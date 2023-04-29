Тай-брейк у Непомнящего и Лижэня: сегодня узнаем имя нового чемпиона мира. Онлайн
Сегодня узнаем имя нового чемпиона мира
Матч на первенство мира по шахматам-2023 сегодня точно завершится: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь дошли до тай-брейка с равным счетом 7:7.
Нас ждут 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.
Подробные расклады можно почитать здесь.
Где смотреть?
Вариантов много:
2. Трансляция на «Матч! Страна»
Сегодняшний победитель станет 17-м чемпионом мира в истории.
До этого чемпионами были Вильгельм Стейниц, Эамнуил Ласкер, Хосе Рауль Капабланка, Александр Алехин, Макс Эйве, Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский, Роберт Фишер, Анатолий Карпов, Гарри Каспаров*, Владимир Крамник, Вишванатан Ананд и Магнус Карлсен.
C 1993 по 2006 звание чемпиона мира разыгрывалось по двум версиям: ФИДЕ и ПША. Тогда чемпионами становились 8 разных шахматистов.
* – Гарри Каспаров признан иноагентом в России.
Вчера у Яна было преимущество в партии, несмотря на игру черными, но он не смог его реализовать.
Почему Непомнящий упустил шанс взять корону до тай-брейка?
Разбор от гроссмейстера Владимира Белова – здесь.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Остались ли силы?
Вчерашняя партия сильно затянулась, шахматисты играли почти 7 часов – рекорд для этого матча.
У кого осталось больше сил?
Пока тай-брейк не начался, можно посмотреть хайлайты вчерашней встречи:
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