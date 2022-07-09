Капризова не пускают в США из-за отсутствия визы. Как такое могло случиться? Грозит ли это другим игрокам?

У звезды проблемы.

Удивительное хоккейное лето продолжается: после спецоперации по призыву Ивана Федотова в армию в центр внимания попал Кирилл Капризов.

Сразу после Федотов-гейта появились новости, что у Кирилла заканчивается отсрочка – и вроде бы вопрос уладили («Матч ТВ» сообщил, что Капризов очно учится в РАНХиГС и подаст в военкомат справку об этом).

Прошло несколько дней и стало известно, что нападающему «Миннесоты» дважды отказали во въезде в США. Автор сайта The Athletic Марк Руссо сообщил, что Кирилл пытался въехать в США из Дубая и через Карибские острова, но получил отказ.

«Это страшно. Это пугает нас всех. Это страшная ситуация в нашем мире, – сказал главный тренер «Уайлд» Дин Эвансон в интервью The Athletic. – Видеть, что происходит с таким близким для нас человеком, как Кирилл… да, это пугающая ситуация. И мы надеемся, что все разрешится правильно».

Как это произошло? Эксперты считают, что это недоработка агента хоккеиста – Пола Теофаноса.

«Обычно рабочую визу организуют в короткие сроки, где-то месяц-два, – объяснил в интервью «Чемпионату» юрист Андрей Князев. – В США это уже налаженная система по выдаче виз, не думаю, что россияне чем-то тут отличаются. В данном случае то, что у Капризова закончилась, отсутствует рабочая виза, – недоработка клуба, агента».

«Если у тебя есть контракт НХЛ, но виза просрочена, то ты можешь передвигаться в треугольнике США – Канада – Мексика с формой I797, – на условиях анонимности рассказал «Матч ТВ» один их хоккейных агентов. – Но если ты выехал за пределы – например, домой в Россию - то назад тебя не пустят. Там уже заполняешь форму Р1. Значит, рабочую визу нужно оформлять заново, а это время.

Почему Кириллу отказали два раза – скорее всего, он это делал экстренно и не собрал все документы. Или подавал на срочную визу, а ему отказали. Но это должна быть головная боль не игрока, а агента, который получает очень солидные деньги по контракту одной из главных звезд НХЛ».

Ранее тот же The Athletic писал, что у игроков из Европы и России могут возникнуть проблемы с американскими визами при возвращении в США. В сезоне-2021/22 многие из них играли без рабочих виз из-за исключения, о котором лига договорилась с правительством на фоне пандемии КОВИД-19.

Спортсмены не из США должны получить рабочую визу P-1, чтобы играть в Штатах. Европейцам нужно получить еще одну рабочую визу для игры в США и канадскую, чтобы играть в Канаде. Технически это устроено так – клуб добывает игроку визу P-1, а сам игрок или его агент занимается остальными документами.

И в прошлом сезоне несколько игроков из Европы (в том числе россияне) играли без второй рабочей визы.

Те из них, у кого возникли сложности с посещением консульств за пределами США, ездили в Ньюарк, где получали штамп от таможенно-пограничной службы с обещанием, что они получат настоящие визы, когда их клубы будут играть в Канаде. Но в Канаде из-за пандемии рабочие визы выдавали только в Калгари и Оттаве.

Получился затор.

The Athletic описал конкретный случай одного нашего игрока. Канадские матчи его команды переносили, и в дни, когда команда все-таки добиралась до этих городов были закрыты консульства – а планы по приезду из других городов (например, из Эдмонтона) просто срывались.

После сезона клуб хотел отправить игрока в Оттаву или Калгари, чтобы он все-таки получил рабочую визу, но для этого ему пришлось бы от двух недель до месяца сидеть там без паспорта – хоккеист выбрал уехать домой, в Россию, чтобы отдохнуть; и поэтому у него до сих пор нет американской рабочей визы.

А так как в Москве американских виз больше не выдают, делать ее надо в Европе – а европейские консульства жалуются на слишком большое число запросов.

Поэтому выход для клубов и игроков остается прежним – надеяться, что исключение, действовавшее последние два года, продлится и после осени-2022.

«Но это риск, – сказал The Athletic один ассистент генеменеджера, – Даже если сейчас некоторые юристы говорят, что все в порядке и мы можем действовать через Ньюарк, это основано на том, что ничего не станет хуже».

Разумеется, в смысле геополитики.

Поэтому некоторые наши хоккеисты повисли в неопределенности, не только Капризов – и в ближайшие несколько месяцев мы будем следить за развитием событий.

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков; East News/AP Photo/Jim Mone, AP Photo/Stacy Bengs