14 комментариев

Самый быстрый хет-трик в истории еврокубков! Форвард «Гента» уложился за 3 минуты
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После пента-трика Эрлинга Холанда казалось, что на этой еврокубковой неделе уже никто не удивит нас сильнее.
Но форварду «Гента» Гифту Орбану это явно удалось: 20-летний нигериец забил 3 мяча «Истанбулу» (4:1) еще в первом тайме. Хотя нет, не просто в первой тайме: за три минуты.
⚽️31’ – Турки отдали мяч в центре, за что получили быструю контратаку – хавбек Хон Хен Сок поймал мяч в штрафной, а потом выкатил Орбану под удар. Опытный Волкан Бабаджан не спас.
⚽️32’ – Хон Хен Сок поймал мяч после выноса, отдал на Гифта, тот пяткой скатил корейцу обратно – и вот мяч снова у Орбана. Нигериец убрал защитника и издали зарядил прямо в девять.
⚽️34’ – Орбан и не думал останавливаться: поймал мяч в штрафной, где никто уже не мешал.
Хет-трик! 3 минуты 24 секунды – так быстро три мяча в истории еврокубков еще никто не забивал. Предыдущий рекорд принадлежал Мохамеду Салаху: египтянин в этом сезоне загрузил «Рейнджерс» трешку за 6 минут и 12 секунд.
Это что еще за монстр?
Давайте знакомиться.
• Орбан – воспитанник нигерийского «Бисона», он попал в европейский футбол благодаря агенту Эмефи Анеке-Атта. Эмефи родом из Нигерии, но живет в Норвегии – туда везет и клиентов, среди них выделим ивуарийца из «Челси» Давида Фофана. Еще Анеке-Атта ведет дела Одиона Игало и Чидеры Энджуке.
• Орбан не сразу оказался в Бельгии: в августе агент устроил парня в норвежский «Стабек» из второй лиги. Там Гифт зажигал с первого матча, набрав 19+7 за 22 матча. Уже зимой за ним пришел «Гент» – и без торгов отсыпал норвежцам 3 млн евро.
• Начало в Бельгии – просто космос: у него уже 12 голов за 9 матчей во всех турнирах, причем в марте Гифт как-то совсем разбушевался. За 3 дня до стычки с «Истанбулом» внес покер «Зюлте-Варегему» в чемпионате: фантастические 7 мячей за две последних игры.
Ну держись, Эрлинг.
- Дата проведения
- 15 марта, 20.00, «Башакшехир Фатих Терим»
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Истанбул –
Бабаджан, Лео Дуарте, Туба, Лукас Лима, Биглия, Текдемир, Озджан (Алексич, 46), Шахинер, Гюрлер (Челик, 80), Тюрюч (Шиш, 46), Окака Чука (Янузай, 68).
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Гент –
Руф, Пионтковски, Нгаде-Нгаджуи, Торунарига (Окуму, 68), Кастро-Монтес, Хон Хен Сок (Оджиджа-Офоэ, 68), Кумс, Де Сарт, Фофана (Самуаз, 68), Кейперс (Депуатр, 67), Орбан (Хеуге, 82).
Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?
Фото: East News/Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP
Не благодари.