-то подробности.

Сноуборд. Смешанные команды. Борд-кросс. 5.55 📺 Матч Арена

Помните внезапную радость Александры Паршиной, узнавшей о попадании в командный турнир после вылета из личного? Она оказалась напрасной – в командный турнир тренеры поставили другую спортсменку.

Кристина Пауль и Даниил Донских выбыли на первой стадии личного турнира, но попробуют растолкать всех в командном: попутчики по заезду в четвертьфинале – Франция, Канада и США.

Надеемся на чудо?

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson, Athit Perawongmetha, Fabrizio Bensch, Hannah Mckay, Toby Melville, Annegret Hilse, Edgar Su