9 комментариев

Безумно жаль Рода Бринд’Амора. Он вложил в эту «Каролину» всего себя, но этого оказалось мало
Один из лучших тренеров эпохи.
Любой плей-офф состоит из потерянных лиц проигравших героев, но одно лицо из Кубка Стэнли-2023 мне запомнится надолго.
В середине первого периода четвертой игры финала Востока «Флорида» уже вела 2:0 и уходила в отрыв – тут раздался очередной свисток. На секунду всем показалось, что сфолил Ахо – и в этот момент камеры выхватили главного тренера «Харрикейнс».
Это было лицо человека, на глазах которого разваливается дело нескольких последних лет его жизни.
В моменте все обошлось – нарушение зафиксировали у «Флориды», и уже после сирены, на рукопожатиях, Род был как всегда бодр и даже приподнят, но есть ощущение, что это все просто маска.
А под ней – бездонная пропасть.
«Все будут оглядываться назад и говорить, что нас вынесли всухую. – выдохнул перед журналистами тренер. – Но это не то, что произошло. Я наблюдал за игрой. Я был там. Мы не проиграли четыре матча. Нас обыграли, но мы были близки к цели. Все могло закончиться по-другому, четыре игры могли пойти по-другому».
Я не был там, но я тоже наблюдал за игрой – и это все правда. «Каролина» не проиграла четыре матча и была близка к цели в той же степени, что и «Флорида». Ровно в той же степени. В каждой игре.
И эти 0-4 – идеальная иллюстрация того, как счет в серии может ошибаться по поводу реального расклада сил. Идеальным исходом этой серии было бы попадание обеих команд в финал – но это игра. А драма игры, ее содержание, держится на том, что кто-то должен проиграть.
А поэтому кто-то все-таки должен проиграть – и кто-то может получить 0-4, даже если совсем этого не заслужил. Так устроена игра.
Понимание естественных правил помогает не переживать за команду в целом.
Я не могу сказать, что «Каролина» заслужила поражение, но мне понятно, как и чем «Флорида» выгрызла эти четыре матча – и ровно поэтому вылет «Харрикейнс» не особенно трогает меня. Проблемы команды в нападении были видны с первого раунда, и они сказались в финале – такое происходит с разными командами каждый год, каждый плей-офф.
Но ее главный тренер – совсем другое дело, и его реально жаль. Он со своей позиции бился как лев. Он придумал, как его команда будет без элитного нападения проходить раунды. Он разработал систему, о которой вся лига говорит уже больше месяца: «каждый-с-каждым по всей площадке».
Это все выглядело и работало грандиозно – в момент победы над «Дэвилс» показалось, что, возможно, эта система поможет «Каролине» компенсировать потери в атаке.
Бринд’Амор мотивировал команду, но не переоценивал свой вклад. Его команда не развалилась после быстрых 0:2 и потери двух важных игроков в четвертом матче – что бросилось в глаза на фоне «Далласа», который днем ранее в кризисный момент именно что развалился.
«Очень горжусь командой. Я просто «старик» со скамейки. Наблюдаю за игрой и наслаждаюсь тем, как усердно все работают. У нас отличная команда», – сказал он после победы над «Нью-Джерси».
Это не просто качественно проделанная тяжелая работа. В связи Рода с командой чувствуется что-то особенное.
По ходу плей-офф канал ESPN выпускает документальный сериал об основных поворотах Кубка Стэнли, одним из героев второго эпизода стал как раз Род – и там было видно, какой он яркий, необычный человек и тренер.
Он ходил по пустой арене, и камера следовала за ним. Началось все с тренажерного зала, где Бринд’Амор тягал какие-то неописуемые железяки – атлет и скорее даже качок – а продолжилось на льду, где Род рассказывал очень теплые вещи о смысле своей работы:
«Я наслаждаюсь, глядя на то, как парни создают памятные моменты для себя и для своих семей. Когда твоя карьера заканчивается, это то, что у тебя остается навсегда».
От тренера, чья команда играет персонально даже в седьмом периоде матча, ждешь какого-то армейского, немного выхолощенного подхода, а Бринд’Амор вот такой – живой, яркий и теплый.
Таким тренерам невозможно не желать победы – и он сделал для нее, как мне кажется, вообще все что мог. По-хорошему, исходя из возможностей ее нападения, «Каролина» могла остановиться в первом раунде, напоровшись на защиту «Айлендерс» и великолепного Сорокина.
Но систему прокачали настолько, что она довела до финала конференции через двух разных соперников. И не справилась только с третьим, невероятно сложным, поймавшим какой-то страшный кураж.
Это была великолепная тренерская работа, это была великолепная командная работа и 0-4 в финале Востока никак не портят впечатления от нее.
Наоборот – теперь мне хочется, чтобы у Рода и его команды получилось.
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Через финал Востока «Флориду» протащил Ткачак. Не особо выделяется по игре, но в чемпионские минуты становится зверем
Бобровский – в финале Кубка Стэнли! Ткачак положил победный гол за 4 секунды до сирены
Фото: East News/AP Photo/Karl B DeBlaker, Bruce Bennet, Joel Auerbach/Getty Images/AFP
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Не надо подменять понятия!!!
0-4 слить финал конференции это никак не великолепная тренерская и командная работа.
Великолепная команда должна уметь перестраиваться в зависимости от соперника, хода серии, травм игроков, преодолевать трудности и побеждать.
Великолепный тренер должен выжимать максимум из состава, как в 2019 году, когда они попав после долгого перерыва в ПО, вынесли в 1-м раунде чемпионский Вашингтон, а потом свипнули Айлендерс.
Понятно, что тут еще вина ГМ в подборе состава.
А 0-4 в финале конференции не просто портят впечатление от работы, а это таки прямо позорное клеймо.
В том же 2019 еще более позорнейшее клеймо получили Тампа-бей и Купер, слившие после рекордной регулярки в 1-м раунде Коламбусу те же 0-4.
И это клеймо Купер и Тампа и ГМ смыли 2-мя подряд КС.
Вот это и было великолепной командной и тренерской работой.
Каролина последних сезонов это уже давно не веселая банда придурков. Последние годы это оловянные солдатики. Без задора и креатива. Каролину и тренера не жалко, в прошлом году жалко не было. Было жалко году так в 2019, в первой сезон этой сборки.
Это как МакДональдс, по всему миру ты купишь всегда примерно один и тот не вкусный гамбургер. Но не дорого, не отравишься и не будет сюрпризов. Идеальный конвеер серости и качества, хорошего безликого качества. Это и есть Квартальнов, оговорился, простите, я о Каролине.
Кстати после ухода Квартальнова, Каролина, ой снова простите, ЦСКА взял кубки. Может пора и Каролине принять решение, которое поможет взять кубки? ))