«Милан» – криптонит для «Наполи». Прагматичная победа с отказом от розыгрышей и контратаками

Разбор Славы Палагина.

«Милан» снова обыграл «Наполи» – на этот раз в Лиге чемпионов (1:0). Перед матчем Стефано Пиоли сомневался, что нас ждет повторение предыдущей игры двух команд, которая завершилась разгромной победой «Милана». Не обманул: да, результат снова в пользу миланцев, но вчера команда Пиоли выиграла в более прагматичной манере.

По сравнению с легендарным матчем в Неаполе Стефано не произвел ни одного изменения. А вот Лучано Спаллетти пришлось вновь поломать голову над позицией нападающего – основной Виктор Осимхен все еще на травме. В итоге Лучано предпочел вариант с Элифом Элмазом впереди.

Разбор построим на изменениях по ходу матча. «Наполи» выдал убойнейший отрезок на старте: соотношение ударов в первые 20 минут – 8:0. В следующие 55 минут (до удаления Замбо-Ангисса) было равенство – 6:6.

«Наполи» лишил «Милан» вариантов в опорной зоне. Пиоли ответил длинными передачами

Одной из причин разгрома «Наполи» в Серии А Лучано Спаллетти называл проблемы в опорной. Мы разбирали их: Браим Диас и Рафа Леау сначала открывались между линиями, а затем уничтожали, подбирая нужный инструмент (передачи, проходы, удары).

В этот раз «Наполи» лишил атакующих игроков «Милана» свободы. В послематчевом интервью с Фабио Капелло Пиоли отмечал, что «Наполи» перекрыл его команде варианты для передач в середину. Ключевой деталью плана Спаллетти была высокая линия обороны – она сама по себе ограничивала «Милану» пространство между линиями:

Дополняли ее выдвижения защитников «Наполи» – из линии выдергивалась вся четверка, но чаще всего Ким. Ориентиром для корейца был Браим Диас:

Несмотря на такое давление, на стартовом отрезке «Милан» все равно пытался комбинировать. Из-за компактности «Наполи» ошибались и получали моменты у своих ворот. После матча Пиоли упрекнул команду, признав, что «Милану» стоило больше задействовать фланги.

Перелом случился в середине тайма. Хозяева перестали заигрывать с прессингом «Наполи» и начали чаще переходить на длинные передачи. Изменения хорошо отражены в статистике. Первые 20 минут – у «Милана» 58% владения и 87% точности передач, остаток тайма – всего 36% владения и точность передач 77%.

Как правило, хозяева давали длину, реагируя на выдвижения защитников «Наполи» – отправляли пас за спину тому игроку, который у гостей выдернулся из линии. Тут на Диаса вышел Марио Руй – Раде Крунич отправляет заброс в зону, которую оставил португалец:

Далеко не всегда миланцы цеплялись за длинные передачи, но у приема было два преимущества. Первое – «Милан» перестал привозить моменты. Второе – даже если теряли мячи, организовывали ситуативный прессинг. Благодаря этому отбросили «Наполи» и отвели игру от своих ворот.

«Наполи» построил игру через высокие позиции Ди Лоренцо и Замбо-Ангисса. «Милан» ответил контратаками из их зоны

Второй аспект, на котором «Наполи» добыл стартовое преимущество, – комбинации на правом краю. Это стало ответом Спаллетти на персоналки «Милана» в полузащите. Пиоли сохранил ее и на этот матч: Беннасер все так же контролировал Лоботку, Крунич присматривал за Зелиньским, а Тонали действовал по Замбо-Ангисса.

С Элмазом впереди гости могли задействовать ложную девятку (и так обходить персоналки), но в итоге сделали упор на правый фланг. В этом был смысл: из-за недоработок Леау Ди Лоренцо мог получать свободу на своем краю. Замбо-Ангисса поддерживал его и тоже уходил во фланг – вместе с Ирвингом Лосано создавали перспективный треугольник:

Из-за высокой позиции Ди Лоренцо полузащитники «Милана» путались и переставали поддерживать персональные ориентировки. Тут Тонали погнался за капитаном «Наполи» и оставил Замбо-Ангисса без опеки:

Проблемы у гостей возникали при потерях и с контролем контратак. Их можно разбить на две категории.

Первая – индивидуальные провалы. Хуже всех на потери реагировал Замбо-Ангисса. Чаще всего не хватало просто оборонительных качеств. Следствием стало дикое количество фолов. Камерунец умудрился собрать 6 нарушений (у всех остальных игроков «Наполи» – не более одного). Первую желтую Замбо-Ангисса получил, пытаясь прервать именно контратаку «Милана».

В эпизоде с голом Андре-Франк совершил уже ошибку другого типа. Сразу после потери контролировал Исмаэля Беннасера, но затем почему-то пошел в зону, в которой и так было два партнера. В итоге все трое оказались за линией мяча, а Беннасер наказал за свободу:

Вторая часть проблем – высокая позиция Ди Лоренцо. Тут Джованни застревает впереди, «Милан» наказывает пасом на Рафу Леау. Далее португалец разгонит контратаку, не заметив Ррахмани и все того же Замбо-Ангисса:

Помимо того, что «Милан» получил моменты в контратаках, хозяева еще и нагнали страха на гостей. Ди Лоренцо начал реже подключаться по своему правому флангу. Во втором тайме «Наполи» вообще перебросил игру на фланг Хвичи.

Хвича дал пару эпизодов магии, но Калабрия выиграл дуэль

Изменения в стиле «Наполи» передает направление атак. Во втором тайме 44% комбинаций прошло через левый фланг. Это отражает страхи за правый, где плохо контролировали контратаки «Милана».

Альтернативным вариантом стали попытки вывести Хвичу 1-в-1 с Давиде Калабрией. Объем таких моментов фиксируют обводки Квары. До перерыва всего 3 раза пытался обыграть соперника, за полчаса второго тайма – аж 6.

Хвича пытался вытянуть команду и обеспечил парочку ярких вспышек. В обоих случаях отрезал не только Калибрию, а еще трех оппонентов. Оба раза помогала техника (обыгрыш и пас внешней):

За исключением этих двух моментов Калабрия здорово отзащищался. Даже если обыгрывали, успевал вернуться в эпизод. Пиоли тоже помог, выпустив в середине второго тайма Алексиса Салемакерса: бельгиец защищается лучше Диаса и помогал с плотностью на фланге. С этой проблемой «Милан» тоже справился.

Пожалуй, единственным нерешенным вопросом стали подключения Ди Лоренцо на стандарты. Джованни здорово находил пространство на ближней штанге «Милана» и умудрился нанести 4 удара после угловых и штрафных. Даже получив лишнего, хозяева не смогли нейтрализовать эту угрозу. Джованни угрожал и прямо, и косвенно (момент Оливейры в самом конце).

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Кажется, «Милан» становится криптонитом для «Наполи». Во всех трех матчах отвечали на вызовы, которые перед ними ставил лидер Серии А. Очень хочется, чтобы на следующей неделе столкнулись с главным боссом – в основу может вернуться Виктор Осимхен, который еще не играл с «Миланом» в этом сезоне.

Другой вопрос: как Спаллетти заменит других лидеров? У «Наполи» не самая короткая скамейка в мире, но сыгранность точно одна из причин волшебного сезона. Как на нее повлияет отсутствие Кима и Замбо-Ангисса (оба дисквалифицированы) – еще одна интрига на ответный матч.