Овечкин забил 775-ю шайбу в НХЛ! И повторил рекорд Буре по голам в пустые ворота

Новый день – новый шаг в историю.
За 2 секунды до конца матча с «Бостоном» Александр Овечкин забил в пустые ворота. Вдвоем с Кузнецовым они вышли на одного защитника и с паса партнера Ови бросил вообще без помех.
Это 775-я шайба Александра – он остается третьим в списке лучших снайперов всех времен, до Горди Хоу – 26 голов.
Этот барьер уже для следующего сезона. А вот голом в пустые ворота в матче с «Бостоном» Овечкин достиг другой вершины и, возможно, преодолеет ее в оставшихся играх. Это рекорд лиги по голам в пустые ворота в одном сезоне. Он принадлежал Павлу Буре – в сезоне-1999/00 тот забросил 9 шайб в пустые ворота. Сейчас у Овечкина стало столько же.
При этом Овечкин на шаг приблизился к рекорду Гретцки по голам в пустые за всю историю – еще 8 эмпти-неттеров, и Уэйн останется вторым.
У «Вашингтона» в сезоне осталось 10 игр – у Ови есть отличный шанс на то, чтобы обойти хотя бы Павла Буре.
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Фото: globallookpress.com/Amber Bracken; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports
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