От редакции: это огромный труд нашего блогера Михаила Елисеева – ультимативный разбор проблем «Тоттенхэма» в сезоне. Он в деталях объясняет, где проблемы и почему даже огненной формы Харри Кейна мало. Накануне воскресного матча с «Манчестер Сити» очень полезно изучить!

К матчам с лидерами турнирной таблицы «Тоттенхэм» подходил в непростом положении. И если находится в статусе аутсайдера против «Манчестер Сити» – привычное дело, то дома против «Арсенала» такого не было давно. Последний раз букмекеры считали фаворитом «Арсенал» в гостевом матче со «шпорами» в феврале 2015-го, в дебютном сезоне Маурисио Почеттино. Но тогда «Тоттенхэм» мощно прибавил с января и были предпосылки предматчевого позитива.

Сейчас ситуация иная и «Тоттенхэм» проиграл в дерби впервые с 2014-го года (тогда еще был Тим Шервуд). Причина не только в мощном выступлении «Арсенала», но и в проблемах «Тоттенхэма». Хотя после прошлого сезона и многообещающей трансферной кампании, казалось, что «шпоры» смогут сделать шаг вперед. Разбираемся, что же пошло не так и что ждет команду.

Конте борется с завышенными ожиданиями

Антонио Конте в команде больше года. Все это время болельщики чувствуют себя как на американских горках: на пике – классная игра и яркие моменты, которые попадут в историю клуба. В худших матчах все выглядит беспросветно и напоминает коктейль из самых темных времен последнего десятилетия: позднего периода Маурисио Почеттино, Жозе Моуринью, и даже, простите, Андре Виллаша-Боаша. Может возникнуть логичный вопрос, в чем же разница?

По сравнению с Виллаш-Боашем у Конте есть яркие моменты, отличное резюме, и мы знаем, что он может поставить игру. В отличие от Маурисио и Жозе Антонио не потерял раздевалку. В случае Конте и нельзя говорить, что отрицательная динамика непрерывна и продолжительна. Скорее речь о нестабильности, взлетах и падениях. После глубокого падения может случится резкий взлет, но на данный момент мы фиксируем спад команды.

Сам Конте – часть этих американских горок. Настроение Антонио меняется в зависимости от результатов. От «одной из лучших групп игроков с которыми я работал в моей карьере» после победы над «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, до «возможно я недостаточно хорош для этой работы» после поражения от «Бернли» меньше, чем через неделю.

Нынешняя ситуация напоминает начало работы Конте в «Тоттенхэме». Неплохой старт, надежды, резкий спад и потом подъем. Последнее в нынешнем сезоне пока под вопросом. Сейчас все похоже на прошлый февраль. Там тоже была одна победа в 5 матчах, после чего команда прибавила. Сейчас это тоже возможно. В прошлом сезоне Конте выдал эмоциональную речь после поражения от «Бернли», на этот раз после «Астон Виллы». Теперь Антонио борется с завышенными ожиданиями:

«Я продолжаю повторять, что в прошлом сезоне мы совершили чудо. Почему оно произошло? Потому что мы играли в одном турнире 12-13 игроками и никто не получал травм на протяжении 15 игр. Мы играли лучшими игроками каждую игру, потому что мы играли только в лиге. Не забывайте, что за 3 игры до конца «Арсенал» опережал нас на 4 очка, а финишировали мы с отставанием в 20 очков от «Манчестер Сити».

Мы совершили чудо, но я знал в какой ситуации мы находимся, и я очень четко объяснил клубу, что нам нужно, чтобы бороться за титул. Я очень хорошо помню, как летом люди говорили о «Тоттенхэме» как о претенденте на чемпионство, но по моему опыту это было безумием. Чтобы стать претендентом на титул, чтобы стать командой, которая готова что-то выиграть нужно иметь прочный фундамент. Это значит, что нужно иметь 14-15 сильных, качественных игроков, и молодежь, которая будет развиваться. Каждый сезон вы можете добавлять двух игроков, но двух игроков ценой 50, 60, 70 млн. Это означает, что вы подписываете важных игроков, которые могут улучшить уровень и качество команды. Это процесс, ребята.

Люди думают, что ты приезжаешь и выигрываешь. Это может произойти с командой, которая привыкла побеждать. Но если вы не привыкли к этому, значит нужно создать ситуацию. По этой причине нужно время, терпение. Я понимаю, что болельщики разочарованы, они могут сказать, что долго терпели. Я понимаю. Но такова ситуация. Если вы хотите знать правду, я скажу вам правду.

Я тренер, я живу в клубе каждый день, я знаю ситуацию, видение клуба. Клуб очень хорошо знает, что я думаю о ситуации. Я продолжаю работать, чтобы сделать клуб лучше, создать прочный фундамент и потом развиваться . В начале сезона я был предельно конкретен в общении с клубом. Я сказал: «Хорошо, мы можем побороться за победу, но постарайтесь развиваться таким способом, чтобы мы могли быть конкурентоспособными».

Потому что есть клубы, которые могут инвестировать 200 млн, 300 млн, а есть другие клубы, с другой политикой. Вы должны уважать другие политики. Люди должны понимать это, потому что в противном случае мы создаем ожидания, а создавать ожидания, которые в данный момент не реалистичны – не очень хорошо для атмосферы.

