Познаем необычный Тунис: дома под землей, за многоженство – тюрьма, а все едят кактусы

И почему флаг Туниса так похож на турецкий.

Тунис попал на чемпионат мира в четвертый раз в XXI веке. Но это до сих пор страна, которую мы плохо знаем: мало ассоциаций и культурных стереотипов, мало футболистов в больших клубах, мало резонансных новостей вокруг.

Чем вообще интересен Тунис? Собрали восемь особенностей, которые помогут узнать его лучше.

Тунис – страна мусульман, где за многоженство грозит уголовка

С обретением независимости в 1956-м Тунис запретил мужчинам брать в жены больше одной женщины. Появились и другие нормы: мужчина не мог расторгнуть брак только по своему желанию, а женщина получала право на аборт и имущество после развода. Для мусульманской страны того периода это была революция в семейном праве. Хотя Тунис все равно остался религиозной страной, где 99% жителей – мусульмане-сунниты, которым Коран разрешает многоженство.

За попытку создать полигамную семью наказывает закон: год тюрьмы или штраф. Но полигамия все еще обсуждается в обществе. Например, консервативные политики предлагают вновь ее узаконить, потому что в Тунисе повысился уровень проституции, а многие женщины так и остаются на всю жизнь без мужа.

В Тунисе даже местный художественный сериал о мужчине-многоженце вызвал споры. Правозащитники просили снять шоу с эфира, потому что оно давит на больную тему и вновь поднимает разговоры о том, что многоженство – это нормально. Но сериал остался на тв.

Самый необычный город страны, где люди живут под землей

На юге Туниса есть совсем небольшой город Матмата (1800 жителей). В любом туристическом гиде вам посоветуют его посетить. Потому что в Матмате остались уникальные дома, которые сверху засыпаны песком.

Это устаревшая технология для борьбы с жарой, но в одном городе она сохранилась, несмотря на проблемы с безопасностью. В 1967 году несколько домов Матматы затопило, люди обратились за помощью – и так поселение с домами-землянками прославилось.

Поп-культура сделала Матмату самым известным городом Туниса. В местном отеле (который тоже засыпан землей) снимались сцены для двух частей «Звездных войн». Съемки проходили всего день, а местные жители потом рассказывали , что не видели фильм – потому что вообще не смотрят кино. Да, там живут далекие от цивилизации люди, которые за деньги приглашают туристов посмотреть их дома изнутри.

Еще о Матмате знают геймеры – миссия там есть в одной из частей Call of Duty.

Любимый фрукт – плод кактуса

В Тунисе много кактусов, из которых даже делают заборы вокруг поселений.

Главный вид кактусов – это опунция. Его плоды в справочниках называют «королем фруктов». Тунис выращивает в год 600 тысяч гектаров опунции. Стабильный летний бизнес у тунисцев – продавать его летом у дороги.

Чтобы съесть плод кактуса, его нужно тщательно очистить от шипов. Опунция на вкус напоминает инжир: сладкий фрукт с зернистой мякотью. Пустыни Туниса опунция спасает от полной засухи, а людей от жажды – в жару он хорошо освежает.

Тунисцы постоянно опаздывают

Первое впечатление , о котором говорят все, кто погружается в тунисское общество. Не ждите там пунктуальности. Сами тунисцы в опросах на улицах признаются , что с распределением времени у них есть проблемы. Работники больших фирм опровергают стереотип, но опоздания пропитывают жизнь Туниса: даже поезда часто вовремя не приходят.

Обычно такое поведение объясняется атмосферой вокруг, которая создает настроение. Когда постоянно тепло и комфортно, все вальяжны, поздно просыпаются и устраивают большие перерывы после обеда – это тоже традиция Туниса.

В Тунисе многие понимают три языка

Арабский – единственный официальный язык Туниса, но в стране в основном говорят на местном диалекте арабского. Еще на культуру Туниса влияли европейские языки. Больше всего через протекторат повлияла Франция: 63% жителей Туниса знают французский, хотя количество носителей в последние годы снижается.

С конца 1990-х страна проводит реформу образования, где увеличивает количество арабского языка. Но французский остается важным для тех, кто хочет получить престижное образование и владеть, например, крупным бизнесом.

