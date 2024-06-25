Черная дыра в глазах Макдэвида – впечатление на всю жизнь

Трагедия суперзвезды.

60 минут, последовавшие за сиреной седьмой игры финала, – безразмерный океан счастья «Флориды», в который очень легко и приятно на какое-то время уйти прямо с головой (чего только стоят слезы Кита Ткачака ). Но кое-что на самом старте этого отрезка впечатлило не меньше.

Это «кое-что» – взгляд Коннора Макдэвида.

Сразу после сирены он явно хотел только одного – смыться с площадки с той же скоростью, с которой обычно убегает от защитников. Рукопожатия – чисто формальные, без какой-то лирики и лишних слов.

Экблад – с ним Макди пересекался в молодежке Северной Америки в 2016-м – вроде потянулся сказать Коннору что-то развернутое. Тот явно ответил: «Да-да-да, спасибо, давай» – без пренебрежения, но торопясь.

Все понятно: Макдэвид приехал во Флориду не за этим. То, зачем он приехал, забрали Ткачак, Барков, Райнхарт и тот же Экблад. А все остальное – лишь ритуалы, не имеющие смысла.

На финише этого рывка оператор обогнал капитана «Ойлерс» – и в кадр попали глаза Макдэвида. Точнее – две черные дыры.

Если на общем плане видно не очень здорово – можно приблизить.

Мне показалось, что это вопрос ракурса. Но нет.

И нет.

И нет – это не вопрос ракурса.

Эти черные дыры – глаза величайшего спорстмена современности, и я прекрасно понимаю их происхождение.

Макдэвид лучше всех. Он сам это понимает. Все вокруг это понимают. Это понимают его партнеры и его соперники. Это очевидно абсолютно всем.

И он очень старается. Черт побери, как же он старается. Чем дальше – тем больше. Он вкладывается в каждое движение, в каждый финт, он каждую смену играет так, будто от следующего решения зависит все (и, кстати, это чистая правда).

В седьмой игре он так лупил по тормозам, что пару раз просто терял равновесие – те, кто знает насколько сбалансированно его катание, понимают: Коннор пережал педаль газа.

Он знает, что его данные ничего не гарантируют – и выжимает педаль газа до предела.

Ситуативные сбои не повлияли на общую картину: сегодня Макдэвид был как обычно грандиозен. В его смену «Ойлерс» выиграли по броскам 12-4, ожидаемые голы 1,35 – 0,16. Когда Макдэвид был на льду, «Эдмонтон» присвоил 89,6% всего созданного за это время xG. Проще говоря: он сделал для победы все. В его время «Ойлерс» были намного сильнее. Макдэвид наиграл на победу. Он не проиграл.

И да, на седьмой матч «Флорида» пришла с домашними заготовками против Коннора – те помогли отчасти сбавить его давление. Но не помогли от него полностью избавиться.

Коннора было очень много – и он был опасен. Я думаю, что его гол в этом матче был вопросом времени – и в овертайме этот гол наверняка бы случился.

Но овертайма не было. В те моменты, когда Макдэвид не играл, «Эдмонтон» пропустил больше, чем забил. И «Ойлерс» проиграли.

Послематчевый взгляд Коннора, по-моему, выражает эту фантомную боль, которая сопровождает любого великого хоккеиста.

Такова судьба овечкиных, кросби и макдэвидов: с них спрашивают вдвойне и втройне, на них смотрят, от них ждут – а они тем временем не могут контролировать все. По правде говоря, они не могут контролировать почти ничего.

В другом виде спорта, обладая таким очевидным преимуществом в таланте над кем угодно из современников, Макдэвид бы уже что-нибудь выиграл. Представьте вот такого теннисиста: к 27 он бы уже давно был первым номером рейтинга, с выразительно длинной полкой трофеев.

В хоккее самые яркие, здоровые и выносливые суперзвезды проводят на площадке максимум 40% игрового времени. В седьмой игре Макдэвид в какой-то момент перестал уходить с площадки – и в сумме набрал всего 24 игровых минуты. Возможно, не уместится в голове людей, которые не понимают хоккей, но при всем количестве упоминаний фамилии «Макдэвид» в заголовках он сам проводит на льду меньше половины матча.

Да-да, меньше половины.

И за это ограниченное время ему нужно добрать то, что команда упустила в остальное. Просто создавать преимущество – как сегодня ночью – недостаточно. Нужно забивать. А лучше – чтобы наверняка – забивать два.

По голам Коннор выиграл 5 из 7 своих микроматчей финала. Один – самый первый – все же проиграл. Последний – закончил вничью.

Если б он играл в футбол, то эта статистика бы означала чистую победу его команды.

Хоккей устроен совсем иначе, и от одного игрока – даже такого – зависит довольно мало. Все великие с этим сталкивались: посмотрите на Овечкина. Саша был прекрасен столько лет, но кубок взял в сезон, когда Кузнецов стал русским метеором.

Маккиннон прекрасен столько лет, но его надежды на кубок обломал вылет Валеры Ничушкина.

Кори Перри за много лет в хоккее выучил этот парадокс и вообще не парится по поводу роли в четвертом звене. Ему так даже проще: совершил четыре полезных действия за матч, а потом поддерживаешь всех на лавке и помогаешь не ошибаться. Он давно привык к тому, что в хоккее ты:

а) Постоянно проигрываешь.

б) Почти ни на что не влияешь.

Коннора давно называют самым влиятельным игроком на планете – и это чистая правда, но даже он не может затащить свою команду до кубка.

Его взгляд после сирены – бездна обреченности великого хоккеиста. Которому остается только принять свою судьбу и надеяться, что, возможно, когда-нибудь однажды вокруг него сложится коллектив, способный не проиграть свое игровое время.

И вот тогда на рукопожатиях можно будет и задержаться.

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Фото: East News /AP Photo/BRUCE BENNETT, ELSA, JOEL AUERBACH/Getty AFP