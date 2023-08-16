21 комментарий

Stream of Consciousness
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Странный спор Плющенко и Кондратюка на $10 тысяч – в Китае, под конферанс Рудковской на английском

Александра Трусова Александра Трусова
Яна Рудковская Яна Рудковская
Евгений Плющенко Евгений Плющенко
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Закончилось китайское шоу-турне Евгения Плющенко – с 4 по 13 августа двукратный олимпийский чемпион показывал «Лебединое озеро» и «Щелкунчика».

Финальный показ «Щелкунчинка» завершился странным челленджем на деньги – Плющенко предложил Марку Кондратюку сделать 10 тройных акселей подряд за 10 тысяч долларов.

Вот так Плющенко объяснял Марку идею: «Мы сейчас в Китае, у нас осталось одно заключительное шоу. Я тебе предлагаю сделать 10 тройных акселей. Чисто. Паузу ты можешь сделать после каждого прыжка максимум 15 секунд. Если ты их делаешь – от меня получаешь 10 тысяч долларов.

Это во время шоу, одна попытка, при зрителях, все официально. Вот я тебе предлагаю такую историю. Никто этого до тебя в мире не делал. Ты ничем не рискуешь, ты не должен давать мне денег, их я тебе дам. Мне кажется, что ты реально можешь сделать. Посмотрим, а потом что-нибудь еще придумаем».

Кондратюк согласился, хотя с фразой Плющенко «ты ничем не рискуешь» точно можно поспорить – если не деньгами, то здоровьем Марк точно рисковал. Прошлый сезон и так получился сложным – из-за травм Марк даже снялся с произвольной на чемпионате России.

В комментариях идею тоже не все оценили:

Зато с поддержкой под постом пришли Елизавета Нугуманова (которая скоро станет тренером у Плющенко), друг Евгения и специалист Большого театра Сергей Филин, бывшая ученица Плющенко Екатерина Рябова и Софья Самоделкина.

Челлендж все же состоялся: в концовке «Щелкунчика» Марк зашел на 10 тройных акселей – на глазах у Саши Трусовой, китайцев на трибунах и вообще всей труппы спектакля.

И все это – под комментарии Яны Рудковской на английском: «тен трипл акселес», «гуд техник», «со со дификалт, со дификалт, билив ми». А в конце Яна добавила, обращаясь к Марку: «Мне кажется, нужно обнять Евгения Викторовича за такой приз».

На все у Марка ушло примерно 2,5 минуты. После десятого акселя Кондратюк победно взмахнул руками и действительно пошел обниматься с Плющенко. Ну и с Трусовой, конечно.

Над челленджем сразу поиронизировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин: «Кондратюк выиграл у Плющенко 10 тысяч долларов. Очень вовремя». И приложил график курса доллара к рублю.

И правда – еще в конце июля по курсу ЦБ доллар стоил около 90 рублей, затем резко скакнул и к 15 августа поднялся до 101 рубля. Как раз к тому моменту, когда Марк выиграл 10 тысяч.

Сейчас 10 тысяч долларов – это примерно миллион рублей, так что с июлем разница получилась бы где-то в сто тысяч.

К слову, приз Кондратюка в миллион рублей – это около 2,5% от гранта, который Плющенко совсем недавно получил как раз на постановку шоу. Причем в обосновании гранта в 43 304 770 рублей значится и сам Марк: «Партнерами и членами команды проекта выступают известные личности, попавшие в настоящее время под санкции в связи с происходящими событиями – Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Марк Кондратюк».

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Вообще, Марк давно катает в шоу Плющенко, но не хочет говорить о том, сколько зарабатывает: «Не люблю говорить о деньгах. Главное – это преданность своему делу, полная самоотдача, а также любовь и поддержка зрителей, болельщиков».

После челленджа Плющенко написал: «Марк Кондратюк в суперформе! Браво спортсмену и тренеру Светлане Соколовской!».

И намекнул: продолжение следует. Ждем 10 четверных от Трусовой?

