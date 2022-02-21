Олимпиада показала, что мы на грани развала как хоккейная нация. Это были полтора месяца бесконечной склоки

Ни диалога, ни осмысления – только истерика.

На время больших турниров хоккей России всегда становится немного фигуркой (в плохом смысле этого слова), но в феврале-2022 был установлен какой-то рекорд.

Самолет затрясло еще задолго до взлета. Он стоял в ангаре, его даже не думали заправлять, а крылья болтало как при жесточайшей турбулентности.

Началось это прямо в октябре, сразу как Жамнова объявили новым главным и стало известно, что он даст пресс-конференцию. Я спрашивал в ФХР, как туда попасть. «Там даже нашего флажка не будет», – отвечали мне.

И действительно: не было ни одного флажка – за исключением того большого, который незримо развевался над головой Алексея Жамнова и на котором было написано: «Какого хрена происходит?»

Новый главный тренер сидел один. Ни Третьяка. Ни Ротенбергов. Ни даже Андрея Рыжикова. Обычно в таких случаях зал завален раздаткой с логотипом «Красной машины» – в тот день не было и красной рюшки. Красного велосипедика. Красного колесика. Красная машина как испарилась.

Вот такая презентация главного тренера сборной: одинокий Жамнов, рядом модератор Андрей Журанков читает вопросы из чата в ватсапе. Это были самые неловкие 40 минут в году (ну, после овертайма на ЧМ-2021 и последовавшей пресс-конференции Антона Слепышева).

В январе затрясло так, что крылья начали отваливаться. Эпизод с объявлением состава: должны были рассказать в понедельник, но в «СЭ» сливали с пятницы, все выходные. Причем сливали вот по такой схеме: редактор Артур Хайруллин пишет, что в составе нет Толчинского и добавляет, что, скорее всего, это из-за кричалки про ЦСКА (Сергей, еще раз спасибо за нее, это было красиво и очень к месту). Вот такой уровень экспертизы.

Через полторы недели генеральный менеджер «Авангарда» скажет, что у Толчинского нет голов в равных составах, он проводит не лучший сезон, но в моменте люди массово ненавидят сборную за Толчинского. Сергей на время становится – по версии целой группы авторов – будто бы лучшим игроком мира и центром Вселенной.

Через полторы недели титул уходит Андрею Кузьменко. Его история ярче: его выводят уже из почти окончательного состава сборной. По версии тренеров, у него микротравма, по версии самих игроков сборной (об этом пишет, например, Игорь Рабинер) – это микротравма головы; ну то есть буквально ходит версия о том, что лидеры команды пришли к тренерам и попросили дисквальнуть Кузьменко из состава по причинам несостыковки характеров.

Правда это или нет – не важно ни для этой истории, ни вообще (в мою версию сборной из КХЛ Кузьменко с запасом не проходит, мне его этот дриблинг кажется слишком нервным). Но Андрей возвращается в СКА, и сборной летят приветы оттуда. Провели медобследование – чисто. Проводим матч на первенство водокачки – сделаем Кузьменко капитаном. В конце концов, естественно, Андрея объявили MVP этого первенства (СКА обыграл «Адмирал» 8:0).

По нашим временам, которые знамениты требованием сплотиться вокруг сборной (автор – Р. Ротенберг) – это открытый саботаж, хоть и на языке дипломатии.

Незримый флаг шуршит над головами: «Какого. Хрена. Происходит?».

В сборной перед Олимпиадой токсичный хоккеист? Настолько токсичный, что его попросили убрать сами игроки? И тренеры оправдали это коллективное решение травмой? И на самом деле травмы нет?

Ну то есть реально – нашелся первый игрок, который не хотел играть за сборную на Олимпиаде? Или хотел, но недостаточно?

Да, внимание к Кузьменко спровоцировали. Да, похоже, что спровоцировали сознательно, адресно и из желания зажечь обстановку вокруг сборной – чтобы люди, которые назначили Жамнова (их, похоже, нельзя называть – сам Жамнов не называет), задумались: «А какого хрена происходит?». Но. Вывод игрока из состава сборной – это рядовая, штатная и типичная ситуация для тренеров сборной. До начала турнира они обычно только этим и занимаются. Отчисляют и объясняют почему. Можно и не объяснять, но ситуация с Андреем этого очевидно требовала. Лучшее оружие против наброса – полная открытость. Объясните в чем дело – и разумные люди, у которых появились вопросы в после новостей о травме Кузьменко и его игре за СКА, все поймут.

Уже по ходу турнира об этом снова спросили у Алексея Кудашова:

«Мы отталкивались от того, что видели на тренировках. Вначале Андрей здорово себя показывал. Но раз – одна травма. У нас тренировка, приходят врачи: «Он не может тренироваться». Вторая тренировка – снова врачи: «Кузьменко не может работать». Потом приезжаем сюда – здесь опять».

Ну то есть травма. При этом Кузьменко приезжает в СКА и играет за СКА. При этом в сборной и в СКА один врач – Егор Козлов.

