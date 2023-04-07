48 комментариев

«Лос-Анджелес» показал, как надо справляться с Макдэвидом: подушка в средней зоне и минимум вторых шансов
Первая мини-сенсация плей-офф.
К концу регулярки «Эдмонтон» вышел на такие обороты, что его путь до финала конференции (минимум) просматривался так же очевидно, как железнодорожные рельсы, уходящие вдаль.
Исторически мощная результативность Макдэвида, сезон Драйзайтля и все остальное.
Но современная НХЛ прекрасна тем, что в ней нет неуязвимых, есть только те, кто плохо ищет чужие уязвимости. И в первой игре первого раунда «Лос-Анджелес», который, как казалось, на свою беду попал под «Ойлерс», эту работу продумал неплохо – и заслуженно забрал первый матч в Эдмонтоне.
Ниже – серия наблюдений о том, как приручить дракона. Все остальное по Кубку Стэнли-2023 – в телеге.
Схема 1-3-1, чтобы тормозить в средней зоне
Я помню главного тренера «Кингс» Тодда Маклеллана предпочитающим ультраатакующее направление (он работал со сборной Северной Америки U23 на Кубке Мира-2016, самой атакующей командой в истории), но игра «Лос-Анджелеса» сейчас выстроена намного более комплексно.
И по первому матчу с «Ойлерс» есть ощущение, что многое в этой игре подпилили конкретно под скоростную атаку «Эдмонтона».
Основной акцент в хоккее «Кингс» – это, конечно, защита, и сегодня ночью она начиналась прямо от чужой синей линии.
«Лос-Анджелес» не шел в слепое давление и довольно открыто отступал в среднюю зону, чтобы принимать там раскаты соперника.
В комментариях расскажут, 1-3-1 это или 1-1-3, я же думаю, что расположение цифр, скорее, зависит от ракурса телекамеры; понятно, что это один встречающий, два фланговых игрока, которые реагируют на действия соперника и один выраженно отошедший назад защитник.
Обычно про такое говорят «ловушка», но я бы назвал это подушкой, потому что конечная задача была не столько в организации своих контратак, сколько аккуратный и деликатный прием раскатов «Ойлерс». Подстроиться, перекрыть все пустоты, свалить атаку на фланг и там загасить.
Контратаки – уже по возможности.
«Кингс» идеально отработали по игрокам в своей зоне
Следующий этап – индивидуальная работа в своей зоне. Про Макдэвида часто говорят как про игрока, которого невозможно остановить, но понятно же, что для победы над «Ойлерс» что-то в этом смысле надо придумать.
Нужно постоянно работать над тем, чтобы снижать количество шансов у лидерской двойки «Эдмонтона» и тут никуда без качественных действий в единоборствах.
И в этом смысле «Кингс» в первой игре смотрелись просто великолепно.
Эпизод 1 – Влад Гавриков проводит мастер-класс по обороне против лучшего игрока современности.
Эпизод 2 – Дрю Даути выбивает шайбу у Драйзайтля.
Разумеется, Леон и Коннор не были наглухо выбиты из игры, но таких качественных действий в защите у «Кингс» – особенно в концовке матча – было достаточно много.
Еще одно правило: минимум вторых шансов
Лозунг «Лос-Анджелеса» на эту стадию игры был примерно таким: «мы, конечно, не можем гарантировать, что первые два слоя защиты совсем не допустят бросков по воротам, но мы не должны допускать того, чтобы шайба застревала на нашем пятаке и чтобы у нападающих «Эдмонтона» было много вторых шансов».
Чем это чревато, показал третий гол «Ойлерс» – шайба как раз застряла на пятаке «Кингс» и ее подобрал Драйзайтль; но и в том эпизоде защита «Кингс» очень вкладывалась в то, чтобы зачистить пространство.
А на решающем отрезке игры таких эпизодов просто не было – попытки «Эдмонтона» бросить и добить выглядели как-то вот так.
Йоонас Корписало не самый лучший вратарь на свете, но по первым броскам он отработал прилично, а вторые в концовке накрывала защита – или спустившиеся нападающие формата Филипа Дано.
И, конечно, реализация
Все это, правда, пошло бы прахом, если бы не реализация, которую выкатили нападающие «Лос-Анджелеса». При всем качестве игры в защите, при всем величии Даути и Гаврикова в этом матче, главный герой точно Адриан Кемпе, который забил два важнейших гола из полумоментов – швед оба раза очень тонко прочувствовал ситуацию для броска и увидел свободный угол ворот; и исполнил классно.
И все это бы тоже накрылось – если бы не железобетонная реализация большинства в овертайме: Арвидссон, скрытый герой матча, отдал идеальный пас на Иафалло, и у того было о-очень много времени.
Так всегда: твоя игра в защите ничто без очень четкой реализации своих моментов. Особенно против такой команды, как «Ойлерс», которая даже в плохую погоду как-то на автомате забивает три.
***
Это был всего первый матч, который не значит практически ничего, но в нем было видно интересную штуку. Кажется, что у «Кингс» в этой серии будет тактическое преимущество. Да, «Ойлерс» талантливее и быстрее, но в том-то и дело – «Эдмонтон» так устроен, что ему надо показать свой максимальный уровень. Атаковать. Убегать. Забивать.
А у «Лос-Анджелеса» – конкретный соперник, со слабыми сторонами которого можно и нужно работать; и времени на подготовку после первой игры стало только больше.
- Дата проведения
- 18 апреля, 05.00, «Rogers Place»
- 1:0 – 6 Драйзайтль (Янмарк-Нюлен)
- 2:0 – 12 Бушар (Хайман, Нюджент-Хопкинс)
- 2:1 – 41 Кемпе (Копитар, Рой)
- 3:1 – 48 Драйзайтль (Кэйн)
- 3:2 – 51 Кемпе (Копитар, Байфилд)
- 3:3 – 59 Копитар (Арвидссон, Дано)
- 3:4 – 69 Иафалло (Копитар, Арвидссон)
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Фото: AP/Jason Franson
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