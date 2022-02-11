Кузьменко получил танковый шлем как MVP СКА в матче с «Адмиралом»

Форвард СКА Андрей Кузьменко был признан MVP клуба в матче против «Адмирала» (8:0) на Sochi Winter Cup.
Он забил гол и сделал две передачи.
«1+2 сегодня! Ну здорово же!
Шлем в раздевалке переходит к Кузьменко», – говорится в инстаграме СКА.
Форвард примерил танковый шлем, который выдается лучшему игроку матча по версии команды.
Напомним, Кузьменко покинул сборную России и вернулся в расположение СКА 7 февраля.
Сообщалось, что Кузьменко уехал из национальной команды, готовящейся к олимпийскому хоккейному турниру, из-за травм.
8 февраля СКА объявил, что игрок прошел независимое медицинское обследование и был допущен к занятиям профессиональным спортом.
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Кузьменко забил гол и сделал 2 передачи в матче с «Адмиралом» на Sochi Winter Cup