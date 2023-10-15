Тим Цзю без проблем защитил чемпионский пояс и вызвал Чарло

«Ты где, дружок?»

В Сиднее прошел бой в первом среднем весе между Тимофеем Цзю и Брайаном Мендосой.

Цзю впервые защищал пояс чемпиона мира по версии WBO и укрепил рекорд (24-0) уверенной победой.

Цзю стал чемпионом мира по версии WBO из-за боя Чарло против Канело – ему отдали пояс

Тим Цзю стал обязательным претендентом по линии WBO в 2021 году, когда поясом еще владел Брайан Кастаньо. В мае-2022 Кастаньо в рематче уступил Джермеллу Чарло, который стал абсолютным чемпионом в первом среднем весе.

Первую защиту Чарло должен был провести против Цзю, но сломал руку на тренировке и выбыл на полгода. Цзю не стал дожидаться восстановления оппонента: в марте-2023 он победил бывшего чемпиона Тони Харрисона, а в июне в первом раунде нокаутировал Карлоса Окампо.

Вскоре Джермелл Чарло объявил, что поднимется на две категории ради поединка с Саулем Альваресом, и бой с Цзю опять отменился. WBO отказалась давать Чарло очередную отсрочку и в ночь поединка с Альваресом сделала Тима Цзю полноценным чемпионом.

Первый бой в статусе чемпиона Цзю провел с Брайаном Мендосой – взрывным американским панчером и обязательным претендентом по линии WBC. В последних двух боях он нокаутировал Джейсона Росарио и Себастьяна Фундору.

Цзю уверенно защитил пояс и вызвал Чарло: «Ты где, дружок?»

Первая половина боя получилась равной: Цзю давил, а Мендоса двигался и больше выбрасывал, пользуясь преимуществом в скорости. Цзю зажимал противника и доносил силовые удары, но Мендоса хорошо огрызался в разменах.

В седьмом раунде Цзю потряс оппонента правым апперкотом и сразу донес еще один. Мендоса устоял, но отдал инициативу. Следующие раунды были за Цзю: он зажимал противника у канатов и отбивал голову и корпус.

В десятом раунде Цзю потряс соперника правым прямым, но Мендоса клинчевал и достоял до конца раунда, получив рассечение над глазом. В 11-м Цзю не выпускал его из углов и пытался финишировать, но не смог. В 12-м Мендоса собрал силы и пошел в последнюю атаку, Цзю спокойно отзащищался и дождался финального гонга.

Судьи единогласно отдали победу Цзю, насчитав по 8 и 9 раундов в его пользу. Цзю похвалил соперника, а затем вызвал на бой Джермелла Чарло. «Чарло! Ты где, дружок?.. В его бредовом сознании он считает, что победит меня. Попробуй!»

Фото: Gettyimages.ru/Bradley Kanaris