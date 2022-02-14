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«На шестой Олимпиаде подряд Россия украла момент у чистых спортсменов». Валиеву оставили в Пекине – и мир содрогнулся

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Сразу было ясно, что каким бы ни было решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по Камиле Валиевой, но недовольных на Олимпиаде-2022 будет много.

Так и случилось – как только суд допустил Камилу до личного турнира в Пекине, на арбитров (а также на Валиеву и Россию в целом) обрушилась стена критики из-за границы.

Почему суд разрешил Валиевой выступать на Олимпиаде-2022? Здесь все аргументы в пользу Камилы

Мы собрали самые интересные мнения.

В Америке уверены – Россия снова всех обманула

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршланд: «Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского движения – защищать целостность спорта и следить, чтобы спортсмены, тренеры и все остальные оставались в рамках высоких стандартов.

Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются на честном поле. К сожалению, этим решением им было отказано в таком праве. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту. Мы знаем, что дело еще не закрыто, и мы призываем все олимпийское движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира».

Президент НОК Канады Триша Смит: «Ситуация, которая сложилась в связи с допинговым делом российской фигуристки, крайне неприятна и печальна для спортсменов.

НОК Канады всецело привержен чистоте спорта, и мы твердо верим, что никому, кто замешан в допинге или в коррупционных схемах, нет места в олимпийском движении.

Мы надеемся, что решение CAS стало итогом справедливого процессуального разбирательства, но мы крайне разочарованы этим результатом».

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт: «Только время покажет, будет ли Валиева участвовать в этих Играх и будут ли аннулированы все ее результаты.

К сожалению, так или иначе, на шестых Олимпийских играх подряд Россия взломала соревнования и украла момент у чистых спортсменов и публики.

А еще русские и мировая антидопинговая система ужасно подвели эту молодую спортсменку, несправедливо ввергнув ее в этот хаос».

Бронзовый призер ЧМ-2008 американский фигурист Джонни Вейр: «Не смогу смириться с этим решением. Был положительный тест на допинг, поэтому спортсмен, у которого был положительный результат, независимо от возраста или времени анализа теста, не должен быть допущен к соревнованиям с чистыми атлетами».

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тара Липински: «Я категорически не согласна с этим решением. У нее был положительный тест, и я не сомневаюсь, что ее нельзя допускать к соревнованиям.

Независимо от возраста или времени проведения теста. Я считаю, что это оставит вечный шрам на всем спорте».

Олимпийская чемпионка Ю-На Ким: «Спортсмен, нарушивший допинг-правила, не может участвовать в игре. Этот принцип должен соблюдаться без исключения. Усилия и мечты всех спортсменов одинаково ценны».

Американская журналистка Кристин Бреннан: «Решение CAS: Камила Валиева допущена к соревнованиям. Какой мрачный день для борьбы с допингом в спорте».

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Американский журналист Филипп Херш: «Если вы соревнуетесь со взрослыми, к вам следует относиться как к взрослому человеку – в случае допинга и всего остального. На таком уровне конкуренции идея «защищенного лица» смехотворна.

Это побуждает людей использовать защиту как способ обойти правила».

Американский блогер Дейв Лиз: «С учетом сегодняшнего постановления фигуристы теперь знают, что можно использовать препараты, повышающие работоспособность, если вы несовершеннолетний и если вы представляете могущественную страну с нулевой этикой.

Долгие годы сообщество фигурного катания знало о том, что в судействе царит коррупция. Теперь широкая общественность знает о темной стороне фигурного катания: молодых атлетов накачивают препаратами, подставляя их под удар в интересах государства. Останутся ли зрители?

В следующий раз, когда Тед Бартон и компания будут восхищаться квадами и тройными акселями в исполнении российских юниорок, подумайте, откуда такой успех и что пришлось вытерпеть девушкам».

А вот что думают серьезные организации: ISU уважает решение, WADA разочаровано

Международный союз конькобежцев (ISU): «После слушаний выездной панели CAS по арбитражным процедурам, касающимся фигуристки Камилы Валиевой (Олимпийский комитет России), ISU должным образом принял к сведению решение о том, что временное отстранение Валиевой остается отмененным, и с уважением отнесся к нему.

ISU ожидает документы с обоснованием решения, союзу нужно время для оценки, прежде чем давать дальнейшие комментарии».

Международное агентство допинг-тестирования (ITA): «Разбирательства по факту очевидного нарушения антидопинговых правил, включая право спортсмена запросить анализ пробы Б, будет продолжены РУСАДА в установленном порядке.

Учитывая, что судебный процесс по делу не завершен, ITA не будет предоставлять никаких дополнительных комментариев. Любая дополнительная информация по делу будет опубликована в виде заявления».

Решение суда по Валиевой справедливо. Но вопрос, как допинг попал в организм Камилы, пока без ответа – и его придется найти

WADA: «Апелляция в CAS была основана на позиции WADA о том, что решение дисциплинарного комитета РУСАДА об отмене обязательного временного отстранения спортсмена не соответствовало положениям Всемирного антидопингового кодекса.

Поэтому WADA разочаровано сегодняшним решением панели CAS».

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Гендиректор Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александр Коган: «Прежде всего нужно сказать: да, действительно, на долю девочки, одного из самых ярких явлений за последнее время в фигурном катании, выпали достаточно серьезное психологическое испытание, давление, нагрузка.

Она до последней минуты не знала, что происходит. Мы рады такому решению CAS, благодарны за справедливое решение, в котором возобладал здравый смысл».

Президент ФФКР Александр Горшков: «Единственное, что тут можно сказать – здравый смысл и справедливость восторжествовали.

Насколько растянется весь процесс? Это вопрос юридический, мы еще пока не знаем. Главное, что она допущена».

Глава Федерации художественной гимнастики России (ФХГР) Ирина Винер: «Я рада, что очередная провокация, которая началась еще летом, не удалась.

Видимо, после прошлого скандала они не стали дальше раздувать и приняли правильное, взвешенное решение. Я очень счастлива за девочку, тренеров и всю нашу страну».

Олимпийский комитет России: «Юристы ОКР совместно с адвокатами Спортсменки доказали, что решение ДАК РАА «РУСАДА» должно быть оставлено в силе, а за Спортсменкой сохранено ее законное право участвовать в Олимпийских играх.

Олимпийский комитет России продолжает последовательно отстаивать права и интересы российских спортсменов.

Вместе с тем, мы считаем исключительно важным проведение полноценного объективного расследования для установления всех обстоятельств ситуации с положительной допинг-пробой Спортсменки».

Алексей Железянков, хореограф группы Этери Тутберидзе: «Неделю вся страна не спит! Неделю весь мир молится. Сегодня все счастливы. Давай, девочка наша, лети, ангел, лети!».

Комментатор Дмитрий Губерниев: «Было понятно, что американский вой подымется. Они сейчас надуются, как мыльный пузырь, от злости от этого решения. А потом лопнут! Мы были к этому готовы. Так что, американские друзья, спасибо вам! И идите в жопу.

Отвечу словами классика: «Нравится, не нравится – терпи моя красавица». Говорить тут больше нечего. Завтра Валиева выйдет выступать, и все они лопнут и обольют всех вокруг себя желчью и ядом. Так надуются и лопнут, что не собрать их больше будет, бедняг».

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев, Григорий Сысоев; Gettyimages.ru/Jamie Squire; REUTERS/Evgenia Novozhenina

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