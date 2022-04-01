Пеп ценит полузащитников, понимающих La Pausa. Что это такое и почему Хави с Бускетсом тут лучшие?

Слава Палагин порылся в футбольном учебнике.

Йохан Кройфф описывал футбол как управление временем и пространством. Понимание, как это делать, пришло к голландцу еще во время игровой карьеры. Барри Хьюльсхофф, игравший с ним в «Аяксе», вспоминал: «Мы только и делали с Йоханом, что обсуждали важность пространства в футболе. Он всегда подсказывал, куда мы должны открываться и где располагаться, а когда просто не двигаться и стоять на месте».

La Pausa – качество, которое лучше всего объединяет эти процессы, причем в рамках одного эпизода. Сам термин родом из Испании и Южной Америки (чаще всего используют в Аргентине) – он описывает ситуацию, когда игрок с мячом перестает двигаться и ждет, чтобы партнер оказался в более выгодной позиции для приема передачи. Только после этого следует пас. Иногда пауза – сигнал для того, чтобы партнер начал движение в свободную зону. Иногда – приманка для соперника, чтобы он оставил своего игрока, и, как следствие, оголил пространство.

Редко сходятся все три преимущества, один из таких экземпляров – гол Лео Месси «Панатинаикосу» в 2010-м. Там была и пауза от Хави, и сигнал, поданный Месси, и заманивание защитника в ловушку, которая позволила Лео ворваться в свободную зону:

Более поэтично о подобных эпизодах рассуждал тренер эквадорского «Индепендьенте дель Валье» Фелипе Санчес Матеос: «Время останавливается, все начинает обретать смысл. Все крутится вокруг мяча, который наконец остановился, устав скакать и перелетать с места на место. Он прижимается к ноге и ждет, пока откроется линия для передачи, а нападающий начнет отрываться от защитника».

Современная история La Pausa началась в Аргентине. Партнер Марадоны по сборной объяснил все ее тонкости

Тактический гуру Джонатан Уилсон считает первооткрывателем La Pausa аргентинца Рикардо Бочини. Несмотря на странноватый стиль (в Аргентине его называли «неуклюжим карликом, у которого нет ни удара, ни харизмы»), Бочини очень высоко ценил Диего Марадона. Перед ЧМ-1986 Диего даже потребовал пригласить Бочини в команду (Рикардо не попадал в заявку ни в 1978-м, ни в 1982-м).

Восемь лет назад Уилсон взял интервью у Бочини для книги Angels With Dirty Faces, которая стала путеводителем по истории аргентинского футбола. Тогда Рикардо объяснил, что за «паузой» стоит экстраординарный футбольный интеллект, «способность визуализировать и предвосхищать поведение других игроков». Уилсон нашел в этом связь с наблюдением американского биолога-эволюциониста Стивена Джей Гулда. По его словам, большинство атлетов топ-уровня совершают такие быстрые вычислительные процессы, что могли бы добиться успеха практически в любой другой области.

Сам Бочини делит «паузу» на два типа. Первый – когда игрок с мячом действительно не двигается и только ждет открывания партнера. Второй – когда игроку приходится двигаться с мячом. Но в обоих случаях цель одинакова – дождаться, пока партнер займет наилучшую позицию, и отдать ему передачу.

Объяснение от Бочини:

«Иногда приходится быстро двигаться с мячом, чтобы дождаться, пока партнер займет позицию. Это случилось, например, в матче с парагвайской «Олимпией». Алехандро Барберон отдал мне мяч и сразу начал ускоряться вперед. Мне тоже пришлось продвинуться, но вместе с тем я ждал, пока он будет открыт. Если бы я остался на месте, без движения, то не смог бы ему ассистировать. В итоге я дождался, пока он откроется, вернул ему мяч, а он уже отдал голевую передачу.

Противоположный пример – наша игра с «Гремио» в Порту-Аллегри. В этом эпизоде я не ускорялся, мяч просто был у моих ног. Я понимал, что нужно дождаться рывка Хорхе Бурручаги, он уже начал подключаться из глубины. Мы были около штрафной, пространства, естественно, не очень много, так что это должен был быть очень резкий, но точный пас. В итоге я дождался его, отдал ему передачу, а он забил».

Бочини считает, что без игроков, которые совершают такие рывки за спину, La Pausa как прием была бы попросту бесполезна: «Если партнер не открывается, ты просто придержишь мяч, пока на тебе не сфолят или у тебя вообще не отберут мяч. Если у вас нет таких быстрых игроков, как Барберон или Бурручага, которые любят двигаться по вертикали, La Pausa просто-напросто не сработает».

«Барселона» – конвейер игроков, обладающих искусством «паузы». В главных ролях – Хави и Бускетс

С последним утверждением Бочини могут поспорить Хави и Серджи Бускетс. Как правило, La Pausa – финальная часть эпизода, действие перед голевым или предголевым пасом. Но талант Хави и Бускетса настолько уникален, что позволяет использовать «паузу» не только в завершении, но и при развитии атаки. При этом подход отличается: Хави дожидался, пока откроется линия паса, Бускетс – обманывает соперника и даже манипулирует им.

