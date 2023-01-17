Эмоция Никиты Петухова.

В середине 2010-х Гэри Беттмен за каким-то делом залез на чердак своего дома и обнаружил там идею проведения Кубка мира – она пылилась где-то рядом с кучей старых рекордов Уэйна Гретцки.

– О! – удивился Гэри. – А мы совсем про тебя забыли!

Иначе логику проведения турнира в 2016-м объяснить невозможно. Предыдущий разыграли 12 лет назад, в 2004-м. До того – в 1996-м. Прежде турнир вообще назывался Кубок Канады, и его проводили каждые 3-4-5 лет.

В хоккей научились играть все, но не до конца, поэтому организаторы Кубка мира-2016 всякий раз оказываются перед двумя стульями – брать слабые команды не хочется, но без них на турнире сиротливо остается только большая шестерка.

В 2016-м к решению подошли с выдумкой и заявили две экспериментальные сборные. Северную Америку U-23, настоящее произведение искусства, которая до сих пор остается любимой командой в памяти тысяч болельщиков, взяли с прицелом на финал.

И сборную Европы, составленную из звезд и ветеранов стран второго хоккейного мира – в диапазоне от Германии до Словении – скорее, для галочки, под вылет из группы.

Жизнь – лучший драматург: U-23 проиграла России и застряла в группе, а Ральф Крюгер так ловко настроил ветеранов на вязкую игру от обороны, что европейцы обошли в группе чехов и американцев, а потом в полуфинале наказали шведов – и выбрались в финал.

И смотрелись там как киберспортсмены на дне рождения Насти Ивлеевой.

В финале с канадцами могли сыграть Россия, США, сборная молодых звезд Северной Америки (гении от Макдэвида до Мэттьюса), а сыграли европейские ветераны Здено Хара, Янник Хансен и Марк Штрайт.

После самого скучного финала в истории к Беттмену приехали рабочие, которые намертво заколотили люк на чердак. И вот уже семь лет сильнейшие составы сборных не выбирались на лед.

Робкие слухи о турнире-2024 протянули всего несколько недель. Следующий ориентир – Олимпиада-2026, но опыт двух последних олимпийских турниров не обещает счастливой развязки: в Корею НХЛ не поехала по своей глупости (сейчас очевидно, насколько это была именно глупость), в Китай – из-за пандемии вируса, а текущий политический контекст задает такую волатильность, что до 2026-го хочется для начала просто дожить.

Но если Италия действительно примет всех лучших в 2026-м, то мы получим разрыв в 10 лет. Проговорите вслух: десять лет без топового турнира в хоккее.

Особенно тяжкие мысли об этом у меня запустила сказочная развязка ЧМ-2022 по футболу. Я следил не слишком внимательно, но эмоции добили даже до меня – по-моему, вышла прекрасная иллюстрация того, какими могут быть турниры сборных и зачем они нужны.

Да, качество хоккея на таком турнире будет неидеальным. Да, на коротком турнире защита работает эффективнее, у талантов нападения нет времени сыграться, и зрелище не всегда получается ярким (вспомните настроение, с которым Канада брала все последние турниры лучших).

Но какой же это отличный генератор волшебства, спортивной романтики и историй на все времена. Решающий бросок Овечкина / Макдэвида / Нюландера / Пастрняка в финале такого турнира проживет долгие годы и затащит в хоккей пацанов, которые о нем до того могли даже и не знать.

НХЛ мнется на входе в регулярный мировой хоккей по четырем большим причинам, три из которых организационные, а одна мировоззренческая:

1. В НХЛ очень классная структура сезона, к которой привыкли зрители, которую не хочется ломать, и в которую невозможно полноценно вписать разборку сборных.

2. Сложности со структурой самого турнира сборных. Каким он должен быть? В отличие от футбола, хороших команд только 6, остальные похуже – и плотный турнир не складывается. Случай со сборной Европы реально напугал.

3. НХЛ не идет навстречу ИИХФ и МОК, которые хотят тупо нажиться на достижениях главной лиги в хоккее. Это совершенно справедливо, хоть и привело в эту неприятную точку.

4. У клубных боссов НХЛ нет ощущения, что этот турнир прям нужен.

Уверен: если проработать нижнюю проблему, три остальные как-нибудь решатся (да и в сборной Европы нет ничего плохого).

Мне кажется, точка прорыва – осознание боссов НХЛ, что именно они управляют мировым хоккеем. У поклонников Владислава Третьяка другое мнение, но всем остальным пора развеять иллюзии – мировым хоккеем владеет только НХЛ. Исключительно НХЛ и больше никто. Никаких ИИХФ и МОК нет и близко. Хоккей, который проводят они, не возбуждает даже меня. На НХЛ по-прежнему регулярно встречаются полные трибуны.

Взвесим факты: лига на пике. В ней аж 32 команды, которые старательно выравнивает потолок зарплат. В ней несколько суперкоманд и тьма суперигроков со всего мира. Плотность в чемпионате такая, что регулярку можно включать в любом месте – оторваться невозможно. Плей-офф – это вообще боевик, хоррор и драма длинной в полтора месяца.

С точки зрения мифотворчества полнейший порядок: одна из франшиз прорывается в четвертый финал подряд, другая, исторически мощная, никак не выберется за линию первого раунда – скорее всего, они сыграют между собой в первом раунде плей-офф-2023. И это не говоря о том, что прямо сейчас один безумный русский карабкается на вечный рекорд великого Гретцки.

Я думаю, приходит тот момент, когда НХЛ пора развивать свой регулярный турнир сборных. Он объективно нужен. Его хотят все – и фанаты, и хоккеисты.

Для этого, конечно, нужна внутренняя работа над собой. Нужно осознать несколько неприятных фактов: в хоккей умеют играть не только в США и Канаде. Есть еще минимум четыре с половиной страны мира (половина – это вспышки Швейцарии, Германии, Словакии). Одна из этих стран (самая непростая, но все же) представляет собой 140-миллионный рынок.

Каждая из этих стран отправляет игроков в НХЛ, и потом болельщики оттуда пересылают друг другу гифки с голами кумиров; все эти болельщики мечтают о таком турнире.

В последнее время многие задумываются о будущем хоккея (одна из версий – формат 3х3), и я думаю, что ближайшее будущее НХЛ – это организация такого постоянного турнира.

Лига показала, как здорово умеет расширяться внутри границ США – пришло время выйти за границы континента. Турниром, на котором Тейдж Томпсон сыграет в одном звене с Диланом Ларкиным против связки Кузнецов-Панарин.

Звучит слишком оптимистично, понимаю, но разве кто-то против?

Фото: Gettyimages.ru/Monica Schipper, Bruce Bennett, Martin Rose; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports