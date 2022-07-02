«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где болеют за «Миннесоту» даже с двумя центровыми. Умение находить во всем плюсы – это плюс.

Эта история началась 27-го июня 2013 года, когда еще никому неизвестным менеджер Тим Коннелли выбрал на драфте никому неизвестного центрового из Франции и отправил его в Юту. Вчера, после 9 лет Коннелли отдал полцарства за Гобера, что объединить его с Таунсом в самую нелепую переднюю линию в НБА. Жизнь – это лучших сценарист, и теперь то, о чем даже боялись подумать самые смелые болельщики «Миннесоты» воплотилось в реальность. Встречайте, «Миннесота» – новый Франкенштейн НБА! Или все-таки Единорог?

Что мы отдали за Гобера: Беверли, Бизли Кесслера, Вандербилта, Больмаро, незащищенные пики 2023, 2025, 2027, топ-5 защищенный пик 2029 года, право обменяться пиками на драфте в 2026-м году.

Что мы не отдали: несмотря на все просьбы «Юты», мы отказались менять Макдэниельса. Согласно правилам CBA, мы не могли обменять пики 2024, 2026(см.выше), 2028, поэтому они остались у нас.

Моя первая (а также вторая и третья) реакция была такой же как у болельщиков ГСВ, когда обменяли Монту Эллиса на Богута. Это потому, что у меня, как и у любого болельщика, есть любимые игроки, а в этом трейде это все игроки, уехавшие к моронам. Однако что там мои чувства, когда на кону вопрос на 460 млн (именно столько заработает дуэт Гобера и Таунса). Давайте разбираться!

Почему это может сработать?

Во-первых, самое просто и очевидное. Гобер – это лучший праймовый защитный большой НБА. Это подтверждают защитные метрики, оказывается сложно забивать против игрока с таким ростом и размахом рук. Вопреки расхожему мнению, я не согласен с утверждением, что Руди недостаточно подвижен. Наоборот, я считаю что если большой игрок с такой антропометрией, который выжил в современной НБА, это есть подтверждение тому факту, что центровые не вымерли. Более того, Гобер – это тот архитип центровых, который будет все больше в тренде в современной НБА : Гобер был выбран 27-м девять лет назад, а сейчас каждый год в топе драфта будет худая бегающая палка, будь то Покушевски, Мобли, Холмгрен или Вембаньяма. Да, команды все еще танкуют, чтобы получить центрового и реализовать преимущество в росте. Да, в бегающей и бросающей от лого НБА центровым все сложнее оставаться на площадке, поэтому среднестатический центровой стремительно худеет, чтобы улучшить подвижность и самое главное чтобы избежать травм. Невероятно «длинный», худой, координированный и подвижный Гобер – это то что будут искать менеджеры на драфтах еще много лет .

Вторая причина, из-за которой все может получится – это уровень таланта и атлетизма, которым обладает «Миннесота». Мы не отдали Макдэниельса и теперь получаем стартовую пятерку Расселл-Эдвардс-Макдэниельс-Таунс-Гобер, сравним это с пятеркой Конли-Митчелл-О’Нил-Богданович-Гобер, которая в коротком сезоне 2020-21 год имела 72% побед, обеспечив «Юте» первое место в НБА в регулярке. Нынешний состав «Миннесоты» моложе, интереснее, талантливее чем состав «Юты». Вот лишь несколько фактов. Оставим в пока в стороне цифры, которые показывают Таунс и Эдвардс, забудем на секунду про блоки и подборы Гобера, давайте пройдемся по неочевидному. Итак, начнем с того, что в 21 год Макдэниельс – это лучший рим-протектор среди всех вингов.

21yo Jaden McDaniels is one of the NBA’s most under-discussed players. He was the BEST rim protecting wing last season. He is a devastating mixture of versatility, balance, flexibility, second jump, length, short-area burst, and spatial awareness. Legit All-defense potential. pic.twitter.com/wf6iQdNeQf — NBA University (@NBA_University) 16 июня 2022 г.

Почти не игравший за спиной Бизли и Беверли Джейлен Науэлл – это топ-3 по эффективности при розыгрыше пик-н-ролл.

Most effective pick and roll ball handlers (including passes) in the NBA last season, per Synergy (minimum 200 possessions) 1. James Harden: 1.164 PPP 2. Seth Curry: 1.142 3. Jaylen Nowell: 1.123 4. Chris Paul: 1.108 5. Kevin Durant: 1.103 pic.twitter.com/S6ik85MRon — Dane Moore (@DaneMooreNBA) 29 июня 2022 г.

Кайл Андерсон – недооценный защитник, умный, опытный, который добавит вариативности и в защите и в нападении. И да, у него тоже впечатляющий размах рук.

Kyle Anderson’s defensive effective plus-minus percentile rank throughout his career… 21-22: 76th 20-21: 91st 19-20: 83rd 18-19: 91st 17-18: 96th 16-17: 96th 15-16: 86th 14-15: 52nd Here are some clips of Anderson playing in a switching concept on defense. pic.twitter.com/7MeVPJBehX — Dane Moore (@DaneMooreNBA) 1 июля 2022 г.

Торин Принс в 2022 году забивает с реализацией 48.4% с игры, 40.4% из-за дуги.

Джордан Маклафлин не терял мяч 18 игр подряд, отдав при этом 58 результативных передач. Большинство болельщиков НБА не знают кто это, но именно благодаря этому запасному разыгрывающему Миннесота была первой по темпу игры в прошлом сезоне. Никто не ожидал что игрок с его ростом выйдет в плейофф, но Маклафлин помог нам выиграть 4-й матч в серии против Мемфиса.

Кто все эти люди и почему я написал о них прежде чем обсудить Таунса, Расселла и Эдвардса? Все эти люди будут теперь играть большие минуты, так как мы обменяли Вандербилта, Беверли и Бизли. То есть эти парни поднялись в ротации, и теперь на них ляжет большая ответственность, когда лидеры будут отдыхать. Можно предположить как Гобер может сделать их лучше. Добавим к умению Науэлла играть пик-н-ролл и к точным броскам Принса, вертикальный спейсинг, который генерирует Гобер. Win-win для всех участников.

Сложим вместе мобильность и размах рук Макдэниельса и Гобера и пожелаем удачи тем, кто попытается забить из- под кольца, когда эти двое уперлись в защите.

Третья причина – это уникальное сочетание игроков, ничего подобного в нынешней лиге нет.

К примеру Гобер много и качественно ставит заслоны. Это одно из проблемных мест нашего нападения, которое было построено на трехочковых. «Миннесота» лидировала по количеству трехочковых, и нам очень не хватало качественных заслонов. Заслоны от Гобера решают сразу несколько проблем: во-первых, меньше вероятности что Таунс поймает фол в нападении, что было Ахиллесовой пятой команды в прошлом сезоне, когда Таунс был на втором месте по кол-ву фолов, и часто Финч вынужден был его убирать с площадки из-за перебора замечаний. Во-вторых, Расселл, который сам не может раскачать защитника, получит заветный метр пространства для броска. Ну и последнее, вы когда-нибудь видели чтобы центровой ставил заслон другому центровому, чтобы тот бросил трехочковый? Вот и я не видел.

Одно важное замечание: если Таунс и Эдвардс выдали выдающиеся сезоны с множеством рекордов, то Расселл играл, мягко говоря, нестабильно. Но Таунс и Эдвардс это по сути уже самодостаточные опции в нападении, в то время как Де’Анджело играет лучше и эффективнее с достойным пик-н-ролл партнером, желательно габаритным и мобильным центровым, который поставит надежный заслон и сможет завершить рывок к кольцу данком. Последним таким партнером у Расселла был Аллен в Бруклине, сейчас у него будет возможность катать «растянутые пик-н-роллы» с Гобером. Хотите интересный факт? Гобер заколотил 95 (!!!) аллей-упов в прошлом сезоне, Таунс и Рид на двоих забили всего пять!

Ну и последнее, надо все-таки сказать очевидное: Таунс и Эдвардс – это, во-первых, элитные снайперы, во-вторых, топовые скореры. Гобер, которому не нужен мяч в нападении, подходит к ним как влитой. Гобер в свои 30 лет – это опытный, надежный ветеран, у которого все в порядке с дисциплиной. Вам нужен кто-то способный организовать командную защиту? Вам нужен кто-то подсказывающий молодым партнерам? Думаю, что лучшего кандидата на эту роль не найти.

Первая причина, по которой можно сомневаться в том решении, это, конечно же, деньги.

Несомненно решение приобрести Гобера исходит от новых владельцев, которые еще никогда в своей жизни не попадали под налоговый каток НБА. А тем временем платежка «Миннесоты» явно намекает, что уже через год команда потребует серьезных вложений. Будут ли владельцы также последовательны когда к ним придет внушительная налоговая квитанция? Да, у нас есть права Берда, чтобы переподписать Науэлла и Рида поверх кепки, да, мы почти со стопроцентной вероятностью переподпишем Эдвардса и Макдэниельса. Но что делать к примеру с истекающим Расселла и позицией стартового разыгрывающего? В общем, прощай место под кепкой, здравствуйте проблемы «богатых» команд!

Вторая причина – это возможная системная несовместимость игроков.

Если Макдэниельс и Эдвардс не прибавят в понимании игры в защите, то вполне возможно повторение сценария «Юты», когда под Гобера запускали всех подряд, даже не пытаясь защищаться на периметре. Защитная схема drop требует наличия хорошего PoA защитника, который не столько выключает лучшего игрока противника с мячом, сколько направляет атаку соперника в нужном направлении, к примеру, выдавливая соперника из краски и активно мешая на дуге, заставляя его выполнять больше сложных бросков со средней. У меня нет ни одного сомнения, что и Макдэниельс и Эдвардс физически готовы к таким противостояниям, но проблема в том, что Гобер – это системный игрок, и речь идет о том, смогут ли молодые игроки эффективно взаимодействовать с ним. Требовать этого от игроков которым исполнилось 21 и 20 лет – это очень смелый план.

Чтобы найти третью причину, достаточно взглянуть на получившийся состав, понять, что нам как никогда нужен здоровый Расселл , потом посмотреть количество пропущенных им матчей в последние сезоны. Два центровых дают запас прочности под кольцом, но на периметре Расселла заменить некем, конечно, есть Науэлл, МакЛафлин и Мур, но лучше озаботится поиском качественного сменщика прям сейчас.

Неизвестным фактором в данной ситуации может стать наш тренерский штаб. Совместить двух настолько разноплановых игроков – это задача достойная мастера. Тренер Финч уже имел похожий опыт, когда работал в «Новом Орлеане» с Дэвисом и Казинсом. Я очень уважаю Куина Снайдера, и «Юта» действительно играла в регулярке как хорошо смазанный механизм, это без вопросов показывает высокий уровень тренерского штаба, который, на мой взгляд, выжал максимум из ресурсов, которые были у них. У тренера Финча сейчас будет много работы, новое руководство поставило на карту многое, но оно, очевидно, верит в текущий состав. И поэтому только от самой «Миннесоты» зависит будут ли ее называть прекрасным Единорогом или отвратительным Франкенштейном. За сим прощаюсь, всем здоровья и интересного межсезонья! Подписывайтесь на мой телеграм-канал!

P.S. Не жалейте плюсов моим текстам, ведь каждый Ваш плюс это как аллей-уп Гобера в копилку успеха Миннесоты, он ценен и важен!

Фото: Gettyimages.ru/Alex Goodlett