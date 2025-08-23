42 млн рублей в год – зарплата Дэл Колла по двухлетнему контракту с минским «Динамо»

Майкл Дэл Колл будет зарабатывать около 42 млн рублей в год в КХЛ.

Канадский нападающий ранее подписал соглашение на два года с минским «Динамо».

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, зарплата хоккеиста составит около 42 миллионов рублей за сезон.

Майкл Дэл Колл был выбран под пятым общим номером на драфте НХЛ в 2014 году. Он провел 116 матчей за «Айлендерс» с учетом плей-офф и набрал в них 21 (8+13) очко.

Минувшие два сезона канадец выступал в чемпионате Германии за «Изерлон». В прошлом сезоне хоккеист сделал 38 (13+25) результативных действий за 47 игр при полезности «минус 8».