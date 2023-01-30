Россия повернута на сборной. Это мешает прокачивать чемпионат КХЛ и развивать новых звезд

Наблюдение Петухова.

Как и вы, я скучаю по вылетам сборной России от восьмого состава сборной Канады в четвертьфиналах чемпионатов мира, но все равно думаю, что глобально для нашего хоккея наступило время роста.

Для начала нужно набраться храбрости и признать: без нашего участия эти турниры хромают точно так же, как и с нашим, и срочно нуждаются в починке.

И раз уж чинить не нам, то почему бы не заняться внутренними делами? Почему бы не задать себе вопросы, которые назрели за долгие годы пауз на Евротур? Почему бы не выровнять возможности клубов, почему бы не повоевать с лимитом (сногсшибательный поворот не в ту сторону)? Почему бы не вернуть кириллицу на майки? Почему бы не отказаться от разделения на дивизионы, которые тупо скопировали из НХЛ и даже не поняли зачем?

«Потому что единственной главной командой в России остается сборная», – отвечают в ФХР и все-таки проводят Кубок Первого канала, на который вместо Чехии, Швеции и Финляндии везут Казахстан и Беларусь и после которого разбирают решения тренера Жамнова.

Вот как так: даже в год, когда сборную России в принципе незачем собирать, мы обсуждаем сборную?

В сезон, когда мы точно не сыграем на официальных турнирах, в календаре КХЛ все равно есть пауза на «евротур», и сезон все равно заканчивается в апреле – хотя мог бы длиться до июля (может тогда бы звезды КХЛ все-таки отработали бы свои гигантские зарплаты).

Все это, по-прежнему, в интересах сборной.

Уверен в двух вещах:

1. Это очень похоже на одержимость.

2. Именно эта одержимость мешает нашей сборной стать сильнее.

Подробнее об этой одержимости – в видео ниже. Подписывайтесь на канал - сериал о проблемах и достижениях нашего хоккея продолжится.

Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press