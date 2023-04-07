48 комментариев

овечкин и седины
Блог

«Лос-Анджелес» показал, как надо справляться с Макдэвидом: подушка в средней зоне и минимум вторых шансов

НХЛ НХЛ
Кубок Стэнли Кубок Стэнли
Лос-Анджелес Лос-Анджелес
Леон Драйзайтль Леон Драйзайтль
Коннор Макдэвид Коннор Макдэвид
Эдмонтон Эдмонтон
Хоккей Хоккей

Первая мини-сенсация плей-офф.

К концу регулярки «Эдмонтон» вышел на такие обороты, что его путь до финала конференции (минимум) просматривался так же очевидно, как железнодорожные рельсы, уходящие вдаль.

Исторически мощная результативность Макдэвида, сезон Драйзайтля и все остальное.

Но современная НХЛ прекрасна тем, что в ней нет неуязвимых, есть только те, кто плохо ищет чужие уязвимости. И в первой игре первого раунда «Лос-Анджелес», который, как казалось, на свою беду попал под «Ойлерс», эту работу продумал неплохо – и заслуженно забрал первый матч в Эдмонтоне.

Ниже – серия наблюдений о том, как приручить дракона. Все остальное по Кубку Стэнли-2023 – в телеге.

Схема 1-3-1, чтобы тормозить в средней зоне

Я помню главного тренера «Кингс» Тодда Маклеллана предпочитающим ультраатакующее направление (он работал со сборной Северной Америки U23 на Кубке Мира-2016, самой атакующей командой в истории), но игра «Лос-Анджелеса» сейчас выстроена намного более комплексно.

И по первому матчу с «Ойлерс» есть ощущение, что многое в этой игре подпилили конкретно под скоростную атаку «Эдмонтона».

Основной акцент в хоккее «Кингс» – это, конечно, защита, и сегодня ночью она начиналась прямо от чужой синей линии.

«Лос-Анджелес» не шел в слепое давление и довольно открыто отступал в среднюю зону, чтобы принимать там раскаты соперника.

В комментариях расскажут, 1-3-1 это или 1-1-3, я же думаю, что расположение цифр, скорее, зависит от ракурса телекамеры; понятно, что это один встречающий, два фланговых игрока, которые реагируют на действия соперника и один выраженно отошедший назад защитник.

Обычно про такое говорят «ловушка», но я бы назвал это подушкой, потому что конечная задача была не столько в организации своих контратак, сколько аккуратный и деликатный прием раскатов «Ойлерс». Подстроиться, перекрыть все пустоты, свалить атаку на фланг и там загасить.

Контратаки – уже по возможности.

«Кингс» идеально отработали по игрокам в своей зоне

Следующий этап – индивидуальная работа в своей зоне. Про Макдэвида часто говорят как про игрока, которого невозможно остановить, но понятно же, что для победы над «Ойлерс» что-то в этом смысле надо придумать.

Нужно постоянно работать над тем, чтобы снижать количество шансов у лидерской двойки «Эдмонтона» и тут никуда без качественных действий в единоборствах.

И в этом смысле «Кингс» в первой игре смотрелись просто великолепно.

Эпизод 1 – Влад Гавриков проводит мастер-класс по обороне против лучшего игрока современности.

Эпизод 2 – Дрю Даути выбивает шайбу у Драйзайтля.

Разумеется, Леон и Коннор не были наглухо выбиты из игры, но таких качественных действий в защите у «Кингс» – особенно в концовке матча – было достаточно много.

Еще одно правило: минимум вторых шансов

Лозунг «Лос-Анджелеса» на эту стадию игры был примерно таким: «мы, конечно, не можем гарантировать, что первые два слоя защиты совсем не допустят бросков по воротам, но мы не должны допускать того, чтобы шайба застревала на нашем пятаке и чтобы у нападающих «Эдмонтона» было много вторых шансов».

Чем это чревато, показал третий гол «Ойлерс» – шайба как раз застряла на пятаке «Кингс» и ее подобрал Драйзайтль; но и в том эпизоде защита «Кингс» очень вкладывалась в то, чтобы зачистить пространство.

А на решающем отрезке игры таких эпизодов просто не было – попытки «Эдмонтона» бросить и добить выглядели как-то вот так.

