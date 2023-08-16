21 комментарий

Закончилось китайское шоу-турне Евгения Плющенко – с 4 по 13 августа двукратный олимпийский чемпион показывал «Лебединое озеро» и «Щелкунчика».

Финальный показ «Щелкунчинка» завершился странным челленджем на деньги – Плющенко предложил Марку Кондратюку сделать 10 тройных акселей подряд за 10 тысяч долларов.

Вот так Плющенко объяснял Марку идею: «Мы сейчас в Китае, у нас осталось одно заключительное шоу. Я тебе предлагаю сделать 10 тройных акселей. Чисто. Паузу ты можешь сделать после каждого прыжка максимум 15 секунд. Если ты их делаешь – от меня получаешь 10 тысяч долларов.

Это во время шоу, одна попытка, при зрителях, все официально. Вот я тебе предлагаю такую историю. Никто этого до тебя в мире не делал. Ты ничем не рискуешь, ты не должен давать мне денег, их я тебе дам. Мне кажется, что ты реально можешь сделать. Посмотрим, а потом что-нибудь еще придумаем».

Кондратюк согласился, хотя с фразой Плющенко «ты ничем не рискуешь» точно можно поспорить – если не деньгами, то здоровьем Марк точно рисковал. Прошлый сезон и так получился сложным – из-за травм Марк даже снялся с произвольной на чемпионате России.

В комментариях идею тоже не все оценили:

Зато с поддержкой под постом пришли Елизавета Нугуманова (которая скоро станет тренером у Плющенко), друг Евгения и специалист Большого театра Сергей Филин, бывшая ученица Плющенко Екатерина Рябова и Софья Самоделкина.

Челлендж все же состоялся: в концовке «Щелкунчика» Марк зашел на 10 тройных акселей – на глазах у Саши Трусовой, китайцев на трибунах и вообще всей труппы спектакля.

И все это – под комментарии Яны Рудковской на английском: «тен трипл акселес», «гуд техник», «со со дификалт, со дификалт, билив ми». А в конце Яна добавила, обращаясь к Марку: «Мне кажется, нужно обнять Евгения Викторовича за такой приз».

На все у Марка ушло примерно 2,5 минуты. После десятого акселя Кондратюк победно взмахнул руками и действительно пошел обниматься с Плющенко. Ну и с Трусовой, конечно.

Над челленджем сразу поиронизировал олимпийский чемпион Алексей Ягудин: «Кондратюк выиграл у Плющенко 10 тысяч долларов. Очень вовремя». И приложил график курса доллара к рублю.

И правда – еще в конце июля по курсу ЦБ доллар стоил около 90 рублей, затем резко скакнул и к 15 августа поднялся до 101 рубля. Как раз к тому моменту, когда Марк выиграл 10 тысяч.

Сейчас 10 тысяч долларов – это примерно миллион рублей, так что с июлем разница получилась бы где-то в сто тысяч.

К слову, приз Кондратюка в миллион рублей – это около 2,5% от гранта, который Плющенко совсем недавно получил как раз на постановку шоу. Причем в обосновании гранта в 43 304 770 рублей значится и сам Марк: «Партнерами и членами команды проекта выступают известные личности, попавшие в настоящее время под санкции в связи с происходящими событиями – Яна Рудковская, Евгений Плющенко и Марк Кондратюк».

Вообще, Марк давно катает в шоу Плющенко, но не хочет говорить о том, сколько зарабатывает: «Не люблю говорить о деньгах. Главное – это преданность своему делу, полная самоотдача, а также любовь и поддержка зрителей, болельщиков».

После челленджа Плющенко написал: «Марк Кондратюк в суперформе! Браво спортсмену и тренеру Светлане Соколовской!».

И намекнул: продолжение следует. Ждем 10 четверных от Трусовой?