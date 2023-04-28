Непомнящий или Дин: расклады перед последней партией. А что, если ничья?

Уже в субботу Ян Непомнящий и Лижэнь Дин проведут заключительную, 14-ю партию матча за звание чемпиона мира. Пока счет равный — 6,5:6,5, а это значит, что победа в последней партии автоматически принесет титул. Белыми фигурами предстоит играть китайцу.

Но что будет, если соперники снова разойдутся миром?

Для таких случаев предусмотрен тай-брейк. Он пройдет на следующий день, в воскресенье. Регламент такой:

Призовой фонд матча — 2 миллиона евро, из них 60% получит победитель, а 40% - проигравший. Если результат определится на тай-брейке, то соотношение меняется — 55 на 45.

Получается, если 14-я партия не будет результативной, будущему чемпиону мира это будет стоить 100 тысяч евро.

Кто сильнее играет в быстрые шахматы? Кажется, Яну будет непросто

Есть мнение, что концовка матча в формате быстрых шахмат — в интересах Непомнящего. Но текущий рейтинг говорит об обратном. Дин — второй в мире в рейтинге рапида (2829 очков, всего на 10 очков меньше, чем у Карлсена). У Непомнящего — 2761 и седьмое место.

В блице сравнивать соперников сложнее, так как Дин из-за пандемии больше года в него не играл. Но если взять последний актуальный рейтинг, здесь у китайца тоже чуть лучше: 2787 очка против 2781 на данный момент у Непомнящего. Ян в блице прямо сейчас — девятый шахматист мира.

Тай-брейк уже похоронил шансы Карякина, а Карлсен говорил, что регламент несправедлив

Пока еще действующий чемпион мира Магнус Карлсен завершал вничью основную часть обоих своих последних на данный момент матчей (не считая матча с Непомнящим в 2020-м). С Сергеем Карякиным в 2016-м они сыграли 10 ничейных партий из 12 (обменявшись победами), в 2018-м с Фабиано Каруаной все 12 партий с классическим контролем завершились вничью.

На тай-брейке в быстрые шахматы у Магнуса оба раза не было проблем. У Карякина (на фото) он выиграл две партии подряд (после двух ничьих на старте), у Каруаны — все три стартовые партии.

Важно, что несмотря на очевидное преимущество в быстрых контролях, Магнус был недоволен форматом матча.

- Несправедливо, что претенденту нужно преодолеть сложный и запутанный путь, играя в отборочных турнирах и затем в кандидатском, а у обладателя титула слишком много привилегий , – говорил Магнус. – Он может нигде не играть, и достаточно выиграть один матч раз в два года, чтобы защитить титул.

Тогда Карлсен бредил идеей определять чемпиона мира в турнирах по нокаут-системе. Такое уже было в 1999 — 2004 годах, когда FIDE возглавлял Кирсан Илюмжинов. Закончилось все чередой неожиданных (случайных?) чемпионов (Рустам Касымджанов, Руслан Пономарев) и, наконец, объединительным матчем между Веселином Топаловым и Владимиром Крамником в 2006-м.

Тогда, казалось, шахматный мир единогласно согласился, что формат нокаута — слишком непредсказуемый и лотерейный для такого серьезного титула. Так теперь играют только Кубок мира — кстати, одно из самых зрелищных событий в шахматном календаре.

Ананд и Каспаров побеждали на «заказ» в последней партии

Нередко оказывалась решающей и заключительная партия чемпионского матча. Самый свежий пример – из 2010-го, когда у Вишванатана Ананда и Веселина Топалова перед 12-й (тогда играли именно столько) партией было полное равенство — 6:6. Но Ананд выиграл черными, избежал перехода матча в тай-брейк и отстоял титул.

В 1987-м Гарри Каспаров «на заказ» выиграл у Анатолия Карпова заключительную партию белыми фигурами и сравнял счет в матче. Тогда этого было достаточно, чтобы сохранить титул чемпиона мира.

А вот годом ранее в матче тех же соперников победы «на заказ» не получилось. Анатолий Карпов по ходу встречи выиграл три партии подряд, сравняв счет. Но затем уступил, и для защиты титула ему требовалась победа черным цветом. Соперники сыграли вничью, и Карпов отдал Каспарову титул чемпиона мира, который до этого свыше 10 лет принадлежал ему.

Так что все может быть: совсем необязательно, что матч между Непомнящим и Дином завершится на тай-брейке.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Нэнси Сисель, Борис Кауфман