7 комментариев

Космическая регулярка космического игрока.

«Навернуцца какой гол сейчас макди забил» (с)

В этом году Коннору Макдэвиду стукнуло 26, идет его восьмой сезон в НХЛ – и кажется, что за это время мы могли бы к нему привыкнуть.

Ну да, космические проходы. Ну да, нереальная результативность.

Но разве может все это удивить в исполнении парня, который пришел в лигу в 18 лет и во втором сезоне набрал 100 очков (набрал бы и в первом, но сломал ключицу в столкновении с бортом в игре против «Флайерс»)?

Последние года три я живу с ощущением, что нет, не может. Макдэвид – это космос, невероятность, чудо, бла-бла-бла. Он чистейший инопланетянин и при этом настолько стабилен в своей инопланетности, что, вот честно, как-то не цепляет.

Но не цепляет ровно до того момента, пока вечером какого-нибудь выходного дня мне на телефон не приходит сообщение, которое вы уже видели: «Навернуцца какой гол сейчас макди забил» (вы можете догадацца, какое слово там было вместо «навернуцца»).

Я жду 15 минут, захожу на ютуб-аккаунт Sportsnet и вижу вот это:

И понимаю, что сражен не один. Название ролика будто бы отсылает к титулу первого альбома группы Arctic Monkeys – там тоже было много слов и все начинались с заглавной; автор этого названия собрал в кучу всю возможную гиперболизацию – и вся она оказалась уместна.

McDavid Turns On The Jets To Speed Past Two Blue Jackets’ Defenders For Amazing Solo Goal – Макдэвид превратился в реактивный самолет, на скорости прошел защей «Коламбуса» и забил сумасшедший гол.

И «эмэйзинг соло гол» – самое спокойное, что тут вообще можно сказать. Я даже не знаю, как потом такие эпизоды срезаются, залетают в мой телеграм - это происходит как-то само, на автомате (кстати, подписывайтесь - там не только Макдэвид).

Коллекция «эмэйзинг соло» становится все больше и больше. 123 очка Макдэвида в прошлой регулярке казались довольно диким достижением – в этом году канадец превзойдет его очков на двадцать (после 64 игр у него уже 122).

Рекорд Кучерова-2019 (128 очков) выглядел грандиозным, но Макдэвид перепрыгивает его играючи. И если Никита клепал свой рекорд в основном передачами (87), то Макди успевает и там, и там – в этом сезоне он преодолел планку в 50 шайб.

4 марта закончилась его серия из пяти подряд матчей с дублями – в игре с «Виннипегом» он не забил, но отдал три передачи – это вообще как?

Короче, мы все прекрасно знаем, с кем имеем дело (у меня перед глазами до сих пор стоит его кубковый перфоманс в серии против «Калгари»), но не игнорировать же Макдэвида только потому, что он как-то слишком предсказуемо велик?

На этом этапе карьеры Коннора меня интересуют четыре вопроса:

1. Можем ли мы уже приравнивать его к великим игрокам прошлого (например, под номером 99)?

2. Макдэвид – следующий, кто погонится за рекордом Гретцки/Овечкина?

3. Что было бы с таким нападающим в НХЛ 20-летней давности?

4. Выплывут ли «Ойлерс» из болота с ним на борту?

Мои версии – ниже, ссылку на телеграм я уже скидывал, так что без остановок.

Макдэвид – лучший в истории?

В последнее время я замечаю, что рационального в сравнении хоккеиста Х с хоккеистом Y ничтожно мало, даже если они из одного времени, а если из разных – так и вообще. И такие обсуждения в основном навевают на меня тоску, но тут, понятно, от подобного разговора уйти никак нельзя.

Вообще если принимать определение «лучший» без уточнений, может получиться, что Макдэвид не лучший даже в своем поколении. Лично мне по образу мышления намного больше нравится Никита Кучеров; и то, что игрок совершенно других физических возможностей только приближается к тому, чтобы побить рекорд Кучерова по очкам в регулярке для 21 века – по-моему, сам по себе говорящий факт.

