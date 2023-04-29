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Тай-брейк у Непомнящего и Лижэня: сегодня узнаем имя нового чемпиона мира. Онлайн

Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
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Сегодня узнаем имя нового чемпиона мира

Матч на первенство мира по шахматам-2023 сегодня точно завершится: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь дошли до тай-брейка с равным счетом 7:7.

Нас ждут 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.

Подробные расклады можно почитать здесь.

Сегодняшний победитель станет 17-м чемпионом мира в истории.

До этого чемпионами были Вильгельм Стейниц, Эамнуил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Александр Алехин, Макс Эйве, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*, Владимир Крамник, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.

C 1993 по 2006 звание чемпиона мира разыгрывалось по двум версиям: ФИДЕ и ПША. Тогда чемпионами становились 8 разных шахматистов.

* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.

 

Вчера у Яна было преимущество в партии, несмотря на игру черными, но он не смог его реализовать.

Почему Непомнящий упустил шанс взять корону до тай-брейка?

Разбор от гроссмейстера Владимира Белова – здесь.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Остались ли силы?

Вчерашняя партия сильно затянулась, шахматисты играли почти 7 часов – рекорд для этого матча.

У кого осталось больше сил?

Пока тай-брейк не начался, можно посмотреть хайлайты вчерашней встречи:

2 комментария

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Daemon of Mars
Ждем сегодня интересной борьбы!
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vladimir.kostrichko
Будет круто ,если 1 минутная пуля определит кто станет чемпионом))
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