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Непомнящий или Дин: расклады перед последней партией. А что, если ничья?

Магнус Карлсен Магнус Карлсен
Анатолий Карпов Анатолий Карпов
Гарри Каспаров Гарри Каспаров
матч на первенство мира матч на первенство мира
Ян Непомнящий Ян Непомнящий
Вишванатан Ананд Вишванатан Ананд
Лижэнь Дин Лижэнь Дин
Прочие Прочие

Уже в субботу Ян Непомнящий и Лижэнь Дин проведут заключительную, 14-ю партию матча за звание чемпиона мира. Пока счет равный — 6,5:6,5, а это значит, что победа в последней партии автоматически принесет титул. Белыми фигурами предстоит играть китайцу.

Но что будет, если соперники снова разойдутся миром?

Для таких случаев предусмотрен тай-брейк. Он пройдет на следующий день, в воскресенье. Регламент такой:

Призовой фонд матча — 2 миллиона евро, из них 60% получит победитель, а 40% - проигравший. Если результат определится на тай-брейке, то соотношение меняется — 55 на 45.

Получается, если 14-я партия не будет результативной, будущему чемпиону мира это будет стоить 100 тысяч евро. 

Кто сильнее играет в быстрые шахматы? Кажется, Яну будет непросто

Есть мнение, что концовка матча в формате быстрых шахмат — в интересах Непомнящего. Но текущий рейтинг говорит об обратном. Дин — второй в мире в рейтинге рапида (2829 очков, всего на 10 очков меньше, чем у Карлсена). У Непомнящего — 2761 и седьмое место.

В блице сравнивать соперников сложнее, так как Дин из-за пандемии больше года в него не играл. Но если взять последний актуальный рейтинг, здесь у китайца тоже чуть лучше: 2787 очка против 2781 на данный момент у Непомнящего. Ян в блице прямо сейчас — девятый шахматист мира. 

Тай-брейк уже похоронил шансы Карякина, а Карлсен говорил, что регламент несправедлив

Пока еще действующий чемпион мира Магнус Карлсен завершал вничью основную часть обоих своих последних на данный момент матчей (не считая матча с Непомнящим в 2020-м). С Сергеем Карякиным в 2016-м они сыграли 10 ничейных партий из 12 (обменявшись победами), в 2018-м с Фабиано Каруаной все 12 партий с классическим контролем завершились вничью.

На тай-брейке в быстрые шахматы у Магнуса оба раза не было проблем. У Карякина (на фото) он выиграл две партии подряд (после двух ничьих на старте), у Каруаны — все три стартовые партии.

Важно, что несмотря на очевидное преимущество в быстрых контролях, Магнус был недоволен форматом матча.

- Несправедливо, что претенденту нужно преодолеть сложный и запутанный путь, играя в отборочных турнирах и затем в кандидатском, а у обладателя титула слишком много привилегий, – говорил Магнус. – Он может нигде не играть, и достаточно выиграть один матч раз в два года, чтобы защитить титул.

Тогда Карлсен бредил идеей определять чемпиона мира в турнирах по нокаут-системе. Такое уже было в 1999 — 2004 годах, когда FIDE возглавлял Кирсан Илюмжинов. Закончилось все чередой неожиданных (случайных?) чемпионов (Рустам Касымджанов, Руслан Пономарев) и, наконец, объединительным матчем между Веселином Топаловым и Владимиром Крамником в 2006-м.

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Тогда, казалось, шахматный мир единогласно согласился, что формат нокаута — слишком непредсказуемый и лотерейный для такого серьезного титула. Так теперь играют только Кубок мира — кстати, одно из самых зрелищных событий в шахматном календаре.

Ананд и Каспаров побеждали на «заказ» в последней партии

Нередко оказывалась решающей и заключительная партия чемпионского матча. Самый свежий пример – из 2010-го, когда у Вишванатана Ананда и Веселина Топалова перед 12-й (тогда играли именно столько) партией было полное равенство — 6:6. Но Ананд выиграл черными, избежал перехода матча в тай-брейк и отстоял титул.

В 1987-м Гарри Каспаров «на заказ» выиграл у Анатолия Карпова заключительную партию белыми фигурами и сравнял счет в матче. Тогда этого было достаточно, чтобы сохранить титул чемпиона мира.

 

А вот годом ранее в матче тех же соперников победы «на заказ» не получилось. Анатолий Карпов по ходу встречи выиграл три партии подряд, сравняв счет. Но затем уступил, и для защиты титула ему требовалась победа черным цветом. Соперники сыграли вничью, и Карпов отдал Каспарову титул чемпиона мира, который до этого свыше 10 лет принадлежал ему.

Так что все может быть: совсем необязательно, что матч между Непомнящим и Дином завершится на тай-брейке.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Нэнси Сисель, Борис Кауфман

1 комментарий

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Виталий Кошкин
"перед 12-й (тогда играли именно столько) партией было полное равенство — 6:6" - ???
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