Кузьменко получил танковый шлем как MVP СКА в матче с «Адмиралом»

Форвард СКА Андрей Кузьменко был признан MVP клуба в матче против «Адмирала» (8:0) на Sochi Winter Cup.

Он забил гол и сделал две передачи.

«1+2 сегодня! Ну здорово же!

Шлем в раздевалке переходит к Кузьменко», – говорится в инстаграме СКА.

Форвард примерил танковый шлем, который выдается лучшему игроку матча по версии команды.

Напомним, Кузьменко покинул сборную России и вернулся в расположение СКА 7 февраля.

Сообщалось, что Кузьменко уехал из национальной команды, готовящейся к олимпийскому хоккейному турниру, из-за травм.

8 февраля СКА объявил, что игрок прошел независимое медицинское обследование и был допущен к занятиям профессиональным спортом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Хоккейный клуб СКА (@hcska)

Кузьменко забил гол и сделал 2 передачи в матче с «Адмиралом» на Sochi Winter Cup