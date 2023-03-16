14 комментариев

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Самый быстрый хет-трик в истории еврокубков! Форвард «Гента» уложился за 3 минуты

высшая лига Бельгия высшая лига Бельгия
Гент Гент
Лига Конференций УЕФА Лига Конференций УЕФА
Гифт Орбан
Истанбул Истанбул
Хон Хен Сок
Футбол Футбол

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После пента-трика Эрлинга Холанда казалось, что на этой еврокубковой неделе уже никто не удивит нас сильнее.

Но форварду «Гента» Гифту Орбану это явно удалось: 20-летний нигериец забил 3 мяча «Истанбулу» (4:1) еще в первом тайме. Хотя нет, не просто в первой тайме: за три минуты.

⚽️31’ – Турки отдали мяч в центре, за что получили быструю контратаку – хавбек Хон Хен Сок поймал мяч в штрафной, а потом выкатил Орбану под удар. Опытный Волкан Бабаджан не спас.

⚽️32’ – Хон Хен Сок поймал мяч после выноса, отдал на Гифта, тот пяткой скатил корейцу обратно – и вот мяч снова у Орбана. Нигериец убрал защитника и издали зарядил прямо в девять.

⚽️34’ – Орбан и не думал останавливаться: поймал мяч в штрафной, где никто уже не мешал. 

Хет-трик! 3 минуты 24 секунды – так быстро три мяча в истории еврокубков еще никто не забивал. Предыдущий рекорд принадлежал Мохамеду Салаху: египтянин в этом сезоне загрузил «Рейнджерс» трешку за 6 минут и 12 секунд.

Это что еще за монстр?

Давайте знакомиться.

• Орбан – воспитанник нигерийского «Бисона», он попал в европейский футбол благодаря агенту Эмефи Анеке-Атта. Эмефи родом из Нигерии, но живет в Норвегии – туда везет и клиентов, среди них выделим ивуарийца из «Челси» Давида Фофана. Еще Анеке-Атта ведет дела Одиона Игало и Чидеры Энджуке.

• Орбан не сразу оказался в Бельгии: в августе агент устроил парня в норвежский «Стабек» из второй лиги. Там Гифт зажигал с первого матча, набрав 19+7 за 22 матча. Уже зимой за ним пришел «Гент» – и без торгов отсыпал норвежцам 3 млн евро.

• Начало в Бельгии – просто космос: у него уже 12 голов за 9 матчей во всех турнирах, причем в марте Гифт как-то совсем разбушевался. За 3 дня до стычки с «Истанбулом» внес покер «Зюлте-Варегему» в чемпионате: фантастические 7 мячей за две последних игры.

Ну держись, Эрлинг.

Истанбул Турция – Гент Бельгия 1:4 (0:4, 1:0)
Дата проведения
15 марта, 20.00, «Башакшехир Фатих Терим»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 31 Орбан, 0:2 – 32 Орбан, 0:3 – 34 Орбан, 0:4 – 37 Кейперс, 1:4 – 88 Янузай.
ИстанбулБабаджан, Лео Дуарте, Туба, Лукас Лима, Биглия, Текдемир, Озджан (Алексич, 46), Шахинер, Гюрлер (Челик, 80), Тюрюч (Шиш, 46), Окака Чука (Янузай, 68).
ГентРуф, Пионтковски, Нгаде-Нгаджуи, Торунарига (Окуму, 68), Кастро-Монтес, Хон Хен Сок (Оджиджа-Офоэ, 68), Кумс, Де Сарт, Фофана (Самуаз, 68), Кейперс (Депуатр, 67), Орбан (Хеуге, 82).
Предупреждения:
Гюрлер (24), Биглия (36), Туба (71).

Пента-трик Холанда за 57 минут! Ну вот что с ним делать?

Фото: East News/Tom Goyvaerts / BELGA MAG / Belga via AFP

14 комментариев

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grownish
одно видео, 3 рекламы посмотрел в итоге так и не заработало
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Шурик Шурик
Ответ Trash Talking
Орбан вообще красавчик: и у Украины хочет кусочек отжать, и на футбольном поле хет-трики забивает, ставя рекорды.
еще и в Лейпциге на полставки
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Nik Yeremich
повторит путь Эрлинга или сдуется......
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sbvinn
Ответ Шлёма Презерман
а что, в официальных матчах (не только ЕК) кто-то смог еще быстрее забить? по-моему, это рекорд не только в ЕК, но и вообще.
https://www.championat.com/football/article-3260573-10-samykh-bystrykh-khet-trikov-v-futbole.html
Не благодари.
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Hossa
34 минуты на хэт-трик
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Overkiller
Жена его ласково зовёт "мой скорострел")
+1
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GigaChad
IShowSpeed
0
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Шлёма Презерман
а что, в официальных матчах (не только ЕК) кто-то смог еще быстрее забить? по-моему, это рекорд не только в ЕК, но и вообще.
+1
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+1
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roni11
Всем нигерийцем по 20)))
+2
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+2
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Brigant
поедет в Англию походу!
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Berlin Alexanderplatz
Парень, конечно, мощный перец. Но загрузил он не трёшку, а тройку. Когда же вы матчасть выучите.
+1
-2
-1
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Юрий Кечко
Очередной африканец в 20 лет имеющий внуков судя по лицу))) ну главное что бы играл норм
+12
0
+12
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anzol
красавчик
+1
-1
0
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Trash Talking
Орбан вообще красавчик: и у Украины хочет кусочек отжать, и на футбольном поле хет-трики забивает, ставя рекорды.
+12
-9
+3
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