Йоонас Корписало не самый лучший вратарь на свете, но по первым броскам он отработал прилично, а вторые в концовке накрывала защита – или спустившиеся нападающие формата Филипа Дано.

И, конечно, реализация

Все это, правда, пошло бы прахом, если бы не реализация, которую выкатили нападающие «Лос-Анджелеса». При всем качестве игры в защите, при всем величии Даути и Гаврикова в этом матче, главный герой точно Адриан Кемпе, который забил два важнейших гола из полумоментов – швед оба раза очень тонко прочувствовал ситуацию для броска и увидел свободный угол ворот; и исполнил классно.

И все это бы тоже накрылось – если бы не железобетонная реализация большинства в овертайме: Арвидссон, скрытый герой матча, отдал идеальный пас на Иафалло, и у того было о-очень много времени.

Так всегда: твоя игра в защите ничто без очень четкой реализации своих моментов. Особенно против такой команды, как «Ойлерс», которая даже в плохую погоду как-то на автомате забивает три.

***

Это был всего первый матч, который не значит практически ничего, но в нем было видно интересную штуку. Кажется, что у «Кингс» в этой серии будет тактическое преимущество. Да, «Ойлерс» талантливее и быстрее, но в том-то и дело – «Эдмонтон» так устроен, что ему надо показать свой максимальный уровень. Атаковать. Убегать. Забивать.

А у «Лос-Анджелеса» – конкретный соперник, со слабыми сторонами которого можно и нужно работать; и времени на подготовку после первой игры стало только больше.

Эдмонтон – Лос-Анджелес 3:4 (2:0, 0:0, 1:3, 0:1)
Дата проведения
18 апреля, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Драйзайтль (Янмарк-Нюлен)
2:0 – 12 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
2:1 – 41 Кемпе (Копитар, Рой)
3:1 – 48 Драйзайтль (Кэйн)
3:2 – 51 Кемпе (Копитар, Байфилд)
3:3 – 59 Копитар (Арвидссон, Дано)
3:4 – 69 Иафалло (Копитар, Арвидссон)
Вратари: Скиннер 31/35 – Корписало 37/40.

Телеграм-канал ПетуховаYouTube-канал Петухова

Капризов забил, Сорокин проиграл, Гавриков спас, а Макдэвид провалился. Первый день плей-офф НХЛ – 💣💣💣

Почему ваша любимая команда не возьмет Кубок Стэнли. Самый точный прогноз на плей-офф НХЛ

Фото: AP/Jason Franson

48 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vasilii Mishchenko
Ответ Сергей Кот
с ума-то не сходите, один матч всего. в прошлом году первый матч был такой же-итог помним.
да вроде автор не сходит с ума. очень осторожный анализ факторов, которые помогли ЛА выиграть в одном матче. специально подчеркнул несколько раз, что ничего не ясно и это только начало. Но отдать должное ЛА за отличную работу стоит. Ни больше, ни меньше. В ПО каждый следующий матч как шахматная партия - требует обновленной стратегии, с попыткой угадать как будет действовать другой. Ну вот посмотрим, что придумает Нефть. Конечно, они попрежнему фавориты
+57
-3
+54
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Якимцев
Ответ Фанат спорта01
а 25 и 20минут сыграли их призраки?
Так говорят про игру хоккеистов, которые сыграли ниже своих стандартных показателей/возможностей, выражение такое устоявшееся.
+55
-3
+52
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Полесов
у Эдмонтона сегодня не вышли на игру Хайман и Нюджент-Хопкинс - два партнера Макдэвида по звену. Уже кубок, наверное, подняли над головой.
+43
-4
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yuriy Yamkovoy
Ответ raspisanie77
Даути, Гавриков, Сало, Иафалло и "герой Кемпе" и ни слова про человека, который набрал 4 очка. Аналитег ля...
Про Копитара и так все давно ясно)
+35
0
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
raspisanie77
Даути, Гавриков, Сало, Иафалло и "герой Кемпе" и ни слова про человека, который набрал 4 очка. Аналитег ля...
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Егор Параскун
Их подушка в средней зоне

