овечкин и седины
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Канадцы рвут домашний МЧМ. Кажется, при Третьяке Россия так доминировать уже не будет

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У Петухова закончился оливье.

Подыграю зычному голосу пропаганды – МЧМ-2023, тот турнир, который вывезли из России и на который ее побоялись пустить, ощущается провалом.

Под завязку забил жесткий диск матчами, но время посмотреть появилось только в первый день нового года. Шведы впервые с 2018-го (финал, Петтерссон, Макар, Томас, Кайру, красотень) напоролись на Канаду.

Канадцы выскочили на игру, будто это снова финал, третий период, и они летят 0:3. Бедард и кореша могли забить в первой атаке, забили примерно в третьей, а потом еще через пару минут и еще где-то через десять. Настолько густое преимущество, что его можно было есть ложкой. И это Канада против Швеции, самого статусного своего соперника по группе. А ведь была еще и Германия, а с ней 11:2, и понятно, откуда у Бедарда эти его гигантские цифры.

Зрители на трибунах (турнир в Канаде) ревели, но разница в уровне слишком большая, чтобы по-настоящему вовлекать. Вот турнир и выходит таким себе – по крайней мере на этапе групп.

Это в личке подтвердили два зависимых (от хоккея) источника – Кирилл Корнилов и один из ваших любимых авторов Sports.ru. Обоим в вопросах МЧМ я доверяю заметно больше, чем себе, оба почти синхронно подтвердили: в целом скука, а победит Канада. Кирилл огромный фанат хоккея и редкий эксперт, который всерьез следит за финской лигой – если он говорит про МЧМ, что там скука, значит над Галифаксом и Монтктоном разверзлись небеса и турнир обслуживает бригада арбитров из преисподней.

«Ну конечно! – гремит пропаганда. – вот были бы наши! Наши бы канадцам накостыляли!».

И тут наши пути с ней расходятся. Я думаю, финишерский талант Мичкова позволил бы сборной России не затеряться в непроходимых джунглях австрийской обороны и провести приличный турнир с прицелом на бронзу. Мы были бы крепкой командой и огнестрельные решения Матвея у чужих ворот подарили бы нам несколько незабываемых минут. Но давайте, скрепя сердце, признаемся: вряд ли тренеры нашей сборной смогли бы разогнать пацанов до такой скорости взаимодействия.

Вряд ли они придумали бы, как такой скорости противостоять – ну разве что леденящим зрительскую кровь откатом.

Еще менее вероятной кажется идея о том, что пацаны были бы готовы сами, без помощи тренеров, просто по умолчанию так быстро комбинировать.

Не требуется подписка на The Athletic, чтобы сформулировать следующий резонный вопрос: да, но разве уровень конкретной команды на МЧМ это не вопрос таланта одного поколения? Разве не бывает так, что в одном конкретном возрасте у канадцев ребята поталантливее наших (шведских, финских)? Так уж невероятна мысль, что поколение Мичкова на МЧМ оказалось бы талантливее канадского?

Вы правы, все возможно. Но взглянем в наглую физиономию фактам. В поколении, подарившем миру самого обсуждаемого в нашей истории игрока, Александра Овечкина, у канадцев был Кросби и еще с десяток кровожадных убийц типа Кори Перри – обладателей Кубка Стэнли, олимпийских чемпионов и победителей всего на свете. Россия, которая привезла на МЧМ-2005 19-летнего Овечкина и 18-летнего Малкина, получила от Канады 1:6 в финале.

Когда Россия играла на МЧМ в последний раз, встреча с Канадой закончилась такой же болью и ровно тем же счетом – эти игры разделили 16 лет, но будто бы ничего не поменялось. За год до того, в 2020-м мы накостыляли канадцам в группе, но отдали финал. Да, еще на год раньше канадцев в четвертьфинале остановило финское чудо на льду, но в 2018-м они надежно разобрались с великолепной Швецией в финале.

Думаю, вы уловили мысль: успехи Канады на очень длинной дистанции выглядят слишком увесисто, чтобы скидывать их на случайность. Этих успехов просто слишком много.

Подготовка игроков – нереально сложный, многоступенчатый процесс, и в разговоре о нем легко утонуть. Методики, популярность вида спорта, количество катков (да, Владислав), доступность базовой экипировки – пунктов бесконечно много. Это тема для исследовательского сериала, а не одного поста.

Но мне хотелось бы выделить один пункт и поговорить о нем. Мне хотелось бы поговорить о среде, в которой растут игроки, и об уровне конкуренции, который эта среда им предлагает.

Когда я вижу, как отважные, породистые шведские выходы из зоны разбиваются волнами канадского форчека, я думаю о том, что передо мной представители двух очень развитых школ.

В обеих порядок с методиками, тренерами и катками. Но при этом в одной обычная конкуренция, а во второй детей, засобиравшихся зарабатывать на кусок хлеба коньками и клюшкой, готовят сражаться за рабочее место как тех самых кровожадных убийц.

У Канады всегда много заметных игроков, но в этом составе выделяется Шейн Райт, капитан команды. Ему всего 18, он может приехать и на следующий турнир, но не должен был приезжать и на этот – потому что он дико талантливый парень. Весь прошлый сезон о нем говорили как о готовом первом номере драфта – и если вы хоть немного следите за хоккеем, то вы знаете: такие нечасто добираются до МЧМ. Стандартная практика такова: первый номер драфта регулярно получает место в основе своего клуба НХЛ и играет там, а на МЧМ его просто не отпускают.

Шейн стал на драфте лишь четвертым и попал в «Сиэтл». Команду из США, у которой нет ни одной причины как-то облегчать Райту жизнь. «Кракен» – новичок лиги, который с самого запуска брякнулся в подвал таблицы и мечтает оттуда выбраться. Как наш ХК «Сочи», только с реальными амбициями.

Во втором в своей истории сезоне, который происходит сейчас, команда пересобралась и вцепилась в зону плей-офф – вот прямо в момент когда я набиваю эти строки, «Сиэтл» занимает одну из двух проходных строчек в вайлд кард Западной конференции.

Райт мог стать частью этого промежуточного успеха, и ему давали шанс – 8 матчей в основе. Но не вытянул, и его спустили в фарм, откуда обычно без проблем отпускают на МЧМ.

Немного об окружающей его среде: в полевом составе «Кракена» в этом сезоне засветились 5 легионеров (игроков не из США/Канады), еще два неплохих – на подходе; итого семь. В фарме «Кракена» (в названии которого есть слово, внимание, «Коачелла») заиграны 6 легионеров.

То есть Райт попал в самые что ни на есть хищные условия профессионального хоккея. Выданные ему авансы растворились даже не в момент выхода на лед, а в первый день драфта НХЛ-2022. На пути в основу клуба НХЛ важного канадского юниора ждет тот же ад, что и, скажем, в свое время ожидал нашего Славу Войнова или сейчас ждет нашего Семена Дер-Аргучинцева, который штурмует состав «Мэйпл Лифс». Конкуренция с европейцами (талантливыми и молодыми, не очень талантливыми, но опытными), конкуренция с соотечественниками разного возраста и статуса, ограниченный айстайм за основу, ссылки в фарм с заданиями по личному развитию и далее по списку.

Поэтому командировка в молодежку для Шейна – хороший шанс встряхнуться. И он им пользуется: в 4 матчах группы у него 6 очков.

Во вселенной Владислава Третьяка это сущий кошмар: такого большого таланта душат в АХЛ, в то время когда в основе первой команды вполне себе вольготно сидят безлимитные шведы и датчане. Но если канадские коллеги Владислава и высказывали возмущение таким отношением к будущему кленового хоккея, то извините, я этих реплик не видел.

Райт не то чтобы исключение – абсолютные джунгли ждут любого канадца на пути к контракту даже в 900 тысяч долларов. Возможно поэтому у них лучше, чем у других игроков мира, получается выживать в режиме сверхконкуренции НХЛ. Канадских клубов в НХЛ всего семь, но игроков – почти половина (358, по данным Eliteprospects.com; американцев 220, они вторые). В топ-20 бомбардиров того же «Сиэтла» – 11 канадцев. В таком же списке «Вегаса» другой новой энхаэловской франшизы 14 канадцев. Оба клуба – американские.

Канадцы отлично себя чувствуют и за пределами континента. В топ-10 бомбардиров КХЛ их двое. В топ-10 бомбардиров швейцарской лиги – трое. В аналогичных топах шведской и финской лиг – по одному. Поэтому Канада без проблем собирается на примерно любой турнир на планете – если туда не едут игроки НХЛ/АХЛ, достойных пацанов хватает по всему миру.

Вместо того, чтобы мариновать своих воспитанников внутри страны, Канада легко отпускает их на волю, в мир свободной конкуренции. Я не думаю, что методически канадцы намного сильнее тех же шведов, но у них есть одно естественное преимущество – масштабы, размеры, количество игроков. Канадцы используют это преимущество на полную катушку – чтобы создать внутреннюю конкуренцию на этапе юниорского хоккея (в Канаде три полноценных юниорских лиги, которые объединяются в одну) и чтобы завалить внешний рынок своими игроками на профессиональном уровне.

В итоге на похожих методиках канадцы год за годом получают плотную, упакованную молодежку. Она не всегда лучшая на МЧМ, но становится лучшей намного чаще любой сборной мира – 4 раза с 2015-го.

Хватит о канадцах – давайте посмотрим, в какую среду жизнь окунает наших пацанов. Семи канадским клубам топ-лиги Россия противопоставляет 19 своих. Это минимум 380 игроков – больше, чем канадцев в НХЛ.

По последнему апгрейду от Владислава Третьяка и Министерства спорта, только трое из каждой двадцатки игроков клубов КХЛ могут быть иностранцами (парадокс, но это ограничение не касается игроков из Беларуси и Казахстана). Игрокам с русским паспортом создают вольготные условия попадания в КХЛ. Нигде в спортивном мире доступ к миллионным зарплатам не может быть таким простым, как в КХЛ для россиян. Неважно, как ты играешь – если ты наш, то у тебя сразу есть определенные гарантии.

Я сильно ошибусь, если скажу, что это называется блат?

В тарифе «Блат» есть и другие плюшки. Вместо плотного и насыщенного календаря, КХЛ с подачи федерации предлагает игрокам какую-то химеру с 60 играми, кучей пауз и ранним апрельским финишем.

Как бы вы оценили конкуренцию в такой среде? Эта среда развивает вредные привычки – отдыхать больше, чем играть, пользоваться льготами, преимуществами своего паспорта и получить спортивное продвижение на основе неспортивных факторов.

Влияние среды невозможно оценить в цифрах, но представьте, что у вас есть выбор – попасть в среду голодных, таких же как вы, пацанов, или в дом к доброму дедушке, который найдет вам работу по звонку. Понятно, где будет комфортнее, но какая обстановка сделает вас сильнее? По-моему, очевидно.

И когда добрый дедушка выводит наших пацанов из теплицы на канадцев, которым в этой жизни не гарантировано примерно ничего, кроме ежедневной бойни за кусок хлеба, мы получаем 0:5. И тот же дедушка удивляется: а почему снова 0:5? Наверное, где-то тренер недоработал! Мы спросим с тренерского штаба и, скорее всего, не будем продлевать с ним контракт.

Лимит на легионеров в КХЛ поможет нашим молодым побеждать на МЧМ, только если Владислав Третьяк усилит его работой на внешнем рынке и пролоббирует лимит на поражения от канадцев. Да что там от канадцев – хотя бы от Беларуси.

Ровно как лишним легионерам запрещено собираться в командах КХЛ, соперникам России должно быть запрещено обыгрывать нашу сборную в официальных матчах. А что? Не только же у меня ощущение, что лимит на них давно исчерпан.

Среда станет совсем неконкурентной, но с другой стороны – может быть, хоть так мы доберемся до победы.

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«Охранники не пускали в раздевалку, Олег Кваша их растолкал – это наши, пусть заходят». Интервью для тех, кто скучает по МЧМ

После Баффало-2011 у России – ни одного золота МЧМ. Эти 10 лет были сплошным провалом?

Фото: globallookpress.com/Darren Calabrese/Keystone Press Agency, Ron Ward/Keystone Press Agency; East News/Lyle Stafford / Getty Images North America / Getty Images via AFP; РИА Новости/Рамиль Ситдиков, Алексей Филиппов

27 комментариев

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andrej shabanov
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громить Австрию и Германию не значит РВАТЬ!
Подумаешь!
КАКОЙ НАХРЕН ТРЕТИЙ МЧМ?!
ОТКУДА ТРЕТИЙ, ЕСЛИ ВТОРОЙ ЗАГНУЛСЯ?!!!
2021, а два откуда?!!

Сегодня словакам вдуют и привет... (ну а что, Россия когда-то вылетела от Швейцарии)
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NRNG
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Ответ Гоги^^^^
Сильнейший хоккей у нас советский, поэтому согласен, что страна должна излечиться от либеральной спортивной системы и прийти к проверенной детской спортивной системе СССР, которая обеспечивала высокие позиции в мировом хоккее.
Сейчас вам накидают авоську минусов. Тут контингент аналогичный контингенту ухо мацы.
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Yakub25
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Так, Петухов без закуски значит, это не хорошо, оно и видно.
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andrej shabanov
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Ответ Юрий Антонович
Прочитал только треть этого опуса,дольше не хватило сил читать этот бред.Финал 20-го мы проиграли из-за придурка Воронкова,который удалялся на последних минутах.Ну а шведы всегда были плюшевыми.Звезды у нас были и будут,а вот средний уровень падает,увы.
из-за придурка судьи, который вместо 6 на 3 для России сделал 3 на 5!
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BLANC0
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По заголовку уже понятно кто писал текст.))
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Serge Vendino
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Когда-нибудь бан снимут и мы посмотрим на сборные России с игроками из тепличных условий
Так в НХЛ условия не менее тепличные, если уж на то пошло: лучшие игроки почти никогда не выезжают в сборную на ЧМ и ОИ, а сейчас наши хоккеисты лишились только этого. Все так же, как и было раньше - за океаном один уровень, здесь - другой, у каждого своя ниша
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ЧакСевернаяКорея
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Канадцы не станут Чемпионами в этом турнире
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Юрий Антонович
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Прочитал только треть этого опуса,дольше не хватило сил читать этот бред.Финал 20-го мы проиграли из-за придурка Воронкова,который удалялся на последних минутах.Ну а шведы всегда были плюшевыми.Звезды у нас были и будут,а вот средний уровень падает,увы.
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Володя Иванов
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Так по факту же написано, конечно канадцы сейчас как угодно, это всего лишь краткосрочный результат, но про конкуренцию по правда, лови плюс
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Кавабунга Шреддоголовый
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Когда-нибудь бан снимут и мы посмотрим на сборные России с игроками из тепличных условий
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Don_Krebs
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Написано все верно, но такое ощущение, что это уже 10-й или 20-й пост все об одном и том же.
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Гоги^^^^
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Ответ Гарик
Пока скрепоностьсть не выветрится из россиян и российских спортсменов, Азия Вам в помощь. Нюхайте большой азиатский ...
нюхaй свои либеральные скрепы, кто тебе мешает?
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Nivass
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Да уж, без российской молодежки чемп, как бы не молодежный чемп. Скажите спасибо некому чекисту, что Вас не раздолбали бы та же Канада и США. Ну, и Чехия заодно по Камасутре, напоследок.
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marselo_io_off
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Ответ Фёдор Кузнецов
КХЛ уже и так сделала 68 матчей, а Петухову и этого мало?
А что толку от этих 68 матчей? Амур с Адмиралом 10 матчей играют! В конференциях по 4-6 игр между собой, да так, что тошно уже становится от постоянных матчей Автомобилист-Трактор, Автомобилист-Барыс. Увеличили количество игр за счёт матчей внутри конференции и дивизиона. В итоге одни имеют возможность 6 раз сыграть и обыграть Сочи и Куньлунь, а другие 6 раз с более боевитыми Амуром и Нефтехимиком. Сравните уровень конференций, он совершенно разный, Запад и Восток не сопоставимы, об этом и таблица говорит, где на западе уже определилась девятка, а на восток последний клуб всё ещё может попасть в плей-офф
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Гоги^^^^
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Ответ Санитар-волк
Третьяк тут ни при чём. Российский спорт вылечится не раньше, чем сама страна.
Сильнейший хоккей у нас советский, поэтому согласен, что страна должна излечиться от либеральной спортивной системы и прийти к проверенной детской спортивной системе СССР, которая обеспечивала высокие позиции в мировом хоккее.
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adimsonekat
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Создается впечатление, что рад хайпа и плюсиков Петухова минусуют. Что поделаешь, тренд на спортсе такой, надо соответствовать...
Готов ловить минуса: мне нравится, как он пишет. С удовольствием читаю и согласен со многими наблюдениями и выводами. Не со всем конечно, на то и существует своя точка зрения.
А по данной статье-в чем не прав автор? По моему результаты последних турниров, причем любых, говорят сами за себя.
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Antuanych
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Оливье у Петухова закончился, а вот водка, видимо, нет.
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David17
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Даже не читал. Но даже в таком случае сравнить с Россией.... Адекватность есть?
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Хесус НаваС
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Ответ Фёдор Кузнецов
КХЛ уже и так сделала 68 матчей, а Петухову и этого мало?
Надо продлить матчи до мая спокойно и не ждать сборные. Раскидав и 68 матчей не так плотно
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Санитар-волк
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Третьяк тут ни при чём. Российский спорт вылечится не раньше, чем сама страна.
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Гарик
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Пока скрепоностьсть не выветрится из россиян и российских спортсменов, Азия Вам в помощь. Нюхайте большой азиатский ...
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Printezis1990
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в каком месте они рвут они чехам проиграли 2-5 ))) такого лет 100 не было со времен ягра молодого ))
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Direct free kick
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При таких авторах спортивная журналистика всегда будет где-то на уровне желоба Пуэро-Рико
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Серый
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Ответ mitos
Третьяк ему мешает. Знаешь как надо !? Иди и сделай ! Писать всякую чушь большого ума не надо.
Максимка, иди шайбы ловить, а не мышей в Сочи!
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Серый
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При третьяках и прочих вротенбергах ничего уже не будет
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