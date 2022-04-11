Овечкин забил 775-ю шайбу в НХЛ! И повторил рекорд Буре по голам в пустые ворота

Новый день – новый шаг в историю.

За 2 секунды до конца матча с «Бостоном» Александр Овечкин забил в пустые ворота. Вдвоем с Кузнецовым они вышли на одного защитника и с паса партнера Ови бросил вообще без помех.

Это 775-я шайба Александра – он остается третьим в списке лучших снайперов всех времен, до Горди Хоу – 26 голов.

Этот барьер уже для следующего сезона. А вот голом в пустые ворота в матче с «Бостоном» Овечкин достиг другой вершины и, возможно, преодолеет ее в оставшихся играх. Это рекорд лиги по голам в пустые ворота в одном сезоне. Он принадлежал Павлу Буре – в сезоне-1999/00 тот забросил 9 шайб в пустые ворота. Сейчас у Овечкина стало столько же.

При этом Овечкин на шаг приблизился к рекорду Гретцки по голам в пустые за всю историю – еще 8 эмпти-неттеров, и Уэйн останется вторым.

У «Вашингтона» в сезоне осталось 10 игр – у Ови есть отличный шанс на то, чтобы обойти хотя бы Павла Буре.

Фото: globallookpress.com/Amber Bracken; REUTERS/Geoff Burke-USA TODAY Sports