Я знаю людей, которые уверены, что по влиянию на результат команды Макдэвида обойдет, например, Брэйден Пойнт.

Уверен, что многие переносят дату решения по Макдэвиду в далекое будущее и будут смотреть на стабильность. Потому что Овечкин оставался суперснайпером до 35+, и если Макди сольется на полпути, то даст повод не ставить себя на одну ступень с Александром.

Ну и так далее; в целом, мы все очень свободно обращаемся с определением «лучший».

При этом если сузить пространство обсуждения до сочетания скорости/техники, то продолжать разговор имеет смысл в одной плоскости: возвышался ли кто-нибудь над современниками так же, как Макдэвид?

«Сейчас все про Холанда из «Манчестер Сити» говорят: «Он не человек, он не человек», – отмечал летом Евгений Кузнецов. – Вы сюда посмотрите – и поймите, с каким инопланетянином мы играем. Он выходит с нами иногда как с арендаторами. То есть он в троих идет – и проходит».

Артем Зырянов в эпохальном ревью карьеры Уэйна Гретцки возвел того в некий абсолют – и изящно перекинул мостик в современность:

«Для той НХЛ он был Макдэвидом, Кросби и Патриком Кэйном/Кучеровым в одном человеке. Не таким резким и не таким хайлайтовым, но таким же доминирующим, с удивительно точным броском и еще более уникальным чтением игры. Подобного микса скорости, технической оснащенности, ума и работоспособности, благодаря которой Гретцки оттачивал мельчайшие детали до блеска и становился лучше, на тот момент НХЛ просто не знала, но не потому что была слабой, а потому что Уэйн поднял игру в лиге на новый уровень».

Выходит, что Макдэвид хуже Гретцки, потому что он только лишь Макдэвид, а не Макдэвид-Кросби-Кучеров. Но это как раз тот поворот, уходить в который я не вижу смысла: красиво, конечно, но с каким итогом мы отсюда выберемся?

Я думаю, все ответвления возможны после того, как мы проговорим следующее (и да, довольно очевидное). С точки зрения скорости и техники Макдэвид – точно лучшее, что есть в мировом хоккее и, соответственно, было за всю его историю.

Это как с вычислительными машинами: да, для своего времени самый первый компьютер был нереальным прорывом, и айфон последней модели для нашего времени – прорыв совсем не такой крутой степени, но чисто технически айфон по сравнению первым компьютером – это невиданный уровень.

Таких игроков, как Макдэвид, не было никогда – и это первое, что нужно знать, когда вы смотрите его игру.

В первой половине сезона сайт The Athletic проводил перепись 99 лучших игроков в истории НХЛ (99 – потому что первый в сотне понятно кто), и Макдэвид появился в этом списке на 16-м месте. В тексте его бывший партнер Роланд Макиоун отметил, что Коннор так низко только потому, что такие списки учитывают наследие, а 97-й номер еще достаточно молод.

И в том же тексте был вот такой комментарий: «он самый талантливый игрок самого талантливого поколения». С этим можно спорить, но не представляю, как в этом споре можно победить.

Отсюда обсуждение может двигаться куда угодно. Мне, например, кажется очевидным, что впечатление от Макдэвида наверняка смажет отрезок, на котором он потеряет эту свою физическую легкость – особенно если к тому моменту он не назабивает достаточно, чтобы потом на автопилоте, с 15-20 шайбами за сезон, обойти Овечкина по голам за всю историю.

Но это уже тема для разговора в каком-нибудь другом году.

Каковы шансы Макдэвида догнать Овечкина и Гретцки?

Цифры и гифки Макдэвида вызывают четкое ощущение, что он – следующее большое имя в списках наилучших игроков НХЛ всех времен и народов.

Понятно, что всерьез об этом говорить стоит на втором десятке сыгранных игроком сезонов – у Коннора идет восьмой – но я попробую хотя бы начертить определенную траекторию и понять, куда канадец движется. Опять же: его результативность намекает на то, что он целится в какие-нибудь рекордсмены.

