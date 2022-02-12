Судьбоносное заседание по Валиевой, еще один шанс Логинова, Ступак и Непряева разгоняют эстафету: что принесет суббота в Пекине-2022?

Будет ли золото?
Пятница на Олимпиаде-2022 не стала переломной для сборной России: всего одно серебро Александра Большунова под стрессовое сопровождение скандала имени Камилы Валиевой.
Субботу Россия проведет в ожидании выездного заседания CAS (Спортивный арбитражный суд), который должен вынести решение по делу Валиевой. И хотя крайний срок – 15 февраля, возможно, все прояснится уже завтра.
Почему за допинг-кошмар, в котором замешаны взрослые, страдает ребенок? О Камиле Валиевой
Но спорт продолжается несмотря ни на что – и в субботу нам снова будет за кого поболеть.
Вперед!
Где вероятны медали?
Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 10.30 📺 Россия 1
Два месяца назад россиянки выиграли первую лыжную эстафету за последние 17 лет, а теперь выбрали тот же убегающий состав: отрываются Юлия Ступак и Наталья Непряева, сохраняет Татьяна Сорина, а Вероника Степанова решает на финише.
Победный ремейк станет реальностью при четырех идеальных этапах, но на помощь соперниц рассчитывать не приходится – если у Норвегии в Пекине в порядке только Йохауг (и кажется, в одиночку не вытащит эстафету на втором этапе), то шведки и финки выставят топ-четверки.
Конькобежный спорт. Мужчины. 500 м. 11.50 📺 Матч ТВ
В Пекине настало время быстрых коньков, которые так популярны в сборной России.
Наши парни еще недавно доминировали в спринте, но времена изменились: рекордсмен мира Павел Кулижников даже не отобрался на 500-метровку, а чемпион мира-2019 Руслан Мурашов - лишь третий номер команды с сомнительными перспективами.
Зажигают теперь Артем Арефьев и Виктор Муштаков (пять подиумов на двоих в Кубке мира), но угнаться за канадцем Лораном Дюбреем и тройкой реактивных японцев будет непросто.
Биатлон. Мужчины. Спринт. 12.00 📺 Первый канал
После бронзы в миксте у биатлонной сборной последовала цепочка разочарований: Максим Цветков потерял золото индивидуалки последним выстрелом, женщин не спасает даже огненная форма Кристины Резцовой.
Резцова + Норицын = лучший тандем в нашем биатлоне. Интервью с тренером, который удаленно (из Болгарии) воспитал лидера сборной
Состав на мужской спринт боевой: Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков и открывающий Олимпиаду Даниил Серохвостов – с большой вероятностью это прототип будущей эстафеты.
Но мужская команда уже доказала, что в состоянии бороться за медали и в личных гонках – возможно, повезет именно завтра?
Прыжки c трамплина. Мужчины. Большой трамплин. 15.00 📺 Матч ТВ
Главная метаморфоза в Пекине-2022 произошла с российскими прыгунами с трамплина – привычный образ неудачников и лузеров в прошлом.
Теперь от них ждут медалей и неспроста: по итогам квалификации на большом трамплине Даниил Садреев в топ-5 по очкам, Евгений Климов – по дальности прыжка. Роман Трофимов и Михаил Назаров тоже в финальном раунде.
В лидерах норвежцы, но в финале сценарий может быть максимально непредсказуемым.
Что еще?
Фигурное катание. Танцы на льду. Ритм-танец. 14.05 📺 Первый канал
Вслед за мужским турниром начинаются танцы на льду.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выйдут на лед в ранге действующих чемпионов мира и Европы, но обе победы случились в отсутствие французского дуэта Пападакис/Сизерон, который приехал в Пекин с лучшими баллами сезона и, конечно, мировым рекордом тоже.
В деле и две пары из США (Чок/Бейтс и Хаббел/Донохью), которые последовательно обыграли россиян в командном турнире. Возможно, вмешаются в медальный спорт и Александра Степанова с Иваном Букиным, добравшиеся в Пекин на флажке по странному индивидуальному плану – на чемпионате Европы они были максимально близки к победе.
А еще, конечно, будут Диана Дэвис и Глеб Смолкин - куда же без них.
Хоккей. Женщины. 1/4 финала. Россия – Швейцария. 7.10 📺 Матч ТВ
Первая стадия плей-офф – ключевая для женской сборной России, которую косят травмы и суровейший ковид-протокол. Чтобы остаться в медальной борьбе, нельзя уступать швейцаркам – в групповом раунде россиянки почти не испытали с ними проблем. Та победа стала первой и последней для нашей сборной, а соперницы еще играли против нее без масок а вдруг вся сила в них?
Хоккей. Мужчины. Россия – Чехия. 16.10 📺 Россия 1
Мужская сборная грустит в атаке даже против аутсайдеров, зато вообще не пропускает и уже в четвертьфинале.
Похоже, у России лучший вратарь на Олимпиаде. Но в атаке – огромные проблемы
Последний матч с чехами глобально ничего не решает, но станет первой взрослой проверкой всех линий – атаки, защиты и вратаря. Тренер соперников уже рассказал, насколько матч против русских для него принципиален.
Керлинг. Женщины. Южная Корея – Россия. 4.05. Матч ТВ. Россия – Япония. 15.05 📺 Матч ТВ
Женская сборная (в отличие от мужской) начала турнир вяло – с двух поражений. И у кореянок, и у японок по одной победе в двух матчах – если и завтра у россиянок ничего не получится, можно будет постепенно переключаться на шоппинг.
Где верить в чудо?
Скелетон. Женщины. 16.55 📺 Матч Арена
Лидер сборной Елена Никтина провалила две первых попытки (только 18-е место) и устроила яркий, но непонятный перфоманс: «Бегите от людей, которые ждут ваших ошибок, но куда бежать, если это руководители, я пока не знаю».
Рациональных надежд на медали не осталось ни у нее, ни у Юлии Канакиной (13-е место) с Алиной Тарарыченковой (18-е), но возможно, завтра последуют какие-то подробности.
Сноуборд. Смешанные команды. Борд-кросс. 5.55 📺 Матч Арена
Помните внезапную радость Александры Паршиной, узнавшей о попадании в командный турнир после вылета из личного? Она оказалась напрасной – в командный турнир тренеры поставили другую спортсменку.
Она назвала сноуборд в честь дедушки Гены. Искренность сноубордистки Паршиной – ❤️❤️❤️
Кристина Пауль и Даниил Донских выбыли на первой стадии личного турнира, но попробуют растолкать всех в командном: попутчики по заезду в четвертьфинале – Франция, Канада и США.
Надеемся на чудо?
Фото: REUTERS/Lindsey Wasson, Athit Perawongmetha, Fabrizio Bensch, Hannah Mckay, Toby Melville, Annegret Hilse, Edgar Su
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