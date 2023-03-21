овечкин и седины
Блог

0-3 в серии против СКА – не приговор идеям Ларионова. Но есть нюансы

Дмитрий Николаев Дмитрий Николаев
СКА СКА
Кубок Гагарина Кубок Гагарина
Торпедо Торпедо
КХЛ КХЛ
Хоккей Хоккей

«Торпедо» и кубковый хоккей.

Передо мной развилка.

В принципе, как я не раз говорил, результат «Торпедо» в этом плей-офф не значит абсолютно ничего. Никакое поражение ничего не отменит – даже такое, как было вчера: обиднейшее, дома, со счетом 0:3 (минус гол в пустые), после которого в серии тоже стало 0-3.  У этого сезона нижегородцев уже столько последствий, настолько громким и необычным он получился, что, чем там закончилось, уже не сильно важно. Тем более, что этой весной ничего закончиться и не должно. В моей картине мира у команды совершенно особенная формула подведения итогов года.

С другой стороны – одна из фишек этого сезона «Торпедо» в том, что оно не требует особенных формул. Клуб участвует в соревновании наравне со всеми и претендует ровно на то, на что претендуют все. На общих основаниях. И смысл в том, чтобы в этом соревновании побеждать, а не зарабатывать баллы за зрительские симпатии или радовать лично меня осмысленной игрой в средней зоне (хотя и то, и другое тоже важно).

То есть вроде можно зарядить шарманку о том, что эти 0-3 не считаются, потому что «Торпедо» и Ларионов как бы над всеми немного воспарили.

В то же время это несправедливо и к самому «Торпедо»: эти короткие передачи – и есть путь к победе, а не ценны сами по себе.

Но тогда проблема осмысления этих 0-3 встает в полный рост.

Все, «Торпедо» кончилось?

Для начала нужно отметить СКА. В этой серии у команды 2,5 очевидных достоинства – и о каждом нужно сказать. Команда чрезвычайно эффективна на решающей стадии атаки. Речь не только о бросках, а о 1-2 передачах до. Все идет четко, быстро и эффективно – и более-менее от всех звеньев.

СКА вполне эффективно обороняется. В концовках – что бы ни говорил Роман – это, конечно, защита числом. Но даже тогда она все равно смотрится – давайте хором произнесем это слово – системно. «Торпедо» очень вкладывается в создание моментов, но, даже когда все получается, времени на завершение крайне мало. СКА создает в своей зоне очень правильную атмосферу, в которой нападающим Нижнего всегда чуть-чуть чего-то не хватает. Времени, места, сантиметров, секунд.

По моим ощущениям, во многом из-за этого дефицита у «Торпедо» так плохо с реализацией; сочных, очевидных, полноценных моментов у команды Ларионова я в этой серии еще не видел. Много эпизодов из категории «Б», но их мажут сами торпедовцы – или…

И да, прекрасную серию проводит вратарь СКА Николаев.

При счете 0-3 у «Торпедо» подозрительно мало оснований сомневаться в выбранном направлении. Игра идет. Идет хоккей с сопоставимым количеством и качеством шансов – если лига правильно считает ожидаемые голы, то в каждом матче все было очень близко; но это подтверждают и ощущения.

Все, что у «Торпедо» должно работать – работает. Комбинации в чужой зоне, проходы средней, позиционные атаки – все это есть. Всего этого было достаточно, чтобы счет в серии был поближе. Но в третьем матче хотелось борьбы, а получились 0:3 – и к этому привели совершенно конкретные провалы на своей половине, и в средней зоне.

Самый очевидный вывод – «Торпедо» надо прибавлять в защите. Примерно так, да, но мне хочется тут кое-что добавить.

Проблема третьего матча не в количестве пропущенных. А в нуле забитых. «Торпедо» и играет так, оно так настроено, что три пропущенных – это скорее норма. Каждый по отдельности провал – не норма, но в целом три пропущенных для этой команды – ерунда.

И третий матч получился таким пессимистичным из-за нулевой реализации. Настолько нулевой, что Алексей Кручинин вспомнил гениальную цитату Ягра про «если шайба не идет в ворота, то она не идет».

Да, но по моим наблюдениям, в плей-офф такие матчи происходят регулярно: не идет, не пошло, соперник встал насмерть, вдруг заиграл вратарь.

В регулярке, где аж 8 проходных мест от конференции и успех – понятие дистанционное, эти отдельные матчи не проблема. В плей-офф важен каждый результат (особенно важны 3-й,4-й и 5-й матчи серии). Тут нельзя подождать, пока реализация вернется – и в этом фишка турнира. Если она на время пропала (с этим, кстати, сам СКА сталкивался вообще не раз), то вместе с ней пропал и ты.

Мы все видели, как примерно на этом погорела «Тампа»-2019, которая была чрезвычайно сильна, у которой был свой способ побеждать и которая получила 0-4 от «Коламбуса» при довольно фантастическом стечении обстоятельств (там была и дисквалификация Кучерова).

Через год «Тампа» вернулась с обогащенным набором средств – и какие-то матчи следующих двух забегов в плей-офф играла тупо на ноль. Тупо чтобы победить с минимальным счетом. И даже в таких играх оставалась собой.

«Торпедо» показало, что верит в свои идеи – и это не может не вызывать уважение. Но победа в плей-офф очень часто требует от команд несвойственных вещей.

Телеграм-канал ПетуховаYouTube-канал Петухова

«Торпедо» дико не везет в серии со СКА: транжирит моменты, очень легко пропускает – и уже горит 0-3

Надежда «Торпедо» в серии против СКА: от него отказались «Ак Барс» и «Локомотив», а раскрыл подход Ларионова

День камбэков в Кубке Гагарина: «Магнитка» вернулась с 0:3, ЦСКА отыграл «минус 2» у «Локо». А счет во всех сериях 2-0 😱

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; hctorpedo.ru

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фёдор Кузнецов
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Петухов не был бы Петуховым, если бы не впихнул Тампу в рассказ про кого-то другого.
Хоть без шутки про Жанно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Canopus77
Про "есть нюансы" очень пошлый анекдот, к Торпедо не хочется его вспоминать. За Торпедо!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кавабунга Шреддоголовый
Петухов не был бы Петуховым, если бы не впихнул Тампу в рассказ про кого-то другого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий