«Торпедо» и кубковый хоккей.

Передо мной развилка.

В принципе, как я не раз говорил, результат «Торпедо» в этом плей-офф не значит абсолютно ничего. Никакое поражение ничего не отменит – даже такое, как было вчера: обиднейшее, дома, со счетом 0:3 (минус гол в пустые), после которого в серии тоже стало 0-3. У этого сезона нижегородцев уже столько последствий, настолько громким и необычным он получился, что, чем там закончилось, уже не сильно важно. Тем более, что этой весной ничего закончиться и не должно. В моей картине мира у команды совершенно особенная формула подведения итогов года.

С другой стороны – одна из фишек этого сезона «Торпедо» в том, что оно не требует особенных формул. Клуб участвует в соревновании наравне со всеми и претендует ровно на то, на что претендуют все. На общих основаниях. И смысл в том, чтобы в этом соревновании побеждать, а не зарабатывать баллы за зрительские симпатии или радовать лично меня осмысленной игрой в средней зоне (хотя и то, и другое тоже важно).

То есть вроде можно зарядить шарманку о том, что эти 0-3 не считаются, потому что «Торпедо» и Ларионов как бы над всеми немного воспарили.

В то же время это несправедливо и к самому «Торпедо»: эти короткие передачи – и есть путь к победе, а не ценны сами по себе.

Но тогда проблема осмысления этих 0-3 встает в полный рост.

Все, «Торпедо» кончилось?

Для начала нужно отметить СКА. В этой серии у команды 2,5 очевидных достоинства – и о каждом нужно сказать. Команда чрезвычайно эффективна на решающей стадии атаки. Речь не только о бросках, а о 1-2 передачах до. Все идет четко, быстро и эффективно – и более-менее от всех звеньев.

СКА вполне эффективно обороняется. В концовках – что бы ни говорил Роман – это, конечно, защита числом. Но даже тогда она все равно смотрится – давайте хором произнесем это слово – системно. «Торпедо» очень вкладывается в создание моментов, но, даже когда все получается, времени на завершение крайне мало. СКА создает в своей зоне очень правильную атмосферу, в которой нападающим Нижнего всегда чуть-чуть чего-то не хватает. Времени, места, сантиметров, секунд.

По моим ощущениям, во многом из-за этого дефицита у «Торпедо» так плохо с реализацией; сочных, очевидных, полноценных моментов у команды Ларионова я в этой серии еще не видел. Много эпизодов из категории «Б», но их мажут сами торпедовцы – или…

И да, прекрасную серию проводит вратарь СКА Николаев.

При счете 0-3 у «Торпедо» подозрительно мало оснований сомневаться в выбранном направлении. Игра идет. Идет хоккей с сопоставимым количеством и качеством шансов – если лига правильно считает ожидаемые голы, то в каждом матче все было очень близко; но это подтверждают и ощущения.

Все, что у «Торпедо» должно работать – работает. Комбинации в чужой зоне, проходы средней, позиционные атаки – все это есть. Всего этого было достаточно, чтобы счет в серии был поближе. Но в третьем матче хотелось борьбы, а получились 0:3 – и к этому привели совершенно конкретные провалы на своей половине, и в средней зоне.

Самый очевидный вывод – «Торпедо» надо прибавлять в защите. Примерно так, да, но мне хочется тут кое-что добавить.

Проблема третьего матча не в количестве пропущенных. А в нуле забитых. «Торпедо» и играет так, оно так настроено, что три пропущенных – это скорее норма. Каждый по отдельности провал – не норма, но в целом три пропущенных для этой команды – ерунда.

И третий матч получился таким пессимистичным из-за нулевой реализации. Настолько нулевой, что Алексей Кручинин вспомнил гениальную цитату Ягра про «если шайба не идет в ворота, то она не идет».

Да, но по моим наблюдениям, в плей-офф такие матчи происходят регулярно: не идет, не пошло, соперник встал насмерть, вдруг заиграл вратарь.

В регулярке, где аж 8 проходных мест от конференции и успех – понятие дистанционное, эти отдельные матчи не проблема. В плей-офф важен каждый результат (особенно важны 3-й,4-й и 5-й матчи серии). Тут нельзя подождать, пока реализация вернется – и в этом фишка турнира. Если она на время пропала (с этим, кстати, сам СКА сталкивался вообще не раз), то вместе с ней пропал и ты.

Мы все видели, как примерно на этом погорела «Тампа»-2019, которая была чрезвычайно сильна, у которой был свой способ побеждать и которая получила 0-4 от «Коламбуса» при довольно фантастическом стечении обстоятельств (там была и дисквалификация Кучерова).

Через год «Тампа» вернулась с обогащенным набором средств – и какие-то матчи следующих двух забегов в плей-офф играла тупо на ноль. Тупо чтобы победить с минимальным счетом. И даже в таких играх оставалась собой.

«Торпедо» показало, что верит в свои идеи – и это не может не вызывать уважение. Но победа в плей-офф очень часто требует от команд несвойственных вещей.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин; hctorpedo.ru