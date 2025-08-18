Яка Блажич объявил о завершении выступления за сборную Словении
Яка Блажич будет играть только на клубном уровне.
35-летний ветеран был в ранней заявке национальной команды, но не вошел в расширенный состав, приехавший на сборы.
«Я больше не буду играть за словенскую сборную. Эта глава для меня закрыта.
Тяжелое решение, но пришло время для молодежи. Верю в команду и желаю им успешного чемпионата.
Дело в моем здоровье (проблемы со спиной и запястьем). Но я всегда буду фанатом сборной», – заявил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportklub
