Пирамида величайших празднований НБА. Кажется, ничего столь же культового, как «большие шары», так и не родилось

Нужно признаться: величайший жест прекрасно документирован – Карлос Бузер когда-то не только поразил кольцо, но и зарядил по чувствительной зоне арбитра. А еще говорят, что бесполезно гнаться за двумя зайцами.

К сожалению, столь качественную акцию невозможно поставить на поток. Баскетбольные празднования хороши не только в моменте, не менее важно то, какой резонанс они производят и что с ними происходит в дальнейшем. По-настоящему великие жесты отрываются от создателя, не принадлежат никому и уходят далеко за пределы НБА.

Базовый уровень: единичные случаи, которые запомнились, но не стали исключительными

В 2019-м грек совершил возмутивший многих маневр – после победы над «Лейкерс» он возложил себе на голову воображаемую корону.

Потом пришлось долго отвечать за неловкость рук: Яннис всячески подчеркивал, что к Леброну его выпад не имеет никакого отношения. А когда никто в это не поверил, появилась другая версия: Адетокумбо как будто переводится как «Корона, возвращенная из-за моря», а сам форвард считает себя принцем.

Картинку в «Рингере» все запомнили, но, к сожалению, во что-то интересное многообещающий выпад не вылился.

«Корона» так и осталась сами знаете у кого.

Танцы Игудалы

Иги – один из наилучших барометров всего, что происходило в «Голден Стэйт» эти годы. Серьезный ветеран под конец карьеры попал в «Уорриорс» и неоднократно терял голову, кайфуя от того, что вытворяют его партнеры (а часто и он сам).

«Танец пробежки», наверное, заслуживает того, чтобы попасть в категорию повыше, но все же это лишь часть огромного репертуара празднований, который исчезнет вместе с форвардом.

Чтобы чувствовать себя гангстером, «большому» «Лейкерс» нужно уехать в детский парк развлечений, куда не пускают незнакомых людей и где он может расслабиться и показать лучшую свою сторону.

В «Пузыре» Дэвис бомбил «Наггетс» и в процессе прибег к празднованию, которое потенциально должно было привести к штрафу, но лига предпочла его не заметить. Дэвис как будто прочистил пальцем нос, но то не была акция сторонников легализации кокаина: в криминальных кругах Чикаго такая жестикуляция обозначает убийство.

НБА вообще следит за такими вещами (как-то Пола Пирса оштрафовали на 15 тысяч долларов за жест, который 99% людей приняли бы за трехочковый или за окей), но в тот раз руководители решили повести себя как белые парни, которые вообще не понимают, в чем дело.

Марк Газоль и походка Конора Макгрегора

На пике популярности единоборств Марк Газоль решил применить к себе самую знаменитую походку тех дней.

Данило Галлинари и «Беллисимо»

Оказалось, что трехочковые можно отмечать даже с национальным колоритом, при превращении всей скамейки в жителей Италии. К сожалению, мы так и не дождались, чтобы Тимофей Мозгов отмечал дальние попадания с балалайкой.

Гэри Пэйтон II и почесывание макушки

Действительно, что происходит?!

Стеф Карри и пародия на празднование Дрэймонда Грина

И еще немного постироничного празднования наших дней: Дрэймонд Грин получил технический за то, что ожесточенно махал полотенцем, после чего Стеф Карри продублировал действия одноклубника.

Ничего особенно сложного, но в реальности очень крутой эпизод, показывающий, как строят атмосферу внутри чемпионской команды.

Кобе смахивает пылинку

Проблема с жестами базового уровня в том, что рано или поздно их неминуемо уносит река времени.

Почти всегда они выглядят невероятно круто – получаются спонтанно и естественно, вырываются не из-за желания покрасоваться, а как наилучший способ сформулировать кипящие эмоции. Однако если за ними нет какого-то великого исторического события, то сами по себе они обречены.

Пожалуй, лучшая подобная иллюстрация – это момент с участием Кобе Брайанта в серии с «Финиксом». Легенда «Лейкерс» ушел от защитников и потом показал, с какой легкостью это сделал – стряхнул пылинку/пушинку/перхоть с плеча.

Жест гениальный, но сегодня не ассоциирующийся даже с самим Брайантом.

Уровень первый: единичные случаи, которые стали каноничными

Ник Янг и вмешательство высших сил

А вот лучшая иллюстрация обратного.

По сравнению с примером выше контекст просто ничтожный: дело было в регулярке, против упадочных «Никс», а в роли главного действующего лица – Ник Янг, человек-мем.

Казалось бы, это просто рядовой случай для подборки Шактина, ничего более.

Но нет, празднование нового лидера «Лейкерс» зажило автономной жизнью, потому что прекрасно и символично во многих отношениях.

Во-первых, так как собственно и является идеальным олицетворением этой гребаной жизни – даже если ты все сделал правильно, она найдет способ ударить тебя пыльным мешком из-за угла.

Во-вторых, потому что сложно найти более показательное вмешательство высших сил. Как говорил священник из сериала «Дрянь»: «Обожаю, когда Он так делает». Ник Янг к тому моменту попал 5 из 6 из-за дуги и думал, что поймал бога за бороду. Пришлось тому бросить все дела, чтобы щелкнуть гордеца по лбу.

Джей Ар Смит и фабрика самолюбования

Смит – это Ник Янг, только с чемпионским перстнем, буйной фантазией и красным дипломом по преувеличению своего доминирования над соперниками. Для того, чтобы получить таковой, ему пришлось написать докторскую по празднованиям в НБА и сделать несколько научных открытий в данной области.

Начинал он с азов: еще в «Денвере» Смит изобразил цыпленка – довольно убедительно, хотя и не слишком уместно.

Однако вершина его деятельности в данной области мгновенно вошла во все учебники. Смит прибег к сложному хореографическому номеру, на отработку которого убил явно не один вечер, дважды. Первый – когда забросил победный мяч в кольцо «Шарлотт». Второй – после трехочкового в матче серии с «Бостоном», когда он проигнорировал половину собственной команды и предпочел все сделать максимально сложно – с 11 метров, через руки двоих соперников.

Празднование стало каноничным само по себе, так как явилось первым примером NFT еще до всяких криптомахинаций: Смит воздвиг виртуальный памятник и себе, и вообще всем иррациональным снайперам сразу. Источник вдохновения тоже не стоит забывать: ровно перед той игрой Смиту вручили приз как лучшему шестому.

Глен Дэвис и шаловливый язык

Это, конечно, тоже запомнилось. Как самое отвратительное из всего, что вообще случалось на баскетбольной площадке.

Даже если вы считаете это таким оммажем легендарным полетам Джордана с высунутом языком… Нет, и тогда это все равно мерзостно.

Стив Новак и «Пояс чемпиона»

Ритуал Новака стал символом последнего расцвета «Никс» – нескладный белый парень поливал из-за дуги и оказался соавтором одной из самых классных гифок в истории НБА. Если вам со скамейки вторит сам Шиди Уоллес – значит, вы пришли к успеху.

Дополнительный резонанс возник после того, как движение утащил Нэйт Робинсон, давший Новаку прекрасную возможность добавить к движению еще и немного вербального стиля: «Мне так приятно. Это лучшее, что могло произойти – я рад, что маленькие ребята празднуют трехочковые с помощью этого жеста. Когда-нибудь маленький Нэйтан вырастет, его мечты осуществятся, и он будет похож на меня».

Оригинальную идею Новак стащил из рекламы с участием Аарона Роджерса.

В моменте «пояс» Новака разорвал лигу и плотно ассоциировался с коротким возрождением «Никс», но, как и те «Никс», быстро испарился так, словно самого явления, ажиотажа, копирования никогда и не было. Остался только жест – как памятник тем временам.

Шон Кемп и подарок судьбы

Шон Кемп вообще-то доминировал на уровне ниже: конкретного празднования у него не было, но для убедительности он всегда добавлял что-нибудь особенное – обычно трогал себя то за мошонку, то за задницу.

Однако так вышло, что после самого зрелищного данка карьеры (и, возможно, вообще самого зрелищного данка в истории баскетбола) Кемп склонился над Олтоном Листером, захохотал и просто показал на него обоими указательными пальцами, как будто с тем случилось что-то чудесное.

Имя Листера действительно вошло в историю (без этого данка такого бы не случилось). А жест Кемпа при всей его простоте и банальности – тоже.

Уровень второй: жесты, которые не уходят даже со сменой эпох

Жить в эпоху постмодерна тяжело даже баскетболистам: все уже придумано до нас, даже празднования. Есть жесты, которые теряют и автора, и контекст создания, и даже суть. Они остаются в лиге, но при этом не получают какого-то глобального распространения. А если даже получают, то не привлекают такого уж большого внимания.

Отранжируем их по оригинальности (если тут вообще можно говорить о какой-либо оригинальности).

«Трешка» в голову

Наверное, самый знаменитый жест, связанный с трехочковыми, вообще-то придумал Рашид Уоллес. Он же его описал с помощью минимального количества изобразительных средств: «Это три очка, утвердите это себе в голове».

Метод утверждения трехочковых истин особенно пришелся по душе одноклубнику Шида Кармело Энтони, который в качестве популяризатора распространил классический способ на всю лигу.

В «Майами» последних лет жест еще улучшили: Тайлер Хирро после трехочковых обнаруживает у себя на голове «рог козы».

«Монокль» и трехочковые гогглз

Одним из первым, кто попытался связать свои трехочковые попадания с неким типичным жестом, был Мо Уильямс: разыгрывающий частенько прикладывал образующий круг большой и указательный пальцы к глазу.

В 2010-м «Блейзерс» переосмысли жест Уильямса и на какое-то время вернули его в моду. Тогда Руди Фернандес все никак не мог обрести себя и наладить бесперебойную доставку мяча из-за дуги. Шутки Пэтти Миллса касательно проблем со зрением испанец преобразовал в трансформированном праздновании: тогда оно означало, что Фернандес приобрел очки, и теперь у него все в порядке. В Портленде жест стал известен под названием «Three Goggles» и был навсегда запатентован за бедовой парочкой, а вскоре разошелся по всей лиге.

Популярность «гогглз» была доказана во время выставочного матча между «Хит» и «Кэвз», который проходил в Бразилии – аборигены очень удивились, когда узнали, что жесты, которыми они посылают друг друга куда подальше, неправильно используются игроками НБА. Извиниться пришлось, как обычно, Леброну Джеймсу.

С тех пор жест кем только ни был присвоен: в России, например, он считается собственностью Алексея Шведа.

Любые звонки

Еще один вид самого примитивного празднования, который отказывается куда-либо уходить.

Воображаемые звонки выглядят довольно глуповато, но для граждан с запредельной харизмой или запредельным эго с этим нет никаких проблем.

Начиналось все с Кэрона Батлера, одного из самых колоритных персонажей НБА.

«Свэг» подхватил Имэн Шамперт. Он же попытался немедленно передать трубку дальше.

А сейчас на звонки от неизвестных абонентов стремится отвечать Джа Морэнт. Ему явно тесно, в принципе, в ограниченных рамках баскетбола, поэтому он одновременно использует и разноплановые элементы в игре, и всевозможные виды празднований для того, чтобы сделать эту игру еще ярче.

Пистолеты

Еще одна обобществленная идея не совсем понятно, откуда даже возникла.

Вроде бы первым, кто притащил огнестрельное оружие на паркет, был Кобе Брайант. Опять же совершенно спонтанный жест – после попадания во время серии с «Наггетс» защитник «Лейкерс» почему-то припомнил старые терки с Реджи Миллером, смерил его убийственным взглядом и красиво вложил в кобуру.

Сам Реджи Миллер даже не вспомнил, почему именно он оказался потенциальной жертвой эгоманьяка.

А вот первое рациональное применение случилось в исполнении Жоакима Ноа – будучи на скамейке, центровой вытаскивал из воображаемой кобуры воображаемые револьверы и палил во все стороны. Сам он рассказывал, что подсмотрел идею у шведского футболиста Кеннета Андерссона.

Затем это все разошлось довольно широко: с пистолетом баловались Леброн Джеймс, О Джей Майо и Стеф Карри, а потом револьверы реквизировал Виталий «стрелок с Дикого запада» Фридзон (в Америке их к этому моменту запретили)…

Но лучше всех они подошли Расселлу Уэстбруку. Кажется, что воображаемые пистолеты столь же верные спутники мистера «ноль», как реальные пистолеты – агента «ноль». В этом жесте не просто желание покрасоваться, это и есть олицетворение всего, что символизировал Уэстбрук – он агрессивен, опасен, беспощаден и слегка бессмысленен.

Стрела

Пока вся лига забавлялась с пистолетами, то оригинальные мыслители решили быть не такими, как все, и отправиться в глубины истории. Приверженность традиционным луку и стрелам сначала появилась в NCAA. А оттуда ее подхватили и профессионалы: когда-то пострелять любил Уэс Мэттьюз, а в современной НБА жест оприходовал Джамал Мюррэй.

Жест пару сезонов назад стал предлогом для масштабной разборки: Девин Букер издевался над Мюррэем и палил в него из украденного у него же лука, а оппоненту ничего не оставалось, кроме как отвечать ему тем же.

По факту оба остались супердовольными друг другом.

«Меня не видно»/«Лица не видно»/«А руку видно»

Один из самых странных жестов с одной из самых странных историй.

Рука у лица, означающая «Меня не видно», впервые появилась в 2002-м на ринге WWE, после чего вошла в арсенал товарища Tony Yayo из рэп-бригады G Unit, а на паркетах НБА появилась благодаря Тиму Томасу (его реально никто не видел ни до, ни после того самого броска в 6-м матче серии с «Лейкерс»).

При этом в поле массовой культуры празднование попало благодаря Дешоуну Стивенсону, одному из главных врагов Леброна, и (возможно, именно поэтому) было немедленно заклеймено как шизофреническое.

Современная вариация похожа по форме, хотя вроде и противоположна по содержанию. Джейлен Браун и Маркус Смарт вообще любят над чем-нибудь угореть, так что во время прошлогоднего плей-офф они угорели над левой рукой Смарта, которой тот неожиданно для самого себя поразил кольцо «Нетс».

Джет Джейсона Терри

Жест настолько фирменный, что прописан даже в инициалах Терри. Защитник «Далласа» когда-то не нашел ничего лучше, чем изображать маленький самолет – выходило смешно, похоже, было связано с инициалами (и прозвищем), нареканий не вызывало.

Празднование запомнилось как одно из самых прикольных – простых, ненатужных, естественных. Но вроде бы должно было закончиться на этом.

И все же нет. Почувствовать себя маленьким (и не очень) самолетиком хотят очень многие. Претендентов всегда хватало (например, Имэн Шамперт). Но в современной НБА джет угнал Джоэл Эмбиид и его, конечно, никому уже не отдаст.

Победная сигара (или не сигара)

Естественно, чемпионские сигары в НБА ассоциируются с именем Реда Ауэрбаха. Сама увязка с победой возникла еще до бостонского патриарха, в первой половине двадцатого века: сигары использовались как призы в различных играх и конкурсах, устраиваемых на американских ярмарках. Но гуру тренерского цеха подхватил эту связь и сделал ее хрестоматийным жестом, а потом и повсеместной традицией.

До зловредности тренера «Бостона», правда, современным чемпионам далеко. В те времена можно было свободно курить на трибунах, а потому Ауэрбах зажигал сигару, когда хотел не только отпраздновать титул, но и поиздеваться над соперниками. Нередко это происходило задолго до того, как исход встречи был решен.

Казалось бы, сам жест в наши ЗОЖ-ные времена должен был бы испариться как табачный дым. Но это было бы ошибкой.

Время от времени кто-нибудь из игроков обязательно что-нибудь закурит. Пусть и что-нибудь воображаемое.

Когда-то это делал Бэрон Дэвис.

В современную эпоху – Джимми Батлер.

Судя по всему, представляют они себя не с сигарой, а с чем-то, более мощным. Хотя об эффекте Ауэрбаха могут лишь мечтать (возможно, это им и помогает мечтать).

«Шимми»

В конце 90-х Марк Джексон шокировал мир таким вот интересным танцем во время серии плей-офф с «Нью-Йорком». За такую дерзость его проклинали не только местные. Инцидент случился в третьей четверти при 8-очковом преимуществе «Индианы» и разозлил хозяев: «Никс» взяли ту игру, сократили отставание (1-2), а на выходе с арены в тот вечер Джексон лицезрел ответный «шимми» уже в исполнении Спайка Ли.

Чуть позже это же празднование взял на вооружение Антуан Уокер. Он его применял налево и направо и реально всех утомил.

А в десятых странноватая пляска вернулась. Изначально Стеф Карри спонтанно ее воскресил как раз в Мэдисон-Сквер-Гардене – вроде бы даже как дань уважения Марку Джексону – в тот момент, когда пробивал 54 очка.

Окончательно же она вернулась в серии с «Рокетс»: Карри и Крис Пол тогда задразнили друг друга до гомерического хохота зрителей.

Уровень третий: жесты, ассоциирующиеся с суперзвездами

Сейчас отношение к празднованиям этого уровня неоднозначно. С одной стороны, все это выглядит кринжово (именно так, другого слова нет, соррямба), особенно если учесть, что все эти граждане явно тратят много времени и усилий на то, чтобы выдумать нечто оригинальное и демонстрировать это по всякому удобному и неудобному поводу. С другой, спортсмены – люди привычки, и возможно, им действительно комфортно от того, что они повторяют одно и то же в ситуациях, связанных с выбросом эмоций.

Логично здесь расставить празднования от наиболее тревожного к тому, что выглядит более-менее естественным.

Окей, у празднования Янга имеется многослойная подоплека. Еще в университете крошечный снайпер получил прозвище «Ледяной Трэй» от рэперов Quavo и Lil Yachty, которые посвятили ему одноименную композицию еще в 2017 году и раскручивали хладнокровие своего любимчика и в музыкальных произведениях, и в многочисленных интервью.

Жест Янга таким образом как бы обыгрывает всю эту морозную тему, ставит восклицательный знак у всего невероятного, что ему удается сделать на площадке, и приумножает ненависть к нему со стороны болельщиков других команд.

Жест выглядит оригинально и узнаваемо. И тут даже аутфилдер «Атланты» (и дружбан Янга) Рональд Акунья выдал его копию на бейсбольном поле.

Но, черт, если бы можно было проиллюстрировать понятие «кринж», то, безусловно, следовало бы лепить изображение озябшего Янга. Это очень плохо.

Джеймс Харден и «кровь из носа»

За пределами стриптизов у Хардена две страсти: разнообразные жесты и однообразные симуляции. Вполне естественно, что в какой-то момент они объединились в нечто единое – забивая данки, защитник показывал, что это «так мощно, что аж кровь из носа хлещет».

Зачастую выглядело довольно стремно. Никакого восторга или эмоций по поводу случившегося, ничего вот такого нормального, пусть и отдающего ночным клубом – лишь напряженные лица судей, сомневающихся, не стоило ли дать «плюс один».