Вот пример из матча «Барсы» с «Райо» в сезоне-2014/15. Хави с мячом, впереди нет доступных вариантов для передачи – партнеры либо прикрыты соперниками, либо до них не довести мяч. Рядом только Хавьер Маскерано, но он всего в паре метров – пасоваться с ним нет смысла:

Скриншоты сделаны в Instat Scout

Хави не паникует и ждет – в этот момент к Маскерано как раз выдвигается игрок «Райо»:

Это движение открывает линию передачи на свободного Андреса Иньесту – Хави пользуется этим и доводит до него мяч:

А вот неплохой пример с Бускетсом – из финала ЛЧ с «Ман Юнайтед» в 2011-м. В отличие от Хави, у него изначально есть варианты для передачи, но просто пасовать на свободных Иньесту или Хави он не хочет:

Вместо этого Серджи только показывает, что будет пасовать на Иньесту. На это реагирует находящийся рядом с Лео Месси Райан Гиггз. Валлиец начинает движение к Иньесте и заодно оставляет Месси свободным:

Бускетс замечает это и вместо простой (и читаемой) передачи на Иньесту делает более острый (и непредсказуемый) пас на Месси. Линию для него освободило как раз движение Гиггза:

Оба эпизода фиксируют суть «паузы» – отказ от простого и быстрого решения в пользу более сложного, но эффективного. В завершающей стадии такой расчет позволяет создать более выгодный момент – как раз путем поиска и ожидания, что наилучший вариант все-таки возникнет.

Первый гол «Барсы» в том же финале ЛЧ с «МЮ» – образец того, как это удалось Хави. Изначально у него не было явного варианта для передачи, но он дождался двух вещей: выдвижения Патриса Эвра и открывания в его зоне Педро. В результате последовал голевой пас на последнего.

А это уже пример завершающей стадии от Бускетса – из игры с «Атлетико» в сезоне-2015/16. Он снова подключает любимый обманный прием – разворачивает корпус и показывает, что отдаст на правый фланг (там свободен Серджи Роберто). На это движение купился левый защитник «Атлетико» Хесус Гамес – он оставляет Арду Турана и выдвигается на фланг:

Естественно, Бускетс сделал это не просто так. Благодаря его маневру Гамес оставил Турана – Серджи с удовольствием пасует ему:

La Pausa влияет даже на тактическую эволюцию игроков и формирование состава. Пример – «Ман Сити» Пепа

Логично, что один из главных фанатов La Pausa – Пеп Гвардиола. В роли игрока он сам проворачивал похожий на Бускетса трюк. В роли тренера Пеп даже подбирает состав, исходя из наличия этого качества у футболистов. Например, в «Сити» особо ценил Давида Сильву – у испанца была «пауза», в отличие от Кевина Де Брюйне (его Уилсон называл «игроком, который не позволяет команде заиграться в тики-таку» за счет умения отдать быстрый вертикальный пас).

По данным The Athletic, Пепу нравится, когда минимум одна из восьмерок знает, как использовать «паузу». Отчасти поэтому после ухода Сильвы на его позиции, как правило, выходил не Бернарду Силва, а Илкай Гюндоган – немец тоже способен притормозить атаку для того, чтобы найти лучший вариант для передачи.

Источники, близкие к Пепу, рассказали, что он может отказаться от полузащитников с «паузой», только если команда ведет в счете, а сопернику нужно раскрываться. Тогда нет необходимости создавать пространство за счет «паузы» – соперник оставляет его сам по себе. Динамичные игроки вроде Де Брюйне в таких условиях проявляют себя лучше Давида Сильвы.

«С условным «Лидсом» у нас больше пространства и переходных стадий – в них Кевин чувствует себя лучше всего. Зато иногда у него возникают проблемы, когда команды вроде «Вулвз» играют низким блоком и совсем не оставляют свободных зон», – объяснял по ходу этого сезона Пеп.

Отсутствие La Pausa – еще и причина, почему Гвардиола перестал использовать в полузащите Фила Фодена. Изначально юношу видели наследником Сильвы, но из-за неумения менять темп игры (и наличия голевого чутья) Пеп использует его в атакующей линии:

«Он классный игрок, но все еще играет в одном ритме. Чтобы стать исключительным, ему нужно научиться играть в разных темпах. Он все пытается сделать очень быстро. Когда же ты играешь в полузащите, нужно наоборот придавать больше спокойствия. Возможно, дело в возрасте: в 20 лет у тебя слишком много энергии, ты хочешь сделать буквально все. Возможно, со временем он научится этому. Каждый игрок в 28 лучше, чем он был в 20 лет».

Бочини считает, что натренировать «паузу» невозможно – это врожденное качество, которому просто нельзя научить. У Фодена, конечно, лучший в этом плане учитель, но даже отсутствие «паузы» совсем не ставит крест на карьере – достаточно посмотреть на путь КДБ. La Pausa – это история про приумножение своего потенциала, либо (как в случае с Бочини) шанс замаскировать скудные физические качества максимально изящным способом.

Фото: globallookpress.com/imago sportfotodienst; Gettyimages.ru/Alex Livesey