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21 комментарий

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Маргарита В Сафронова
Всӗ по сценарию Яны.Она любит такие фигуры, та ещӗ инфофигуристка. Ничему Марка жизнь не учит. У него сезон впереди, а он идӗт на такой риск.
+18
-3
+15
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Agura
Это самое циничное предложение от ЕП!
Ему ли не знать, какие нагрузки выдерживает спортсмен при исполнении даже одного тройного акселя! Марка тоже до шурупов в спине надо довести?
Конечно, М.Кондратюк из другой тренерской группы, а для ЕП всего лишь один из участников шоу!
+17
-5
+12
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Алексей Токарев
Так вот куда идут деньги, которые Плющенко всё время выпрашивает из бюджета России на свои шоу.
+13
-2
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Дарья Волкова
Марк, отдай один тройной Аксель Саше, а то бедная не может не как чисто прыгнуть на соревнованиях. (не хэйт Саше)
+14
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+10
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Александр Скворцов
Комменты Яны в стиле Мутко: ноу криминалити и лет ми спик фром май харт. Как-то так!
+13
-5
+8
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Ягун Ягунини
Театр Карабаса-Барабаса
+8
-2
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Лека-Лека
Ответ Маргарита В Сафронова
Всӗ по сценарию Яны.Она любит такие фигуры, та ещӗ инфофигуристка. Ничему Марка жизнь не учит. У него сезон впереди, а он идӗт на такой риск.
Марк решил взять здесь и сейчас. В следующий раз будет аксельки через веревочку прыгать.
+9
-5
+4
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Artmann
Ответ Дарья Волкова
Марк, отдай один тройной Аксель Саше, а то бедная не может не как чисто прыгнуть на соревнованиях. (не хэйт Саше)
*никак
+3
0
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Mariaku
На тренировках и больше прыгают, только не с такими короткими интервалами, конечно! Фишка же в том, чтобы собрать всё, чего мы ждём от фк, воедино на одинаково высоком уровне и вплести в выразительно представленную программу. Для меня Марк, при всём уважении к его квадлутцу, не только про прыжки, но и про умение слышать музыку. Видели с трибун и оценили Марка ещё во время его прорывных прокатов на Кубке Первого в 2021 году. Марк - наш джаз!
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Геннадий Туник
Лучше зарабатывать за прыжки,чем за "победы" в СВО...
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elene.elene
Ответ Лека-Лека
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Вы ненавидите всех, кроме Тутберидзе. Но фразочка про трупы сильна. Даже для вас. Прыгать аксели для Кондратюка - это работа. Ежедневная и рутинная. Тут сошлись две главные черты проф. спортсменов: спортивный азарт в споре и деньги, плюс шоу. Святошам такое не нравится, да?
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Маргарита В Сафронова
Ответ Лека-Лека
Марк решил взять здесь и сейчас. В следующий раз будет аксельки через веревочку прыгать.
Как бы только бедуинские прыгать не пришлось раньше времени
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elene.elene
Ответ Лека-Лека
Вам не понять. Видимо, того же поля ягода. Деньги не пахнут? Даже ценой унижения от "барина"?
Ну и объясни непонятливым, в чем унижение-то? В чем это "плохие" деньги? Пари и споры приняты между людьми в том числе и на деньги. Аксели - его работа. Он поспорил, прыгнул - и выиграл. В чем унижение-то?
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Лека-Лека
Для ДЖЕССИ.
В Вашем комменте и сомневалась. Фанаты Рудковского такие же как и он сам. Принципов ноль. Ради денег на все готовы. Пусть потом не удивляются, что он об спортсменов ноги вытирает.
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Игнат Макаров
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Лека-Лека
Ответ Agura
Это самое циничное предложение от ЕП! Ему ли не знать, какие нагрузки выдерживает спортсмен при исполнении даже одного тройного акселя! Марка тоже до шурупов в спине надо довести? Конечно, М.Кондратюк из другой тренерской группы, а для ЕП всего лишь один из участников шоу!
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elene.elene
Ответ Лека-Лека
Себя уважать надо.
А что не так в с уважением? Себя и уважил. Он показал, что силен, выиграл спор, покрасовался и развлёк китайскую публику, деньги выиграл. Что не так с самоуважением? Святоши-фанаты Тутберидзе такое не любят?
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Karina kolesnikova
Ответ elene.elene
Ну и объясни непонятливым, в чем унижение-то? В чем это "плохие" деньги? Пари и споры приняты между людьми в том числе и на деньги. Аксели - его работа. Он поспорил, прыгнул - и выиграл. В чем унижение-то?
Ну не зря же ограничивают рекламу казино и букмекеров, и до 18 лет не разрешают играть на деньги. К деньгам надо бережно относиться, а не сорить направо-налево. То есть можно и так, если их девать некуда, но в приличном обществе это как бы немного зашквар :) Если такой спор произошел где-то между приятелями, не на публику - ок, их дело. А тут вышло, что откатали Щелкунчика, типа культурные, и пошла гулять рванина. Так мне видится, не претендую на истину.
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