Сегодня узнаем имя нового чемпиона мира

Матч на первенство мира по шахматам-2023 сегодня точно завершится: Ян Непомнящий и Дин Лижэнь дошли до тай-брейка с равным счетом 7:7.

Нас ждут 4 партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если счет остается равным, то играются 2 партии с контролем 5 минут + 3 секунды на ход, затем при необходимости еще 2 партии, далее – партии в блиц 3+2 до первой победы.

Подробные расклады можно почитать здесь .