В конце концов, сдвинуть с трона Гретцки можно только одним способом – побить какой-нибудь из его рекордов. Чем существеннее рекорд – тем сильнее попытка.

Тут небольшая оговорка: меня раздражает общепринятая парадигма подсчета хоккейного величия, которая настаивает, что всех игроков можно расставить в линейку, наклеить на каждого порядковый номер – что и сделали коллеги с The Athletic – и выбрать тройку лучших за всю историю.

Но:

1) К этой теме я вернусь отдельным текстом (вот уж анонс так анонс!)

2) Предложить более понятной модели я пока не могу

Поэтому – цифры в студию.

Сначала посмотрим среднюю сезонную результативность Макди. Он мгновенно стал большой звездой, а сейчас находится на самом пике, так что сравнение с 18-20-сезонными карьерами Овечкина и Гретцки, которые к концу объяснимо сдавали, должно быть в его пользу. Ведь так?

Но все не так просто.

По очкам в среднем за сезон Макдэвид обходит Овечкина, но уступает Гретцки (Уэйна с его 200-очковыми сезонами не догонит никто и никогда).

А по голам уступает обоим – причем уступает настолько очевидно, что, скорее всего, даже рывок, который мы наблюдаем сейчас, эту разницу не компенсирует.

И эта картинка неплохо рифмуется с впечатлением от игры Макдэвида. При всей летучести в смысле завершения он довольно однообразный нападающий, и в каждый гол вкладывается прежде всего движением. Выдающиеся снайперы часть голов добывают без напряжения, на какой-то поставленной механике (у Овечкина это голы из офиса бросками в касание, которых в начале карьеры было не очень много, а потом становилось больше и больше).

У Макдэвида нет такого броска, он угрожает движением и этим движением создает очень много голов, но каких-нибудь полухалявных или простых шайб ему все-таки не хватает. Забить 60 с проходов или около того – задача нереальная.

Шанс Макдэвида, скорее всего, в том, чтобы вырваться в топ по набранным очкам. И тут расклады простые: если он проведет еще 10 сезонов с похожей результативностью (то есть желательно без серьезных травм), то ворвется в топ-5 бомбардиров в истории НХЛ.

Макдэвиду очень повезло с эпохой

Не самая очевидная мысль, на которую меня натолкнул босс хоккея на Sports.ru Алексей Белов: и нам (зрителям), и самому Макдэвиду повезло со временем, в которое он появился – ну или, по крайней мере, повезло с тренерами. Его не пытались переделать, его свободу не ограничивали и не заставляли больше играть в обороне.

Представьте Макдэвида в «Ак Барсе» середине 2010-х – и вы поймете, о чем речь.

Да, есть подозрение, что ограничить настолько одаренного хоккеиста невозможно, но на самом деле таких примеров хватает. Открываем пост Андрея Осадченко с переводом книги Эда Уиллиса «Гретцки на Лемье», который уносит нас в 1987 год:

«Лемье тогда был всего 21 год, и его постоянно критиковали за неумение повести за собой «Питтсбург», за посредственное отношение к тренировкам и за то, что он, как казалось, не играл на полную катушку».

Это про молодого парня, который провел в НХЛ три года и набирал 100, 141 и 107 очков.

Есть и более свежие примеры с участием не менее громких имен.

Если вы откроете статистику Александра Овечкина, то глаза вам ослепит грандиозная яма в результативности начала 2010-х.

Саша начал карьеру со 106 очков и с 2007-го стабильно выбирался за сотню. А потом случилось системное кое-что.

Сначала Брюс Будро, с которым «Вашингтон» вышел на очень высокий уровень, под давлением общественности перешел на более надежную игру, заговорил про баланс и все такое; и начал переделывать Овечкина в двустороннего игрока.

В сезоне-2010/11 просела результативность – и у Овечкина, и у всей команды; Саша набрал 85 очков.

Бэкстрем – 65 (в предыдущем сезоне у него было 101).

Команда стала немного меньше пропускать, но намного меньше забивать. И в плей-офф вылетела во втором раунде – 0-4 от «Тампы».