Я сейчас не о том, что штаб непременно не прав. Я о том, что конкретно по этой ситуации видно, что мы внутри хоккея не можем договориться даже по поводу такой простой вещи, как отчисление игрока из состава. Есть три стороны – сборная, журналисты, СКА – и между ними нет никакого понимания. Ни малейшего.

За Кузьменко подтянулась тема с астрологией, хрустальными шарами и прочей эзотерикой. На штаб накатилась новая волна, Жамнов сказал, что устал – и это понятно. Довольно очевидно, что во время Олимпиады была сторона, которая расшатывала дискурс, сложившийся вокруг сборной.

Окей, набросы несложно игнорировать, их можно переводить в шутку (этого умения тренерам, кстати, сильно не хватило – но и понятно: они были на задании государственной важности).

Но и без набросов понимания между разными журналистами, тренерами и игроками нет.

Идеальный пример – ситуация с тем, кто выпустил Никиту Гусева за минуту до конца основного времени в финале-2018. Об этом у Ковальчука и Жамнова за последние два месяца спросили двадцать раз. Кто придумал? Чье решение?

Включите концовку матча. Мы проигрываем за минуту до конца и играем в меньшинстве. Выводим шайбу из своей зоны и заходим в чужую. У нас есть три очевидных лидера атаки, сыгранное звено Гусев – Дацюк – Капризов, которое жгло со второй игры. Вот кого выпустить на игру в чужой зоне в решающий момент?

Вы серьезно? Кто придумал выпустить на лед лидеров в решающий момент? Нам всерьез надо трясти тренеров и изучать вопрос – кто же принял это очевидное решение? Да будь на скамейке Дмитрий Губерниев, Ольга Бузова и Леха Щербаков, на лед в той ситуации тоже вышли бы Гусев и Капризов – потому что это было очевидно!

Наша журналистика всерьез изучает вопрос до сих пор – и я видел, там есть разные версии, разные подходы. Есть секта «Свидетели чудесного решения Алексея Жамнова», есть секта «Свято верующие в единение и единомыслие тренерского штаба». Пройдет еще восемь лет, а мы так и будем обсуждать: кто же принял это удивительное и тонкое решение – выпустить двух лучших бомбардиров команды, лучшую связку в решающий момент.

Другая сторона процесса – то есть тренеры – не делают шаг навстречу.

В овертайме полуфинала на лед не выходил тот же Никита Гусев – это довольно удивительное решение, которое как раз стоит объяснить. К счастью, за четыре года наши журналисты натренировались спрашивать про Гусева.

«Решили так. Чем вы не довольны? Это тренерское решение», – вот таким был ответ главного тренера.

Вот вам уровень понимания и дискурса. С одной стороны – четыре года пыток про, наверное, самое понятное решение в истории нашего хоккея (выход Гусева и Капризова в меньшинстве со снятым вратарем концовки финала-2018).

С другой стороны – тренер, который невыход того же Гусева на овертайм полуфинала комментирует вот так: «Это тренерское решение». Ну то есть наша кухня. Знаете, это наша кухня, хоккей, вы ничего не поймете, мы не хотим объяснять. Мы только когда сыграем, попросим чтобы вы нам по 2,5 миллиона заплатили – и не только нам, а тому же Кузьменко, которого мы сами не взяли и который не сыграл.

За деньги, которые игроки и тренеры получили на этом турнире, они обязаны сидеть и объяснять, аргументировать каждый свой шаг. Вместо этого – «мы так решили». А потом они же удивляются: почему-то у нас не такая развитая культура хоккейного общения как в Канаде.

Ну да, здорово, что вы заметили. Там тренеры тоже не говорят всего, но и ответа «решили так», ты не услышишь. А еще там не сидят на сборах по месяцу. И не тормозят чемпионат на полтора – ну, это уже другая тема.

Хоккей на Олимпиаде с детства был мечтой – и прошлым летом Пекин-2022 выглядел тоже вполне мечтабельно: казалось, что это будет ровно тот момент, когда мы все объединимся и порадуемся честно заработанной бронзе (а может быть и поиграем в финале!). Игроки НХЛ не приехали, мы остались снова сами с собой – и вместо единения получили полуторамесячную склоку.

В конце которой Антон Слепышев выложил у себя в инсте оскорбление, которое получил там же, и приписал: «Вот вся суть русского народа».

За январь и февраль 2022 года Антон Слепышев провел 8 официальных матчей (и 0 товарищеских); за эти два месяца он получил около (ну, чуть меньше) 20 миллионов клубной зарплаты – и еще 2,5 миллиона получит за Пекин. 22 миллиона рублей за 8 выходов на лед. Из какого ты мира, Антонио?

Нет ничего удивительного в том, что мы друг друга не понимаем – и к сожалению, Олимпиада показала, что градус разобщенности только растет.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Сергей Гунеев, Алексей Даничев; Instagram/anton.slepyshev; VK/fhr