овечкин и седины
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Россия повернута на сборной. Это мешает прокачивать чемпионат КХЛ и развивать новых звезд

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Наблюдение Петухова.

Как и вы, я скучаю по вылетам сборной России от восьмого состава сборной Канады в четвертьфиналах чемпионатов мира, но все равно думаю, что глобально для нашего хоккея наступило время роста.

Для начала нужно набраться храбрости и признать: без нашего участия эти турниры хромают точно так же, как и с нашим, и срочно нуждаются в починке.

И раз уж чинить не нам, то почему бы не заняться внутренними делами? Почему бы не задать себе вопросы, которые назрели за долгие годы пауз на Евротур? Почему бы не выровнять возможности клубов, почему бы не повоевать с лимитом (сногсшибательный поворот не в ту сторону)? Почему бы не вернуть кириллицу на майки? Почему бы не отказаться от разделения на дивизионы, которые тупо скопировали из НХЛ и даже не поняли зачем?

«Потому что единственной главной командой в России остается сборная», – отвечают в ФХР и все-таки проводят Кубок Первого канала, на который вместо Чехии, Швеции и Финляндии везут Казахстан и Беларусь и после которого разбирают решения тренера Жамнова.

Вот как так: даже в год, когда сборную России в принципе незачем собирать, мы обсуждаем сборную?

В сезон, когда мы точно не сыграем на официальных турнирах, в календаре КХЛ все равно есть пауза на «евротур», и сезон все равно заканчивается в апреле – хотя мог бы длиться до июля (может тогда бы звезды КХЛ все-таки отработали бы свои гигантские зарплаты).

Все это, по-прежнему, в интересах сборной.

Уверен в двух вещах:

1. Это очень похоже на одержимость.

2. Именно эта одержимость мешает нашей сборной стать сильнее.

Подробнее об этой одержимости – в видео ниже. Подписывайтесь на канал - сериал о проблемах и достижениях нашего хоккея продолжится.

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Фото: globallookpress.com/Alexander Kulebyakin/Global Look Press, Maksim Konstantinov/Global Look Press

13 комментариев

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Серый
Ответ Фёдор Кузнецов
Продлевать чемпионат до июля сейчас очень трудно, у всех игроков контракты до 30 апреля, продление чемпионата создаст большие проблемы клубам
А что помешает провести реформы - контракты с июля, как в НХЛ, откуда любили копировать, открытие рынка свободных агентов - тоже с июля?
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Серый
Почему бы не выровнять возможности клубов, почему бы не повоевать с лимитом? - К сожалению, чтобы воевать с лимитом, клубы не должны зависеть от государства. А про выравнивание возможностей много сказано - пока ротенберги и есмантовичи у руля, этого не будет, ибо их клубы перестанут выигрывать.
Почему бы не вернуть кириллицу на майки? - Это действительно тянет на глобальную проблему? По мне, и сейчас нормально, единственное, что раздражает - транскрипция Ё и Е, а также своевольное использование I и Y на месте Й, неверная транскрипция окончаний фамилий на -ий, ый.
Почему бы не отказаться от разделения на дивизионы, которые тупо скопировали из НХЛ и даже не поняли зачем? - пока ротенберги и есмантовичи у руля...
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dirk shnaider
Ответ Vadoniy
Ну трудно просто взять и сказать игрокам "ребята, мы решили продлить ваше раьочее время на пару месяцев. Какие зарплаты? Да мы итак вам переплачиваем, хорош!" Даже если предположить, что все согласятся играть дольше, то оплачивать это веселье тоже надо. Это к тому, почему нельзя было просто удлинить чемпионат.
Да как обычно у таких персонажей - я не знаю как что устроено, как что работает, какими процессами это всё можно или нельзя изменить, но буду прекраснодушные благоглупости рассказывать в стиле "за всё хорошее против всего плохого".
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catcher69
всё такЪ
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Фёдор Кузнецов
Продлевать чемпионат до июля сейчас очень трудно, у всех игроков контракты до 30 апреля, продление чемпионата создаст большие проблемы клубам
0
0
0
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Валентин Иорданов
Видно статью писал идиот с большой буквы
+1
0
+1
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Белый офицер
Какие же отвратительные рожи на превью.
0
-2
-2
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Евгений Мешков
Почему бы не выровнять возможности клубов?
----------------
да, взять все и поделить (с)
Булгакова видимо молодежь уже не читает
+1
-1
0
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Vadoniy
Ну трудно просто взять и сказать игрокам "ребята, мы решили продлить ваше раьочее время на пару месяцев. Какие зарплаты? Да мы итак вам переплачиваем, хорош!"
Даже если предположить, что все согласятся играть дольше, то оплачивать это веселье тоже надо. Это к тому, почему нельзя было просто удлинить чемпионат.
+1
-1
0
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Arsen_Kop
Ответ Леонид Гордеев
статья ни о чем
Как это ни о чем? Россия мешает прокачиванию и развитию)))) Глобальный взгляд на развитие хоккея. Опять кому то с народом и страной не повезло))
+1
-1
0
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okkervil
Пустота в море слов.
Впрочем - это ж Петухов...
+1
0
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Алексей Никаноров
Ответ Леонид Гордеев
статья ни о чем
Как и все остальные от Петухова
+5
0
+5
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Леонид Гордеев
статья ни о чем
+4
0
+4
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