Я повторяю это с самого начала сезона, и я ожидал этого момента. Сейчас мы должны покупать сильных игроков. Потому что ситуация такова, что пока мы боремся, но в этой лиге можно легко оступиться. Я также говорил со своими игроками и сказал, что ожидание состоит в том, чтобы расти, бороться. Путь от первого и до последнего тура не такой длинный, но легко можно оступиться, если ты не готов и не скромен.

Если вы спросите меня, боюсь ли я, то я не боюсь. Я верю в свою работу, я верю в своих игроков. Но не спрашивайте меня о вещах, которые я не могу вам обещать, потому что это только создает иллюзии и дарит мечты. Но в данный момент вы должны быть реалистами. Потому что если вы реалисты и знаете ситуацию, то вы можете правильно принять ситуацию».

Речь Конте звучит мягче, чем это было в его прошлых командах. Здесь идет не претензия к руководству, а стремление объяснить, что нужно для планомерного развития команды. Конте транслирует не только свое виденье, но и виденье клуба . Позднее Конте жаловался, что в Англии за все в публичном поле отдувается главный тренер. Тут не принято, чтобы спортивный директор общался с прессой и рассказывал о стратегии клуба, или чтобы представитель медицинского штаба рассказывал о ситуации с травами.

Ситуация в «Тоттенхэме» нетипична для Конте. Обычно он приходит в один из самых ресурсных клубов чемпионата, цель которого в ближайшем будущем выиграть титул, клуб проводит массовую закупку под Конте и в скором времени все дружно отмечают чемпионство, потом отношения портятся, Антонио уходит. Амбиции Конте, опыт его работы тоже могут быть источником завышенных ожиданий.

«Здесь моя задача другая. Моя задача – помочь клубу создать прочную базу и потом попытаться стать лучше. Если вы спросите меня стоит ли задача выиграть АПЛ или Лигу Чемпионов, то нет, такой задачи на данный момент не стоит. Моя задача – помочь клубу. Я подписал контракт в ноябре 2021 и клуб был в сложной ситуации по многим причинам. Моя задача, и я ее хорошо понимаю, состоит в том, чтобы помочь клубу двигаться в правильном направлении или вернуться в нужное русло. По части выбора игроков, работы, организации, создания фундамента – все это большой вызов для меня, и если я его принимаю, я остаюсь. В противном случае мне придется уйти », – слова Антонио Конте перед игрой с «Кристал Пэлас» подтверждают, что прямо сейчас перед ним не стоит крупных целей.

Здесь же Конте прямо говорит, что на данном этапе он принимает правила игры Дэниэла Леви, но это означает, что и Леви принимает требования Конте. Клуб и тренер идут на определенный компромисс. Антонио всегда говорил, что должен быть 1% вероятности победы, в таком случае он готов взяться за работу. И если он взялся за эту работу, остается и не уходит, значит он видит потенциал побеждать. Возможно, прямо здесь и сейчас «Тоттенхэму» не хватает состава для борьбы за чемпионство и для того, чтобы реализовать потенциал придется пройти определенный путь, но Конте согласен работать с такими вводными.

«Тоттенхэму» нужны трансферы? Правда, что Леви мало тратит?

Претензия к прижимистости Леви одна из самых популярных. Но действительно ли владелец «Тоттенхэма» мало тратит?

Это таблица из летнего текста про «Тоттенхэм». С тех пор ситуация изменилась не сильно и исключительно на бумаге. Клуб активировал опцию выкупа Кристиана Ромеро (примерно 45 млн фунтов), купил и отдал в обратную аренду Дестини Удоджи из «Удинезе» (15 млн фунтов). С приходом Фабио Паратичи такие сделки стали заключаться чаще. Например, до сих пор в аренде Деян Кулусевски без которого уже невозможно представить команду.

Сейчас у «Тоттенхэма» есть возможность уходить в минус на трансферном рынке, потому что клуб аккуратно вел дела на протяжении долгого времени. И вот последние 4 года «Тоттенхэм» неизменно тратит, будто стремится исправиться за отсутствие трансферов в 2018 году. Затраты немаленькие и по меркам клуба, и в целом, но надо смотреть и сколько «Тоттенхэм» тратит относительно конкурентов. АПЛ очень непростой рынок: тут готовы тратить практически все, в лиге много денег и все об этом знают, желания продавать ключевых игроков конкурентам тоже немного. Ценник для АПЛ в таких условиях всегда будет выше.

Нельзя сказать, что клуб отказывается тратить, но и вложений на уровне «Челси», «Сити», «МЮ» (в ситуации, когда нужно серьезно усилиться и сделать резкий скачок вперед) на дистанции тоже нет. И все же главная проблема не в том, сколько тратит клуб, а в том, как это делается. Большое количество трансферов на которые была сделана ставка в последние годы оказались неудачными. Про это говорил и Конте прошлой зимой: «Конечно, странно отправлять троих игроков в аренду и продавать еще одного в январе. Это означает, что в прошлом что-то пошло не так. Обычно игроков покупают, чтобы усилить команду, но если вы отправляете в аренду игроков, которых купили в последние два-три года, то вы что-то сделали не так. Очень важно не допускать ошибок в будущем, потому что в данный момент многие команды находятся выше нас».

В основном эти слова касались Танги Ндомбеле и Джованни Ло Чельсо – двух главных игроков летней трансферной кампании 2019 года. Они пришли вместе Райаном Сессеньоном под Маурисио Почеттино, которого уволили через три месяца.

В этом сезоне некоторые трансферы смогли сразу усилить команду (Перишич), некоторые уже оказывают позитивное влияние (Ришарлисон), некоторые прошли не так успешно, как хотелось бы. Больше надежд было связано с приходом Ива Биссума. Даже когда он вынужден подменять кого из пары Хейберг-Бентанкур получается не очень.

Конте последователен в своей позиции по трансферам. И хотя он всегда использовал ограниченную обойму игроков, Антонио постоянно говорит, что нужно ее усиление. В январе 2022 Конте говорил: «В лиге высокий уровень и много матчей, поэтому если есть амбиции и хочешь быть конкурентоспособным, сражаться за что-то важное, нужно 20 полевых игроков».

С другой стороны, Конте говорит о том, что готов работать в рамках стратегии развития клуба: «В январе очень трудно подписать двух таких игроков, как Бентанкур и Кулусевски, которые являются идеальными проспектами для «Тоттенхэма». Потому что «Тоттенхэм» ищет молодых игроков, игроков, которых нужно развивать, а не готовых игроков. Вот о чем речь. Таково видение клуба, его философия.

Если хотите быстрее развиваться, быстрее стать конкурентоспособными, то вам неизбежно нужны игроки с большим опытом, потому что они повышают уровень всей команды. Но опять же, видение клуба, которое я реализовал, было и будет таким. По этой причине потребуется много терпения, и я продолжаю объяснять это всему окружению и болельщикам». Тут нет противоречий. Получается, что оба пути должны в итоге привести к успеху, просто один это сделает чуть быстрее. «Тоттенхэм» выбирает более длинный маршрут.

Летние трансферные пожелания Конте клуб смог в значительной степени удовлетворить, если судить и по прямой речи Конте, и по информации исходящей из клуба от журналистов и инсайдеров. Конте в принципе продолжает работать в «Тоттенхэме» и в своих высказываниях совсем не так агрессивен, как это бывало в прошлом. Возможно, есть некоторая договоренность, что клуб делает акцент на молодых перспективных игроков и к ним докупает одного-двух готовых игроков, которые нужны Конте.

Не удалось подписать только левого центрального защитника, который был нужен, чтобы улучшить позицию Бена Дэвиса. Клуб был сфокусирован на Бастони или Гвардиоле – абсолютно нереализуемых вариантах, поэтому в аренду на год пришел Клеман Лангле. Француз помог прибавить на мяче, но без мяча это иногда заканчивается катастрофой.

Лангле и Дэвис дают Конте различные вариации. Валлиец надежнее в обороне и совершает больше рывков с мячом, француз же лучше на мяче и может продвигать атаку с помощью паса или выполнять хорошие кроссы в штрафную. Защитник, который сочетает в себе сильные стороны обоих смог бы усилить команду. Судя по слухам предпочтения у клуба на эту позицию все те же, а значит и вероятность такого же исхода, что и прошлым летом довольно высокая.

При этом, когда Конте спросили в боксинг-дэй, после матча с «Брентфордом», нужны ли ему новые защитники, он ответил: «Нет. Сейчас у нас восстановился Джафет Танганга, это была его первая игра в сезоне. У него была проблема с коленом. Ему нужно немного времени, чтобы влиться в игру, но я рад, что он сыграл сегодня. Что касается центральных защитников, то я думаю, что у нас все в порядке. Мы должны продолжать работать».

Разговоры про усиление позиции правого защитника со временем сошли на нет, несмотря на все пожелания болельщиков и стали возрастать только к зимнему трансферному окну.

Еще одна проблема с которой клуб сталкивается на трансферном рынке – продажи. В пример тут можно привести «Манчестер Сити». Последние годы они могут спокойно тратить больше 100 млн за счет очень качественной работы по продажам игроков. Этим летом они вышли в плюс, потратив 120 млн фунтов.

У «Тоттенхэма» с продажами плохо , поэтому многие игроки уходят в аренду. Аренды в которые «шпоры» отдают игроков и берет из других клубов – принципиально разные вещи. «Тоттенхэм» берет игроков с обязательством выкупа: так приходил Ромеро, похожая схема с Деяном Кулусевски. Дестини Удоджи был выкуплен у «Удинезе» и отдан в обратную аренду. Лангле – исключение.

Аренда игроков «Тоттенхэма» – это игроки, которые потом вернутся в клуб. В итоге получается раздутый состав, огромное количество игроков от которых нужно избавиться, и это ставит клуб в невыгодное положение и ограничивает действия на трансферном рынке. Сейчас говорят о том, что Конте все-таки хочет усилить позицию правого вингбэка, «Тоттенхэм» рассматривает кандидатуру Педро Порро (кстати, его полгода назад «Манчестер Сити» продал в «Спортинг» за 8 млн евро), но прямо сейчас в команде есть Эмерсон, Доэрти, Спенс. На левом фланге Перишич и Сессеньон, в следующем году приезжает Удоджи и из аренды возвращается Регилон. Вернутся и Ндомбеле с Ло Чельсо.

