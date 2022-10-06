Чехия была против, но НХЛ привезла в Прагу русских игроков. Почему лига защищает наших?

Версия Никиты Петухова.

По отношению к России НХЛ ведет себя как вегетарианец на провинциальной распродаже мяса. Пока ИИХФ поигрывает перед ФХР возможностью вернуть сборную в топ-дивизион чемпионата мира, НХЛ включает Россию в план на Кубок Мира-2016. Пока европейские федерации cковывают своих игроков санкциями за контракты в КХЛ, НХЛ без проблем завозит россиян в Чехию – иначе, говорят, просто не приедем.

Еще весной стало известно, что два стартовых матча нового сезона НХЛ проведет в Праге – в рамках расширения своего влияния. Тогда же Доминик Гашек сказал, что если лига допустит к участию в играх россиян, он сочтет это непростительным поступком.

С того момента ряд европейских стран, в том числе и Чехия, ввели ограничения на выдачу виз россиянам. И в 20-х числах сентября министр иностранных дел Чехии подтвердил, что министерство обратилось к НХЛ:

«Ни Чехия, ни какое-либо другое государство Шенгенской зоны не должны выдавать визы российским игрокам для въезда на нашу территорию в это время».

Генменеджер «Сан-Хосе» Майк Грир ответил, что хоккеисты тут не при делах и должны сыграть. В итоге Тренин и Свечников приехали в Прагу и сыграют – если попадут в состав.

Что это? Поддержка традиций хоккея России? Кристально рыночная, прагматическая и в итоге, дружественная по отношению к нам позиция? Лига зарабатывает деньги и не смотрит в паспорт, и по боку ей санкции?

Я вижу, что в России многие на это смотрят именно так.

«Ради финала Россия – Канада НХЛ отбросит любые политические мотивы», – считает Андрей Коваленко.

Думаю, такой ракурс возможен. Но я знаю НХЛ еще и как лигу, которая без заиканья отправила на пенсию Джо Кенневиля, возможно, самого авторитетного тренера из действовавших на тот момент, глыбу, тренера «Флориды», одного из фаворитов сезона – за косвенное участие в сексуальном инциденте, произошедшем 10 лет назад.

Я знаю НХЛ как лигу, которая вставала на паузу в поддержку движения BLM – и я помню, что в России на это реагировали довольно нервно (впрочем, как и на эпизод с Кенневилем).

Я знаю НХЛ как лигу, в которой Артемий Панарин ушел на небольшой перерыв после дерзкого обвинения в насилии от Андрея Назарова.

На первый взгляд все это не очень вяжется с кристально рыночной, прагматической логикой, правда? Но я думаю, что самое важное тут понимать, что НХЛ, во-первых, зарабатывает деньги, продавая хоккей американской и канадской аудитории, а во-вторых, существует в мире, в котором репутационные потери очень быстро превращаются в финансовые. Если аудитория НХЛ (не вся, а какая-то влиятельная ее часть) посчитает, что реакция на эпизод насилия в клубе НХЛ была незначительной, тут же возникают риски каких-то бойкотов, публичных акций и потери контрактов.

То, что в отношении русских игроков НХЛ не предприняла вообще никаких решений – на фоне того, что ИИХФ, с которой мы все так сильно дружим и ради турниров которой останавливаем внутренний чемпионат, не берет сборную России на ЧМ – говорит о том, что у аудитории нет аллергии просто на присутствие россиян. И что у наших игроков в целом получилось не привязываться к напряженной ситуации в России. Никто не выступил с поддержкой или осуждением военных действий, никто не надевал специальную символику (ну, вы понимаете) – даже Александр Овечкин все свое грандиозное лето в Москве проходил в кепке Фонбета, а не в какой-то другой. Хоккей – отдельно.

Вот как раз в этом, думаю, есть небольшая заслуга НХЛ – в клубах наверняка что-то сделали (и делают прямо сейчас) для того, чтобы их игроки не ввязывались в острый публичный спор и оставались как бы за стеной.

Не хочу даже представлять, что будет, если эта стена рухнет, поэтому очень надеюсь, что все и дальше останется так же; я уверен, что если аудитория НХЛ (а не Чехия) потребует от лиги каких-то действий, они будут предприняты.

Фото: globallookpress.com/Michal Kamaryt/CTK , IMAGO/Larry MacDougal, Tomi Hänninen/Newspix24; РИА Новости/Владимир Астапкович