9 комментариев

Один из лучших тренеров эпохи.

Любой плей-офф состоит из потерянных лиц проигравших героев, но одно лицо из Кубка Стэнли-2023 мне запомнится надолго.

В середине первого периода четвертой игры финала Востока «Флорида» уже вела 2:0 и уходила в отрыв – тут раздался очередной свисток. На секунду всем показалось, что сфолил Ахо – и в этот момент камеры выхватили главного тренера «Харрикейнс».

Это было лицо человека, на глазах которого разваливается дело нескольких последних лет его жизни.

В моменте все обошлось – нарушение зафиксировали у «Флориды», и уже после сирены, на рукопожатиях, Род был как всегда бодр и даже приподнят, но есть ощущение, что это все просто маска.

А под ней – бездонная пропасть.

«Все будут оглядываться назад и говорить, что нас вынесли всухую. – выдохнул перед журналистами тренер. – Но это не то, что произошло. Я наблюдал за игрой. Я был там. Мы не проиграли четыре матча. Нас обыграли, но мы были близки к цели. Все могло закончиться по-другому, четыре игры могли пойти по-другому».

Я не был там, но я тоже наблюдал за игрой – и это все правда. «Каролина» не проиграла четыре матча и была близка к цели в той же степени, что и «Флорида». Ровно в той же степени. В каждой игре.

И эти 0-4 – идеальная иллюстрация того, как счет в серии может ошибаться по поводу реального расклада сил. Идеальным исходом этой серии было бы попадание обеих команд в финал – но это игра. А драма игры, ее содержание, держится на том, что кто-то должен проиграть.

А поэтому кто-то все-таки должен проиграть – и кто-то может получить 0-4, даже если совсем этого не заслужил. Так устроена игра.

Понимание естественных правил помогает не переживать за команду в целом.

Я не могу сказать, что «Каролина» заслужила поражение, но мне понятно, как и чем «Флорида» выгрызла эти четыре матча – и ровно поэтому вылет «Харрикейнс» не особенно трогает меня. Проблемы команды в нападении были видны с первого раунда, и они сказались в финале – такое происходит с разными командами каждый год, каждый плей-офф.

Но ее главный тренер – совсем другое дело, и его реально жаль. Он со своей позиции бился как лев. Он придумал, как его команда будет без элитного нападения проходить раунды. Он разработал систему, о которой вся лига говорит уже больше месяца: «каждый-с-каждым по всей площадке».

Это все выглядело и работало грандиозно – в момент победы над «Дэвилс» показалось, что, возможно, эта система поможет «Каролине» компенсировать потери в атаке.

Бринд’Амор мотивировал команду, но не переоценивал свой вклад. Его команда не развалилась после быстрых 0:2 и потери двух важных игроков в четвертом матче – что бросилось в глаза на фоне «Далласа», который днем ранее в кризисный момент именно что развалился.

«Очень горжусь командой. Я просто «старик» со скамейки. Наблюдаю за игрой и наслаждаюсь тем, как усердно все работают. У нас отличная команда», – сказал он после победы над «Нью-Джерси».

Это не просто качественно проделанная тяжелая работа. В связи Рода с командой чувствуется что-то особенное.

По ходу плей-офф канал ESPN выпускает документальный сериал об основных поворотах Кубка Стэнли, одним из героев второго эпизода стал как раз Род – и там было видно, какой он яркий, необычный человек и тренер.

Он ходил по пустой арене, и камера следовала за ним. Началось все с тренажерного зала, где Бринд’Амор тягал какие-то неописуемые железяки – атлет и скорее даже качок – а продолжилось на льду, где Род рассказывал очень теплые вещи о смысле своей работы:

«Я наслаждаюсь, глядя на то, как парни создают памятные моменты для себя и для своих семей. Когда твоя карьера заканчивается, это то, что у тебя остается навсегда».

От тренера, чья команда играет персонально даже в седьмом периоде матча, ждешь какого-то армейского, немного выхолощенного подхода, а Бринд’Амор вот такой – живой, яркий и теплый.

Таким тренерам невозможно не желать победы – и он сделал для нее, как мне кажется, вообще все что мог. По-хорошему, исходя из возможностей ее нападения, «Каролина» могла остановиться в первом раунде, напоровшись на защиту «Айлендерс» и великолепного Сорокина.

Но систему прокачали настолько, что она довела до финала конференции через двух разных соперников. И не справилась только с третьим, невероятно сложным, поймавшим какой-то страшный кураж.

Это была великолепная тренерская работа, это была великолепная командная работа и 0-4 в финале Востока никак не портят впечатления от нее.

Наоборот – теперь мне хочется, чтобы у Рода и его команды получилось.

Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker, Bruce Bennet, Joel Auerbach/Getty Images/AFP