В сезоне-2011/12 вместо Будро вытащили легенду клуба Дэйла Хантера – и тот перевел команду на эталонные рельсы простоты. Овечкин набрал 65 очков и забил всего 38 голов. Пиковый, здоровый (в смысле – нетравмированный), 26-летний Овечкин.

Оутс пришел со своеобразной системой, но хотя бы развязал Овечкину руки – тот снова забил 50+, причем играя то слева, то справа.

В общем, я не очень представляю, как это сработало бы с Макдэвидом, но факт в том, что эпоха действительно другая – тренеры чаще отталкиваются от сильных качеств игроков, а не видят в них угрозу командности. Может быть, то, что Коннору не попался такой тренер, и позволяет ему все это время показывать такой грандиозный хоккей.

«Эдмонтон» остается о-о-очень нестабильной командой. Это проклятье?

«Ойлерс» – сплошной парадокс. Финалисты Запада-2022, в том самом финале они получили 0-4 – без особых вариантов.

При этом ураганной поступью в атаке смели «Калгари», очень приличную системную команду.

За «Эдмонтон» играют два хронически лучших бомбардира НХЛ, но сам «Эдмонтон» прямо сейчас кое-как выбирается в зону плей-офф – из Тихоокеанского дивизиона, судя по всему, самого слабого в современной НХЛ.

Объективное краткое описание этой команды, скорее всего, выглядит так: имея в распоряжении безумно талантливое нападение, команда играет ниже ожиданий, но лучше, чем принято считать.

То есть да: проблем куча, иногда они настолько очевидны, что хочется кричать, но финал конференции – это не сказка и не то чтобы прям потолок (правда, в современной НХЛ разница между командами вообще не так велика, как об этом говорит таблица регулярки).

Но проблемы есть, и по сравнению с менее громкими командами Востока – «Каролиной», «Нью-Джерси» – «Ойлерс» выглядят менее, эм-м, сбалансированными.

Я долго думал, что проблема в Макдэвиде и его грандиозной зарплате, но Панарин в «Рейнджерс» зарабатывает ненамного меньше, а вон какая крепкая команда там собралась (я имею в виду еще до обменов февраля-2023).

И вот даже недавний дедлайн показывает, что проблема чуть выше, что она где-то в районе офиса. Не уверен на сто процентов, но думаю, что менеджмент «Ойлерс» действует чуть медленнее, чем стоило бы, если вы хотите собрать реально топовую команду, и чуть топорнее.

Для меня тут важны четыре перехода: из «Торонто» в разное время пришли Сиси, Бэрри, Хайман и Кэмпбелл – трое оказались ненужными «Лифс». Не по причине денег, а просто ненужными.

Хаймана оставить были бы рады, но он просил слишком много, и на его место взяли супердешевого Бантинга, который вполне справляется с тем же объемом работы. Тем временем Хайман в «Эдмонтоне» зарабатывает 5,5 млн (Кэмпбелл – 5).

Не то чтобы это прям провалы, но какая-то в этом чувствуется инертность. Я бы сказал вторичность.

В смысле качества управления «Ойлерс» ведут себя как условный «Салават Юлаев» в КХЛ, который в основном подписывает тех, кто не подошел СКА и ЦСКА.

Понятно, что в НХЛ все постоянно подхватывают друг у друга невзлетевших игроков, но в этом соревновании менеджеров (а НХЛ – это прежде всего лига менеджеров) «Эдмонтону» не хватает наглости, инициативы, и меткости.

И в итоге остро не хватает игроков, которые, зарабатывая два миллиона, играли бы на шесть – а ведь именно это становится основой успеха в плей-офф.

Вот без таких метких решений «Эдмонтон», похоже, и будет оставаться командой с неоднозначными кубковыми перспективами – даже если Макдэвид будет готов забирать сам две игры из 7-матчевой серии.

А очень похоже, что он будет готов.

Фото: REUTERS/Eric Bolte-USA TODAY Sports, James Carey Lauder-USA TODAY Sports, Perry Nelson-USA TODAY Sports; eastnews.ru/Rob Carr/Getty Images/AFP, AP Photo/Nick Wass