Наш пассивный откат

Не перепутайте!
+20
-6
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
banchik1
Ответ Олег Усов
в следующем матче нефть разгромит королей и автор сразу переобуется
Почему это называется "переобуется", а не "отразит другие факты"?
+16
-2
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TimGI86
LA использует 1-3-1 с ловушкой в нейтральной зоне против стандартных раскатов и перегруппировок соперника, с перестроением на 1-2-2 в случае быстро развивающихся скоростных атак и в некоторых случаях перестроением на 1-1-3, когда левый крайний и правый защитник не успевают на красную линию. Они весь сезон так играли, специально под Эдмонтон в игре в нейтральной зоне ничего не меняли
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Кот
с ума-то не сходите, один матч всего. в прошлом году первый матч был такой же-итог помним.
+18
-12
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
прохожий_1
В одном матче МакДэвида удержали. И то, ему не повезло. Он вполне мог бы и забить. Да и останавливали его так, что умудрились в 3 на 5 играть. Ну и получили шайбу. А следующий матч это новый лист бумаги. Всё может быть по-другому. Не факт, что у ЛА получится всё так же. Драйзайтеля, кстати, вообще не смогли остановить. Он рвал и метал. И кто в следующих играх он огромный фактор. Поэтому не удивлюсь и ясной победе Эдмонтона.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
YoRHa
Ответ Сергей Кот
с ума-то не сходите, один матч всего. в прошлом году первый матч был такой же-итог помним.
В прошлом году у ЛА не было Даути. Этого почему не помните?
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Полесов
Ответ Фанат спорта01
так и Макди сыграл ниже своих возможностей.
Тут не поспоришь. Тоже уже решил что одним коньком в финале. Вот теперь будет проверка его не хоккейных качеств, а лидерских
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hola Hola
Не рановато ли выводы делать начали?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Халиков
Ответ Олег Усов
сейчас нефть свипанёт лохангелов 4-1 и всех спецов таких как ветром сдует-)
В конце серии не пропадай
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TimGI86
Ответ Егор Параскун
Их подушка в средней зоне Наш пассивный откат Не перепутайте!
Откат это 1-4, а подушка - это выдумка Автора
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Safkzn
Обожаю камбэки ещё с победой в овертайме, только если проигрывает не твоя любимая команда. Аплодисменты Копитару кОпитальный красавчик
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vladimir Ilyushkin
Ответ Олег Усов
в следующем матче нефть разгромит королей и автор сразу переобуется
Разве автор давал прогноз на следующий матч? Или итог серии?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Полесов
Ответ Фанат спорта01
а 25 и 20минут сыграли их призраки?
Ну, конечно, это в переносном смысле, если вы не совсем поняли. Они даже на призраков самих себя не тянули сегодня
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Палец Мето
Ответ Виктор Полесов
у Эдмонтона сегодня не вышли на игру Хайман и Нюджент-Хопкинс - два партнера Макдэвида по звену. Уже кубок, наверное, подняли над головой.
Так, может, просто по ним ЛА хорошо сыграл, вот они и надели шапки-невидимки?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фанат спорта01
Ответ Антон Якимцев
Так говорят про игру хоккеистов, которые сыграли ниже своих стандартных показателей/возможностей, выражение такое устоявшееся.
так и Макди сыграл ниже своих возможностей.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Achilles 21
такие разборы надо делать после серии, кто кого выключил, кто как играл, кому просто повезло, а кому нет, а сейчас это так пустая писанина и автор не писал бы про этот матч не сравняй лос- анджелес счёт за несколько секунд до конца матча
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виктор Полесов
Ответ Палец Мето
Так, может, просто по ним ЛА хорошо сыграл, вот они и надели шапки-невидимки?)
Нет. Эти игроки не должны зависеть от того кто против них. они сыграли при +2 (карл!) плохо. уже размечтались о кренделях небесных.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j_jms
Ответ Олег Усов
в следующем матче нефть разгромит королей и автор сразу переобуется
А если писал из ванной?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Latenight Radio
день сурка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альф Третий
Ответ Илья Халиков
В конце серии не пропадай
Спасибо за доброе слово! Я постараюсь держаться до конца и не давать повода для пропажи, как «Лос-Анджелес» сейчас держится на высоте в матче. Подушка в средней зоне и минимум вторых шансов - так держать!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий