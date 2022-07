«Миннесота» с Руди Гобером – монстр Франкенштейна или все-таки «единорог»?

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где болеют за «Миннесоту» даже с двумя центровыми. Умение находить во всем плюсы – это плюс.

Эта история началась 27-го июня 2013 года, когда еще никому неизвестным менеджер Тим Коннелли выбрал на драфте никому неизвестного центрового из Франции и отправил его в Юту. Вчера, после 9 лет Коннелли отдал полцарства за Гобера, что объединить его с Таунсом в самую нелепую переднюю линию в НБА. Жизнь – это лучших сценарист, и теперь то, о чем даже боялись подумать самые смелые болельщики «Миннесоты» воплотилось в реальность. Встречайте, «Миннесота» – новый Франкенштейн НБА! Или все-таки Единорог?

Что мы отдали за Гобера: Беверли, Бизли Кесслера, Вандербилта, Больмаро, незащищенные пики 2023, 2025, 2027, топ-5 защищенный пик 2029 года, право обменяться пиками на драфте в 2026-м году.

Что мы не отдали: несмотря на все просьбы «Юты», мы отказались менять Макдэниельса. Согласно правилам CBA, мы не могли обменять пики 2024, 2026(см.выше), 2028, поэтому они остались у нас.

Моя первая (а также вторая и третья) реакция была такой же как у болельщиков ГСВ, когда обменяли Монту Эллиса на Богута. Это потому, что у меня, как и у любого болельщика, есть любимые игроки, а в этом трейде это все игроки, уехавшие к моронам. Однако что там мои чувства, когда на кону вопрос на 460 млн (именно столько заработает дуэт Гобера и Таунса). Давайте разбираться!

Почему это может сработать?

Во-первых, самое просто и очевидное. Гобер – это лучший праймовый защитный большой НБА. Это подтверждают защитные метрики, оказывается сложно забивать против игрока с таким ростом и размахом рук. Вопреки расхожему мнению, я не согласен с утверждением, что Руди недостаточно подвижен. Наоборот, я считаю что если большой игрок с такой антропометрией, который выжил в современной НБА, это есть подтверждение тому факту, что центровые не вымерли. Более того, Гобер – это тот архитип центровых, который будет все больше в тренде в современной НБА : Гобер был выбран 27-м девять лет назад, а сейчас каждый год в топе драфта будет худая бегающая палка, будь то Покушевски, Мобли, Холмгрен или Вембаньяма. Да, команды все еще танкуют, чтобы получить центрового и реализовать преимущество в росте. Да, в бегающей и бросающей от лого НБА центровым все сложнее оставаться на площадке, поэтому среднестатический центровой стремительно худеет, чтобы улучшить подвижность и самое главное чтобы избежать травм. Невероятно «длинный», худой, координированный и подвижный Гобер – это то что будут искать менеджеры на драфтах еще много лет .

Вторая причина, из-за которой все может получится – это уровень таланта и атлетизма, которым обладает «Миннесота». Мы не отдали Макдэниельса и теперь получаем стартовую пятерку Расселл-Эдвардс-Макдэниельс-Таунс-Гобер, сравним это с пятеркой Конли-Митчелл-О’Нил-Богданович-Гобер, которая в коротком сезоне 2020-21 год имела 72% побед, обеспечив «Юте» первое место в НБА в регулярке. Нынешний состав «Миннесоты» моложе, интереснее, талантливее чем состав «Юты». Вот лишь несколько фактов. Оставим в пока в стороне цифры, которые показывают Таунс и Эдвардс, забудем на секунду про блоки и подборы Гобера, давайте пройдемся по неочевидному. Итак, начнем с того, что в 21 год Макдэниельс – это лучший рим-протектор среди всех вингов.

21yo Jaden McDaniels is one of the NBA’s most under-discussed players. He was the BEST rim protecting wing last season. He is a devastating mixture of versatility, balance, flexibility, second jump, length, short-area burst, and spatial awareness. Legit All-defense potential. pic.twitter.com/wf6iQdNeQf