Помимо английского, целое поколение тунисцев знает итальянский. В 1980-х местные телевизоры ловили итальянские каналы. Их основной аудиторией были итальянские эмигранты, которые основали свои коммуны в Тунисе еще в XIX веке. И под их влиянием тунисцы понимают еще один язык.

Алкоголь легален, но местные почти не пьют

В отличие от большинства мусульманских стран, в Тунисе можно законно покупать алкоголь. Но тут действуют другие ограничения: нельзя купить в пятницу и после 18:30, а также в Рамадан.

В этот месяц, как отмечают медиа для путешественников, страна резко меняется. В обычное время можно найти много ночных клубов и веселой европейской жизни, но в Рамадан жизнь Туниса становится скромнее.

Алкоголь в Тунисе купить сложнее, чем в не мусульманской стране. Он продается только в специальных магазинах. Поэтому рестораны разрешают приносить с собой бутылку вина. И в целом тунисцы пьют нечасто: только 18% взрослых позволяют себе пиво и вино, а остальные строго соблюдают Коран.

Лояльность к алкоголю связана с традициями виноделия. Виноград на территории современного Туниса выращивают больше трех тысяч лет.

Женщины рулят политикой: премьер-министр – неизвестный инженер, а мэр столицы – бизнесвумен

В 2021-м, несмотря на протест религиозных партий, премьер-министром Туниса впервые стала женщина – Нажла Буден. Отдельная сенсация – ее неизвестность в народе: Буден работала инженером в университете и занимала должность во Всемирном банке.

Буден – креатура президента Туниса Каиса Саида. Он проводит реформы после нескольких лет экономической стагнации и успокаивает демократически настроенное население: страна не уходит в религиозный консерватизм (этого опасались после Арабской весны 2011 года).

В 2018-м случился другой прецедент: мэром города Тунис тоже впервые стала женщина – Суад Абдеррахим.

Еще в юности она противостояла догмам: не носила в колледже хиджаб и выступала на митингах. Один из них закончился для нее арестом и тюрьмой. Потом Абдеррахим отошла от политики и основала фармацевтическую компанию. И уже состоятельной женщиной вернулась в политику, когда страну волновали протесты.

Тогда Абдеррахим в дебатах показывала, что не во всем прогрессивна. В самой скандальной речи она назвала матерей-одиночек «бедствием тунисского общества», которые не заслуживают поддержки государства. Но потом извинилась .

Абдеррахим – лицо партии «Ан-Нахда», которая позиционирует себя как сочетание традиций ислама и принципов демократии. Частая претензия к Абдеррахим: она не занимается реальной политикой, а только создает партии современный имидж. Но Абдеррахим упорно отвергает такие подозрения: «Я не украшение, а настоящий политик».

Вы точно зададите этот вопрос, смотря на флаг Туниса: почему он так похож на турецкий?

Полумесяц и звезда есть на флагах 13 стран мира. Но у Туниса и Турции они будто одинаковые. Различия в том, что у Туниса звезда находится внутри полумесяца, и вместе они лежат на фоне белого круга. Еще у Турции белые элементы расположены слева, а у Туниса звезда с полумесяцем строго по центру.

Причина схожести в общей истории. Тунис был вассалом Османской империи, которая имела современный турецкий флаг. Тунис получил от османов яркий флаг (синий, красный, зеленый, красный, синий), с которым жил почти три века. Современный вариант у Туниса появился в 1830-х годах, когда после морского поражения правительство придумало свою отличительную символику. И тут все равно повлияли османы.

Во время французского протектората у Туниса недолго в углу располагался флаг Франции. А в период дружбы с Муаммором Каддафи Тунис чуть не объединился с Ливией – флаг для новой страны (Арабская Исламская республика) был готов, но объединения не случилось.

В 1999 году флаг Туниса в последний раз обновился – полумесяц стал чуть толще.

Фото: globallookpress.com/Alexis Sciard; Gettyimages.ru/Christopher Lee, Koji Watanabe, Ben Radford /Allsport; unsplash.com/Sz. Marton, Haythem Gataa