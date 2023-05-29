В судебном споре между Хансом Ниманном и Магнусом Карлсеном новый виток: юристы американца пошли на обострение из-за… мема с Таносом.

Это как?!

• Коротко о том, с чего все началось. В сентябре 2022-го Карлсен вдруг проиграл белыми безвестному (тогда) Ниманну – это было первое поражение норвежца за 53 партии. После игры Магнус намекнул: Ханс каким-то образом читерил (возможно, заранее узнал о дебютной подготовке соперника).

Скандал развивался: Магнус показательно сдался после двух ходов в следующем матче против Ниманна, а на Ханса накинулись все. Chess.com (сайт заблокирован в России – Sports.ru) увлекся американцем и выяснил, что тот раньше читерил в онлайн-играх.

Через месяц Ниманн устал и подал иск на Карлсена и его команду, обвинив в травле. Требование Ханса: $100 млн в качестве морального ущерба – разбирательства по этому делу идут.

• И вот новые подробности: адвокаты шахматистов схлестнулись из-за мема с Таносом из «Мстителей». Информация об этом попала в распоряжение The Wall Street Journal.

Команда Карлсена Play Magnus после столкновения игроков опубликовала в соцсетях запись: «Давайте отправимся в прошлое и вспомним самые возмутительные читерские скандалы в шахматах!» К записи прилагалась картинка в виде мини-комикса с персонажами из киновселенной «Мстителей» – суперзлодея Таноса и его приемной дочери Гаморы. У персонажей такой диалог:

Гамора: Как ты сумел победить Магнуса Карлсена?

Танос: Шахматы говорят сами за себя.

Гамора: И чего это тебе стоило?

Танос: Всего.

Да, напрямую имя Ниманна здесь не используется, но «шахматы говорят сами за себя» – это слова, которые Ханс произнес после победной партии с Магнусом.

Сейчас пост удален, но есть немного обрезанный скриношот:

• Юристы Ниманна приложили этот скриншот к иску как подтверждение травли со стороны команды Карлсена. Play Magnus не промолчала: «Это сцена о жертве, а не о лжи и обмане. Утверждение Ниманна основано на вопиющем искажении самого мема».

Если говорить о сюжете фильма («Мстители: Война бесконечности»), то это правда – Танос пожертвовал тем, кого любит (Гаморой), в обмен на Камень Душ. Этим и объясняется его ответ на вопрос, чего ему это стоило: «Всего».

• Адвокаты Ниманна с такой трактовкой мема не согласились: «Изображая Ханса злодеем, а не героем, клеветнический пост сообщает, что Ниманн совершил гнусный поступок, чтобы победить Карлсена».

Юристы Карлсена и Chess.com (да, их Ниманн тоже обвиняет) Нима Мохебби и Джейми Вайн оспорили и это:

«Изображение кого-либо злодеем, а не героем, не является объективно ложной констатацией факта. Ханс Ниманн сосредоточил внимание в жалобе на меме о «Мстителях», в котором даже не упоминается его имя, и это подчеркивает тот факт, что он не основывает свои заявления на серьезных обвинениях. Chess.com и Play Magnus продолжат активно защищаться от претензий Ниманна, потому что претензии не имеют под собой оснований».

• Но адвокат Ниманна Теренс Овед стоит на своем: «Утверждения, что этот пост не имеет ничего общего с читерством, когда он конкретно озаглавлен «возмутительные скандалы с читерством в шахматах», просто воняют отчаянием.

Учитывая контекст, любой разумный читатель сразу понимает, что это очередное прямое и клеветническое обвинение Карлсена и компании в том, что Ханс победил Карлсена на Sinquefield Cup только потому, что сжульничал».

Судя по всему, разбирательство завершится не скоро.

Фото: globallookpress.com/Sylvia Lederer; eastnews.ru/Tim Vizer / AFP