«Антенна» Квентина Ричардсона и Дариуса Майлза

Корешки пришли покорять лигу и сразу же придумали себе фирменный жест – изначально это было что-то вроде постукивания по голове, но затем превратилось в нечто странное в общественном восприятии. Когда у публики был к парочке интерес, то они отмалчивались и говорили, что значение жеста слишком серьезно, чтобы посвящать в такое дело всех подряд, когда интерес пропал, то все просто начали считать, что Ричардсон и Майлз ищут у себя антенны, чтобы наладить связь с родной планетой.

Ламело Болл и ручной пулемет

Появление Ламело в лиге вызвало небольшой переполох, связанный как раз с празднованиями после попаданий.

Поначалу он пользовался жестом, который сейчас связывается с Мело. Из-за чего был раскритикован комментаторами «Голден Стэйт» в прямом эфире (тру стори).

Тогда Ламело придумал себе оригинальный жест. И это в свою очередь почему-то пробрало уже Джимми Батлера: тот в кои-то веки смог угодить в кольцо из-за дуги, после чего принялся дразнить молодого.

Все это до безумия нелепо, но все правда. Безжалостное общество баскетболистов заставило Ламело выдумать собственный жест, зафиксировала его индивидуальность и посмеялась над ним с помощью этого же жеста.

Через колено от Леброна Джеймса

Леброн позаимствовал и довел до ума движение Ника Ван Экселя: пара колоритных штрихов, использование в важнейших моментах и повышенное внимание к персоне Короля определили все остальное. В лиге копировать жест никто не решился, а вот за пределами НБА королевские пассажи разошлись неслабо, распространившись в университетском футболе и НФЛ.

Только не нужно утверждать, что Леброн спонтанно выдумал подобное действие во время матча – он явно оттачивал перед зеркалом различные движения, пытаясь выглядеть круто, случайно набрел на это и прошептал «Да, да, это именно то, что нужно».

А может его научили этому? Может, он сидел в своей усадьбе в кресле, похожем на трон из Игры Престолов, поглаживая кота на своих коленях, а перед ним проходила длинная очередь людей, надеявшихся, что именно их празднование он согласится скопировать. Каждый из ожидавших подходил к Леброну, называл свое имя, показывал свой танец и ждал вердикта в абсолютной тишине. И всякий раз, как ему нравилось определенное действие, Джеймс поворачивал голову, находил глазами одетого в маску слугу, и проводил пальцем по горлу.

Искренне надеюсь, что все так и было.

Крис Андерсен и «птичка»

У Андерсена история похожая на Янга: только почему-то о нем, всегда ролевом игроке, бывшем наркомане и нарушителе всех правил, известно гораздо больше, чем о «суперзвезде» «Атланты». Центровой заслужил одно из крутейших прозвищ в НБА («Бердман») вскоре после появления в лиге – ему его дали одноклубники за высоченные прыжки и размах рук, больше напоминающий рамах крыльев.

На конкурсе по броскам сверху Андерсен был явно под веществами, так что взлететь у него не получилось. Однако впоследствии, после возвращения, он превратился в культовую фигуру, отчасти напоминающую Денниса Родмана, пусть и не такого значительного масштаба. У «Бердмана» сложился клуб почитателей, и Андерсен, вообще-то суровый, малоразговорчивый и, честно говоря, пугающий дядька стал им подыгрывать и изображать взмахи крыльев после бросков сверху.

Естественно, в том же образе он предстал и в великом ролике «Хит» с Harlem Shake.

Стефен Карри и палец вверх

Жест тех времен, когда Карри еще держал себя в рамках приличия – матом не ругался, соперников не бесил, капу не жевал, а на площадке – полный внешнего и внутреннего смирения – общался с богом.

Несколько ударов в область сердца – палец вверх.

К такому празднованию невозможно было придраться. В нем отражалась и непростая история Карри, и его воспитание религиозной матерью, и сильная связь со все той же матерью, и благодарность за вторую жизнь в баскетболе после мучительных травм… Ну, а когда к ритуалу подключилась еще и Райли Карри, то все решили, что ничего более милого вообще никогда не видели.

Лэнс Стивенсон и его невидимая гитара

Стивенсон – один из самых забавных чуваков, когда-либо выходивших на площадки НБА. Он притащил с собой весь арсенал стритбольных приемов, естественно, дул в ухо Леброну Джеймсу, поставил через судью, забавно плясал каждый раз, когда ему удалось сделать хоть что-то полезное, и вообще выдавал столько безумия, что если бы всех его тренеров можно было совместить, они бы его на собственной тяге перенесли в Китай.

Всегда казалось, что у него просто сносит крышу от происходящего, но в какой-то момент Стивенсону все наскучило, и он решил, что и ему нужно фирменное празднование, с которым бы его ассоциировали. Так родилась невидимая гитара – ее защитник вытаскивал иногда в самые неподходящие моменты, например, прямо перед Кевином Дюрэнтом, и напоминал, что баскетбол – это повод для веселья, а не что-то серьезное.

Ради такого ему вполне можно многое простить.

Природу жеста Картера специально объясняли, но у многих, видимо, в тот момент были уроки, поэтому обычно его поездки на невидимом мотоцикле ничего, кроме недоумения, не вызывают. Празднование нередко входит в число самых глупых: Картер словно ведет себя как ребенок, который представляет себя за рулем.

На самом деле, не все так плохо. К мотоциклам и другой технике все это никакого отношения не имеет. Картер, будучи игроком «Нетс», позаимствовал элемент у каких-то неведомых рэперов и воспринимает его как знак партнерам «добавить жару». С таких позиций все кажется уже менее инфантильно и как будто имеет полное право на то, чтобы повторяться вновь и вновь.

Разве что объяснялку надо обновлять каждый год, чтобы новое поколение болельщиков не заблуждалось.

Рэй Аллен и знак невидимому официанту

Аллен был скучным дядькой: скрупулезно готовился к матчам, приезжал на арену за три часа, бесконечно отрабатывал броски… В общем, у него явно не было времени на то, чтобы выдумывать какой-то оригинальный жест. Взмахнул рукой (чтобы в небесной статистике зафиксировали попадание) – и порядок.

Шакил и знак супермена

О’Нил – самый большой ребенок в НБА. И при этом стоит отдать ему должное: придумывание фирменных жестов началось именно с него. Сам же он пытался изобразить «супермена», с которым всю жизнь себя ассоциировал, при помощи рук.

Расселл Уэстбрук и «покачивание ребенка»

После того как у Уэстбрука конфисковали пистолеты, встал вопрос о чем-то менее воинственном, но не менее агрессивном. Примерно в 2018 году защитник перепридумал празднование «слишком маленький», посчитав, что для него необходима более вызывающая форма. Она и была утверждена в виде колыбели младенца.

«Я могу сказать, что сильнее всех, кто играет на моей позиции. Поэтому, когда против меня защищается кто-то поменьше, нужно относиться к ним как к младенцам… Парни, которые против меня защищаются, не в восторге. Но всем остальным нравится».

Празднование быстро заметили – оно появилось в клипе J. Cole «a m a r i». И конечно, зажило собственной жизнью, когда Девин Букер использовал его против команды самого Расселла Уэстбрука.

Д’Анджело Расселл и «лед в венах»

Пожалуй, один из самых оригинальных жестов у нового поколения игроков – едва Д’Анджело Расселл заиграл, как сразу же дал понять, что фантазия безгранична и можно придумать что-то прикольное и после 70 лет существования НБА.

Расселла осенило после 39 очков в кольцо «Бруклина». Это был едва ли не первый матч, когда люди, болеющие за него, поверили, что он может превратиться в звезду, несмотря на кошмарный сезон-15/16.

У Расселла проблема с первым шагом, а вот шарма ему не занимать. Празднование он грамотно оформил – все показал на камеру, тут же прокричал «В моих венах лед», а затем еще опубликовал документацию к жесту для GQ.

«Мой отец всегда твердил об этом в детстве. Он всегда говорил, что нужно быть готовым к важным моментам, нужно, чтобы у тебя был лед в венах. Чтобы ты ни о чем не думал в это время – просто выходил и делал то, что должен».

«Cooking»

«Готовка соперников» – празднование, которое разошлось как будто не столько из-за оригинальности, сколько из-за скандальности.

Первые движения в данной области совершил еще Джавейл Макги аж в 2013 году. Тогда это только напоминало не серьезную готовку, а размешивание сахара в чашке чая.

Эту линию продолжил еще один любитель чая – Робин Лопес.

А вот вирусный характер жест приобрел уже благодаря Джеймсу Хардену. Борода впервые показал его в конце регулярного сезона-2014/15. Он никогда не распространялся о его происхождении, но, как обычно считается, подхватил движение из клипа местного хьюстонского рэпера Chedda Da Connect – «Flicka Da Wrist» (предположительно все это связано с наркотиками и приготовлением крэка в домашних условиях).

В этот же момент на сцену выскочил другой рэпер – Lil B, который пиарится на выдуманных им самим конфликтах с игроками НБА. И немедленно заявил, что Харден украл этот жест из клипа на песню «I Cook». Как и в случаях с предыдущими и будущими жертвами конфликта, Lil B проклял Хардена и явно ужасно перся, так как вся эта безумная интермедия проходила во время пика карьеры игрока – Харден брал MVP и выдавал сумасшедшие цифры и одновременно отлетал в плей-офф вверх тормашками.

Лучшей рекламы для проклятья было не сыскать. Но и для празднования – тоже. Харден был главным героем НБА в середине десятых, причем героем-неудачником, которому тяжело было симпатизировать, но за которым весело было следить. И очень скоро процесс изготовления чего бы там ни было пошел в народ – в частности, его очень полюбили в мировом футболе, где его применяли на всех континентах.

Время Лилларда

Пожалуй, единственный жест, к которому вообще не может быть никаких претензий. Часы с вопросом «Вы же знаете, какое сейчас время» впервые появились в Оклахома-Сити еще в 2014 году.

С тех пор Лиллард зарекомендовал себя как один из самых надежных людей в области клатчевых попаданий и не раз подтверждал не только броски жестами, но и жесты – статистикой. С 2012-го, когда он появился, в лиге нет никого, кто бы положил больше бросков, сравнивающих счет или выводящих команду вперед, в последние 30 секунд матчей регулярного чемпионата или плей-офф. Он же – единственный после Майкла Джордана, кто закрыл две серии бросками под сирену.

Лилларду же летит еще один респект: в «Бостоне» Айзейя Томас беспардонно пользовался часами Лилларда, когда неожиданно стал «Королем четвертой», но лидер «Портленда» вообще никак на это не отреагировал.

Отсутствие интереса к собственным трехочковым у Карри

Грандиозный жест, пожалуй, лучше всего иллюстрирующий доминирование «Голден Стэйт» в последние восемь лет – в нем и потрясающая легкость, и школьный выпендреж, и гениальность, которой можно только восхищаться.

Характерно, что празднование родилось вместе с будущей династией – во время той самой серии против «Денвера» в 2013 году. Карри поймал кураж, набросал под двадцатку за третью четверть и в какой-то момент оказался рядом со скамейкой «Наггетс», где на него слишком активно залупался Джавейл Макги.

«Я попадал из всех точек, и вот последний бросок в четверти был как раз рядом со скамейкой «Денвера», – рассказывал Карри Джей Джею Редику. – Джавейл поднялся, вокруг него стояли еще пять-шесть парней. Я получил мяч в углу – и, естественно, ты был в ситуации, когда ты бросаешь, а позади тебя трэшат. И по какой-то причине я словно вышел из собственного тела. Я совершил бросок и почему-то подумал: «Идеальнее броска и быть не может». Повернулся, взглянул на Джавейла и побежал обратно. Это, конечно, особенный момент. Нужна какая-то иррациональная уверенность в себе, чтобы даже попробовать такое сделать в плей-офф. И все же это было очень круто».

Состояние выхода из собственного тела Карри посещало неоднократно, набралось на впечатляющую подборку. Жест, конечно, запредельного величия: с одной стороны, мелкий задира позволяет себе беспрецедентную наглость, уничтожая соперника и даже не желая смотреть на результат своей деятельности, с другой – ему довольно сложно ответить тем же, потому что это более-менее уникальное празднование, присущее лишь лучшему снайперу в истории баскетбола.

Уровень четвертый: жесты, навсегда совмещенные с великими моментами

Есть празднования и другого рода. Они использовались один раз, и даже если имели какую-то небольшую предысторию, вырвались совершенно спонтанно. Но в силу того, что они идут в теснейшей связке с классическим эпизодом из баскетбольной истории, их и не требуется повторять – они автоматически повторяются, вспоминаются, остаются в силу того, что сам момент слишком важен.

Оценивать такие празднования, по всей видимости, следует по значимости момента.

Лэрри Джонсон – автор одного из классических трехчковых попаданий 90-х и спонтанно рожденного фирменного знака «L», наверное, первого в истории празднований. Кажется, что здесь все просто: если тебя зовут Лэрри, твои руки – как ноги у половины игроков НБА, и ты забил решающий мяч из-за дуги, то нужно продемонстрировать все свои достоинства разом. Это действительно просто – как все гениальное.

Еще гениальнее – то, что все это случилось в одном из самых примечательных сезонов в истории «Нью-Йорка». «Никс» зашли в плей-офф с восьмого места, в финале конференции выехали на своих вечных врагов из «Индианы» и вынесли их во многом за счет нокаутирующего эффекта вот этого третьего матча: за 12 секунд до финальной сирены «Пэйсерс» вели «+3», но Джонсон не только лихо попал через Антонио Дэвиса, но еще и получил право на дополнительный, спорный – и решающий – штрафной.

«L» оказалась автографом под главным четырехочковым моментом в истории баскетбола.

Удивительно, но в НБА только в 2020-х появился человек, чей бицепс сам по себе достоин называться отдельным празднованием.

Здесь все сложно.

Во-первых, нужно понимать: та картинка, которая находится в голове у каждого, более-менее знакомого с баскетболом, вообще-то сложилась много позже. Ни в прямом эфире, ни в повторах с разных ракурсов не показали, как Джордан празднует попадание, оно добавилось уже гораздо позже.

Во-вторых, в этом «гораздо позже» тяжеловато понять, к чему сам Майкл Джордан так размахался руками после победы над каким-то там «Кливлендом».

Меж тем, это, наверное, вообще самый эмоциональный момент во всей его карьере (если брать собственно баскетбольные, а не связанные с потерей отца и победой в 96-м).

«Чикаго» обыграл «Кэвз» в 88-м, но на следующий год те превратились в команду, в которой видели будущую чемпионскую династию 90-х – с молодыми Догерти, Прайсом, Харпером. У Джордана не было практически никакой поддержки, и поэтому в этих сериях он выбивал феноменальные цифры: например, в 89-м – 31, 30, 44, 50, 44 очка. При этом проиграл 4-й матч промахами с линии и впервые показал, что не такой уж самоуверенный говнюк, которым всегда казался.

Ну, и на последней минуте Джордан вывел «Буллс» вперед, «Чикаго» пропустил проход Крэйга Ило, и Джордану пришлось вырывать победу под сирену попаданием через того же Ило (который очень удачно завалился в мучениях и тоске рядом).

Эпизод, естественно, считается началом становления самой раскрученной династии НБА. (Не «Кливленда»).

«Поцелуй смерти» Марио Эли

Одна из величайших серий всех времен – финал Западной конференции 1995 года, «Рокетс» отыгрались с 1-3, а потом в концовке 7-го матча на площадке соперника добились невероятной победы. За 10 секунд до сирены «Хьюстон» доставил мяч в угол, откуда Марио Эли и похоронил «Финикс».

В итоге «Рокетс» взяли второй титул, а этот трехочковый и последующее празднование навеки стал символом того чемпионства.

Спустя много лет Эли объяснил смысл жеста: еще с пятого матча он сцепился с запасным центровым «Санс» Джо Клейном. И таким вот макаром они друг друга подначивали до самого конца – до «поцелуя смерти».

Прошлой весной «поцелуи смерти» вернулись в НБА – уже в исполнении молодых «Селтикс». Сначала его взял на вооружение Джейсон Тейтум, а когда то же самое опробовал Грант Уильямс, то услышал от лидера: «Ты выглядишь как малыш. Ты должен выглядеть круто, когда так делаешь, а ты ведешь себя так, как будто это все с тобой в первый раз».

(До этого поцелуями активно стал пользоваться Келли Убре, но на них реакция может быть исключительно такая же, как у Тейтума).

В любом случае подобных проблем у Эли точно не было. Для многих поколений тот «поцелуй смерти» – кульминация всего крутого в баскетболе.

Удушение Реджи Миллера

Жест Миллера едва ли не более знаменит, чем даже историческая канва, его породившая.

В конечном счете ту серию с «Никс» «Индиана» проиграла. Просто она сделала достаточно, чтобы напугать весь «Нью-Йорк» (повела 3-2), а Миллер застолбил себе место среди признанных звезд 90-х, пусть и с неортодоксальной для тех времен игрой.

Самая притягательная битва серии развернулась между Миллером и Спайком Ли. Когда режиссер в достаточной степени достал оппонента, тот обрушил на его команду 39 очков и с помощью 25 очков за четвертую четверть (35:16) помог «Пэйсерс» вырвать победу в пятом, как тогда казалось, самом важном матче.

После этого было невозможно не обратиться к трибунам и лично к Ли (уже проклинаемому фанами «Никс») с оригинальным жестом.

Спустя годы Миллер рассказал, что режиссер вывел его из себя, когда принялся сравнивать с сестрой.

«Он мне кричал: «Надевай парик! Сегодня Шерил Миллер на площадке!» Я тогда думал: «Неужели он действительно такое говорит? Неужели он действительно такое говорит? Я такой: «Окей, если ты собрался тут бухтеть, то получишь все причитающееся за самые дорогие места – будешь частью игру. И так я сделал его частью игры».

«Пожимая плечами» от Майкла Джордана

В 1992 году «Буллс» защищали титул в соперничестве с «Портлендом» Клайда Дрекслера. Анализируя расклады перед финальным противостояния, медиа как-то сошлись на том, что между лидерами нет такой уж большой разницы, а к тому же ЭмДжей не очень здорово бросает из-за дуги.

Все, конечно, примерно так и было: на пути к финалу «Чикаго» провел 16 игр, а Джордан реализовал 5 дальних бросков на 16 попыток. Вот только в случае с Его Воздушеством такие прогнозы были обречены, так как вызывали в объекте анализа желание непременно поквитаться с критиками. В первом же матче Джордан положил шесть дальних бросков, набрал 35 очков и четко дал понять, чем же все завершится.

После шестой «трехи» Майкл посмотрел на комментаторов и недоуменно пожал плечами.

Чуть позже работавший на той игре Марв Альберт прояснил ситуацию: «Я комментировал матч вместе с Майком Фрателло и Мэджиком Джонсоном. Перед началом мы разговаривали с Джорданом – как раз по поводу трехочковых. Знаете, Майкл был одним из тех парней, которые могли сказать «Сегодня я буду раздавать передачи» или просто «Сегодня я сделаю это» – в смысле контролировать игру. И тогда он признался, что чувствует: этим вечером у него «полетит» с дистанции. Потом он вышел и действительно забил шесть трехочковых, после чего посмотрел в нашу сторону с таким изумленным выражением и пожал плечами, как бы говоря: «Я не могу поверить, что сделал это». То был особенный момент».

Аллен Айверсон и один большой шаг

Культовый эпизод, закольцевавший идеальный сюжет: Айверсон, сидя на толчке, прочитал перед матчем газету, где «Лейкерс» были стопроцентным фаворитом, вышел из уборной и пообещал с этим разобраться, повозил всех бросаемых на него защитников, накидал 48 очков в Лос-Анджелесе и после решающего трехочкового переступил через Тайрона Лю, навсегда оставшегося в мемах… Каждая деталь – от появления из сортира до вот этого шага – приумножала сложившийся образ Ответа, гангстера, бунтаря, гражданина лихого, скорого на расправу и не останавливающего себя какими-то приличиями.

Теперь это еще и культовый эпизод, закольцевавший идеальный жизненный сюжет: сам Айверсон спустя эти годы всегда повторяет, что ненавидит этот эпизод, и безумно сожалеет, что так получилось с Тайроном Лю, дорогим для него человеком. Что глобально совпадает с полным переосмыслением образа Айверсона. После завершении карьеры и выпутывания из жизненных передряг гангстер на пенсии оказался едва ли не самым адекватным из заслуженных ветеранов, человеком, у которого всегда находятся теплые слова и для звезд прошлого, и для звезд настоящего.

Стефен Карри – «Пошли все в жопу, я ложусь спать»

Строго говоря, празднование Карри не должно был забраться так высоко, но «малыш» из «Голден Стэйт» (как должно быть понятно к этому моменту) обожает такие дразнилки-пыхтелки и сопелки, так что контрабандой протащил некоторые из них максимально высоко.

Доводов «против» сколько угодно:

• это не оригинальный жест. До Карри его использовали и в футболе, и в бейсболе, и даже в НБА (сделал это Торин Принс);

• сам Карри использовал его еще до кульминации: впервые он сделал это в четвертой четверти третьего матча серии с «Денвером», когда разрывал Николу Йокича. Жест был обращен к скамейке «Наггетс», позволявшей себе лишнее;

• от обсуждения самого жеста может стошнить и не раз. Приготовьте пакет, вот что Карри говорил о природе создания: «Когда у вас есть дети, вы знаете, как важно вовремя их укладывать. В тот момент я сам про себя думал: «Нужно уложить их спать, нужно уложить их спать». И вот за 19 секунд я кладу из-под кольца и оформляю победу в серии над «Наггетс» в пяти матчах. И тогда я прямо так и сказал: «Уложил их спать». На видео это не попало, но было произнесено вслух»;

• Карри официально запатентовал жест в связке с фразой «Спокойной ночки». Что тоже иначе как отвратительным не назовешь.

Тем не менее.

Празднование Карри стало главным жестом 2022 года. Оно не просто теперь всегда будет символом чемпионства «Голден Стэйт», одного из величайших выступлений в финальных сериях, ключевого момента с бомбежкой из всех орудий в шестом матче. Оно перекрыло всю вот эту вышеописанную тошнотворность, вопросы авторства и оригинальности, уместности и наигранности. Оно вирусом накрыло всю планету: теперь уже безусловно жест Карри начали копировать в женском баскетболе (Сабрина Ионеску), в бейсболе (Эндрю Макатчен), в футболе (Неймар, Дембеле и половина «Баварии»).

За счет увязки с финалом жест стал едва ли не самым растиражированным среди всех, что когда-либо использовались (и при этом остался жестом Карри).

Секретная комната: здесь находятся запретные празднования

НБА десятилетиями борется с празднованиями, в которых ей видится агрессия в отношении других игроков или просто жесты, не допустимые в обществе настоящих джентльменов. Зачастую с помощью штрафов некоторые жесты удается победить – поэтому для них не выделен особый уровень, их просто складывают в чулан.

Разложим их тут по степени нелепости.

Дуайт Ховард и его беспокойный язык

Если кто не знает, Ховард не попал в число 76 величайших игроков всех времен, потому что, помимо всех достоинств, обладает идиотским чувством юмора, которое напрягает даже спортсменов. Попердеть в раздевалке, получить травму задницы, пошутить про члены в послематчевом интервью…

Из-за этого в лиге его никогда не любили и считали напряжным инфантилом.

Естественно, когда Ховарда спровоцировал какой-то болельщик «Кливленда», то ответ мог быть только таким… Ответ, который лига оценила в 35 тысяч долларов.

Нужно подчеркнуть, что празднование Эмбиида не обернулось штрафом при всей своей двусмысленности. Вероятно, спасли картину комментаторы «Филли», которые предположили, что центровой изображает «работу над мышцами кора».

Плюс помогло хорошее знание американских реалий (не всегда доступных). Позже Эмбиид подтвердил, что жест был посвящен двум любимым рестлерам, господам Triple H и Шону Майклсу, которые распространили такие вот движения мошонкой в 90-х, словно это было нечто нормальное.

Эмбиид такое больше не повторял. Возможно, потому что получил соответствующий сигнал.

Джеральд Грин и пистолеты

Пистолетные празднования, как уже говорилось выше, распространились в лиге в конце нулевых. И Расселл Уэстбрук добавил своему облику еще больше привлекательности.

Однако на фоне продолжающихся расстрелов в школах и кампусах, распространении полицейского насилия и вообще все более очевидного кризиса с легитимированным владением оружия НБА приняла решение всю эту развлекаловку сворачивать. Одной из последних жертв стал Джеральд Грин, потерявший голову в майке «Хит». Он думал, что все еще находится в России, а потому неоднократно размахивал воображаемыми пистолетами перед скамейкой «Вашингтона».

Штраф за «угрожающие жесты» – 25 тысяч.

Батлер – самый фотогеничный чел во всей НБА, и он об этом точно знает: едва ли не каждое его действие превращается в мем, заменяющий тысячи слов в соцсетях. И, естественно, он бы держал себя в руках, если бы предполагал, что операторам будут интересны его телодвижения даже в тот момент, когда он не принимает участие в игре.

Батлера в итоге оштрафовали на 15 тысяч долларов за вот такое поощрение Макса Струсса. А он сказал, что во всем виноват Эрик Споэльстра, который призывал его активнее подбадривать молодых.

«Секир-башка»

В 94-м Реджи Миллер показал Спайку Ли знаменитый “Choke”. Спустя четыре года страсти, перехлестывающие грань между спортом и смертоубийством, вновь бурлили в серии с участием «Никс».

Уже к этому времени отношения между «Нью-Йорком» и «Майами» усугубились до откровенной вражды, так что никто не надеялся на снисходительность. Почти все удачные действия в третьей игре разыгрывающий Крис Чайлдс отмечал адресованным игрокам «Хит» зловещим знаком: он проводил правой рукой по горлу, намекая на процедуру перерезания глотки. Оппоненты терпели на протяжении всего матча, но только для того, чтобы симметрично ответить на это в концовке. На последней минуте Эрик Мердок забил трехочковый, окончательно закрепивший победу гостей, и ответил любезностью на любезность.

Вскоре жест перекочевал в НФЛ, где получил наименование «O.J.» – в честь О Джей Симпсона, избежавшего тюрьмы после убийства жены и ее друга. В декабре 1999 НФЛ вынуждена была ввести запрет на противоречивый жест. Вскоре аналогичные меры приняла и НБА.

Кажется, последним, на примере кого лига выбила эту вредную дурь, оказался Дуэйн Уэйд. Будучи участником коллектива под названием «Чикаго», он выпендрился во время игры с «Бостоном» и заплатил за это 25 тысяч долларов.

Уровень пятый: пантеон празднований, которые невозможно запретить

Нужно признать: как бы ни были круты празднования, вплетенные в баскетбольную историю, есть категория, которая не может не стоять выше. Это жесты, с которыми лига воюет на протяжении многих лет, но так и не может вытравить и победить.

«Слишком маленький»

НБА уже много лет искореняет прямую агрессию. А вот с жестом «слишком маленький» возникла какая-то неразбериха: время от времени такое празднование наказывается техническим, но зачастую арбитры его не замечают (возможно, потому что его тяжело уловить).

Истоки его не совсем понятны: в 90-х такое часто звучало из уст центровых. Но, судя по всему, реинкарнация в современном баскетболе восходит к «Оклахоме» Дюрэнта-Уэстбрука, настоящей сокровищнице разнообразных баскетбольных мелочей.

В финале-2012 Кевин Дюрэнт объяснил Дуэйну Уэйду, что тот слишком мал, чтобы против него защищаться.

И в дальнейшем этот жест и эту эмоцию можно было часто наблюдать в исполнении Расселла Уэстбрука, который пользовался своими черепашьими габаритами в борьбе с маленькими защитниками.

Прямо сейчас неуловимая природа жеста сделала его самым распространенным в НБА: едва ли не каждый день его использует кто-нибудь, от Леброна до Дончича и от Морэнта до Янниса.

Помимо того, что его трудно регулировать судьям, такое празднование приятно двумя аспектами: во-первых, оно очень индивидуально – каждый применяет его на свой лад и приносит свое прочтение жеста, во-вторых, оно уже давно приобрело ироничное прочтение – больше всего им злоупотребляют коротышки: Патрик Беверли, Крис Пол, Трэй Янг…

«Не в моем доме» Дикембе Мутомбо

Наверное, все, кто хоть немного играл в баскетбол, прекрасно знают, каково это – быть зачехленным ловким и удачливым оппонентом. Ты с трудом продираешься под кольцо или бросаешь с дистанции и уже представляешь мяч, проваливающийся в корзину под аккомпанемент прелестного шелеста сетки, но в самый последний момент взмывший вверх защитник срывает все ваши планы – это сродни оскорблению, после которого надолго остается неприятное ощущение… За 18 лет в лиге Дикембе Мутомбо сделал 3289 блок-шотов. Конголезец принес атакующим игрокам море страданий. Но разочарование заблокированного во много раз усиливалось: 218-сантиметровый центровой назидательно размахивал указательным пальцем правой руки, словно говоря «Не здесь и не сейчас, сынок».

Жест Дикембе Мутомбо» однозначно принадлежит Залу славы легендарных дразнилок в истории спорта: он прост, элегантен, в меру насмешлив, в меру суров. Это изысканная классика, отсылающая к одному из лучших блокирующих в истории лиги – и в общем и целом, воплощение стиля.

И потому он возникает и возникает вновь на площадках всего мира.

В 2001-м НБА ввела официальный запрет смеяться над соперниками или дразнить их каким бы то ни было способом. В 2006-м уже сам Мутомбо очень сильно удивился, когда его коронное действие послужило причиной для технического замечания: центровой использовал его всю жизнь и не считал, что делает что-то обидное.

Иногда за жест полагается технический, иногда – нет. Непоследовательность объясняется следующим образом: помахивание пальцем после блок-шота считается насмешкой лишь в том случае, если игрок смотрит либо на соперника, либо на трибуны. Если арбитр не уловил запретную траекторию, то все путем.

«Большие шары»

Жест, позаимствованный из бейсбольной комедии «Major League», впервые апробировал в НБА главный инопланетянин американского баскетбола Сэм Кэсселл. Он сам, правда, этим фактом почему-то не особенно гордится. Тем более что, как уверяет Флип Сондерс, во многом из-за этого приема Кевин Гарнетт потерял реальный шанс побороться за титул – Кэсселл травмировал себе паховую область и толком не смог сыграть в серии с «Лейкерс».

Бурное проявление эмоций нашло отклик у благодарных последователей. После скромного малыша «танец больших яиц» исполняли самые разные товарищи: Кобе Брайант таким образом отметил победный трехочковый в матче с «Сан-Антонио», Фред Ванвлит – победный мяч против «Филадельфии», Клэй Томпсон – один из бросков в кольцо «Торонто», Леброн Джеймс – попадание во встрече с «Индианой», и пошло-поехало.

В отличие от предыдущих, здесь даже нет никакой вилки, никаких возможностей для трактовок, никаких вариантов избежать наказания. Лига активно и беспощадно борется с проявлениями «баскетбольного эксгибиционизма» (обязательный штраф – 15 тысяч долларов), но вопреки всему традиция демонстрировать наличие характера вросла корнями в благодатную почву. Более безумного, вызывающего, насмешливого способа показать свое превосходство, по всей видимости, не существует.

