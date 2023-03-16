14 комментариев

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После пента-трика Эрлинга Холанда казалось, что на этой еврокубковой неделе уже никто не удивит нас сильнее.

Но форварду «Гента» Гифту Орбану это явно удалось: 20-летний нигериец забил 3 мяча «Истанбулу» (4:1) еще в первом тайме. Хотя нет, не просто в первой тайме: за три минуты.

⚽️31’ – Турки отдали мяч в центре, за что получили быструю контратаку – хавбек Хон Хен Сок поймал мяч в штрафной, а потом выкатил Орбану под удар. Опытный Волкан Бабаджан не спас.

⚽️32’ – Хон Хен Сок поймал мяч после выноса, отдал на Гифта, тот пяткой скатил корейцу обратно – и вот мяч снова у Орбана. Нигериец убрал защитника и издали зарядил прямо в девять.

⚽️34’ – Орбан и не думал останавливаться: поймал мяч в штрафной, где никто уже не мешал.

Хет-трик! 3 минуты 24 секунды – так быстро три мяча в истории еврокубков еще никто не забивал. Предыдущий рекорд принадлежал Мохамеду Салаху: египтянин в этом сезоне загрузил «Рейнджерс» трешку за 6 минут и 12 секунд.

Это что еще за монстр?

Давайте знакомиться.

• Орбан – воспитанник нигерийского «Бисона», он попал в европейский футбол благодаря агенту Эмефи Анеке-Атта. Эмефи родом из Нигерии, но живет в Норвегии – туда везет и клиентов, среди них выделим ивуарийца из «Челси» Давида Фофана. Еще Анеке-Атта ведет дела Одиона Игало и Чидеры Энджуке.

• Орбан не сразу оказался в Бельгии: в августе агент устроил парня в норвежский «Стабек» из второй лиги. Там Гифт зажигал с первого матча, набрав 19+7 за 22 матча. Уже зимой за ним пришел «Гент» – и без торгов отсыпал норвежцам 3 млн евро.

• Начало в Бельгии – просто космос: у него уже 12 голов за 9 матчей во всех турнирах, причем в марте Гифт как-то совсем разбушевался. За 3 дня до стычки с «Истанбулом» внес покер «Зюлте-Варегему» в чемпионате: фантастические 7 мячей за две последних игры.

Ну держись, Эрлинг.

Фото: East News/Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP