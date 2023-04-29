Заключительная 14-я партия в классические шахматы между Яном Непомнящим и Лижэнь Дином завершилась вничью. Соперники набрали по 7 очков и сыграют в воскресенье тай-брейк. Там и определится чемпион мира.

Почему Непомнящему не удалось реализовать преимущество, которое он имел по ходу 14-й партии, несмотря на черные фигуры? Разбираем с гроссмейстером Владимиром Беловым.

1. Дин ринулся в атаку и ошибся

Партия получилась похожей на многие партии этого матча. Было много качелей, и в разные моменты встречи Ян был близок к победе. Дин в начале неудачно рискнул, сделав ход Kg5.

Здесь была достаточно сухая, спокойная позиция с симметричной пешечной структурой. При желании Дин мог сделать рокировку, и скорее всего партия довольно быстро закончилась бы ничьей. Но так как у Дина был небольшой перевес в развитии, он решил рискнуть: оставил коня под боем, затем сделал ход крайней пешкой h4, что говорило о том, что рокировки, скорее всего, не будет. То есть белый король оставался в центре, а это в такого типа позиции становилось элементом риска.

Дин этим ходом повысил ставки. Он ринулся в атаку, но если эта атака не достигала цели, его позиция становилась плохой.

2. Дин «зевнул» пешку и отдал инициативу Непомнящему

Думаю, у Дина были гораздо более амбициозные идеи, чем получилось сыграть. Он стал «сворачиваться», пытаться уравнивать позицию, но до конца не уравнял. Ян действовал довольно неплохо. И в какой-то момент Дин ему просто отдал пешку на поле g2. Ход Сb4, потом через один Кc5 – очень сомнительные решения китайца.

В трансляции видно было, что при Сb4 Ян даже поморщился. Отдать в эндшпиле пешку – это странно. Тут Дин в очередной раз в решающий момент решил пощекотать нервы. Мы уже не раз наблюдали в матче, когда ситуация была в районе равенства, он решал действовать нестандартно, небанально и обострять. Не всегда выверенно.

3. Ян сыграл неточно и упустил выигрышную позицию

Дин решил напасть на пешку g7 и пойти Лg3. У Непомнящего был логичный ход – g6, который давал огромный перевес черным. Там выигрывалась лишняя пешка без компенсаций.

Безусловно, Ян видел этот ход, но либо переоценил позицию, на которую он пошел, либо что-то еще ему померещилось. И он побил конем на c5.

Буквально через несколько ходов Ян пошел e5. На этот момент его перевес был максимальным. Строго говоря, эта позиция была выиграна. Да, это было непросто и далеко не делом техники, но это объективно выигрывалось, если бы Ян пошел Лb3.

По-человечески я понимаю идею хода е5. Ян хотел зафиксировать белую пешку, а затем ходом Лd6 защитить пешку на h6. Но в этот момент прозевал довольно красивую идею соперника по спасению позиции.

4. Дин провел красивую комбинацию и вышел в ничейный эндшпиль

Дин пошел Лh8, а затем следующим ходом b6. Провел комбинацию, пожертвовал пешку, поменял слонов и в итоге получил ладейный эндшпиль, который объективно был ничейным. Как мы знаем, в ладейниках такого плана шансы на ничью – огромны.

В самом ладейном эндшпиле компьютеры везде давали «нули», но на самом деле, позиция была непростой. Тут важно было действовать максимально точно. Дин потратил довольно много времени, чтобы найти «крепость», и сделал все очень здорово.

Какие-то шансы у Яна оставались, он их искал, но китайский гроссмейстер в этой стадии действовал безошибочно. Прекрасно понимаю стремление Яна доиграть до конца. Уступить ему в этой позиции было невозможно, и если есть хотя бы минимальный шанс побороться за победу – почему бы не посидеть и не поработать?

В этот раз не получилось.

И что теперь? Наш эксперт верит в победу Непомнящего

Вспомните, как Ян обидно проиграл 12-ю партию. Все говорили, что потом он посыпется, но ничего подобного не было. Скорее, наоборот, там у Дина были проблемы с концентрацией.

Их матч показал, что победа или поражение в одной партии не дают никакого заметного психологического перевеса в следующей. Так что на тай-брейке победит тот, кто лучше использует свои шансы.

Видно, что оба находятся не в лучшей форме, оба ошибаются. Кто лучше использует ошибки – тот и станет чемпионом мира. Четыре быстрых партии – это рулетка, примерно как в футболе серия пенальти.

Сложно давать прогнозы, но я отдам небольшое преимущество Непомнящему. По игре он смотрится чуть увереннее Дина.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев