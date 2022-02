Дзиро Румата. Как «Миннесота» меняется к финальной стадии сезона

От редакции: вы читаете пользовательский блог, где «Миннесота» всегда в центре внимания. Подписывайтесь и будете всегда знать, что происходит с этим удивительным клубом.

У Бориса Акунина есть замечательная японская сказка «Ледяной дракон», в ней говорится про самурая, который трижды перерождался, пока не выполнил свое обещание. Мне понравился этот образ, когда после каждого перерождения самурай становился меньше телом, но обладал более неукротимым духом, это напоминает мне путь который прошла «Миннесота» до перерыва на Матч всех звезд. Пока Таунс, Эдвардс и МакДэниельс будут отдыхать в Кливленде, попробуем вместе вспомнить ключевые моменты этого сезона. Поехали!

Десятая игра сезона для Миннесоты – проигрыш против ГСВ, у команды 3 победы и уже 7 поражений. Игроки сами инициируют командное собрание на котором игроки разбирают роль каждого:

I asked Karl-Anthony Towns what has enabled the Timberwolves’ role players to emerge and have these massively impactful individual efforts on a near-nightly basis. He said a meeting early in the season that defined every player’s role cleared everything up. Full response ⤵️ pic.twitter.com/8dnxzTcLbS — Jack Borman (@jrborman13) 24 января 2022 г.

В следующих десяти игр команда выигрывает 7 матчей из 10, «Миннесота» в топ-5 во многих командных защитных метриках, при этом позиционное нападение одно из худших в Лиге. Но в новом 2022-м году Миннесота показывает себя как команда побеждающая за счет нападения (на втором месте по ORtg после Финикса и лишь на 18м месте по DRtg). Еще больше подтверждает этот баскетбольный оксюморон показатели команды в разрезе домашние и гостевые матчи.

Wolves home/road splits have been pretty remarkable this season... Home -- #24 ORTG #3 DRTG Road --- #2 ORTG #27 DRTG — Alan Horton (@WolvesRadio) 15 февраля 2022 г.

Есть несколько факторов, которые повлияли на игру команды в этом сезоне.

Первый фактор – это относительно легкое расписание из-за травм оппонентов, когда Миннесоте откровенно везло в матчах с сильными соперниками. Например, матчи против нас пропускали Гобер, Митчелл, Карри, Дрэй Грин, Энтони Дэвис, Пол Джордж и так далее. Нам оставалось «только» не проиграть заведомо слабым соперникам. Поэтому результат чуть выше 50% побед достаточно реально отражает уровень «Миннесоты» на данный момент.

Второй фактор – это травмы наших игроков, к примеру в декабре из-за COVID почти одновременно вылетели на шесть матчей Таунс и Эдвардс, соответственно просело позиционное нападение. В январе семь матчей пропускает Беверли, сразу перестала работать защита. Расселл уже пропустил одиннадцать матчей в этом сезоне. Каждый из этих игроков играет в старте и является ключевым для нашей команды, поэтому команда должна была на ходу перестраивать игру, отсюда огромный статистистический разброс.

Последний фактор – это наша защитная схема « high wall – low man » , если Таунс и стоппер (чаще всего это Беверли) не могут сдержать разыгрывающего соперника и тот отдает обостряющий пас, то трое игроков Миннесоты остаются против четырех игроков соперника , далее на подстраховке мы играем агрессивный «x-out». При этом данная защитная схема не является «серебряной пулей» против любого нападения (как и любая другая), ниже пример как легко Трэй Янг разбирался с нашей подстраховкой играя «spread pick-n-roll». Янг показал взглядом что отдаст мяч в угол, выключив таким образом Эдвардса, при этом Окоги не мог оставить Галлинари одного под 45 на дуге, в результате Янг выполнил точный наброс на Коллинза, который легко перепрыгнул опоздавшего Эдвардса. Легкие два очка для Атланты.

Еще одна проблема заключается в том, что защитная схема « high wall – low man – x-out» является чрезвычайно энергозатратной и требует высокой самоотдачи . Это также видно на фото выше, когда игрокам в роли «low man» нужно постоянно максимально выкладываться, чтобы прикрыть бросающих игроков на дуге и возвращаться в краску, чтобы подстраховать под кольцом. Поэтому к середине сезона игроки устают и эффективность защиты падает . Об этом перед началом сезона предупреждал журналист Adam Mares, который освещает команду «Денвер Наггетс», впервые применившую подобную схему в сезоне-2018/19:

My guy @Adam_Mares warned before the season that this style of defense the Wolves are playing will lead to mid-season lull. He saw it first hand in Denver. Same scheme. https://t.co/NzTnUJVoSD — Dane Moore (@DaneMooreNBA) 15 февраля 2022 г.

Это было особенно заметно с начала 2022 года, когда у «Миннесоты» перманентно травмированы Вандербилт, Эдвардс, двое игроков которые отвечают за подстраховку, или когда пропускал матчи Беверли, выполняющий функцию стоппера и Расселл, который часто фрилансит в защите, перекрывая линии передач за счет чтения игры и длины рук. В этом смысле «Миннесоте» как никогда нужен перерыв на МВЗ, чтобы игроки восстановились. Параллельно тренерский штаб пробует новые тактические решения и в последних матчах можно увидеть «high drop» против небросающих игроков и резкий переход в зонную защиту чтобы поменять ход матча.

Однако наибольший интерес у меня вызывают эксперименты с разменами. Применение данной схемы имеет наибольший смысл, так как Таунс может размениваться на периметре , именно поэтому переход между «high wall» и разменами является логичным шагом в сторону диверсификации нашего тактического портфолио. Использование подвижного центрового в защите на периметре также логично как использование габаритных центровых, чтобы перекрывать броски в краске. Иными словами, если у вас есть Йокич или Таунс, то использование «high wall – low man» + размены оправданно, а если у вас есть Эмбиид (и лучший блокирующий защитник Тайбулл), то «drop» должен быть основой вашей защиты.

Говоря о метаморфозах Миннесоты в этом сезоне, стоит отметить работу тренерского штаба, который путем проб и ошибок находит креативные решения , которые помогают команде побеждать, несмотря на постоянно меняющиеся обстоятельства. Самый интересный пример – это Таунс, который переболел дважды COVID, заметно потерял в весе за последний год. На старте сезона это привело просто к катастрофическому падению его эфффективности, когда он пытался продавить соперников. Карл постоянно терял мяч, форсировал броски, его тушили сдваиваниями. Финч и Таунс несколько раз говорили что работают над выбором бросков, и сейчас Таунс изменил свою игру, став лучшим в лиге центровым по количеству проходов, лучше него только Рэндл, который является центровым только формально. При этом Таунс остается одним из самых эффективных скореров лиги.

There are just 4 NBA players who: - are > 6’10 - average > 5 drives/game - shoot > 50% on drives 1. Giannis Antetokounmpo 2. Joel Embiid 3. Karl-Anthony Towns 4. Kevin Durant Karl-Anthony Towns is one of the premier driving bigs in the NBA.pic.twitter.com/jNmGOzVFuU — Timberwolves Clips (@WolvesClips) 12 февраля 2022 г.

Таунс играет на высоком уровне в последних матчах, тащит команду. Его стабильность, универсальность стала одним из факторов, благодаря которым у нас топовое командное нападение.

Прогресс Таунса стал еще одной ступенькой в развитии команды . Давайте перечислим все «находки» тренерского штаба в примерном хронологическом порядке:

переход от «drop» к «high wall – low man – x-out», как следствие победы за счет агрессивной защиты на периметре

прогресс Вандо в защите, который часто защищается лично против больших вингов

стартовая пятерка Миннесоты, у которой на данный момент второй лучший показатель +/- среди всех пятерок сыгравших больше 200 минут вместе.

прогресс Вандо, приносит больше пользы в нападении, играя в роли «rim-runner»

прогресс Науэлла, который показал что может быть универсальным скорером в NBA

больше пик-н-роллов с Расселлом (то о чем так долго просили все диванные спорт-аналитики, включая меня), как следствие более сбалансированное нападение

прогресс игроков скамейки, которые в начале сезоне как правило проигрывали своим оппонентам, а в 2022 несколько вытащили несколько игр, когда наша стартовая пятерка играла плохо. К примеру Маклафлин в 2022 году потерял мяч всего два раза(!!!), отдав при этом 57 результативных передач.

прогресс Макдэниельса в нападении, который чаще играет с мячом в руках, открывается и взаимодействует с партнерами. Чтобы понять, какой путь Макдэнильс прошел за это время, я лишь скажу что когда в своем первом матче в НБА Макдэниельс не мог даже отдать мяч из рук в руки, играя простейший «handoff»

Суммируя все вышесказанное, я могу сказать, что Финч это тренер, который решает баскетбольные проблемы, используя баскетбольные решения . Выше пример изменения роли Таунса как в защите, так и нападении из-за изменения его физических данных. Нехватка кадров в следствие травм, проблемы с игровой дисциплиной в следствие молодости – этот список каждодневных проблем команды можно продолжать долго. Но сейчас я как никогда спокоен за тренерские решения, потому что у нас есть Финч.

В корпоративной среде есть такая байка, что для того чтобы понять, как хорошо работает руководитель компании, нужно сделать проверку, когда он находится в отпуске. Если все процессы работают без руководителя с той же эффективностью, то перед вами хороший руководитель. Розас был уволен полгода назад, однако процессы, которые он построил до сих пор, работают. Например, единственным решением Гупты на данный момент стало продление Беверли еще на один год. Напомню, что трейд Беверли в «Миннесоту» был последним трейдом Розаса, цена, которую мы заплатили была Хуанчо Эрнангомес и Джаррет Калвер, то есть два игрока, которые рискуют в следующем сезона оказаться вне НБА. Во время прошедшего дедлайна Гупта имел возможность сделать трейд, но вариантов с однозначным усилением не было, поэтому было принято решение дать шанс текущему составу доиграть сезон. Генеральный менеджер решает одновременно много задач, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, поэтому мне понятно позиция менеджмента: большинство игроков молодые, обладают нераскрытым потенциалом и следовательно имеют низкую стоимость на рынке . Например, нет смысла обменивать Макдэнильса, цена за которого сейчас это пик первого раунда, в то время как у него есть потенциал вырасти как минимум в 3&D игрока уровня праймового Роберта Ковингтона, за которого «Хьюстон» отдал два пика. Если же Макдэниельс реализует свой талант и станет полноценной опцией в нападении, то это уровень второй, третьей звезды в команде. Однако у данного состава есть очевидные проблемы, которое трудно решить без усиления состава:

Во-первых, мы регулярно проигрываем подборы в защите.

У данной проблемы есть несколько объективных объяснений, таких, например, как отсутствие дисциплины, когда молодые игроки забывают ставить спину, но если посмотреть на ту же самую схему «high wall – low man», то становится понятно, что когда Таунс (лучший подбирающий «Миннесоты») и условный Беверли агрессивно защищаются на высоко на периметре, то оставшиеся трое игроков «Миннесоты» вынуждены биться на щитах с четырьмя игроками соперников. К примеру, в «drop» схеме большой игрок защищающейся команды находится всегда ближе к щиту, чем его соперник, в то время как в «high wall – low man» схеме Таунс в большинстве случаев находится в защите дальше от щита, чем центровой соперников, следовательно шансов на подбор у Карла меньше. Теоретически можно кратковременно переключаться на «drop» схему против разыгрывающих от прохода, и таким образом косвенно решить проблему с подборами. Но Рид и Найт по сути являются ухудшенными копиями Таунса, со всеми вытекающими плюсами и минусами. То есть ни Рид, ни Найт не могут эффективно защищаться в «drop» схеме.

Идеальным для нас вариантом является подписание условного Бийомбо, который может и дать 10-15 минут качественной защиты и борьбы на щитах. Но нужно быть реалистами, так как ни один центровой, являющийся свободный агентом, не подпишется с «Миннесотой», чтобы сидеть за спиной Таунса. Поэтому я вижу здесь только один вариант усиления – это использование одного из наших пиков второго раунда, чтобы найти габаритного «большого» на драфте и подписать его на многолетний контракт с негарантированными опциями. Так в свое время «Никс» нашли Митчелла Робинсона.

Вторая проблема связана с первой: основная роль в игре на подстраховке ложится на вингов, то есть Вандербилта, Эдвардса, Макдэниельса, Бизли и Принса, но даже невооруженным взглядом видно, что нашей ротации вингов не хватает габаритов и опыта.

Вариантов усиления на этой позиции несколько: мы можем использовать пик первого раунда и задрафтовать габаритного винга, можем подписать кого-то на MLE (порядка 10 млн в год) и можем усилиться через трейд (порядка 25 млн до налога на роскошь). Как я уже говорил, на мой взгляд, рабочим вариантом для «Миннесоты» может быть подписание Ковингтона летом на MLE. У Роберта отличные отношения с Таунсом, кроме того, в свое время «Миннесота» как организация достаточно профессионально поступила, обменяв его в «Хьюстон», который боролся за высокие цели. Кроме того, также по работе в «Хьюстоне» Ковингтон знаком с нашим тренером по защите. Для ветерана Ковингтона не будет проблемой сокращение игрового времени, когда это понадобится молодым игрокам в случае их дальнейшего прогресса.

Последняя проблема известна всем болельщикам Миннесоты, в отсутствие Беверли у нас нет игрока, который способен притормозить игрока соперника с мячом (PoA = point of attack). А так как Беверли игрок возрастной и травматичный, то нам жизненно важно усилиться игроком скамейки подобного плана.

Данная проблема напрямую связана с позицией центрового описанной выше. Говоря простыми словами, если у тебя сильный в защите центровой, то защитная схема адаптируется чтобы использовать его сильные стороны (например габариты, выбор позиции, мобильность, быстрые руки), если у тебя хороший защитник на периметре, то защитная схема адаптируется чтобы максимально использовать его навыки (например способность проходить заслоны, атлетизм), если у тебя есть защитная связка «большой и маленький» то шансы на хорошую защиту повышаются многократно.

Именно поэтому нам важно закрепить эту ось в защите. Продление Беверли отсрочило решение этой проблемы еще на один год, так как на данный момент руководство не нашло вариантов существенно усилить заднюю линию (читай: найти более сильное сочетание игроков чем Беверли-Расселл-Науэлл-МакЛафлин за 50 млн, не потратив на это все ресурсы). Через год будет решаться вопрос с продлением Расселла и тогда будет понятно в каком направлении будет двигаться команда.

Я вижу несколько вариантов развития событий: прогресс в нападении молодежи в лице Эдвардса, МакДэниелься, Науэлла и подписание менее талантливого в нападении чем Расселл, но более надежного в защите комбогарда. Как пример, трейд Деррика Уайта в «Бостон». Другой вариант – переподписание с Расселлом нового крупного контракта и поиск ролевых игроков, способных дать 10-15 минут надежной защиты. Как пример, отличная работа скаутов и тренерского штаба ГСВ, которые нашли Гэри Пэйтона мл., будучи ограниченными в ресурсах.

Итак, мы сделали небольшую ретроспективу сезона и также попытались разобрать возможные пути решения текущих проблем в ближайшем будущем. Команда постоянно меняется, и я начал этот текст с образа перерождающегося самурая. Дзиро Румата, так звали его после второго рождения («Дзиро» значит «второй»). Это примерно соответствует тому состоянию, в котором находится Миннесота сейчас. Я наблюдаю за этой командой уже больше десяти лет, но, как и у многих болельщиков команды, этот состав вызывает у меня наибольшую симпатию. За сим прощаюсь, всем здоровья и интересного окончания сезона! Подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы чтобы увидеть этот путь самурая вместе!

Фото: REUTERS/Raj Mehta-USA TODAY Sports, Nick Wosika-USA TODAY Sports