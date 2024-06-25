Черная дыра в глазах Макдэвида – впечатление на всю жизнь
Трагедия суперзвезды.
60 минут, последовавшие за сиреной седьмой игры финала, – безразмерный океан счастья «Флориды», в который очень легко и приятно на какое-то время уйти прямо с головой (чего только стоят слезы Кита Ткачака). Но кое-что на самом старте этого отрезка впечатлило не меньше.
Это «кое-что» – взгляд Коннора Макдэвида.
Сразу после сирены он явно хотел только одного – смыться с площадки с той же скоростью, с которой обычно убегает от защитников. Рукопожатия – чисто формальные, без какой-то лирики и лишних слов.
Экблад – с ним Макди пересекался в молодежке Северной Америки в 2016-м – вроде потянулся сказать Коннору что-то развернутое. Тот явно ответил: «Да-да-да, спасибо, давай» – без пренебрежения, но торопясь.
Все понятно: Макдэвид приехал во Флориду не за этим. То, зачем он приехал, забрали Ткачак, Барков, Райнхарт и тот же Экблад. А все остальное – лишь ритуалы, не имеющие смысла.
На финише этого рывка оператор обогнал капитана «Ойлерс» – и в кадр попали глаза Макдэвида. Точнее – две черные дыры.
Если на общем плане видно не очень здорово – можно приблизить.
Мне показалось, что это вопрос ракурса. Но нет.
И нет.
И нет – это не вопрос ракурса.
Эти черные дыры – глаза величайшего спорстмена современности, и я прекрасно понимаю их происхождение.
Макдэвид лучше всех. Он сам это понимает. Все вокруг это понимают. Это понимают его партнеры и его соперники. Это очевидно абсолютно всем.
И он очень старается. Черт побери, как же он старается. Чем дальше – тем больше. Он вкладывается в каждое движение, в каждый финт, он каждую смену играет так, будто от следующего решения зависит все (и, кстати, это чистая правда).
В седьмой игре он так лупил по тормозам, что пару раз просто терял равновесие – те, кто знает насколько сбалансированно его катание, понимают: Коннор пережал педаль газа.
Он знает, что его данные ничего не гарантируют – и выжимает педаль газа до предела.
Ситуативные сбои не повлияли на общую картину: сегодня Макдэвид был как обычно грандиозен. В его смену «Ойлерс» выиграли по броскам 12-4, ожидаемые голы 1,35 – 0,16. Когда Макдэвид был на льду, «Эдмонтон» присвоил 89,6% всего созданного за это время xG. Проще говоря: он сделал для победы все. В его время «Ойлерс» были намного сильнее. Макдэвид наиграл на победу. Он не проиграл.
И да, на седьмой матч «Флорида» пришла с домашними заготовками против Коннора – те помогли отчасти сбавить его давление. Но не помогли от него полностью избавиться.
Коннора было очень много – и он был опасен. Я думаю, что его гол в этом матче был вопросом времени – и в овертайме этот гол наверняка бы случился.
Но овертайма не было. В те моменты, когда Макдэвид не играл, «Эдмонтон» пропустил больше, чем забил. И «Ойлерс» проиграли.
Послематчевый взгляд Коннора, по-моему, выражает эту фантомную боль, которая сопровождает любого великого хоккеиста.
Такова судьба овечкиных, кросби и макдэвидов: с них спрашивают вдвойне и втройне, на них смотрят, от них ждут – а они тем временем не могут контролировать все. По правде говоря, они не могут контролировать почти ничего.
В другом виде спорта, обладая таким очевидным преимуществом в таланте над кем угодно из современников, Макдэвид бы уже что-нибудь выиграл. Представьте вот такого теннисиста: к 27 он бы уже давно был первым номером рейтинга, с выразительно длинной полкой трофеев.
В хоккее самые яркие, здоровые и выносливые суперзвезды проводят на площадке максимум 40% игрового времени. В седьмой игре Макдэвид в какой-то момент перестал уходить с площадки – и в сумме набрал всего 24 игровых минуты. Возможно, не уместится в голове людей, которые не понимают хоккей, но при всем количестве упоминаний фамилии «Макдэвид» в заголовках он сам проводит на льду меньше половины матча.
Да-да, меньше половины.
И за это ограниченное время ему нужно добрать то, что команда упустила в остальное. Просто создавать преимущество – как сегодня ночью – недостаточно. Нужно забивать. А лучше – чтобы наверняка – забивать два.
По голам Коннор выиграл 5 из 7 своих микроматчей финала. Один – самый первый – все же проиграл. Последний – закончил вничью.
Если б он играл в футбол, то эта статистика бы означала чистую победу его команды.
Хоккей устроен совсем иначе, и от одного игрока – даже такого – зависит довольно мало. Все великие с этим сталкивались: посмотрите на Овечкина. Саша был прекрасен столько лет, но кубок взял в сезон, когда Кузнецов стал русским метеором.
Маккиннон прекрасен столько лет, но его надежды на кубок обломал вылет Валеры Ничушкина.
Кори Перри за много лет в хоккее выучил этот парадокс и вообще не парится по поводу роли в четвертом звене. Ему так даже проще: совершил четыре полезных действия за матч, а потом поддерживаешь всех на лавке и помогаешь не ошибаться. Он давно привык к тому, что в хоккее ты:
а) Постоянно проигрываешь.
б) Почти ни на что не влияешь.
Коннора давно называют самым влиятельным игроком на планете – и это чистая правда, но даже он не может затащить свою команду до кубка.
Его взгляд после сирены – бездна обреченности великого хоккеиста. Которому остается только принять свою судьбу и надеяться, что, возможно, когда-нибудь однажды вокруг него сложится коллектив, способный не проиграть свое игровое время.
И вот тогда на рукопожатиях можно будет и задержаться.
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Фото: East News/AP Photo/BRUCE BENNETT, ELSA, JOEL AUERBACH/Getty AFP
нет не всё, он форвард - и он не забил, не сравнял счёт, он не набрал очков в решающей игре, в моменте истины - и его команда проиграла, он очень старался сделать всё для победы - но не получилось, результата нет - нет и подвига
Дело не в виде спорта, а в потолке зарплат. В любой лиге без потолка зарплат такие игроки становятся чемпионами. Но "потолок зарплат" кажется столь светлым изобретением, что связать с ним эти чёрные дыры даже не приходит в голову.
А такими глазами в проигранном 7 матче финала никого не удивишь
Тем более, рядом Овечкина упоминаете. Его на протяжении всей карьеры некоторые называли пулялкой и игроком, который не сможет измениться, не сможет сыграть на команду и завоевать КС. Но сами знаете, как все в итоге закончилось.
2. Ну да, опять команда подвела некст-вана, Драйзайтль не дотащил, вратарь не подтащил, оборона ни о чем и т.д. Сплошные отговорки. Овечкину эти отговорки не помогали, его все равно хейтерили. А кубок он взял уже когда команда пошла вниз, а не на пике.
3. Коннор крутой, но у него мало времени на кубок. После 30-ти он не сможет перестроиться и играть на руках без скорости, броска топового все-таки нет. А сейчас еще мощнейший Драйз рядом есть. А когда-то его может рядом уже не быть. Как тогда Коннор будет играть на таком уровне?
Короче, я ожидаю, что они выиграют в ближайшие 2-3 года. Только Нерса надо выкупать, конечно - или как-то перепрошивать фундаментально, он просто нереальный балласт. Да хоть ноги ему сломайте, пусть живет в LTIR.
Еще 12 попыток примерно есть
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Если вокруг будет ровная команда, как у Флориды (или год назад у Вегаса, или два года назад у Колорадо и тд), замечательно сыграет. Вопрос лишь в том, когда этот паззл сложится и сложится ли вообще. Рэй Бурк свою чашку смог взять на самом-самом флажке. Ещё чуть-чуть и уже не взял бы. Кому как повезёт.
Другой пример, диаметрально противоположный овечкинскому: Нынешней ночью КС завоевал Кайл Окпосо. В лигу он заходил как фланговый бегунок с броском. Но в итоге после всех проблем со здоровьем перестроился на игру в 4 звене. Его вояж во Флориду можно посчитать удачей (хотя, как по мне, Кайл заслужил такую возможность), но суть все равно одна - игрок, который несколько лет назад должен был закончить с хоккеем, смог перестроиться, стать нужным и добился успеха.
А уж если говорить про Макдэвида, то с его скиллами можно разные варианты для такой перестройки найти (если потребуется, конечно). И к чему это в итоге приведет, сейчас никто не скажет.
И это не абсолютное знание, просто наблюдение. Игра и успех Мака строится на его феноменальной скорости. разве предположение о том, что с утратой скорости его фишка и способность давать такой импакт постепенно растворятся, не обоснованное?
Нужно сделать "правильные" выводы из этого похода, и вернуться сюда более подготовленными, как это сделала Флорида.
Да и Бушар ещё сыроват - финальную серию ему нельзя занести в актив. Никак.
Не мне судить, конечно, но смысл подписывать длинный контракт на гигантские деньги, чтобы лишить клуб возможности найти тебе нормальных партнёров? Ведь не последний хер без соли доедает, рекламные контракты и прочий именной бренд не дадут протянуть ноги.