В своей речи после поражения от «Астон Виллы» Конте говорит и о важности молодежи, которая будет развиваться. Тут тоже все не здорово. За последние годы ушло большое количество важных людей, в частности, Джон Макдермотт, Алекс Инглтроп, Киран Маккена, Академия «Тоттенхэма», которая стабильно поставляла игроков лет 8-10 назад сейчас вряд ли может считаться успешной. Хотя Конте выделял молодых игроков с хорошей перспективой и ярким будущем, говоря о Хиле, Сарре, Скиппе, Спенсе, Сессеньоне, Эмерсоне и Уайте. Из этого списка только Скипп и Уайт выпускники академии, все остальные пришли за приличные деньги.

Травмы, спад лидеров

Травмы – отдельная и, пожалуй, самая большая проблема этого сезона. У «Тоттенхэма» хороший стартовый состав и есть несколько качественных игроков, которые могут создать конкуренцию, подменить в случае необходимости, даже добавить вариативности (когда нужно было отыгрываться с «Челси» и «Арсеналом» Конте переходил на 4-2-4). В этом сезоне наложилось слишком много всего из-за чего не получилось добиться стабильности состава

На определенном отрезке травмированы одновременно оказались Лукас, Ришарлисон, Кулусевски, Сон. С чемпионата мира с травмами вернулись Ришарлисон и Бентанкур, в первом же матче после возвращения АПЛ повреждение получил Кулусевски. Перед паузой травму получил Сессеньон и восстанавливался почти месяц. Конте пожаловался, что у Лукаса с самого начала сезона проблемы с икрой, которые он не может решить.

Травма Лукаса – сильно недооцененная проблема. В межсезонье Конте наигрывал его на правом фланге, в отсутствие Ришарлисона и Кулусевски он был очень нужен в атаке. «У него есть проблема (с икрой), он изо всех сил пытается найти решение. Это сложная ситуация. Хороший игрок в моем составе, но он всегда не доступен. Как будто бы его совсем нет. Жаль – он хороший игрок», – сказал Конте перед возвращением АПЛ после паузы на чемпионат мира. Позднее итальянец подтвердил, что контракт Лукаса закончится по окончании сезона и клуб не будет его продлевать.

Травма Доэрти в прошлом сезоне наложила отпечаток на начало нынешнего сезона. «Я очень рад за Мэтью. Он провел хорошую игру против «Брайтона», но сегодня он был еще лучше, сегодня я увидел Мэтта Доэрти прошлого сезона. Я сказал ему: «Наконец-то ты тот игрок, которого я знаю», – слова Конте после матча с «Эвертоном» 15 октября. Но полноценное возвращение случилось еще позже, во время паузы на Чемпионат Мира.

Помимо травм случился спад у ключевых игроков стартового состава: Льориса, Дайера и Сона.

Errors – ошибки, приведшие к голу (не учитывают автоголы). PSxG – показатель продвинутой статистики, который показывает насколько хорошо вратарь справляется справляется с ударами (учитываются удары в створ, качество удара и не учитываются пенальти). В первой колонке абсолютный показатель, то есть можно оценить от скольких мячей вратарь спас или сколько «лишних» мячей пропустил на дистанции сезона, но из-за разной дистанции сезона показательнее смотреть в пересчете на 90 минут (вторая колонка). Льорис каждый год ошибается, но обычно компенсирует это на дистанции.

В сезоне 2017/18 Уго совершил рекордные 5 ошибок, пропустил чуть больше ожидаемого, но в итоге его показатель даже чуть лучше, чем в прошлом сезоне, при том, что он совершил на 4 ошибки больше, то есть на дистанции он компенсировал эти ошибки игрой на ленточке. Нынешний сезон – самый слабый сезон Уго в «Тоттенхэме».

Потенциал Дайера высоко оценивали все тренеры, которые с ним работали. Сам Конте говорил, что у Дайера есть все данные, чтобы стать одним из лучших игроков на своей позиции. Дайер с Льорисом ключевые игроки с точки зрения организации игры в обороне, поэтому когда они оба «поплыли» и стали на ровном месте привозить, это, конечно, сильно ударило по команде.

В октябре к этому добавились не лучшие кондиции Ромеро после травмы, полученной в начале сезона. Кристиан отличный защитник, который действует в агрессивной манере, но иногда складывается впечатление, что он готов только для игр сборной. Когда Ромеро в форме, это позволяет останавливать соперника достаточно высоко и может послужить началом атаки, у него хороший первый пас. Но когда он не в форме агрессивная манера идет в минус: он не успевает и либо жестко фолит, либо оставляет пространство у себя за спиной, становится уязвим один в один. Вернуть форму Ромеро смог только по ходу Чемпионата Мира.

Спад Сона стал неожиданностью, особенно на фоне прошлого сезона, лучшего в карьере. Сон каждый сезон, кроме первого в Англии, когда очень мало сыграл, реализовывал выше ожидаемого. Сейчас он сам не свой: выглядит неуверенным, путается в ногах, тянет с принятием решений, постоянно спорит с Перишичем о том кто, куда, когда должен был бежать и пасовать. В этом сезоне Сон забивал только «Лестеру» и «Кристал Пэлас» в ситуациях, когда соперник уже раскрывался. В матче с «Лестером» сработал и «эффект запасного»: Сон вышел на последние 30 минут под уставшего соперника, которому нужно отыгрываться.

Реализация и форма Сона – актуальный вопрос, но не единственный, он намного шире. Прошлый сезон стал пиковым в том числе и потому что Сон наносил удары из наиболее выгодных позиций, у него самый высокий показатель xG/Sh за карьеру. В этом году произошел сильный откат, и это проблема всей команды, не только Сона. «Тоттенхэм» стал чаще отыгрываться, меньше возможностей убежать на пространстве, больше попыток взломать низкий блок.

Подробнее про трудности Сона хороший текст написал Слава Палагин:

Сезон Сона – катастрофа. Почему у корейца, взявшего весной «Золотую бутсу» (поделил с Салахом), ничего не получается?

Важность Кулусевски, перекос на левый фланг

В прошлом сезоне Деян Кулусевски сразу ворвался в стартовый состав, став одним из соавторов яркой победы над «Сити» и после этого практически не выпадал из состава. Это не уберегло от некоторых невзрачных матчей. Конечно, наличие Кулусевски – не гарантия успеха само по себе, но шансов с ним однозначно больше, чем без него. Статистика подтверждает визуальные впечатления, Деки (швед предпочитает, чтобы его называли так) – главный источник креатива «Тоттенхэма» в позиционных атаках.

С ним команда создает больше остроты. Такие показатели как наклон поля (характеризует территориальное преимущество команды в матче, считается через соотношение действий команд в чужой трети) и высота обороны не зависят напрямую от использования Кулусевски, но через них можно косвенно судить о силе соперника. Обычно наклон поля и высота обороны ниже с более сильными соперниками. То есть с Деяном команда не просто больше создает, но и против более сильных соперников.

Особенность Кулусевски – он может здорово сохранять мяч и находить нестандартные ходы для обострения. Деян усилил «Тоттенхэм» в различных аспектах игры: отрабатывает без мяча, может сыграть латераля. Против больших команд он ценен и полезен своим умением сохранить мяч, но «Тоттенхэм» в последние годы в больших матчах неизменно играет с позиции андердога, что часто позволяет атаковать на пространстве. Но когда нужно вскрывать команды защищающиеся низким блоком альтернативы Кулусевски нет. Надежда только на дальние удары Кейна и Сона и на кроссы Перишича.

График показывает, что произойдет во время следующих трех действий после того, как игрок получил мяч. По оси X – вероятность того, что удар или проникновение в зону радиусом 20 метров от ворот (deep completion), по оси Y – вероятность того, что игрок сохранит владение. При подсчете учитываются владения, в которых было более 10 передач на чужой половине. В таких случаях действия Кейна и Бентанкура примерно на одном уровне ведут к обострению, но они на разных полюсах по уровню удержания владения. Вероятность того, что действия Кулусевски приведут к удару или deep completion – 11,7%, это лучший показатель в команде. При этом, вероятность того, что Деян сохранит владение выше, чем у других атакующих игроков.

Посмотрим на непосредственный вклад в атакующие действия, в сравнении с другими игроками команды:

Я не включил в расчет тех, кто практически не играл в этом сезоне, плюс выборка пока небольшая, особенно с учетом травм некоторых игроков, но все равно есть несколько наглядных моментов.

По вкладу в атакующие действия Сон уступает всем партнерам по группе атаке, и это при том, что он исполняет стандарты (кроме пенальти). В своей текущей форме, при здоровых Кулусевски и Ришарлисоне, Сон должен оставаться в запасе.

Кулусевски и Ришарлисон – разные по своему типажу игроки. Деки более тонкий, находит нестандартные решения, нацелен на последний пас. Ришарлисон добавляет динамики, атлетизма и чаще оказывается на ударных позициях. И если Ришарлисон может подменить в некоторых аспектах Сона или Кейна, то никого даже близко похожего по функционалу к Кулусевски в «Тоттенхэме» нет. Вклад обоих в атакующие действия достаточно высок. Поэтому когда в октябре «Тоттенхэм» потерял их двоих это стало гораздо большей проблемой, чем может показаться на первый взгляд.

Помимо этого был травмирован Лукас, Хилю Конте не очень доверял, что оставляло, по сути, только два решения. Первое – Перишич идет в атаку, на его позиции играет Сессеньон, и в атаке, и на левом фланге нет вариативности и подмены. Второе – переход на 3-5-2. Тут проблема с адаптацией Биссума, травмами Скиппа. Когда Конте пришел Скипп был игроком старта, Конте хвалил молодого полузащитника, но потом его вытеснил Бентанкур, Скипп получил травму. Оливер вернулся в начале сезона, но снова травмировался. В итоге его прогресс, естественно, затормозился. Сарр долгое время не рассматривался, как кандидат в состав.

Во-вторых, среди вингбэков очень сильно выделяется Перишич, а левый фланг гораздо сильнее правого. Иван, как и Кулусевски, отдал 5 голевых передач, второй в команде по xA и первый по передачам в штрафную площадь соперника без учета стандартов. Перишич чаще остальных в команде выполняет кроссы в чужую штрафную, и у него действительно отличные подачи. Кулусевски отдает больше проникающих передач, то есть способ захода в штрафную у двух лидеров по этому показателю разный.

Сессеньон – не равноценная замена Перишичу, но он может дать другие варианты. Пас Райана совсем не на уровне Перишича, но он активнее подключается в штрафную и оказывается на ударных позициях. Наглядный пример мы могли видеть в дерби. Уже в самом начале «Тоттенхэм» за счет розыгрышей запускал Сессеньона в забег по флангу. Подводила как раз подача. А во втором тайме подключение Райана в штрафную привело к выходу 1-на-1.

На правом фланге ситуация намного хуже, и в этом сезоне Доэрти не дает никакого улучшения относительно Эмерсона. Возможно, по мере набора формы ирландцем ситуация поменяется, но на данный момент правый фланг «Тоттенхэма» сильно проседает и слухи, связывающие клуб с Педро Порро вполне понятны.

Забивать и раздавать голевые – не главная задача Хейберга и Бентанкура, но они отлично справляются и не раз выручали команду. На данный момент больше каждого из центральных полузащитников забил только Кейн. Не совсем нормальная ситуация, которая лишний подтверждает, что не все работает так как надо, а Хейберг и Бентанкур – красавчики. При этом по функционалу они тоже сильно отличаются: уругваец эффективен в сохранении мяча, в том числе под давлением, а Хейберг лучше с точки зрения паса.

«Тоттенхэм» с Конте сначала прибавил, но теперь есть регресс

Весной, чтобы убедить Конте в серьезности намерений клуб заявил, что вливаются дополнительные 150 млн фунтов, которые можно тратить в том числе и на трансферы. Летом Конте получал столь необходимую ему предсезонку, чтобы заложить принципы игры. Тем удивительнее находить сейчас команду в 14 очках позади «Арсенала», имея на один сыгранный матч больше и проиграть первое за 9 лет дерби на своем поле. С точки зрения качества игры прогресса тоже не произошло.

Если посмотреть на показатели последних трех лет, то с приходом Конте «Тоттенхэм» значительно прибавил. «Тоттенхэм» с начала 2020 года и до прихода Конте – крайне серая и средняя команда, что подтверждают статистические показатели, большинство из которых на уровне среднего по лиге. Собственно сезон 2020/21 команда закончила героическим врыванием в Лигу Конференций с помощью Гарета Бэйла, а на момент отставки Нуну «Тоттенхэм» шел девятым с катастрофическим перфомансом на уровне аутсайдера: разницей -7 и 16-м местом по xPTS (ожидаемые очки).

С приходом Конте произошел резкий скачок. Если сравнить полный прошлый сезон и нынешний, то сейчас даже будет некоторый прогресс, но как раз из-за кошмарного старта с Нуну. Поэтому интереснее сравнить работу Конте в нынешнем и прошлом сезонах. И тут наблюдается спад.

Возможно, проблема действительно кроется в завышенных ожиданиях: концовка прошлого сезона, предсезонка и трансферная кампания завысили ожидания от команды. Но этим нельзя объяснить все проблемы. Основные претензии – к качеству игры, отсутствия развития и стабильности.

Достаточно сильно команда просела по части созданных и допущенных xG. «Тоттенхэм» стал больше остроты допускать у своих ворот и меньше создавать у чужих. Причем допускать «Тоттенхэм» стал в рамках среднего по лиге.

Из первой десятки «Тоттенхэм» обыграл только «Фулхэм» – команду, которая допускает больше всех в лиге и «Брайтон» – в низовом матче за счет раннего гола со стандарта. Стандарты во многом маскируют проблемы нынешнего сезона. Летом пришел Джанни Вио и «Тоттенхэм» сейчас лидер по голам со стандартов (10).

Еще один фактор, про который говорил Конте – то, что в прошлом сезоне «Тоттенхэм» играл только в АПЛ, вылетев изо всех кубков. Антонио детально анализирует каждого соперника и ему важно иметь недельный цикл для полноценной подготовки. Конте становился чемпионом 5 раз (три с «Ювентусом», один с «Челси» и один с «Интером»).

В трех случаях из пяти у него был этот цикл. «Ювентус» и «Челси» в первый сезон вообще не участвовали в еврокубках, «Интер» в сезоне 2020/21 участвовал в ЛЧ, но занял последнее место в группе, не прошел в евровесну и именно во второй половине сезона клуб сделал решающий рывок к скудетто. Нынешний сезон аномален из-за ЧМ, имеет повышенную интенсивность и ставит команды в более неудобные условия.

Как Конте справляется с навалившимися проблемами? Не сказать, что хорошо. Ресурсы у «Тоттенхэма» не топовые, но и не ужасные. Поэтому очень сложно объяснить отрезки и целые матчи, когда команда выглядит как аутсайдер.

Из 19 матчей я могу вспомнить только три, которые команда выиграла уверенно: с «Саутгемптоном», «Фулхэмом» и «Эвертоном». Во всех остальных матчах команда ходила по очень тонкой грани и определенные моменты (довольно продолжительные) проводила слабо или откровенно проваливала. Были две крупные победы, над «Лестером» и «Кристал Пэлас», но крупный счет не должен вводить в заблуждение: в обоих матчах к перерыву был ничейный счет, «Тоттенхэм» не контролировал игру. На некоторых отрезках соперник был ближе к голу. «Шпоры» забивали в начале второго тайма, игра раскрывалась, перетекала в удобный сценарий и уже там «Тоттенхэм» разрывал.

Игра «Тоттенхэма» часто состоит из хороших и провальных отрезков и многое сводится к эффективности этих отрезков. Если «Тоттенхэм» забивает первым, то получает возможность действовать в удобном стиле и атаковать на пространстве. Если пропускает первым, то приходится взламывать оборону. А в состоянии отыгрывающегося «Тоттенхэм» в этом сезоне находится слишком часто. Иногда помогают стандарты и случаются яркие камбэки, но далеко не всегда.

«Тоттенхэм» – команда, которая набрала больше всех очков (14), уступая в счете. Это говорит о двух вещах. Во-первых, неудобный сценарий – не всегда приговор. Во-вторых, команда слишком часто оказывается в положении, когда надо отыгрываться, что не очень нормально для большой команды. Если «Тоттенхэм» пропускает первым против команд из первой десятки – это гарантия потери очков. Только дважды «Тоттенхэм» смог не проиграть командам из верхней части таблицы пропустив первым: «Челси», который на старте сезона еще не был в таком бедственном положении и «Брентфорду», оба раза сыграв 2:2.

Конте не адаптируется и продолжает гнуть свою линию. Игра с тройкой защитников, короткие розыгрыши, выманивание соперника в прессинг и быстрый переход в атаку. Это то, что он умеет делать лучше всего, то, что у него получается (мы это видели даже в «Тоттенхэме»), и в некотором смысле его можно понять. Приверженность Конте своим принципам имеет как плюсы, так и минусы.

Плюсы – в соответствующих условиях, когда есть подходящие игроки, все действия отточены до автоматизма мы имеем мощную команду, которая может конкурировать за чемпионство. Минусы проявляются когда все не очень хорошо: травмы, спад ключевых игроков или успешная адаптация соперника. Томас Тухель разобрал Конте 4 раза за полгода и в последнем матче, при всех здоровых игроках, с трудом удалось вырвать ничью при ощутимом игровом преимуществе «Челси».

В обоих матчах этого сезона против «Арсенала» «Тоттенхэм» накрывали прессингом и наказывали за свободное пространство в опорной зоне. В таких ситуациях команда выглядит беспомощно. Если Конте и предпринимает контрмеры, то, как правило, они неравноценны. Из-за совокупности факторов в этом сезоне именно минусы проявляются в большей степени.

Летом Конте заблокировал аренды Хиля в «Валенсию» и Сарра в «Кремонезе», потому что клуб не нашел им замены. При этом они совсем не получали игрового времени. Хиль начал выходить в концовках некоторых матчей, только когда ситуация стала совсем критичной. Правда за время паузы на чемпионат мира молодые игроки все-таки произвели впечатление на Конте и даже дебютировали в стартовом составе в АПЛ, а Сарр и вовсе в дерби с «Арсеналом», выиграв конкуренцию у Скиппа и Биссума.

А вот Джед Спенс свой полноценный шанс так и не получил, хотя на правом фланге в разных ситуациях уже успели поиграть Эмерсон, Доэрти, Перишич, Сессеньон, Моура и Кулусевски (последние двое выходили, когда нужно было добавить в атаке).

Последние полгода контракта, подвешенное состояние Кейна, смерть друзей Конте. Что дальше?

Не стоит забывать и о возросшей конкуренции в лиге. Большой шаг вперед сделали «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл», сюда же пытается вклиниться «Астон Вилла», продолжают развиваться «Брентфорд» и «Брайтон».

У Конте остается полгода по контракту. Даже год назад, когда Антонио только пришел в «Тоттенхэм» он постоянно ставил под сомнение свое дальнейшее пребывание в клубе, ссылаясь на необходимость встречи с руководством по окончании сезона. Естественно, что сейчас разговоров еще больше. На это накладывается и то, что полтора года по контракту остается у Харри Кейна. И есть основания полагать, что продление контрактов одного и второго – взаимосвязанные вещи.

The Telegraph писал, что Конте был впечатлен тем, что Дэниэл Леви смог сохранить Харри Кейна летом 2021 года. Для Конте очень важна позиция центрального нападающего, он высоко ценит Кейна. Антонио ушел из «Интера» после того, как стало понятно, что нужно продавать кого-то из лидеров. Кейну тоже нравится работать с Конте и уход такого амбициозного тренера вряд ли побудит Харри продлить контракт.

Еще один важный фактор – попадание в топ-4. Почти наверняка, если в следующем году «Тоттенхэм» останется без лигочемпионского футбола Кейн снова захочет уйти. И если летом 2021, когда Кейн хотел перейти в «Манчестер Сити», контракт работал в пользу клуба (оставалось 3 года), то теперь ситуация будет в пользу Харри. В последние дни появились слухи, что на этот раз клуб не будет препятствовать уходу Кейна, а переговоров о контракте в данный момент не ведется.

Таким образом у клуба есть два варианты развития событий. Попытаться сохранить текущий баланс, поддержать Конте и сохранить Кейна. Или начинать строительство заново без Конте и Кейна. Оба варианта имеют право на жизнь и имеют свои плюсы и минусы. И оба варианта упираются в Дэниэла Леви.

В первом случае продлеваются контракты Конте и Кейна. Таким образом, и Конте принимает вектор развития клуба в котором идет ставка на развитие молодых игроков и постепенный рост команды. Клуб, в свою очередь принимает принципы работы Антонио и каждый год постепенно делает команду сильнее через трансферы сильных игроков. Возможно, в некоторых случаях придется переплачивать. И совершенно не обязательно этот процесс будет выглядеть захватывающим со стороны.

При таком раскладе неизбежно встает вопрос, что будет после Конте. У Антонио весьма специфическая команда, которую потом нужно будет передать подходящему тренеру. С задачей справились в Италии: «Ювентус» пригласил гибкого Макса Аллегри, «Интер» – Симоне Индзаги, который развивает работу Конте. «Челси» с задачей не справился и пошел на очередной виток перестройки. Есть сомнение, что получится и у «Тоттенхэма», потому что последовательность – не самая сильная сторона Леви.

Во втором случае Конте уходит, команду покидает Кейн. Начинается строительство новой команды и тогда нужно определяться с вектором развития и позиционированием себя в лиге. Продолжаем развивать молодых игроков и развиваться постепенно или сразу попытаемся конкурировать с топ-клубами? Если выбор делается в пользу последнего, то за счет чего? Удастся ли пригласить тренера сильнее Конте? Будет ли команда развиватиться и играть в каком-то конкретном стиле или она будет адаптивной?

Если клуб возвращается в точку 2014 года, когда приходил Маурисио Почеттино, то нужно искать перспективных игроков и тренера, который согласится на такой путь и будет способен их развивать. Если вспомнить о любви Леви назначать тренеров с именем, тем самым обозначая амбиции, то закрадываются некоторые сомнения.

Все, что было выше – чисто футбольные причины. Помимо них есть личные обстоятельства, которые нельзя упускать из виду. В октябре ушел из жизни Джан Пьеро Вентроне – фитнес-тренер «Тоттенхэма», член тренерского штаба Конте. Он работал в «Ювентусе», еще когда Конте был игроком. В декабре не стало Синиши Михайловича, в январе – Джанлуки Виалли. Все трое – близкие Конте люди.

«Конечно, этот сезон очень сложный по личным причинам. Потерять трех людей, которых очень хорошо знал за такой короткий срок – очень непросто. Такие ситуации заставляют задуматься о важном. Мы придаем большое значение работе и забываем о семье. Мы забываем, что нужно больше времени уделять себе. Этот сезон заставил меня задуматься о будущем.

Когда работа – главное, возможно, мы забываем, что нужно больше времени проводить с семьей и друзьями. Это наша страсть, и из-за страсти мы многое потеряли. Но когда такое случается, начинаешь думать, что, возможно, хорошо бы уделять больше времени семье и друзьям, а также себе. Работа – это еще не все.

Тяжело, когда семья в Италии. Когда у тебя есть дети, и они ходят в школу, нужно относится к ним с уважением. Нехорошо каждые год-два перевозить и менять окружающую их обстановку... Мне бы не хотелось, чтобы работа негативно сказывалась на семье. Иногда важно принять решение пожертвовать собой и остаться. У меня есть семья, которая старается поддерживать меня и приезжает как только появляется такая возможность. Но когда происходят ситуации, как с Джанлукой, Джан Пьеро, Синишей, становится сложнее».

Помощник Конте, Кристиан Стеллини, так описывает происходящее: «Антонио – жесткий человек. Возможно, в данный момент он более закрыт для демонстрации своих чувств. Говорим ли мы о футболе или о работе? Конечно, мы много разговариваем. Говорить о других вещах сложнее. В трудные моменты, возможно, ты не показываешь... или молчание означает больше чем слова. Сейчас мы находимся в этом моменте».

Вывод

На данном этапе развития очевидно, что между «Тоттенхэмом» и Конте есть договор в рамках которого стороны находят компромисс: перед Конте не стоит задачи прямо здесь и сейчас стать чемпионом, а «Тоттенхэм» формирует команду в рамках своей стратегии, но с учетом идей Антонио. Баланс выглядит достаточно тонким. При перекосе чаши весов в ту или иную сторону сотрудничество прекратится.

Нет уверенности, что такой компромисс – обязательно хорошо. С одной стороны, здорово, что стороны идут навстречу друг другу, ищут точки соприкосновения, договариваются. С другой, каждый отходит от комфортных условий, в которых он хорош и действует в новых для себя реалиях. И тогда это должно быть длительное сотрудничество, в противном случае оно бессмысленно. И это действительно процесс за которым надо наблюдать. У нас слишком короткая дистанция. В таком случае сомнения, возникающие каждые полгода: останется тренер или уйдет – не нормально.

Это сезон сложный и в данной точке явно не слишком удачный. Причин масса: травмы, спад лидеров, приниципиальность Конте, которая вместе со всем остальным работает скорее в минус, личные обстоятельства, высокие ожидания.

Впереди два варианта развития, каждый из них имеет право на существование, вне зависимости от того, как закончится сезон. В каждом из вариантов ключевое – последовательность развития. По совокупности причин: истекающий контракт Кейна, рефлексия на тему личных обстоятельств, нахождение в непривычных условиях – есть основания полагать, что следующие полгода последние для Конте в «Тоттенхэме». А дальше перестройка, скорее всего, без Кейна. Кто может стать тренером? Прямо сейчас есть два очевидных варианта: Томас Тухель и Маурисио Почеттино.

